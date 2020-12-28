27 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Чарующая природа Крыма

По дороге в Алупку мы проедем живописные крымские долины, поднимемся на Байдарский перевал и посетим Фороскую церковь ⛪, расположенную на отвесной скале над морем, – первую эмблему Крыма. Затем сделаем остановку на горе Кошка, прогуляемся по «спинке» горы ⛰️ и полюбуемся панорамой побережья.

Интерьеры Воронцовского дворца

После прогулки по Кошке мы посетим Воронцовский дворец – единственный в мире дворец из диабаза, в котором прекрасно сохранились интерьеры 19 века и подлинные картины. Вы окунетесь в атмосферу 19 века с его балами и светскими развлечениями, узнаете историю дворца и увидите зимний сад с редкими растениями и скульптурами. А затем мы пройдем по английскому парку, окружающему дворец, к южной террасе, которую охраняют скульптуры львов.

Ласточкино 🎥 гнездо – чудо на отвесной скале

Следующая остановка нашего маршрута – легендарный замок 🏰 Ласточкино 🎥 гнездо на мысе Ай-Тодор, главная визитная карточка Крыма. Это самый маленький и самый романтичный замок 🏰 в Европе, который окружен множеством легенд и историй. А с края скалы у замка открывается просто завораживающий вид на море!

Резиденция семьи Романовых

Затем вы очутитесь в Ливадии, где находится дворец императора Николая II. Во дворце вы узнаете о жизни императорской семьи и событиях февральской конференции 1945 года. Посетите приемную Николая II, будуар императрицы, детские комнаты и уютную домовую церковь ⛪ Романовых. Я расскажу вам, чем царская семья занималась на летнем отдыхе, кого принимала во дворце и как был устроен царский быт.

Организационные детали