5 отзывов оставили туристы

Вы прикоснетесь к легендам древнего Владимира, узнаете часть его секретов и необычных фактов. Сколько тайн откроется перед вами — зависит только от сообразительности и умения участников!
Не всем удается разгадать тайны города Владимира, и узнать обо всех исторических местах — только самым внимательным, активным и целеустремленным. Что вас ожидает:В процессе квеста вам нужно будет разгадать 7 логических шифров, справиться с 7 заданиями на командное взаимодействие и ответить на несколько вопросов, связанных с историческими объектами города Владимира (ответы находятся на самих объектах, нужно их внимательно изучить).
Наградой победителю станет возможность открыть сундук с сюрпризом!
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Трансфер
Начало и место завершения
🚩 Соборная площадь
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.