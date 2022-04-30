Н Наталья 5 Отзыв на: Влюбиться в Ярославль за 2 часа Шикарная экскурсия! Два часа пролетели незаметно!!! Можно писать много прекрасных слов! Но краткость-сестра таланта. Светлана прекрасный профессионал своего дела! Однозначно рекомендуем!

Д Дарья 5 Отзыв на: Ярославль: невыдуманные истории Прекрасная экскурсия! Огромное спасибо Марии! За два часа обошли весь исторический центр города, узнали много интересного о Ярославле и его жителях. Было не только познавательно, но и весело. Время пролетело незаметно. Экскурсия живая и динамичная. Всем рекомендую. Если еще будем в Ярославле, обязательно обратимся к Марии!

И Ирина 5 Отзыв на: Ярославль - живая сказка России Спасибо большое Анастасии за замечательную экскурсию. Живая интересная подача материала. Любопытные факты и истории, продуманный маршрут. Очень понравилось что Анастасия учитывает интересы гостей города и принимает наш темп и ритм.

И Иван 5 Отзыв на: Добро пожаловать в Рыбинск Искали экскурсию уже на подъезде к Рыбинску и очень обрадовались, когда Татьяна оперативно вышла на связь. И уже на следующий день мы в ее компании изучали старинный купеческий город. Сразу видно, что человек любит свою малую Родину! С увлеченностью, искренним интересом и юмором Татьяна водила нас красивыми улочками. И пусть какие-то даты или события прошли мимо нашего внимания, главное, мы смогли увидеть город глазами влюбленного в него человека. Успеха Татьяне и процветания Рыбинску!

И Инна 5 Отзыв на: Здравствуй, Ярославль Огромное спасибо, Дарье за прекрасную прогулку по Ярославлю и потрясающе интересный рассказ о древнем городе, его истории и людях. Обязательно будем рекомендовать своим друзьям как гида и еще не раз вернемся в город и воспользуемся услугами и знаниями Дарьи

И Инна 5 Отзыв на: Влюбиться в Ярославль за 2 часа Замечательно провели время, спасибо Светлане.

Н Наталия 5 Отзыв на: Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля» Квест превзошёл все ожидания нашей семьи. Были с детьми 8, 11 и 13 лет. Все заинтересовались загадками, пословицами и подачей информации Ольгой! 3 часа гуляли по Ярославлю с радостью! Спасибо за чудесный день, Оля!

А Анастасия 5 Отзыв на: Влюбиться в Ярославль за 2 часа Благодарю Светлану за прекрасную экскурсию по Ярославлю, которую она провела моим родителям!)) Родители очень довольны, хотя им достаточно трудно угодить))) Всем рекомендую обращаться к Светлане, прекрасный гид и замечательный человек!))

Н Наталия 5 Отзыв на: Добро пожаловать в Ярославль Мы с семьёй второй раз в Ярославле и во второй раз заказываем у Натальи экскурсию. Время пролетело незаметно, было очень интересно, город раскрылся с новой стороны! По совету Натальи таже посетили Рыбинск и сходили в ресторан - спасибо ей большое!!

А Анна 5 Отзыв на: Влюбиться в Ярославль за 2 часа Светлана- отличный гид по Ярославлю! Очень живая экскурсия, полная интересной информации! Интересно было даже детям разных возрастов! С удовольствием рекомендую всем гостям Ярославля

Т Татьяна 5 Отзыв на: Ярославль - любовь с первого взгляда Спасибо Руслану за прекрасную автособильную экскурсию по великолепному Ярославлю! Были интересны не только общие исторические и культурные сведения, но и детальная информация о событиях и исторических персонах. Приятно удивили сувенирчики впо окончании экскурсии! Спасибо!

Н Надежда 5 Отзыв на: Из Ярославля в город-вдохновение Плёс Плёс оказался незабываемым открытием, оставившем сильнейшее впечатление от всего путешествия. Организовано все на отличном уровне, небольшой (по количеству туристов) комфортабельный автобус. Спасибо экскурсоводу Наталье за ее радушие, внимание, желание с каждым туристом поделиться знаниями, любовью к этому удивительному городу. Мы влюбились в Плёс, в котором пропадает ощущение времени, он находится в иной реальности, его умиротворенная красота и природа завораживают.

Н Надежда 5 Отзыв на: Первые шаги в Ярославле Замечательный экскурсовод Валентина устроила нам интереснейшее путешествие по центру Ярославля. Наша прогулка была организована прекрасным образом, информативна и содержательна. Спасибо большое Валентине за ее любовь к родному городу, которой она поделилась с нами, соединив в своем рассказе историю древности и современности Ярославля. Фактически у нас получилась индивидуальная экскурсия, видимо в раннее утреннее время не все готовы познавать новое))). Несмотря на немногочисленность (2 человека) желающих ничего не было отменено. Спасибо. Наше знакомство с Ярославлем оказалось незабываемым.

Е Елена 5 Отзыв на: Здравствуй, Ярославль Большое спасибо за увлекательную экскурсию. Очень понравилась подача большого объёма информации в форме непринужденной беседы. Было очень интересно, всем рекомендуем!!

М Марк 5 Отзыв на: Обзорная экскурсия по центру Ярославля Легко, ненавязчиво, со знанием дела, с погружением в интересные подробности городской истории. Рекомендую всем, кто начинает знакомство с прекрасным городом Ярославлем.

О Ольга 5 Отзыв на: Малоизвестный Ярославль Замечательно организованная и проведенная экскурсия. Учтены все пожелания заказчика. Оптимально выбран маршрут. Особая благодарность Марии за интересный рассказ.

Т Татьяна 4 Отзыв на: Знакомьтесь, Рыбинск Приятно удивил Рыбинск- очень интересный город! Встречала нас Гид Алена. В целом впечатление приятное, но необходимо чуть больше информации знать, выходящей за рамки готового рассказа.

С Сергей 5 Отзыв на: Рыбинск - маленький Петербург Спасибо Елене! Очень интерсная и познавательная экскурсия. Время пролетело незаметно. Хотим вернуться.

И Ирина 5 Отзыв на: Авторская прогулка по Ярославлю Прогулка очень понравилась. Дмитрий очень глубо знает материал и с большой любовью рассказывает о своем городе. История города переплетается с историей ее жителей, открываясь с новой стороны. Рекомендую всем независимо от уровня знаний о городе. У Дмитрия найдется для всех интересная информация