10 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Природные и рукотворные чудеса Крыма и их истории 📖

Наш маршрут будет пролегать по удивительнейшим местам. Вы увидите:

Чоргуньскую башню — загадочную постройку, первые упоминания о которой датированы 15 столетием.

— загадочную постройку, первые упоминания о которой датированы 15 столетием. Пещерный монастырь Челтер-Мармара . Вы услышите о его возникновении и разберётесь в устройстве сооружения, а после насладитесь потрясающим видом на долину.

. Вы услышите о его возникновении и разберётесь в устройстве сооружения, а после насладитесь потрясающим видом на долину. Мангупское озеро — я расскажу о древнем храме, останки которого скрывают глади водоёма, и о боевом прошлом княжества Феодоро.

— я расскажу о древнем храме, останки которого скрывают глади водоёма, и о боевом прошлом княжества Феодоро. Сфинксы каралезской долины — чудо природы, поражающее своими масштабами.

— чудо природы, поражающее своими масштабами. Эски-Кермен — главная цель поездки и место с фантастической судьбой. Вы узнаете о быте его обитателей, поймёте, как они воевали, во что верили и свидетелями каких событий им довелось стать.

Кроме того, мы поговорим об истории 📖 Севастополя и героических эпизодах, связанных с ним и Балаклавой. Вы погрузитесь в прошлое Крыма и откроете, когда он появился, как менялся из столетия в столетие, какие секреты скрывает его природа и чем прекрасный полуостров 🏝️ живёт сегодня.

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