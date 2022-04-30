Экскурсии по Ярославской области

Экскурсии в городах Ярославской области

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Ярославской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Ярославль
Переславль-Залесский
Углич
Рыбинск
Мышкин
Тутаев

Индивидуальные экскурсии

Углич от древности до наших дней
Углич от древности до наших дней
4.6
14 отзывов
3250
за всё
Погружение в историю города и знакомство с самыми живописными местами
Углич
Селфи-экскурсия по высотам Переславля-Залесского
Селфи-экскурсия по высотам Переславля-Залесского
3500
за всё
Мы поднимемся на холмы высокие и полюбуемся прекрасными видами города старинного
Переславль-Залесский
Театрально-Киношный Ярославль
Театрально-Киношный Ярославль
3000
за всё
Ярославль
Толгский монастырь - первая возрожденная женская обитель России
Толгский монастырь - первая возрожденная женская обитель России
2500
за всё
Ярославль
Экскурсия в Рыбинск
Экскурсия в Рыбинск
16825
за всё
Комбинированная: автомобильная и пешеходная
Ярославль
Экскурсия в Рыбинск (на а / м заказчика)
Экскурсия в Рыбинск (на а / м заказчика)
8700
за всё
Комбинированная: автомобильная и пешеходная
Ярославль
Экскурсия в Кострому
Экскурсия в Кострому
17525
за всё
Комбинированная: автомобильная и пешеходная
Ярославль
Экскурсия в Кострому (на а / м заказчика)
Экскурсия в Кострому (на а / м заказчика)
9400
за всё
Комбинированная: автомобильная и пешеходная
Ярославль
Экскурсия в Ростов Великий
Экскурсия в Ростов Великий
14675
за всё
Комбинированная: автомобильная и пешеходная
Ярославль

Групповые экскурсии

Два Углича - Углич классический и малоизвестное Левобережье
Два Углича - Углич классический и малоизвестное Левобережье
3600
за чел.
В ходе экскурсии мы посетим не только привычный правобережный Углич, но
Углич
Прогулка по-ярославски
Прогулка по-ярославски
5
1 отзыв
600
за чел.
Встретиться с символами города и поразиться соседству старого и нового на обзорной экскурсии
Ярославль
Групповая обзорная экскурсия по Рыбинску
Групповая обзорная экскурсия по Рыбинску
5
5 отзывов
700
за чел.
Обзорная экскурсия позволит получить знания об истории и культуре города Рыбинска со времён бурлаков
Рыбинск
Велопрогулка по Переславлю-Залесскому
Велопрогулка по Переславлю-Залесскому
1000
за чел.
Мы посмотрим с вами Спасо-Преображенский собор, Никитский мужской монастырь, поглядим на древнеязыческий Синь Камень, а
Переславль-Залесский
Ночной и барный Ярославль
Ночной и барный Ярославль
2700
за чел.
Ночная прогулка по Ярославлю с посещением романтичных мест, с посещением знаменитых баров
Ярославль
Прогулка по Ярославлю
Прогулка по Ярославлю
700
за чел.
Ярославль - старинный русский город, центр Ярославской области Российской Федерации, расположен у слияния рек Волги
Ярославль
Закулисье первого русского театра
Закулисье первого русского театра
5
1 отзыв
1150
за чел.
Вместе с гидом-актером посетить ярославский театр и узнать, что прячется за занавесом
Ярославль
О Рыбинске - с любовью
О Рыбинске - с любовью
5
10 отзывов
700
за чел.
Оценить колоритную архитектуру города, услышать истории из прошлого и ощутить дух уютной провинции
Рыбинск
Мистиславль: прогулка с фонарем по средневековому Ярославлю
Мистиславль: прогулка с фонарем по средневековому Ярославлю
1200
за чел.
Атмосферный трип по старинным улочкам и историческим проломам города - аналогам йоркских Snickelways
Ярославль

Обзорные по городам

Углич от древности до наших дней
Углич от древности до наших дней
4.6
14 отзывов
3250
за всё
Погружение в историю города и знакомство с самыми живописными местами
Углич
Два Углича - Углич классический и малоизвестное Левобережье
Два Углича - Углич классический и малоизвестное Левобережье
3600
за чел.
В ходе экскурсии мы посетим не только привычный правобережный Углич, но
Углич
Экскурсия в Рыбинск
Экскурсия в Рыбинск
16825
за всё
Комбинированная: автомобильная и пешеходная
Ярославль
Экскурсия в Рыбинск (на а / м заказчика)
Экскурсия в Рыбинск (на а / м заказчика)
8700
за всё
Комбинированная: автомобильная и пешеходная
Ярославль
Обзорная экскурсия по Ярославлю
Обзорная экскурсия по Ярославлю
4675
за всё
Комбинированная: автомобильная и пешеходная
Ярославль
Обзорная экскурсия по Ярославлю (на а / м заказчика)
Обзорная экскурсия по Ярославлю (на а / м заказчика)
2800
за всё
Комбинированная: автомобильная и пешеходная
Ярославль
Прогулка по-ярославски
Прогулка по-ярославски
5
1 отзыв
600
за чел.
Встретиться с символами города и поразиться соседству старого и нового на обзорной экскурсии
Ярославль
Углич - любовь с первого взгляда
Углич - любовь с первого взгляда
5
5 отзывов
2625
за всё
Исследовать главные и тайные места города на авто-пешеходной экскурсии с профессиональным гидом
Углич
Групповая обзорная экскурсия по Рыбинску
Групповая обзорная экскурсия по Рыбинску
5
5 отзывов
700
за чел.
Обзорная экскурсия позволит получить знания об истории и культуре города Рыбинска со времён бурлаков
Рыбинск

Билеты

Есть ли Кремль в Ярославле?
Есть ли Кремль в Ярославле?
5
1 отзыв
4500
за всё
Ярославль входит в Золотое кольцо России, а значит за время своего существования накопил немало исторического богатства
Ярославль

Водные прогулки

По Ярославлю на лодке: обзорная экскурсия
По Ярославлю на лодке: обзорная экскурсия
3200
за всё
Ярославль - один из старейших российских городов
Ярославль

Туры на автомобиле

Углич от древности до наших дней
Углич от древности до наших дней
4.6
14 отзывов
3250
за всё
Погружение в историю города и знакомство с самыми живописными местами
Углич
Экскурсия в Рыбинск
Экскурсия в Рыбинск
16825
за всё
Комбинированная: автомобильная и пешеходная
Ярославль
Экскурсия в Рыбинск (на а / м заказчика)
Экскурсия в Рыбинск (на а / м заказчика)
8700
за всё
Комбинированная: автомобильная и пешеходная
Ярославль
Экскурсия в Кострому
Экскурсия в Кострому
17525
за всё
Комбинированная: автомобильная и пешеходная
Ярославль
Экскурсия в Кострому (на а / м заказчика)
Экскурсия в Кострому (на а / м заказчика)
9400
за всё
Комбинированная: автомобильная и пешеходная
Ярославль
Экскурсия в Ростов Великий
Экскурсия в Ростов Великий
14675
за всё
Комбинированная: автомобильная и пешеходная
Ярославль
Экскурсия в Ростов Великий (на а / м заказчика)
Экскурсия в Ростов Великий (на а / м заказчика)
7800
за всё
Комбинированная: автомобильная и пешеходная
Ярославль
Обзорная экскурсия по Ярославлю
Обзорная экскурсия по Ярославлю
4675
за всё
Комбинированная: автомобильная и пешеходная
Ярославль
Обзорная экскурсия по Ярославлю (на а / м заказчика)
Обзорная экскурсия по Ярославлю (на а / м заказчика)
2800
за всё
Комбинированная: автомобильная и пешеходная
Ярославль

Гастрономические туры

Ярославль для женщин
Ярославль для женщин
от
6200
за всё
Экскурсия для милых дам! Ведь Ярославль - город, где так просто почувствовать себя леди
Ярославль
Ночной и барный Ярославль
Ночной и барный Ярославль
2700
за чел.
Ночная прогулка по Ярославлю с посещением романтичных мест, с посещением знаменитых баров
Ярославль
Ярославль - древний город символов и легенд
Ярославль - древний город символов и легенд
5
4 отзыва
4500
за всё
Экскурсия по историческому центру Ярославля для настоящих гурманов и эстетов, людей, любящих небанальные экскурсии
Ярославль
Ярославль: история, сладости и чай
Ярославль: история, сладости и чай
4.9
26 отзывов
2600
за всё
Познакомимся с летописью города и сладкими традициями ярославских "водохлёбов" и "конфетчиков"
Ярославль
Гастрономический Углич с прогулкой по кремлю
Гастрономический Углич с прогулкой по кремлю
5
4 отзыва
от
3000
за всё
Получить общее представление о памятниках старины и побывать в загородном фермерском хозяйстве
Углич
История ярославской гастрономии
История ярославской гастрономии
5
22 отзыва
3250
за всё
Взглянуть на самобытность города через старинные и современные кулинарные традиции ярославцев
Ярославль
Вкусные истории у Плещеева озера
Вкусные истории у Плещеева озера
5
23 отзыва
4680
за всё
Послушать легенды старинного города, увидеть его символы и отведать традиционные фермерские продукты
Переславль-Залесский
Гастротур по Ярославлю
Гастротур по Ярославлю
от
8200
за всё
Для настоящих гурманов мы подготовили гастрономическую экскурсию по Ярославлю, которая разыграет ваш аппетит
Ярославль

Экскурсионные туры на несколько дней

Лето на Волге: Ярославль и Вятское
Лето на Волге: Ярославль и Вятское
от
8400
за чел.
Ярославль

Последние отзывы об экскурсиях по Ярославской области

  • Н
    Наталья
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Влюбиться в Ярославль за 2 часа
    Шикарная экскурсия! Два часа пролетели незаметно!!! Можно писать много прекрасных слов! Но краткость-сестра таланта. Светлана прекрасный профессионал своего дела! Однозначно рекомендуем!
  • Д
    Дарья
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Ярославль: невыдуманные истории
    Прекрасная экскурсия! Огромное спасибо Марии! За два часа обошли весь исторический центр города, узнали много интересного о Ярославле и его жителях. Было не только познавательно, но и весело. Время пролетело незаметно. Экскурсия живая и динамичная. Всем рекомендую. Если еще будем в Ярославле, обязательно обратимся к Марии!
  • И
    Ирина
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Ярославль - живая сказка России
    Спасибо большое Анастасии за замечательную экскурсию. Живая интересная подача материала. Любопытные факты и истории, продуманный маршрут. Очень понравилось что Анастасия учитывает интересы гостей города и принимает наш темп и ритм.
  • И
    Иван
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Добро пожаловать в Рыбинск
    Искали экскурсию уже на подъезде к Рыбинску и очень обрадовались, когда Татьяна оперативно вышла на связь. И уже на следующий день мы в ее компании изучали старинный купеческий город. Сразу видно, что человек любит свою малую Родину! С увлеченностью, искренним интересом и юмором Татьяна водила нас красивыми улочками. И пусть какие-то даты или события прошли мимо нашего внимания, главное, мы смогли увидеть город глазами влюбленного в него человека. Успеха Татьяне и процветания Рыбинску!
  • И
    Инна
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Здравствуй, Ярославль
    Огромное спасибо, Дарье за прекрасную прогулку по Ярославлю и потрясающе интересный рассказ о древнем городе, его истории и людях. Обязательно будем рекомендовать своим друзьям как гида и еще не раз вернемся в город и воспользуемся услугами и знаниями Дарьи
  • И
    Инна
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Влюбиться в Ярославль за 2 часа
    Замечательно провели время, спасибо Светлане.
  • Н
    Наталия
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»
    Квест превзошёл все ожидания нашей семьи. Были с детьми 8, 11 и 13 лет. Все заинтересовались загадками, пословицами и подачей информации Ольгой! 3 часа гуляли по Ярославлю с радостью! Спасибо за чудесный день, Оля!
  • А
    Анастасия
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Влюбиться в Ярославль за 2 часа
    Благодарю Светлану за прекрасную экскурсию по Ярославлю, которую она провела моим родителям!)) Родители очень довольны, хотя им достаточно трудно угодить))) Всем рекомендую обращаться к Светлане, прекрасный гид и замечательный человек!))
  • Н
    Наталия
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Добро пожаловать в Ярославль
    Мы с семьёй второй раз в Ярославле и во второй раз заказываем у Натальи экскурсию. Время пролетело незаметно, было очень интересно, город раскрылся с новой стороны! По совету Натальи таже посетили Рыбинск и сходили в ресторан - спасибо ей большое!!
  • А
    Анна
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Влюбиться в Ярославль за 2 часа
    Светлана- отличный гид по Ярославлю! Очень живая экскурсия, полная интересной информации! Интересно было даже детям разных возрастов! С удовольствием рекомендую всем гостям Ярославля
  • Т
    Татьяна
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Ярославль - любовь с первого взгляда
    Спасибо Руслану за прекрасную автособильную экскурсию по великолепному Ярославлю! Были интересны не только общие исторические и культурные сведения, но и детальная информация о событиях и исторических персонах. Приятно удивили сувенирчики впо окончании экскурсии! Спасибо!
  • Н
    Надежда
    28 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Из Ярославля в город-вдохновение Плёс
    Плёс оказался незабываемым открытием, оставившем сильнейшее впечатление от всего путешествия. Организовано все на отличном уровне, небольшой (по количеству туристов) комфортабельный автобус. Спасибо экскурсоводу Наталье за ее радушие, внимание, желание с каждым туристом поделиться знаниями, любовью к этому удивительному городу. Мы влюбились в Плёс, в котором пропадает ощущение времени, он находится в иной реальности, его умиротворенная красота и природа завораживают.
  • Н
    Надежда
    28 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Первые шаги в Ярославле
    Замечательный экскурсовод Валентина устроила нам интереснейшее путешествие по центру Ярославля. Наша прогулка была организована прекрасным образом, информативна и содержательна. Спасибо большое Валентине за ее любовь к родному городу, которой она поделилась с нами, соединив в своем рассказе историю древности и современности Ярославля. Фактически у нас получилась индивидуальная экскурсия, видимо в раннее утреннее время не все готовы познавать новое))). Несмотря на немногочисленность (2 человека) желающих ничего не было отменено. Спасибо. Наше знакомство с Ярославлем оказалось незабываемым.
  • Е
    Елена
    28 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Здравствуй, Ярославль
    Большое спасибо за увлекательную экскурсию. Очень понравилась подача большого объёма информации в форме непринужденной беседы. Было очень интересно, всем рекомендуем!!
  • М
    Марк
    28 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Обзорная экскурсия по центру Ярославля
    Легко, ненавязчиво, со знанием дела, с погружением в интересные подробности городской истории. Рекомендую всем, кто начинает знакомство с прекрасным городом Ярославлем.
  • О
    Ольга
    28 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Малоизвестный Ярославль
    Замечательно организованная и проведенная экскурсия. Учтены все пожелания заказчика. Оптимально выбран маршрут. Особая благодарность Марии за интересный рассказ.
  • Т
    Татьяна
    28 апреля 2022
    4
    Отзыв на: Знакомьтесь, Рыбинск
    Приятно удивил Рыбинск- очень интересный город! Встречала нас Гид Алена. В целом впечатление приятное, но необходимо чуть больше информации знать, выходящей за рамки готового рассказа.
  • С
    Сергей
    27 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Рыбинск - маленький Петербург
    Спасибо Елене! Очень интерсная и познавательная экскурсия. Время пролетело незаметно. Хотим вернуться.
  • И
    Ирина
    27 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Авторская прогулка по Ярославлю
    Прогулка очень понравилась. Дмитрий очень глубо знает материал и с большой любовью рассказывает о своем городе. История города переплетается с историей ее жителей, открываясь с новой стороны. Рекомендую всем независимо от уровня знаний о городе. У Дмитрия найдется для всех интересная информация
  • А
    Ангелина
    26 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Мастер-класс «Знакомство с Тиффани»
    Огромное спасибо за общение и обучение! Очень познавательно, атмосферное место. Спасибо за Ангелочков! Приедем ещё;)
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