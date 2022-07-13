Встреча гостей в аэропорту Грозного.
Трансфер в Аргунское ущелье.
Остановка на Нихалоевских водопадах (вход на водопады за дополнительную плату).
Нихалоевские водопады одно из прекраснейших мест Чеченской Республики.
Это каскад, расположенный на правом притоке реки Чанти-Аргун в узком ущелье, где можно увидеть и настоящих гигантов высотой до 32 м, и малюток высотой чуть больше человеческого роста (2 м). Водопадов насчитывается 12 штук.
Обед в комплексе «Нихалоевские водопады».
Аргунское ущелье образовалось промывом реки через северный склон Чёрных гор, имеющих высоту до 4700 метров.
В ущелье сохранилось несколько сотен древних памятников архитектуры, циклопические сооружения, а также пещерные доисторические жилища людей.
С древних времен знаменито, как торговый путь, по которому шли караваны с Кавказа в Европу.
По пути мы сделаем остановку, чтобы увидеть знаменитые Ушкалойские башни, которые были отреставрированы в 2011 году.
Башни-близнецы были построены еще в XI-XII веке и, к сожалению, не сохранились в первозданном виде.
Они считаются уникальным историческим объектом страны, а также являются визитной карточкой Чеченской Республики.
Возвращение в Грозный.
Вечерняя обзорная экскурсия.
Грозный возродился из пепла уже такой далекой войны.
Крепость Грозную возвели в начале XIX века.
Вы поднимитесь на одну из башен высотного комплекса «Грозный-Сити».
(вход на смотровую площадку за дополнительную плату).
Со смотровой площадки одной из башен комплекса, с высоты птичьего полета, город виден как на ладони. Широкие проспекты, разбитые величественные парки и самая большая на Кавказе мечеть «Сердце Чечни».
Ночь в отеле.
В связи с закрытием некоторых аэропортов время прилета постоянно меняется, ориентировочное время прилета 11.25. Рекомендуемые рейсы с прилетом до 13.00. Время встречи по последнему прилёту в рамках до 13.00.
Завтрак в отеле.
Выезд для прогулки и фотосессии в «Парке цветов» (остановка на фотосессию осуществляется только в сезон цветения в парке).
Парк площадью в 4,5 гектара открылся в Грозном в День чеченской женщины, 17 сентября.
В парке есть фонтан с башнями высотой 18 метров в национальном стиле, 467 металлических конструкций, украшающих около 150 тысяч разных цветов, посаженных пальм, более пятисот деревьев и 18 тысяч кустарников.
Трансфер в Аргун.
Мечеть имени Аймани Кадыровой, «Сердце матери», выполнена в стиле хай-тек.
Это первая на территории нашей страны мечеть в современном стиле.
Днем, в зависимости от погоды, своды мечети меняют оттенки цветов – от светло-серого до бирюзово-синего.
Ночью мечеть и прилегающие территории освещаются разноцветными светодиодными лампами и прожекторами.
Трансфер в форелевое хозяйство «Главрыба».
Шикарный вид на горы и реку Сулак.
Обед в форелевом хозяйстве.
Хорошая кухня, свежайшая рыба из своего хозяйства.
На территории есть много небольших развлечений за дополнительную плату – детская площадка, мини-зоопарк, катамараны, можно покататься на лошадках, пони, катере, проехать на лебедке над прудом, поймать для себя форель.
Трансфер на смотровую площадку Сулакского каньона.
Каньон реки Сулак впечатляет даже на фотографиях, хотя ни одна фотография не может передать ощущения, когда стоишь на краю пропасти и чувствуешь, как захватывает дух.
Неудивительно, ведь это один из самых глубоких каньонов в мире – его глубина 1920 метров!
Он глубже, чем знаменитый Гранд-Каньон в Колорадо.
Трансфер в Сарыкум (вход на бархан за дополнительную плату).
Бархан Сарыкум отделен от среднеазиатских пустынь 300 километрами Каспийского моря.
Как он оказался по эту сторону, так далеко от больших песков?
Эту загадку ученые так до сих пор и не разгадали, а мы имеем возможность прикоснуться к настоящей пустыне.
Размещение и ночь в отеле.
Завтрак в отеле
Трансфер в Дербент.
Экскурсия в цитадель Нарын-кала (вход в цитадель за дополнительную плату).
К стенам, построенным несколько тысячелетий назад, стоит прикоснуться.
Эта крепость – часть оборонительного сооружения древних персов.
Дербент – древнейший город в России.
Его история длится уже 5000 лет, но он не так уж и сильно изменился за это время.
Все те же стены из известняка – или дагестанского камня, как его здесь называют, все те же спокойные, гостеприимные жители.
Прогулка по старому городу.
Дербентская Джума-мечеть – исторический и архитектурный памятник VIII века.
Она признана одной из старейших в мире и самой древней из действующих на территории России и стран бывшего СССР.
Обед в местном традиционном ресторане.
Вы не забудете неповторимую кухню Солнечного Дагестана и продегустируете местные колоритные напитки.
Свободное время для посещения местного рынка, где Вы сможете приобрести сувениры для родных и близких, а также закупиться продуктами местного производства.
Трансфер в аэропорт.
Вечерний вылет из Махачкалы.
Рекомендованные рейсы:
Тур предусматривает проживание в гостиницах “Зама”, “Беркат”.
Стоимость тура в зависимости от размещения на 1 человека, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|Дети 5-16 лет на доп. месте
|28 700
|36 000
|21 200
Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Гостиница «Беркат» расположена рядом с одной из главных спортивных арен города «Колизеем», и станет самым удобным местом для расположения участников многочисленных спортивных и культурных мероприятий, который здесь часто проводятся.
Сегодня гостям могут предложить 74 номера, в том числе и люкс класса
Отель «Зама» расположен в городе Грозный, в 5 км от стадиона «Ахмат-Арена». К услугам гостей бар, частная парковка и сад. В отеле работает команда аниматоров и круглосуточная стойка регистрации.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. Номера отеля Zama оснащены кондиционером и шкафом для одежды.
Для гостей сервируется континентальный или халяльный завтрак.
Расстояние от отеля Zama до ближайшего аэропорта Грозный составляет 4 км. За дополнительную плату организуется трансфер от/до аэропорта.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.