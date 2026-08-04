Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Ярославской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
4400
₽
за всё
Интерактивная экскурсия-прогулка по Рыбинску для взрослых и детей
5
102 отзыва
5000
₽
за всё
Погулять по самым ярким местам центра и раскрыть его богатую историю на обзорной экскурсии
3000
₽
за всё
Разобраться в тайне царевича Димитрия и познакомиться с самой богатой собакой города
2500
₽
за чел.
Создать собственное витражное украшение от начала до конца
4.6
5 отзывов
7500
₽
за всё
Побывать в родовом гнезде писателя и узнать больше о его жизни и творчестве
8000
₽
за всё
История русской провинции на Волге с древнейших времён до наших дней
13000
₽
за всё
Побывать на фарфоровом заводе, исследовать старинные изразцы и узоры затопленных земель
9000
₽
за всё
Увидеть монастырь 14 века, посетить соляной источник, попить чай из самовара и выковать гвоздик
8000
₽
за всё
Истории людей, которые построили торговые империи и превратили город в произведение искусства
Групповые экскурсии
1000
₽
за чел.
Познакомиться с основными городскими достопримечательностями и увидеть, как оживает прошлое
1200
₽
за чел.
Посетить самые красивые места древнего города и услышать их историю на обзорной экскурсии
1400
₽
за чел.
Главные городские панорамы, увлекательный рассказ гида и комфорт на всём пути
5
2 отзыва
1300
₽
за чел.
Подарить себе неспешную прогулку по Волге с красивыми видами
5
6 отзывов
1150
₽
за чел.
Подарить себе неспешную прогулку по Волге с красивыми видами
4.9
8 отзывов
1250
₽
за чел.
Главные городские панорамы, увлекательный рассказ гида и комфорт на всём пути
5
2 отзыва
1000
₽
за чел.
Из века - в век, от невидимого - к явному, от знакомого - к неочевидному
5
1 отзыв
500
₽
за чел.
Творчество и польза в уютной студии Ярославля
5
2 отзыва
1900
₽
за чел.
Отправиться в большое автопешеходное путешествие по Ярославлю
Обзорные по городам
5
102 отзыва
5000
₽
за всё
Погулять по самым ярким местам центра и раскрыть его богатую историю на обзорной экскурсии
1200
₽
за чел.
Посетить самые красивые места древнего города и услышать их историю на обзорной экскурсии
1400
₽
за чел.
Главные городские панорамы, увлекательный рассказ гида и комфорт на всём пути
4.9
8 отзывов
1250
₽
за чел.
Главные городские панорамы, увлекательный рассказ гида и комфорт на всём пути
от
4850
₽
за всё
Пройтись по медвежьим следам, разгадать загадки прошлого и получить подарки
5
2 отзыва
1900
₽
за чел.
Отправиться в большое автопешеходное путешествие по Ярославлю
8000
₽
за всё
Лёгкое, интересное и лаконичное знакомство с древним городом в компании историка и фотографа
8000
₽
за всё
Отправиться в большое путешествие в мини-группе на автопешеходной экскурсии
4950
₽
за всё
Для тех, кто дорожит своим временем и хочет узнать самые интересные факты о городе за короткий срок
Билеты
210
₽
за чел.
Во время прогулки вы увидите старинные стены и храмы монастыря, узнаете о его роли в истории города и о событиях, связанных с эпохой Смутного времени....
3000
₽
за чел.
Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс по росписи елочных игрушек в технике «горячая эмаль»! Эти уникальные изделия станут радостью для вас на п...
5
1 отзыв
2500
₽
за чел.
Вы изготовите фигурку-подвеску любой понравившейся вам формы — рыбку, ангелочка, котика и т. д. Нанесёте цветную эмаль на заготовку, проследите за про...
5
1 отзыв
2100
₽
за чел.
Музей «Эмалис» — единственный в России музей эмальерного искусства, где собрана самая большая в мире коллекция работ в технике «горячая эмаль». Здесь ...
4.8
16 отзывов
1750
₽
за чел.
Создаем индивидуальные кулоны! В рамках проведения мастер-класса гости бесплатно посещают музей эмальерного искусства и узнают историю возникновения у...
4050
₽
за чел.
Когда-то Ярославская область была центром эмальерного дела, а сейчас здесь находится самый большой тематический музей в России — Музей эмальерного иск...
Водные прогулки
1400
₽
за чел.
Главные городские панорамы, увлекательный рассказ гида и комфорт на всём пути
5
2 отзыва
1300
₽
за чел.
Подарить себе неспешную прогулку по Волге с красивыми видами
5
6 отзывов
1150
₽
за чел.
Подарить себе неспешную прогулку по Волге с красивыми видами
4.9
8 отзывов
1250
₽
за чел.
Главные городские панорамы, увлекательный рассказ гида и комфорт на всём пути
5
5 отзывов
5000
₽
за всё
Побыть за рулём судна и посмотреть на Успенский собор, церковь Николая Чудотворца и многое другое
5
11 отзывов
10000
₽
за всё
Храмы, набережные и атмосфера древнего города - на катере
5
5 отзывов
10000
₽
за всё
Оценить масштабы водохранилища и с воды осмотреть достопримечательности
5
6 отзывов
14000
₽
за всё
Индивидуальное путешествие на яхте
5
1 отзыв
10000
₽
за всё
Город, где реки сливаются, улицы расходятся лучами, а сыр стал пряником
Туры на автомобиле
8000
₽
за всё
История русской провинции на Волге с древнейших времён до наших дней
13000
₽
за всё
Побывать на фарфоровом заводе, исследовать старинные изразцы и узоры затопленных земель
9000
₽
за всё
Увидеть монастырь 14 века, посетить соляной источник, попить чай из самовара и выковать гвоздик
9000
₽
за всё
Погрузиться в атмосферу дворянской усадьбы и узнать, как ярославская земля вдохновляла поэта
11200
₽
за всё
Увидеть знаковые места, окунуться в историю и открыть неожиданные городские секреты
8000
₽
за всё
Побывать в месте, где родился великий флотоводец, и почувствовать особую атмосферу волжской глубинки
5
1 отзыв
10000
₽
за всё
Город, где реки сливаются, улицы расходятся лучами, а сыр стал пряником
5
2 отзыва
11000
₽
за всё
Очарование провинции, «парад романовских церквей», купеческое наследие и мистический замок
6000
₽
за всё
Изучить городские достопримечательности через их декор - внимательно и с интересом к деталям
Гастрономические туры
5
29 отзывов
от
9000
₽
за всё
Изучить архитектурные памятники и погрузиться в атмосферу самобытной кацкой деревни
4.9
14 отзывов
от
8000
₽
за всё
Получить общее представление о памятниках старины и побывать в загородном фермерском хозяйстве
5
13 отзывов
2000
₽
за чел.
Дегустировать, чувствовать, сочетать - мастер-класс в магазине-буфете
20000
₽
за всё
Полное погружение в историю, культуру и вкусы Переславля-Залесского
5
1 отзыв
1100
₽
за чел.
Погрузитесь в атмосферу купеческого вечера XIX века в доме Евреиновых: светские традиции, чай из самовара, наливки и медовуха в формате камерного суар...
5
3 отзыва
8500
₽
за всё
Ежедневная обзорная прогулка по историческому центру и колоритным уголкам древнего города
4000
₽
за всё
По улице Стоялая - от фильма «12 стульев» до киноквеста в театре
4.7
15 отзывов
3980
₽
за всё
Прогуляться по древнему городу в самое романтичное и атмосферное время суток
4.8
14 отзывов
9000
₽
за всё
Обзорная экскурсия с дегустацией и мастер-классом на выбор
Последние отзывы об экскурсиях по Ярославской области
С
Дата посещения: 4 авг 2026
Большое спасибо экскурсоводу Наталье, которая обладает энцеклопедическими знаниями и с удодовольствием с наии поделилась. Было очень интересно, познавательно даже мне коренной ярославне.!!!
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А
Дата посещения: 2 авг 2026
Супер! Это не просто экскурсия - это прогулка с классным посылом на добро, любовь и душевное тепло! Со знакомства с
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А
Дата посещения: 1 авг 2026
Спасибо большое за увлекательную экскурсию. Наш гид - Наталья очень интересный, увлеченный своим делом человек. Получили огромное удовольствие от общения!!! Процветания и успеха!!!
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А
Дата посещения: 30 июл 2026
Спасибо за замечательное путешествие в прекрасный и уютный город Рыбинск. Все очень понравилось!
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М
Дата посещения: 24 июл 2026
Нам с мужем все понравилось, спасибо! Несмотря на регулярное посещение Ярославля, в том числе с экскурсиями, мы открыли для себя
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К
Дата посещения: 25 июл 2026
Чудесная экскурсия! Прекрасный экскурсовод! Любит свой город, знает о нем все и прекрасно доносит информацию. Очень рекомендую
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А
Дата посещения: 20 июл 2026
Великолепная экскурсия, прекрасный гид!
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В
Дата посещения: 18 июл 2026
Все прошло замечательно! Огромное спасибо экскурсоводу Юрию! Очень знающий и грамотный человек, экскурсия пролетела на одном дыхании! Узнали много нового и интересного. Всем рекомендуем!
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И
Дата посещения: 16 июл 2026
Спасибо большое, замечательная экскурсия с Дашей.
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О
Дата посещения: 14 июл 2026
Очень понравилось. Дарья зарядила нас любовью к городу и своей энергией. Экскурсия проходила в диалоге, а не в перечислении сухих фактах о городе. Отметили хорошее чувство юмора.
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