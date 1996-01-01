  1. Турция
  2. Аланья
  3. Экскурсии

Джип-сафари из Аланьи

4.9
10 отзывов
Насиб С.
Насиб С. – Гид из Аланьи
Отправляйтесь на джип-сафари в предгорья Таврского хребта, где вы сможете искупаться в горной реке Димчай, познакомиться с бытом в турецкой деревне и полюбоваться окрестностями Аланьи со смотровой площадки.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🏆Активный отдых
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $25 за человека

    Заказать экскурсию
Джип-сафари из Аланьи
Джип-сафари из Аланьи

Что вы увидите

  • Турецкая деревня
  • река Димчай
  • Джип-сафари
Экскурсионная программа:• Сбор туристов из всех отелей по регионам;
  • Остановка для фото (панорама Аланьи);
  • Посещение мечети (короткая информация и свободное время для фото);
  • Посещение Турецкой деревни;
  • Обед на реке Дим чай;
  • Свободное время для купания в реке Дим чай;
  • Возвращение в отели на джипах.

Организационные детали:

  • Возьмите с собой: фотоаппарат, воду, полотенце, купальник, крем от загара, солнцезащитные очки и деньги на личные расходы.
Что входит
  • Трансфер на джипах от и до отеля
  • Обед (куриный шашлык или запеченная форель и рис, салат)
  • Страховка
  • Услуга гида.
Что не входит
  • Личные расходы (фотографии, сувениры и т. д. )
  • Любые напитки во время экскурсии.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Джип-сафари из Аланьи
Джип-сафари из Аланьи
Джип-сафари из Аланьи
Джип-сафари из Аланьи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Насиб С.
Насиб С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

10 отзывов оставили туристы

Насиб С. проводит ещё 5 экскурсий

Рафтинг в каньоне Кепрюлю
$20
9 часов
Рафтинг в каньоне Кепрюлю
17 отзывов
Аквапарк «Water Planet»: водные аттракционы для всей семьи
$30
8 часов
Аквапарк «Water Planet»: водные аттракционы для всей семьи
12 отзывов
Памуккале — минеральные источники и античный курорт
$50
19 часов
Памуккале — минеральные источники и античный курорт
9 отзывов
Морская прогулка на пиратском корабле «Барбоса»
$25
8 часов
Морская прогулка на пиратском корабле «Барбоса»
9 отзывов
Конная прогулка по окрестностям Аланьи
$55
3 часа
Конная прогулка по окрестностям Аланьи
8 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Аланье

На пиратской яхте вдоль берегов Аланьи
16
7 часов
На пиратской яхте вдоль берегов Аланьи
24 отзыва
Приятная морская прогулка, купание в открытом море и пенная вечеринка
Аланья с античных времен до наших дней
69
3.5 часа
Аланья с античных времен до наших дней
20 отзывов
Больше чем просто курорт: история и виды «турецкой Ривьеры» на обзорной экскурсии по городу
Остров Сулуада — «турецкие Мальдивы»
$35
9.5 часов
Остров Сулуада — «турецкие Мальдивы»
17 отзывов
2 в 1 — Памуккале и турецкие Мальдивы
$55
10 часов
2 в 1 — Памуккале и турецкие Мальдивы
12 отзывов
Космическая Каппадокия — поездка на 2 дня
$70
48 часов
Космическая Каппадокия — поездка на 2 дня
11 отзывов
Завораживающий Памуккале
$37
19.5 часов
Завораживающий Памуккале
10 отзывов