Один Смоленский выходной

Что мы знаем о Смоленске

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1 отзыв
Что мы знаем о Смоленске? Наверное, немало.

Смоленск — «город-ключ» и «город-крепость» на западных границах Руси, красивый древний город «на семи холмах» над Днепром.

Смоленск — город с сохранившимся Кремлём и древними храмами.

За один день в Смоленске вы успеете почувствовать атмосферу города, прогуляться вдоль крепостной стены, взойти на соборный холм к сияющей громаде Успенского собора, проникнуться духом Серебряного века в легендарном Талашкино.
Один Смоленский выходной
Один Смоленский выходной
Один Смоленский выходной
Один Смоленский выходной
Один Смоленский выходной
Один Смоленский выходной

Что вы увидите 🤩

  • Талашкино
  • Церковь святого Духа
  • «Теремок»
  • Смоленск
  • Успенский кафедральный собор
Талашкино
Усадьба принадлежала художнице и меценатке М. К. Тенишевой, которая была знакома и дружила с выдающимися современными ей деятелями культуры. В своей усадьбе она собрала совершенно блестящий кружок великих мастеров, создав художественный центр, получивший европейскую известность. В Талашкино работали художники И. Е. Репин, М. А. Врубель, композитор И. Ф. Стравинский, здесь бывал Фёдор Шаляпин.
Экскурсия в церковь святого Духа
Целый период в жизни Талашкино связан с именем Николая Рериха. До наших дней сохранилось одно из его лучших монументальных творений — великолепная мозаика «Спас Нерукотворный», выполненная художником над порталом церкви св. Духа.
Сказочный домик «Теремок»
В русском духе в стиле и образе русских сказок художник Сергей Малютин спроектировал усадебный дом, признанный ныне шедевром архитектуры. Окна, двери, карнизы, наличники — все искусно выпилено, ажурно вырезано. Яркая раскраска, сказочные мотивы на фасадах создают образ праздничный и фантастический. В «Теремке» можно увидеть изделия талашкинских мастерских и, конечно же, произведения тех, кто принёс Талашкино славу, — мебель, изготовленную по эскизам С. В. Малютина, акварели М. А. Врубеля, керамику Н. К. Рериха, расписные балалайки, произведшие фурор на Всемирной выставке в Париже.
Смоленск
Вас ждёт удивительное путешествие в прошлое древнего города. Вы увидите самые известные храмы, в том числе три уникальных сохранившихся храма XI века. Вы прогуляетесь по старинным улицам города, пройдёте вдоль стен Смоленской крепости, узнаете об удивительных людях, прославивших Смоленскую землю на весь мир. Среди них гениальный композитор М. И. Глинка, выдающийся поэт А. Т. Твардовский, князь Смоленский М. И. Кутузов и много-много других выдающихся людей.
Успенского кафедрального собора
Бирюзовая громада ярко и светло парит над городом, приковывая взгляды из любой точки центра Смоленска. Великолепие и очарование этого храма заставило когда-то увидевшего его Наполеона преклонить в восхищении колено. Полюбуемся и мы красотой города на днепровских холмах.

Важно знать:

  • дети до 7 лет могут путешествовать в составе сборной группы только по согласованию с туристической фирмой;
  • несовершеннолетние дети (с 7 до 18 лет) участвуют в сборных группах только в сопровождении своих законных представителей;
  • фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов.

Цены на экскурсию

Для группы 1-8 человек
Взрослый
1 990 ₽
Детский до 16 лет
1 940 ₽
Пенсионный
1 940 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • проезд на туристическом автобусе
  • экскурсионная программа (включая билеты в музеи)
  • сопровождение гидом (путевая информация)
Что не входит
  • питание (стоимость 450 руб., оплачивается вместе с путёвкой)
  • личные расходы туриста
Место начала и завершения
ж/д вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Согласно расписанию в календаре

VS-TRAVEL Т.
VS-TRAVEL Т.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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