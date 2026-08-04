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Экскурсии по Ярославской области и городам

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Ярославской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Переславль-Залесский
Тутаев
Мышкин

Индивидуальные экскурсии

Сказы о Рыбне от тётушки Щуки
Сказы о Рыбне от тётушки Щуки
4400
за всё
Интерактивная экскурсия-прогулка по Рыбинску для взрослых и детей
Рыбинск
Ярославль, который вас удивит
Ярославль, который вас удивит
5
102 отзыва
5000
за всё
Погулять по самым ярким местам центра и раскрыть его богатую историю на обзорной экскурсии
Ярославль
Угличские легенды и предания: нескучная история для школьников (10-15 лет)
Угличские легенды и предания: нескучная история для школьников (10-15 лет)
3000
за всё
Разобраться в тайне царевича Димитрия и познакомиться с самой богатой собакой города
Углич
Мини-подвес в технике Тиффани: мастер-класс в Ярославле
Мини-подвес в технике Тиффани: мастер-класс в Ярославле
2500
за чел.
Создать собственное витражное украшение от начала до конца
Ярославль
В гостях у Некрасова: экскурсия в усадьбу «Карабиха» (на вашем авто)
В гостях у Некрасова: экскурсия в усадьбу «Карабиха» (на вашем авто)
4.6
5 отзывов
7500
за всё
Побывать в родовом гнезде писателя и узнать больше о его жизни и творчестве
Ярославль
Два города - две судьбы: Углич и Мышкин (на вашем авто)
Два города - две судьбы: Углич и Мышкин (на вашем авто)
8000
за всё
История русской провинции на Волге с древнейших времён до наших дней
Углич
Тайны рыбинских узоров: авторская экскурсия с мастер-классом 6+
Тайны рыбинских узоров: авторская экскурсия с мастер-классом 6+
13000
за всё
Побывать на фарфоровом заводе, исследовать старинные изразцы и узоры затопленных земель
Рыбинск
Авторская экскурсия по Ярославской области: Некрасовское и Дом кузнеца
Авторская экскурсия по Ярославской области: Некрасовское и Дом кузнеца
9000
за всё
Увидеть монастырь 14 века, посетить соляной источник, попить чай из самовара и выковать гвоздик
Ярославль
О Ярославле и королях дореволюционного бизнеса
О Ярославле и королях дореволюционного бизнеса
8000
за всё
Истории людей, которые построили торговые империи и превратили город в произведение искусства
Ярославль

Групповые экскурсии

Рыбинск - купцы, бурлаки и старинные вывески
Рыбинск - купцы, бурлаки и старинные вывески
1000
за чел.
Познакомиться с основными городскими достопримечательностями и увидеть, как оживает прошлое
Рыбинск
Влюбиться в Ярославль за 2 часа! Групповая экскурсия
Влюбиться в Ярославль за 2 часа! Групповая экскурсия
1200
за чел.
Посетить самые красивые места древнего города и услышать их историю на обзорной экскурсии
Ярославль
Волга - сердце Ярославля: экскурсионный рейс на электрокатамаране по выходным
Волга - сердце Ярославля: экскурсионный рейс на электрокатамаране по выходным
1400
за чел.
Главные городские панорамы, увлекательный рассказ гида и комфорт на всём пути
Ярославль
Прогулочный рейс в Ярославле на электрокатамаране «Белояр» (по выходным)
Прогулочный рейс в Ярославле на электрокатамаране «Белояр» (по выходным)
5
2 отзыва
1300
за чел.
Подарить себе неспешную прогулку по Волге с красивыми видами
Ярославль
Прогулочный рейс в Ярославле на электрокатамаране «Белояр» (по будням)
Прогулочный рейс в Ярославле на электрокатамаране «Белояр» (по будням)
5
6 отзывов
1150
за чел.
Подарить себе неспешную прогулку по Волге с красивыми видами
Ярославль
Волга - сердце Ярославля: экскурсионный рейс на электрокатамаране по будням
Волга - сердце Ярославля: экскурсионный рейс на электрокатамаране по будням
4.9
8 отзывов
1250
за чел.
Главные городские панорамы, увлекательный рассказ гида и комфорт на всём пути
Ярославль
Ярославль глазами художников
Ярославль глазами художников
5
2 отзыва
1000
за чел.
Из века - в век, от невидимого - к явному, от знакомого - к неочевидному
Ярославль
Мастер-класс «Создаём бомбочки для ванны»
Мастер-класс «Создаём бомбочки для ванны»
5
1 отзыв
500
за чел.
Творчество и польза в уютной студии Ярославля
Ярославль
Тысячерублёвый Ярославль и его старинные слободы на автобусе
Тысячерублёвый Ярославль и его старинные слободы на автобусе
5
2 отзыва
1900
за чел.
Отправиться в большое автопешеходное путешествие по Ярославлю
Ярославль

Обзорные по городам

Ярославль, который вас удивит
Ярославль, который вас удивит
5
102 отзыва
5000
за всё
Погулять по самым ярким местам центра и раскрыть его богатую историю на обзорной экскурсии
Ярославль
Влюбиться в Ярославль за 2 часа! Групповая экскурсия
Влюбиться в Ярославль за 2 часа! Групповая экскурсия
1200
за чел.
Посетить самые красивые места древнего города и услышать их историю на обзорной экскурсии
Ярославль
Волга - сердце Ярославля: экскурсионный рейс на электрокатамаране по выходным
Волга - сердце Ярославля: экскурсионный рейс на электрокатамаране по выходным
1400
за чел.
Главные городские панорамы, увлекательный рассказ гида и комфорт на всём пути
Ярославль
Волга - сердце Ярославля: экскурсионный рейс на электрокатамаране по будням
Волга - сердце Ярославля: экскурсионный рейс на электрокатамаране по будням
4.9
8 отзывов
1250
за чел.
Главные городские панорамы, увлекательный рассказ гида и комфорт на всём пути
Ярославль
Индивидуальная обзорно-игровая экскурсия «Ярославль для маленьких путешественников (7-13 лет)»
Индивидуальная обзорно-игровая экскурсия «Ярославль для маленьких путешественников (7-13 лет)»
от
4850
за всё
Пройтись по медвежьим следам, разгадать загадки прошлого и получить подарки
Ярославль
Тысячерублёвый Ярославль и его старинные слободы на автобусе
Тысячерублёвый Ярославль и его старинные слободы на автобусе
5
2 отзыва
1900
за чел.
Отправиться в большое автопешеходное путешествие по Ярославлю
Ярославль
Исторический центр Ярославля: индивидуальная фотопрогулка в предзакатный час
Исторический центр Ярославля: индивидуальная фотопрогулка в предзакатный час
8000
за всё
Лёгкое, интересное и лаконичное знакомство с древним городом в компании историка и фотографа
Ярославль
Тысячерублёвый Ярославль и его старинные слободы - индивидуальная экскурсия
Тысячерублёвый Ярославль и его старинные слободы - индивидуальная экскурсия
8000
за всё
Отправиться в большое путешествие в мини-группе на автопешеходной экскурсии
Ярославль
О самом главном в Ярославле - индивидуальная экскурсия
О самом главном в Ярославле - индивидуальная экскурсия
4950
за всё
Для тех, кто дорожит своим временем и хочет узнать самые интересные факты о городе за короткий срок
Ярославль

Билеты

Спасо-Преображенский монастырь - билет и аудиоэкскурсия в приложении
Спасо-Преображенский монастырь - билет и аудиоэкскурсия в приложении
210
за чел.
Во время прогулки вы увидите старинные стены и храмы монастыря, узнаете о его роли в истории города и о событиях, связанных с эпохой Смутного времени....
Ярославль
Экскурсия и мастер-класс по росписи ёлочной игрушки
Экскурсия и мастер-класс по росписи ёлочной игрушки
3000
за чел.
Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс по росписи елочных игрушек в технике «горячая эмаль»! Эти уникальные изделия станут радостью для вас на п...
Ярославль
Экскурсия и мастер-класс по росписи фигурных кулонов
Экскурсия и мастер-класс по росписи фигурных кулонов
5
1 отзыв
2500
за чел.
Вы изготовите фигурку-подвеску любой понравившейся вам формы — рыбку, ангелочка, котика и т. д. Нанесёте цветную эмаль на заготовку, проследите за про...
Ярославль
Экскурсия и мастер-класс по росписи картины
Экскурсия и мастер-класс по росписи картины
5
1 отзыв
2100
за чел.
Музей «Эмалис» — единственный в России музей эмальерного искусства, где собрана самая большая в мире коллекция работ в технике «горячая эмаль». Здесь ...
Ярославль
Мастер-класс по созданию кулона в технике «горячая эмаль»
Мастер-класс по созданию кулона в технике «горячая эмаль»
4.8
16 отзывов
1750
за чел.
Создаем индивидуальные кулоны! В рамках проведения мастер-класса гости бесплатно посещают музей эмальерного искусства и узнают историю возникновения у...
Ярославль
Экскурсия и мастер-класс по изготовлению ювелирных украшений
Экскурсия и мастер-класс по изготовлению ювелирных украшений
4050
за чел.
Когда-то Ярославская область была центром эмальерного дела, а сейчас здесь находится самый большой тематический музей в России — Музей эмальерного иск...
Ярославль

Водные прогулки

Волга - сердце Ярославля: экскурсионный рейс на электрокатамаране по выходным
Волга - сердце Ярославля: экскурсионный рейс на электрокатамаране по выходным
1400
за чел.
Главные городские панорамы, увлекательный рассказ гида и комфорт на всём пути
Ярославль
Прогулочный рейс в Ярославле на электрокатамаране «Белояр» (по выходным)
Прогулочный рейс в Ярославле на электрокатамаране «Белояр» (по выходным)
5
2 отзыва
1300
за чел.
Подарить себе неспешную прогулку по Волге с красивыми видами
Ярославль
Прогулочный рейс в Ярославле на электрокатамаране «Белояр» (по будням)
Прогулочный рейс в Ярославле на электрокатамаране «Белояр» (по будням)
5
6 отзывов
1150
за чел.
Подарить себе неспешную прогулку по Волге с красивыми видами
Ярославль
Волга - сердце Ярославля: экскурсионный рейс на электрокатамаране по будням
Волга - сердце Ярославля: экскурсионный рейс на электрокатамаране по будням
4.9
8 отзывов
1250
за чел.
Главные городские панорамы, увлекательный рассказ гида и комфорт на всём пути
Ярославль
Поездка на катере без капитана - в Ярославле
Поездка на катере без капитана - в Ярославле
5
5 отзывов
5000
за всё
Побыть за рулём судна и посмотреть на Успенский собор, церковь Николая Чудотворца и многое другое
Ярославль
Прогулка по водным просторам Ярославля
Прогулка по водным просторам Ярославля
5
11 отзывов
10000
за всё
Храмы, набережные и атмосфера древнего города - на катере
Ярославль
Красоты Рыбинского моря - с борта катера
Красоты Рыбинского моря - с борта катера
5
5 отзывов
10000
за всё
Оценить масштабы водохранилища и с воды осмотреть достопримечательности
Рыбинск
Вы, капитан и Рыбинское водохранилище
Вы, капитан и Рыбинское водохранилище
5
6 отзывов
14000
за всё
Индивидуальное путешествие на яхте
Рыбинск
Из Рыбинска в Пошехонье, город пяти рек и добрых медведей
Из Рыбинска в Пошехонье, город пяти рек и добрых медведей
5
1 отзыв
10000
за всё
Город, где реки сливаются, улицы расходятся лучами, а сыр стал пряником
Рыбинск

Туры на автомобиле

Два города - две судьбы: Углич и Мышкин (на вашем авто)
Два города - две судьбы: Углич и Мышкин (на вашем авто)
8000
за всё
История русской провинции на Волге с древнейших времён до наших дней
Углич
Тайны рыбинских узоров: авторская экскурсия с мастер-классом 6+
Тайны рыбинских узоров: авторская экскурсия с мастер-классом 6+
13000
за всё
Побывать на фарфоровом заводе, исследовать старинные изразцы и узоры затопленных земель
Рыбинск
Авторская экскурсия по Ярославской области: Некрасовское и Дом кузнеца
Авторская экскурсия по Ярославской области: Некрасовское и Дом кузнеца
9000
за всё
Увидеть монастырь 14 века, посетить соляной источник, попить чай из самовара и выковать гвоздик
Ярославль
Ярославль литературный: в гости к Николаю Некрасову в Карабиху
Ярославль литературный: в гости к Николаю Некрасову в Карабиху
9000
за всё
Погрузиться в атмосферу дворянской усадьбы и узнать, как ярославская земля вдохновляла поэта
Ярославль
Ярославль величеством сияющий
Ярославль величеством сияющий
11200
за всё
Увидеть знаковые места, окунуться в историю и открыть неожиданные городские секреты
Ярославль
Хопылёво - родина адмирала Ушакова (из Рыбинска)
Хопылёво - родина адмирала Ушакова (из Рыбинска)
8000
за всё
Побывать в месте, где родился великий флотоводец, и почувствовать особую атмосферу волжской глубинки
Рыбинск
Из Рыбинска в Пошехонье, город пяти рек и добрых медведей
Из Рыбинска в Пошехонье, город пяти рек и добрых медведей
5
1 отзыв
10000
за всё
Город, где реки сливаются, улицы расходятся лучами, а сыр стал пряником
Рыбинск
Из Рыбинска - в Тутаев и Вятское
Из Рыбинска - в Тутаев и Вятское
5
2 отзыва
11000
за всё
Очарование провинции, «парад романовских церквей», купеческое наследие и мистический замок
Рыбинск
Ярославские изразцы: глазурь, огонь и фантазия (на вашем авто)
Ярославские изразцы: глазурь, огонь и фантазия (на вашем авто)
6000
за всё
Изучить городские достопримечательности через их декор - внимательно и с интересом к деталям
Ярославль

Гастрономические туры

Колоритный Углич: от кремля до кацкарей (на вашем авто)
Колоритный Углич: от кремля до кацкарей (на вашем авто)
5
29 отзывов
от
9000
за всё
Изучить архитектурные памятники и погрузиться в атмосферу самобытной кацкой деревни
Углич
Гастрономический Углич с прогулкой по кремлю (на вашем автомобиле)
Гастрономический Углич с прогулкой по кремлю (на вашем автомобиле)
4.9
14 отзывов
от
8000
за всё
Получить общее представление о памятниках старины и побывать в загородном фермерском хозяйстве
Углич
Сырное искусство в Ярославле
Сырное искусство в Ярославле
5
13 отзывов
2000
за чел.
Дегустировать, чувствовать, сочетать - мастер-класс в магазине-буфете
Ярославль
Мастер-класс, дегустация и экскурсия по кремлю
Мастер-класс, дегустация и экскурсия по кремлю
20000
за всё
Полное погружение в историю, культуру и вкусы Переславля-Залесского
Переславль-Залесский
Суаре в купеческом доме Евреиновых: вечер XIX века
Суаре в купеческом доме Евреиновых: вечер XIX века
5
1 отзыв
1100
за чел.
Погрузитесь в атмосферу купеческого вечера XIX века в доме Евреиновых: светские традиции, чай из самовара, наливки и медовуха в формате камерного суар...
Углич
Ярославль вдоль и поперёк
Ярославль вдоль и поперёк
5
3 отзыва
8500
за всё
Ежедневная обзорная прогулка по историческому центру и колоритным уголкам древнего города
Ярославль
Рыбинск в объективе кинокамеры
Рыбинск в объективе кинокамеры
4000
за всё
По улице Стоялая - от фильма «12 стульев» до киноквеста в театре
Рыбинск
Вечерний Переславль
Вечерний Переславль
4.7
15 отзывов
3980
за всё
Прогуляться по древнему городу в самое романтичное и атмосферное время суток
Переславль-Залесский
Ваш лучший день в Переславле-Залесском (на вашем авто)
Ваш лучший день в Переславле-Залесском (на вашем авто)
4.8
14 отзывов
9000
за всё
Обзорная экскурсия с дегустацией и мастер-классом на выбор
Переславль-Залесский

Последние отзывы об экскурсиях по Ярославской области

С
Из Ярославля в Тутаев - бывший Романов
Дата посещения: 4 авг 2026
Большое спасибо экскурсоводу Наталье, которая обладает энцеклопедическими знаниями и с удодовольствием с наии поделилась. Было очень интересно, познавательно даже мне коренной ярославне.!!!
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А
Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
Дата посещения: 2 авг 2026
Супер! Это не просто экскурсия - это прогулка с классным посылом на добро, любовь и душевное тепло! Со знакомства с
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Юлей и её эксклюзивной прогулкой по Рыбинску влюбилась в этот волжский город с первого взгляда! На утренней «Ласточке» из Москвы, позавтракав и дойдя до места встречи оказываешься уже в купеческом городе! Будто на машине времени мы с Юлей прошли, протанцевали и пропели основные достопримечательности города! Благодарю за красивые фото, гостеприимство, легкость и интересную, авторскую подачу информации! После прогулки мы прощались уже добрыми друзьями с договоренностью повторить нашу прогулку через год! Браво, Юлия!!!

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А
Из Ярославля - в Вятское, одну из красивейших деревень России
Дата посещения: 1 авг 2026
Спасибо большое за увлекательную экскурсию. Наш гид - Наталья очень интересный, увлеченный своим делом человек. Получили огромное удовольствие от общения!!! Процветания и успеха!!!
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А
Из Ярославля в столицу бурлаков - Рыбинск
Дата посещения: 30 июл 2026
Спасибо за замечательное путешествие в прекрасный и уютный город Рыбинск. Все очень понравилось!
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М
Знакомство с Ярославлем на авто-пешеходной экскурсии в группе
Дата посещения: 24 июл 2026
Нам с мужем все понравилось, спасибо! Несмотря на регулярное посещение Ярославля, в том числе с экскурсиями, мы открыли для себя
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необычные локации, например, комплекс церкви Иоанна Златоуста в Коровниках, куда мало кто завозит туристов, так как он вдали от обычных маршрутов посещения. Спасибо!

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К
Групповая экскурсия по старинному Переславлю
Дата посещения: 25 июл 2026
Чудесная экскурсия! Прекрасный экскурсовод! Любит свой город, знает о нем все и прекрасно доносит информацию. Очень рекомендую
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А
Обзорная экскурсия по Ярославлю на ретроавтобусе
Дата посещения: 20 июл 2026
Великолепная экскурсия, прекрасный гид!
Великолепная экскурсия, прекрасный гид!
Великолепная экскурсия, прекрасный гид!
Великолепная экскурсия, прекрасный гид!
Великолепная экскурсия, прекрасный гид!
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В
Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто
Дата посещения: 18 июл 2026
Все прошло замечательно! Огромное спасибо экскурсоводу Юрию! Очень знающий и грамотный человек, экскурсия пролетела на одном дыхании! Узнали много нового и интересного. Всем рекомендуем!
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И
Тысячерублёвый Ярославль и его старинные слободы - в группе
Дата посещения: 16 июл 2026
Спасибо большое, замечательная экскурсия с Дашей.
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О
Здравствуй, Ярославль
Дата посещения: 14 июл 2026
Очень понравилось. Дарья зарядила нас любовью к городу и своей энергией. Экскурсия проходила в диалоге, а не в перечислении сухих фактах о городе. Отметили хорошее чувство юмора.
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