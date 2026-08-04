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Юлей и её эксклюзивной прогулкой по Рыбинску влюбилась в этот волжский город с первого взгляда! На утренней «Ласточке» из Москвы, позавтракав и дойдя до места встречи оказываешься уже в купеческом городе! Будто на машине времени мы с Юлей прошли, протанцевали и пропели основные достопримечательности города! Благодарю за красивые фото, гостеприимство, легкость и интересную, авторскую подачу информации! После прогулки мы прощались уже добрыми друзьями с договоренностью повторить нашу прогулку через год! Браво, Юлия!!!