Талашкино

Усадьба принадлежала художнице и меценатке М. К. Тенишевой, которая была знакома и дружила с выдающимися современными ей деятелями культуры. В своей усадьбе она собрала совершенно блестящий кружок великих мастеров, создав художественный центр, получивший европейскую известность. В Талашкино работали художники И. Е. Репин, М. А. Врубель, композитор И. Ф. Стравинский, здесь бывал Фёдор Шаляпин.

Экскурсия в церковь святого Духа

Целый период в жизни Талашкино связан с именем Николая Рериха. До наших дней сохранилось одно из его лучших монументальных творений — великолепная мозаика «Спас Нерукотворный», выполненная художником над порталом церкви св. Духа.

Сказочный домик «Теремок»

В русском духе в стиле и образе русских сказок художник Сергей Малютин спроектировал усадебный дом, признанный ныне шедевром архитектуры. Окна, двери, карнизы, наличники — все искусно выпилено, ажурно вырезано. Яркая раскраска, сказочные мотивы на фасадах создают образ праздничный и фантастический. В «Теремке» можно увидеть изделия талашкинских мастерских и, конечно же, произведения тех, кто принёс Талашкино славу, — мебель, изготовленную по эскизам С. В. Малютина, акварели М. А. Врубеля, керамику Н. К. Рериха, расписные балалайки, произведшие фурор на Всемирной выставке в Париже.

Смоленск

Вас ждёт удивительное путешествие в прошлое древнего города. Вы увидите самые известные храмы, в том числе три уникальных сохранившихся храма XI века. Вы прогуляетесь по старинным улицам города, пройдёте вдоль стен Смоленской крепости, узнаете об удивительных людях, прославивших Смоленскую землю на весь мир. Среди них гениальный композитор М. И. Глинка, выдающийся поэт А. Т. Твардовский, князь Смоленский М. И. Кутузов и много-много других выдающихся людей.

Успенского кафедрального собора

Бирюзовая громада ярко и светло парит над городом, приковывая взгляды из любой точки центра Смоленска. Великолепие и очарование этого храма заставило когда-то увидевшего его Наполеона преклонить в восхищении колено. Полюбуемся и мы красотой города на днепровских холмах.

Важно знать: