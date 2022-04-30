Экскурсии в городах Ярославской области
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Ярославской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
4.6
14 отзывов
3250
₽
за всё
Погружение в историю города и знакомство с самыми живописными местами
3500
₽
за всё
Мы поднимемся на холмы высокие и полюбуемся прекрасными видами города старинного
8700
₽
за всё
Комбинированная: автомобильная и пешеходная
9400
₽
за всё
Комбинированная: автомобильная и пешеходная
Групповые экскурсии
3600
₽
за чел.
В ходе экскурсии мы посетим не только привычный правобережный Углич, но
5
1 отзыв
600
₽
за чел.
Встретиться с символами города и поразиться соседству старого и нового на обзорной экскурсии
5
5 отзывов
700
₽
за чел.
Обзорная экскурсия позволит получить знания об истории и культуре города Рыбинска со времён бурлаков
1000
₽
за чел.
Мы посмотрим с вами Спасо-Преображенский собор, Никитский мужской монастырь, поглядим на древнеязыческий Синь Камень, а
2700
₽
за чел.
Ночная прогулка по Ярославлю с посещением романтичных мест, с посещением знаменитых баров
700
₽
за чел.
Ярославль - старинный русский город, центр Ярославской области Российской Федерации, расположен у слияния рек Волги
5
1 отзыв
1150
₽
за чел.
Вместе с гидом-актером посетить ярославский театр и узнать, что прячется за занавесом
5
10 отзывов
700
₽
за чел.
Оценить колоритную архитектуру города, услышать истории из прошлого и ощутить дух уютной провинции
1200
₽
за чел.
Атмосферный трип по старинным улочкам и историческим проломам города - аналогам йоркских Snickelways
Обзорные по городам
4.6
14 отзывов
3250
₽
за всё
Погружение в историю города и знакомство с самыми живописными местами
3600
₽
за чел.
В ходе экскурсии мы посетим не только привычный правобережный Углич, но
8700
₽
за всё
Комбинированная: автомобильная и пешеходная
2800
₽
за всё
Комбинированная: автомобильная и пешеходная
5
1 отзыв
600
₽
за чел.
Встретиться с символами города и поразиться соседству старого и нового на обзорной экскурсии
5
5 отзывов
2625
₽
за всё
Исследовать главные и тайные места города на авто-пешеходной экскурсии с профессиональным гидом
5
5 отзывов
700
₽
за чел.
Обзорная экскурсия позволит получить знания об истории и культуре города Рыбинска со времён бурлаков
Билеты
5
1 отзыв
4500
₽
за всё
Ярославль входит в Золотое кольцо России, а значит за время своего существования накопил немало исторического богатства
Водные прогулки
3200
₽
за всё
Ярославль - один из старейших российских городов
Туры на автомобиле
4.6
14 отзывов
3250
₽
за всё
Погружение в историю города и знакомство с самыми живописными местами
8700
₽
за всё
Комбинированная: автомобильная и пешеходная
9400
₽
за всё
Комбинированная: автомобильная и пешеходная
7800
₽
за всё
Комбинированная: автомобильная и пешеходная
2800
₽
за всё
Комбинированная: автомобильная и пешеходная
Гастрономические туры
от
6200
₽
за всё
Экскурсия для милых дам! Ведь Ярославль - город, где так просто почувствовать себя леди
2700
₽
за чел.
Ночная прогулка по Ярославлю с посещением романтичных мест, с посещением знаменитых баров
5
4 отзыва
4500
₽
за всё
Экскурсия по историческому центру Ярославля для настоящих гурманов и эстетов, людей, любящих небанальные экскурсии
4.9
26 отзывов
2600
₽
за всё
Познакомимся с летописью города и сладкими традициями ярославских "водохлёбов" и "конфетчиков"
5
4 отзыва
от
3000
₽
за всё
Получить общее представление о памятниках старины и побывать в загородном фермерском хозяйстве
5
22 отзыва
3250
₽
за всё
Взглянуть на самобытность города через старинные и современные кулинарные традиции ярославцев
5
23 отзыва
4680
₽
за всё
Послушать легенды старинного города, увидеть его символы и отведать традиционные фермерские продукты
от
8200
₽
за всё
Для настоящих гурманов мы подготовили гастрономическую экскурсию по Ярославлю, которая разыграет ваш аппетит
Экскурсионные туры на несколько дней
Последние отзывы об экскурсиях по Ярославской области
- ННаталья30 апреля 2022Шикарная экскурсия! Два часа пролетели незаметно!!! Можно писать много прекрасных слов! Но краткость-сестра таланта. Светлана прекрасный профессионал своего дела! Однозначно рекомендуем!
- ДДарья30 апреля 2022Отзыв на: Ярославль: невыдуманные историиПрекрасная экскурсия! Огромное спасибо Марии! За два часа обошли весь исторический центр города, узнали много интересного о Ярославле и его жителях. Было не только познавательно, но и весело. Время пролетело незаметно. Экскурсия живая и динамичная. Всем рекомендую. Если еще будем в Ярославле, обязательно обратимся к Марии!
- ИИрина30 апреля 2022Отзыв на: Ярославль - живая сказка РоссииСпасибо большое Анастасии за замечательную экскурсию. Живая интересная подача материала. Любопытные факты и истории, продуманный маршрут. Очень понравилось что Анастасия учитывает интересы гостей города и принимает наш темп и ритм.
- ИИван30 апреля 2022Отзыв на: Добро пожаловать в РыбинскИскали экскурсию уже на подъезде к Рыбинску и очень обрадовались, когда Татьяна оперативно вышла на связь. И уже на следующий день мы в ее компании изучали старинный купеческий город. Сразу видно, что человек любит свою малую Родину! С увлеченностью, искренним интересом и юмором Татьяна водила нас красивыми улочками. И пусть какие-то даты или события прошли мимо нашего внимания, главное, мы смогли увидеть город глазами влюбленного в него человека. Успеха Татьяне и процветания Рыбинску!
- ИИнна30 апреля 2022Отзыв на: Здравствуй, ЯрославльОгромное спасибо, Дарье за прекрасную прогулку по Ярославлю и потрясающе интересный рассказ о древнем городе, его истории и людях. Обязательно будем рекомендовать своим друзьям как гида и еще не раз вернемся в город и воспользуемся услугами и знаниями Дарьи
- ИИнна30 апреля 2022Замечательно провели время, спасибо Светлане.
- ННаталия29 апреля 2022Квест превзошёл все ожидания нашей семьи. Были с детьми 8, 11 и 13 лет. Все заинтересовались загадками, пословицами и подачей информации Ольгой! 3 часа гуляли по Ярославлю с радостью! Спасибо за чудесный день, Оля!
- ААнастасия29 апреля 2022Благодарю Светлану за прекрасную экскурсию по Ярославлю, которую она провела моим родителям!)) Родители очень довольны, хотя им достаточно трудно угодить))) Всем рекомендую обращаться к Светлане, прекрасный гид и замечательный человек!))
- ННаталия29 апреля 2022Отзыв на: Добро пожаловать в ЯрославльМы с семьёй второй раз в Ярославле и во второй раз заказываем у Натальи экскурсию. Время пролетело незаметно, было очень интересно, город раскрылся с новой стороны! По совету Натальи таже посетили Рыбинск и сходили в ресторан - спасибо ей большое!!
- ААнна29 апреля 2022Светлана- отличный гид по Ярославлю! Очень живая экскурсия, полная интересной информации! Интересно было даже детям разных возрастов! С удовольствием рекомендую всем гостям Ярославля
- ТТатьяна29 апреля 2022Отзыв на: Ярославль - любовь с первого взглядаСпасибо Руслану за прекрасную автособильную экскурсию по великолепному Ярославлю! Были интересны не только общие исторические и культурные сведения, но и детальная информация о событиях и исторических персонах. Приятно удивили сувенирчики впо окончании экскурсии! Спасибо!
- ННадежда28 апреля 2022Отзыв на: Из Ярославля в город-вдохновение ПлёсПлёс оказался незабываемым открытием, оставившем сильнейшее впечатление от всего путешествия. Организовано все на отличном уровне, небольшой (по количеству туристов) комфортабельный автобус. Спасибо экскурсоводу Наталье за ее радушие, внимание, желание с каждым туристом поделиться знаниями, любовью к этому удивительному городу. Мы влюбились в Плёс, в котором пропадает ощущение времени, он находится в иной реальности, его умиротворенная красота и природа завораживают.
- ННадежда28 апреля 2022Отзыв на: Первые шаги в ЯрославлеЗамечательный экскурсовод Валентина устроила нам интереснейшее путешествие по центру Ярославля. Наша прогулка была организована прекрасным образом, информативна и содержательна. Спасибо большое Валентине за ее любовь к родному городу, которой она поделилась с нами, соединив в своем рассказе историю древности и современности Ярославля. Фактически у нас получилась индивидуальная экскурсия, видимо в раннее утреннее время не все готовы познавать новое))). Несмотря на немногочисленность (2 человека) желающих ничего не было отменено. Спасибо. Наше знакомство с Ярославлем оказалось незабываемым.
- ЕЕлена28 апреля 2022Отзыв на: Здравствуй, ЯрославльБольшое спасибо за увлекательную экскурсию. Очень понравилась подача большого объёма информации в форме непринужденной беседы. Было очень интересно, всем рекомендуем!!
- ММарк28 апреля 2022Отзыв на: Обзорная экскурсия по центру ЯрославляЛегко, ненавязчиво, со знанием дела, с погружением в интересные подробности городской истории. Рекомендую всем, кто начинает знакомство с прекрасным городом Ярославлем.
- ООльга28 апреля 2022Отзыв на: Малоизвестный ЯрославльЗамечательно организованная и проведенная экскурсия. Учтены все пожелания заказчика. Оптимально выбран маршрут. Особая благодарность Марии за интересный рассказ.
- ТТатьяна28 апреля 2022Отзыв на: Знакомьтесь, РыбинскПриятно удивил Рыбинск- очень интересный город! Встречала нас Гид Алена. В целом впечатление приятное, но необходимо чуть больше информации знать, выходящей за рамки готового рассказа.
- ССергей27 апреля 2022Отзыв на: Рыбинск - маленький ПетербургСпасибо Елене! Очень интерсная и познавательная экскурсия. Время пролетело незаметно. Хотим вернуться.
- ИИрина27 апреля 2022Отзыв на: Авторская прогулка по ЯрославлюПрогулка очень понравилась. Дмитрий очень глубо знает материал и с большой любовью рассказывает о своем городе. История города переплетается с историей ее жителей, открываясь с новой стороны. Рекомендую всем независимо от уровня знаний о городе. У Дмитрия найдется для всех интересная информация
- ААнгелина26 апреля 2022Отзыв на: Мастер-класс «Знакомство с Тиффани»Огромное спасибо за общение и обучение! Очень познавательно, атмосферное место. Спасибо за Ангелочков! Приедем ещё;)