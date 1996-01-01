8 отзывов оставили туристы

Во время верховой езды активны все основные группы мышц, соответственно, улучшается мышечный тонус организма. Верховая езда оказывает благотворное влияние на систему кровообращения, дыхательную, нервную и пищеварительную системы. Общение с лошадьми является отличным антидепрессантом, способствует избавлению от излишнего чувства тревоги.
Экскурсионная программа:• Сбор туристов из всех отелей по регионам;
Верховая езда в горах ⛰️ Алании (3 часа);
Возвращение в отели.
Организационные детали:
Возьмите с собой: фотоаппарат, воду, крем от загара, солнцезащитные очки и деньги на личные расходы.
Что входит
Трансфер на джипах от и до отеля
Страховка
Услуга гида.
Что не входит
Личные расходы (фотографии, сувениры и т. д. )
Любые напитки во время экскурсии.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.