3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Все дороги ведут во Владикавказ!

Создать объемное представление об одном из красивейших городов Северного Кавказа в компании историка

Руслан
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Руслан – ваш гид
Вы исследуете знаковые православные храмы и мечети, которыми гордится столица республики.

Посетите мемориальные места воинской славы и услышите о героях нашей земли.

На одной из самых впечатляющих улиц Северного Кавказа я познакомлю вас с архитектурой старинных зданий, а в краеведческом музее расскажу об истории города и всего региона.

2000 ₽1800 за экскурсиюскидка10%

У этой экскурсии3 отзыва
4.67
Все дороги ведут во Владикавказ!
Все дороги ведут во Владикавказ!

Что вас ожидает

Святыни Владикавказа
Вы рассмотрите несколько важных религиозных объектов, узнаете, как здесь складывалась судьба разных конфессий и как они сосуществуют сегодня. Откроете историю кафедрального собора Георгия Победоносца — одной из наиболее монументальных церквей в регионе. В храме Рождества Пресвятой Богородицы поговорим о судьбе старейшей постройки Владикавказа. А чуть позже вы осмотрите настоящую жемчужину города — суннитскую мечеть Мухтарова, одну из красивейших в России.

Город воинской славы
На территории мемориального комплекса «Барбашово поле» я расскажу о периоде, который дал Владикавказу статус города воинской славы. А на кладбище-пантеоне «Аллея Славы» вы увидите некрополь с многочисленными захоронениями выдающихся людей Осетии, где речь пойдет об исторических личностях и героях нашей земли.

Памятники старины
На одной из старейших и самых выразительных улиц Северного Кавказа, проспекте Мира, вы узнаете о первой городской трамвайной линии и первом кинотеатре в регионе. Я познакомлю вас с архитектурным обликом старинных зданий в стиле модерн и эклектика — знаковыми памятниками Владикавказа. А также составлю компанию в прогулке по недавно отреставрированному Национальному музею — здесь вы услышите не только историю развития города, но и узнаете, как формировался своеобразный культурный облик Северной Осетии — Алании.

Организационные детали

  • Трансфер включен в стоимость экскурсии
  • Дополнительно оплачиваются музеи — 50-200 рублей/человека
Все дороги ведут во Владикавказ!
Все дороги ведут во Владикавказ!
Все дороги ведут во Владикавказ!
Все дороги ведут во Владикавказ!
Все дороги ведут во Владикавказ!
Все дороги ведут во Владикавказ!
Все дороги ведут во Владикавказ!
Все дороги ведут во Владикавказ!
Все дороги ведут во Владикавказ!
Все дороги ведут во Владикавказ!
Все дороги ведут во Владикавказ!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Руслан
Руслан
Коренной житель Владикавказа, закончил исторический факультет в СОГУ с красным дипломом, поступил в аспирантуру. Работал заместителем генерального директора по науке в Национальном музее Владикавказа. На экскурсиях рассказываю только проверенную информацию, подкрепленную фактами, в частности, я написал путеводитель по Даргавскому ущелью, так как про него люди часто распространяют ложные сведения и рассказывают небылицы, взятые из интернета. Поэтому со мной вы сможете взглянуть на наш край с объективной, исторической точки зрения. Кроме того, я покажу Аланию с лучших ракурсов и помогу прочувствовать его необыкновенную атмосферу. Здоровья вам и удачных поездок!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

6 августа 2020
Я понимаю, что это специфика Кавказа говорить про всё, что "вот конкретно тут всё самое лучшее", в крайнем случае, на втором месте среди лучших (никогда - на третьем!), но раз уж написано, что всё будет сказано "как есть, без завирания", то надо несколько объективнее и с большим кругозором к темам подходить. Понятно, что образование и опыт вещи наживные, поэтому и ставлю четвёрку, хотя мне интереснее природа, а не бесконечные войны народов, наций и этносов, которые везде и всюду были, есть и будут (экскурсия же позиционировалась как индивидуальная, а не штампованная среднестатистическая, потому и стоила, с учётом трансфера в/из Владикавказа, втридорога, в сравнении с экскурсиями пятигорских туристических компаний, например - ждём улучшения туристической инфраструктуры в Северной Алании). За Куртатинское ущелье и выглянувший из-за облаков Казбек отдельное спасибо - его и хотелось увидеть, хотя бы издалека (раз уж Грузия закрыта)! А вот гастрономические предпочтения не совпали - сырные осетинские пироги наверняка пришлись бы ко двору, а вот пироги с "зеленью" (а по факту с ботвой свёклы) - очень на любителя, уж не обессудьте. Тесто, конечно, вкусное, но пирог-то диаметром 40-50 см! В общем, надо побольше знаний природы вдохнуть в экскурсию, тем более биота Кавказа очень специфична - это же горы с богатой и чётко выраженной высотной поясностью! И не делать в будущем ляпов типа "чумного грибка" - в эпоху "противоэпидемических" ограничений пора повыщать биологическую грамотность, чтобы знать, чего стоит реально опасаться, а что - из области фантазии власть предержащих, не имеющих медицинского образования. Вот такие большие пироги получились!)
30 июля 2020
Великолепно построенная экскурсия. Исчерпывающие сведения об Алании, традициях и особенностях. Слушала гида не отрываясь, мастер своего дела. Живой, энергичный рассказ без скучных дат и имён.
25 июля 2020
Лучший экскурсовод! Интересная экскурсия, доступная подача информации, гид настолько подробно рассказывал про город и про историю, что часы пролетели очень быстро. Спасибо Руслану за гостеприимство и отлично проведённый день ;)

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