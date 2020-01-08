4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Уездный Суздаль: на 3 часа в 19 век

Полюбоваться старинными постройками под рассказы о быте и традициях суздалян

Светлана
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Светлана – ваш гид
Любой город живет прежде всего людьми, которые населяют, строят и защищают его.

Я расскажу об истории городской застройки и покажу классические образцы жилых домов уездного города.

Мы поговорим о повседневных занятиях горожан, их привычках и укладе жизни.

После прогулки напою вас чаем из настоящего русского самовара!
4000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Торговая площадь
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Уездный Суздаль: на 3 часа в 19 век
Уездный Суздаль: на 3 часа в 19 век

Что вас ожидает

Исторический променад
Мы начнем с Торговой площади, сформированной в 13 веке. Вы узнаете, почему деревянные торговые лавки сменили каменные и какие события здесь происходили. Через площадь пройдете по улице Ленина, появившуюся во времена Екатерины II, и познакомитесь с городскими постройками 19 века, сохранившими свой первоначальный вид. Я объясню, как строились жилые дома, кто в них жил и какие типы зданий сохранились в Суздале. Не спеша мы дойдем до Скучиловой Слободы — одной из древнейших в городе, где познакомимся с ее прошлым и застройкой. На прогулке я подробно расскажу об истории Суздаля, о занятиях и бытовых привычках простых горожан.

Чай, сушки, патефон
В маленьком семейном ресторане «Графинъ», где воссоздан интерьер мещанского суздальского дома 19 века, нас радушно встретит хозяин. Здесь мы не просто выпьем чая, а сделаем это по русским канонам под ностальгический звук патефона. После чаепития вы осмотрите антикварные предметы, а я открою самые любопытные детали и подробности о каждой вещице.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов нет.
Уездный Суздаль: на 3 часа в 19 век
Уездный Суздаль: на 3 часа в 19 век
Уездный Суздаль: на 3 часа в 19 век
Уездный Суздаль: на 3 часа в 19 век
Уездный Суздаль: на 3 часа в 19 век
Уездный Суздаль: на 3 часа в 19 век
Уездный Суздаль: на 3 часа в 19 век
Уездный Суздаль: на 3 часа в 19 век

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Торговая площадь.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Профессиональный историк-этнограф, коренная суздалянка в пятом поколении. Знакомлю наших гостей с историей и жизнью города более 27 лет. Историческое образование, накопленный опыт, огромная любовь к своему городу и его истории позволяют рассказать о быте, нравах и традициях суздалян в прошлом и сейчас. Представить историю развития города «от первого лица».
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

8 января 2020
Экскурсовод Светлана провела замечательную экскурсию. 3 часа пролетели очень быстро.
9 декабря 2019
Интересная и познавательная экскурсия с настоящим знатоком своего города. Больше подойдет для взрослых туристов интересующихся историей, бытом, традициями(19 век и не только)
4 ноября 2019
Очень интересная экскурсия. Особенно для тех, кто приехал в Суздаль впервые. История города, монастырей. 3 часа пролетели незаметно. Спасибо
24 июля 2019
Отличная экскурсия, Светлана прекрасный рассказчик, который знает и любит свой город! Нам очень понравилось что Светлана историк по образованию, обладает профессиональными знаниями и при этом рассказывает захватывающе и без ненужных деталей. После экскурсии такое ощущение как будто мы сами родились в Суздале! Очень рекомендуем!

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Всего в трех часах езды от Москвы есть городок, которому удалось сохранить свою самобытность. В Суздале, площадью всего 15 квадратных километров, уместилось 200 памятников архитектуры, из которых около полусотни – церкви и соборы. В городе нет ни фабрик, ни заводов, запрещено строить дома выше трех этажей, а стиль всех новых построек оформлен под старину. Поэтому прогулка по Суздалю – это всегда погружение в сохранившуюся атмосферу Древней Руси.

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