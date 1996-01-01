Насиб С. – Гид из Аланьи

Отправляйтесь на джип-сафари в предгорья Таврского хребта, где вы сможете искупаться в горной реке Димчай, познакомиться с бытом в турецкой деревне и полюбоваться окрестностями Аланьи со смотровой площадки.