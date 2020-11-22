10 отзывов оставили туристы

Добрый день, через этот отзыв хочу выразить благодарность Виталию за проведённую экскурсию. Виталий учёл все особенности моей большой семьи (жена, дети 7, 11, 13 лет), он разработал маршрут так, что жаркий солнечные день проходил преимущественно в тени, что бы "перепады высот" преодолевались вниз, а не вверх. Путь до Эски-Кермен сопровождался остановками у знаковых исторических мест, рассказ очень структурирован в чем чувствуется основательная подготовка материала. Так же ему не чужды вопросы духовного воспитания. Все природные виды на которых он фокусирует внимание своих путешественников очень красивы и дополнительно глубину красок раскрывает его повествование. Почувствовать гостеприимство самого города так же невозможно без Виталия, без его пронзительного взгляда в прошлое. С каждым словом начинаешь сам видеть сквозь время, наблюдать за жителями, как и что делают, молятся, строят, защищают, радуются, пока не понимаешь что ты уже и сам житель этого города. Виталий, спасибо! Обязательно увидимся в следующий раз.