5 отзывов оставили туристы

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Квест-экскурсия «Тайны города Владимир»

4.4
5 отзывов
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Владимира
Разгадайте загадки златоглавого Владимира.

Вас ждут 7 логических шифров, 7 заданий на командное взаимодействие и несколько вопросов про памятники города.

Познакомьтесь в городом и его историей 📖 в интерактивном игровом формате.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Квест-экскурсия «Тайны города Владимир»
Квест-экскурсия «Тайны города Владимир»
Вы прикоснетесь к легендам древнего Владимира, узнаете часть его секретов и необычных фактов. Сколько тайн откроется перед вами — зависит только от сообразительности и умения участников!
Не всем удается разгадать тайны города Владимира, и узнать обо всех исторических местах — только самым внимательным, активным и целеустремленным. Что вас ожидает:В процессе квеста вам нужно будет разгадать 7 логических шифров, справиться с 7 заданиями на командное взаимодействие и ответить на несколько вопросов, связанных с историческими объектами города Владимира (ответы находятся на самих объектах, нужно их внимательно изучить).
Наградой победителю станет возможность открыть сундук с сюрпризом!
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Трансфер
Начало и место завершения
🚩 Соборная площадь
Квест-экскурсия «Тайны города Владимир»
Квест-экскурсия «Тайны города Владимир»
Квест-экскурсия «Тайны города Владимир»
Квест-экскурсия «Тайны города Владимир»

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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5 отзывов оставили туристы

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