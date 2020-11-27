2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Героический Севастополь

Мы начнем путешествие в любимом месте всех севастопольцев — на площади Нахимова. Именно здесь проходят главные городские парады, концерты и карнавалы. Далее отправимся исследовать окрестности Севастополя! Первую остановку сделаем у бронебашенной береговой батареи № 35. Я расскажу историю 📖 ее создания, раскрою роль батареи в Великой Отечественной войне, поделюсь воспоминаниями участников обороны Севастополя и вспомню о картине Юрия Волкова «Расплата».

Севастополь таинственный и удивительный

Приятная прогулка 👣 вдоль моря 🌊 приведет нас к действующему Херсонесскому маяку — самому фотогеничному маяку Крыма. Я помогу сделать живописные снимки с лучших ракурсов и объясню, кто и когда построил маяк и какое сооружение называют его «Западным братом». Вы исследуете каменистый берег мыса Херсонес, рассмотрите таинственные петроглифы и раскроете секреты наскальной живописи.

Мыс Фиолент и старинный монастырь

После отправимся на прекрасный Фиолент, к знаменитому пляжу «Баунти» — я расскажу про древний вулкан и храм Девы, который здесь решила построить сама Артемида! А завершится наше путешествие в Свято-Георгиевском монастыре, одном из самых старых в России. Вы услышите историю 📖 о чудесном спасении греческих моряков у крымских берегов, пройдете тропками Александра Сергеевича Пушкина и вспомните строчки, написанные в этих местах.