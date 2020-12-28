27 отзывов оставили туристы

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Жемчужины южного побережья Крыма

Императорская резиденция в Ливадии, Воронцовский дворец и замок Ласточкино гнездо

5
27 отзывов
Надежда
Надежда – Гид из Севастополя
Маршрут нашей поездки пройдет по главным архитектурным шедеврам южного побережья Крыма.

Вы посетите Воронцовский дворец с интерьерами 19 века в Алупке и дворец императора Николая II в Ливадии, где семья Романовых отдыхала летом.

Прогуляетесь 👣 по «спине» горы ⛰️ Кошка, проедете по крымским долинам и увидите замок 🏰 Ласточкино 🎥 гнездо, нависающий над Черным морем.
Задать вопросОбычно отвечает за 46 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 160 ₽ за экскурсию

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Жемчужины южного побережья Крыма
Жемчужины южного побережья Крыма

Что вас ожидает

Чарующая природа Крыма
По дороге в Алупку мы проедем живописные крымские долины, поднимемся на Байдарский перевал и посетим Фороскую церковь ⛪, расположенную на отвесной скале над морем, – первую эмблему Крыма. Затем сделаем остановку на горе Кошка, прогуляемся по «спинке» горы ⛰️ и полюбуемся панорамой побережья.

Интерьеры Воронцовского дворца
После прогулки по Кошке мы посетим Воронцовский дворец – единственный в мире дворец из диабаза, в котором прекрасно сохранились интерьеры 19 века и подлинные картины. Вы окунетесь в атмосферу 19 века с его балами и светскими развлечениями, узнаете историю дворца и увидите зимний сад с редкими растениями и скульптурами. А затем мы пройдем по английскому парку, окружающему дворец, к южной террасе, которую охраняют скульптуры львов.

Ласточкино 🎥 гнездо – чудо на отвесной скале
Следующая остановка нашего маршрута – легендарный замок 🏰 Ласточкино 🎥 гнездо на мысе Ай-Тодор, главная визитная карточка Крыма. Это самый маленький и самый романтичный замок 🏰 в Европе, который окружен множеством легенд и историй. А с края скалы у замка открывается просто завораживающий вид на море!

Резиденция семьи Романовых
Затем вы очутитесь в Ливадии, где находится дворец императора Николая II. Во дворце вы узнаете о жизни императорской семьи и событиях февральской конференции 1945 года. Посетите приемную Николая II, будуар императрицы, детские комнаты и уютную домовую церковь ⛪ Романовых. Я расскажу вам, чем царская семья занималась на летнем отдыхе, кого принимала во дворце и как был устроен царский быт.

Организационные детали

  • Трансфер не входит в стоимость экскурсии: мы можем ехать на вашей машине или на автомобиле 🚘 с водителем (5000 рублей для 1-4 человек).
  • Отдельно от экскурсии 🧭 оплачиваются входные билеты 🎫 во дворцы: Воронцовский дворец – 300 рублей (школьники – 70 рублей, студенты и пенсионеры – 150 рублей), Ливадийский дворец – 400 рублей (школьники – 100 рублей).
  • Также дополнительно оплачивается обед в кафе (по желанию).
Начало и место завершения
🚩 Площадь Нахимова, у памятника адмиралу
Жемчужины южного побережья Крыма
Жемчужины южного побережья Крыма
Жемчужины южного побережья Крыма
Жемчужины южного побережья Крыма
Жемчужины южного побережья Крыма
Жемчужины южного побережья Крыма

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Надежда
Надежда
Здравствуйте! Меня зовут Надежда, я живу в Севастополе и уже 7 лет работаю экскурсоводом. Люблю показывать туристам красоту южнобережной природы, посвящать в тайны исторических событий и человеческих судеб. Каждая моя экскурсия уникальна. Она пробуждает интерес к дальнейшему познанию этого волшебного уголка Земли - Крыма.
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27 отзывов оставили туристы

28 дек 2020
Сегодня у нас была экскурсия с экскурсоводом Надеждой и их трансферном. Экскурсия называлась «жемчужины южного побережья Крыма». Надежда очень позитивный и эрудированный экскурсовод, очень много знает: рассказывала нам не только об архитектуре, о датах постройки, но и интересные факты о каждом персонаже, о каждом месте, которое проезжали, проходили. Все 8 часов были заполнены интересными историями, запомнилась экскурсия по воронцовскому парку. Нам рассказывали о каждом дереве: что за дерево, с какого года, каким должно расти. На экскурсии мы были с двумя детьми 7 лет и 11 лет. Дата экскурсии 28 декабря. Детям экскурсия тоже очень. понравилась. Вообщем резюмирую: экскурсией остались все очень довольны. Рекомендую всем именно эту экскурсию, а в качестве экскурсовода Надежду.
Андрей
28 окт 2020
Прекрасный увлеченный гид! Рекомендуем, а сами поедем с Надеждой завтра на следующую экскурсию.
28 окт 2020
Мы в восторге!!!! Если Вы ещё сомневаетесь-брать экскурсию с гидом или нет-то однозначно заявляем-ДА!!! И именно с Надеждой!!! Экскурсия прошла увлекательно и очень познавательно!!! Мы с мужем просто влюбились в Крым!!! Всем советуем и рекомендуем именно Надежду!
21 окт 2020
Экскурсия очень понравилась, замечательный гид., очень интерессный рассказчик, любит свое дело. Очень эрудированный и увлеченный. Советую всем
14 окт 2020
Нам очень понравилась экскурсия Надежды. Она не только очень знающий экскурсовод, но и приятный человек, с котором получаешь удовольствие от общения.
8 окт 2020
Очень интересная, познавательная экскурсия. Видели много красивых мест, прокатились по живописной трассе вдоль побережья, сделали отличные кадры с горы Кошки. Остались в полном восторге от дворцов и парков Южного берега Крыма. Особенно понравились готические интерьеры Воронцовского дворца, а на парковой территории можно отдохнуть с чашечкой ароматного травяного чая. Экскурсовод Надежда интересно и подробно рассказала о всех достопримечательностях на маршруте. Замечательная экскурсия, советуем всем ее посетить!
3 окт 2020
Экскурсия прошла на одном дыхании. Посетили все что запланировали. Очень информативно и очень душевно! Надежда, спасибо огромное! До новых встреч!
20 авг 2020
Экскурсия прошла замечательно, нам всем очень понравилась! Надежда очень интересно все нам рассказала и показала, огромное ей за это спасибо! Рекомендую данную экскурсию. Хочу отметить также главного по трансферу-водителя Михаила. Поездка на комфортном и чистом автомобиле так же оставила приятное впечатление. Безопасность и стиль вождения -на высоте. Надежда и Михаил очень вам благодарны за вчерашний насыщенный и увлекательный день!
Александр
12 авг 2020
Мы были на двух экскурсиях Надежды - жемчужины Южного побережья Крыма и Бахчисарай сердце Крымского ханства. Надежда очень профессиональный гид! Отличный рассказ, глубокий знания и отличная организация - это все про экскурсии Надежды. С удовольствием провели в ее компании два дня! Надеюсь, это взаимно! Спасибо!:)))
9 окт 2019
Благодарим Надежду за интересную экскурсию. Были компанией из 20 человек, и всем очень понравился экскурсовод. Очень интересно и познавательно! Спасибо, Надежда!!
20 сен 2019
Замечательная экскурсия, чудесный экскурсовод! Боялись, что будет утомительно, ведь 8 часов продолжительность, но время пролетело незаметно и увлекательно. Много узнали во время пути о Крыме, его истории, природе и т. д. Дворцы, парки, храмы всё великолепно! Очень рекомендуем и нашего экскурсовода Надежду! Не однократно пользовались услуг этого агентства и всегда оставались довольны.
20 сен 2019
грамотный и компетентный экскурсовод. Поучили массу удовольствия от увиденного и услышанного. Нам понравилось.
15 авг 2019
Огромное спасибо Надежде за подробную, увлекательную экскурсию. Объем экскурсии был очень большой, но Надежда давала информацию подробно, профессионально, понятно, интересно. Время прошло не заметно и комфортно. Много узнали, много фотографировали, много задавали вопросов. Надежда отвечала подробно на любой вопрос. Приятный грамотный гид, красивейшие места, интереснейшая история, индивидуальный подход, увлекательная детальная информация. Понравилось и мне и внучке 8 лет. Внучка вообще очень расположилась к Надежде, а дети чувствуют людей, их положительную энергетику. Спасибо Надежде за приятно и полезно проведенное время.
25 июл 2019
Экскурсия нам очень понравилась. Надежда прекрасный гид. Очень интересно был построен маршрут. Узнали много нового. Даже небольшой дождь не испортил впечатление. Спасибо огромное Надежде за прекрасно проведённое время. Всем рекомендую. Не пожалеете.
Екатерина
12 мая 2019
Надежда обладает знаниями в разных областях: истории, биологии, географии. Информации много и она разнообразна. На заданные вопросы были даны квалифицированные ответы. Рекомендую для тех, кто хочет за короткое время получить максимум сведений. Мы несколько задержались в кафе, и старались посмотреть всё что было интересно, в результате экскурсия затянулась, но Надежда нас ни разу не подгоняла.
Ещё 12 отзывов

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