3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Святыни Владикавказа

Вы рассмотрите несколько важных религиозных объектов, узнаете, как здесь складывалась судьба разных конфессий и как они сосуществуют сегодня. Откроете историю кафедрального собора Георгия Победоносца — одной из наиболее монументальных церквей в регионе. В храме Рождества Пресвятой Богородицы поговорим о судьбе старейшей постройки Владикавказа. А чуть позже вы осмотрите настоящую жемчужину города — суннитскую мечеть Мухтарова, одну из красивейших в России.

Город воинской славы

На территории мемориального комплекса «Барбашово поле» я расскажу о периоде, который дал Владикавказу статус города воинской славы. А на кладбище-пантеоне «Аллея Славы» вы увидите некрополь с многочисленными захоронениями выдающихся людей Осетии, где речь пойдет об исторических личностях и героях нашей земли.

Памятники старины

На одной из старейших и самых выразительных улиц Северного Кавказа, проспекте Мира, вы узнаете о первой городской трамвайной линии и первом кинотеатре в регионе. Я познакомлю вас с архитектурным обликом старинных зданий в стиле модерн и эклектика — знаковыми памятниками Владикавказа. А также составлю компанию в прогулке по недавно отреставрированному Национальному музею — здесь вы услышите не только историю развития города, но и узнаете, как формировался своеобразный культурный облик Северной Осетии — Алании.