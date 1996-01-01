8 отзывов оставили туристы

Во время верховой езды активны все основные группы мышц, соответственно, улучшается мышечный тонус организма. Верховая езда оказывает благотворное влияние на систему кровообращения, дыхательную, нервную и пищеварительную системы. Общение с лошадьми является отличным антидепрессантом, способствует избавлению от излишнего чувства тревоги.

Экскурсионная программа:• Сбор туристов из всех отелей по регионам;

Верховая езда в горах ⛰️ Алании (3 часа);

Возвращение в отели.

Организационные детали: