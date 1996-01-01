8 отзывов оставили туристы

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Конная прогулка по окрестностям Аланьи

4.9
8 отзывов
Насиб С.
Насиб С. – Гид из Аланьи
Присоединяйтесь к верховой прогулке 👣 по живописным горам Аланьи.

Верховая езда — прекрасная возможность снять стресс и накопившуюся усталость, забыть на время о повседневных проблемах и заботах, улучшить свою физическую форму и здоровье.

Ну и конечно, верховая езда — ни с чем несравнимые эмоции от общения с умнейшим животным — лошадью.
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🍀На природе
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $55 за человека

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Конная прогулка по окрестностям Аланьи
Конная прогулка по окрестностям Аланьи
Во время верховой езды активны все основные группы мышц, соответственно, улучшается мышечный тонус организма. Верховая езда оказывает благотворное влияние на систему кровообращения, дыхательную, нервную и пищеварительную системы. Общение с лошадьми является отличным антидепрессантом, способствует избавлению от излишнего чувства тревоги.
Экскурсионная программа:• Сбор туристов из всех отелей по регионам;
  • Верховая езда в горах ⛰️ Алании (3 часа);
  • Возвращение в отели.

Организационные детали:

  • Возьмите с собой: фотоаппарат, воду, крем от загара, солнцезащитные очки и деньги на личные расходы.
Что входит
  • Трансфер на джипах от и до отеля
  • Страховка
  • Услуга гида.
Что не входит
  • Личные расходы (фотографии, сувениры и т. д. )
  • Любые напитки во время экскурсии.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Конная прогулка по окрестностям Аланьи
Конная прогулка по окрестностям Аланьи
Конная прогулка по окрестностям Аланьи
Конная прогулка по окрестностям Аланьи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Насиб С.
Насиб С.
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8 отзывов оставили туристы

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