Экскурсии на 1 день в Белеке

Найдено 62 экскурсии в категории «На весь день» в Белеке, цены от €17, скидки до 44%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сафари-микс из Белека: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
11 отзывов
Насыщенная экскурсия из Белека: каньоны, скалы и античные города
Приготовьтесь к насыщенному дню: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге ждут вас! Путешествие на джипах и кабрио-бусах
Начало: У вашего отеля
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4036 за человека
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Белека
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
13 часов
12 отзывов
Памуккале и турецкие Мальдивы: незабываемое приключение из Белека
Откройте для себя чудеса Памуккале и озера Салда на экскурсии, полной истории, красоты и уникальных моментов
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
4036 за человека
2 в 1: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Белек: Путешествие к храму Святого Николая и древнему Мира
Загадочный Демре и величественный Мира ждут вас. Откройте тайны древних цивилизаций и узнайте историю настоящего Санта Клауса
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
400 за всё до 4 чел.
Прогулка на яхте по бухтам Адрасана из Белека
🛥 На яхте
Групповая
12 часов
5 отзывов
Групповая экскурсия на яхте по бухтам Адрасана из Белека
Идеальный день на Средиземном море: яхта, купание в гротах, обед на борту и живописные виды. Забудьте о заботах и наслаждайтесь приключением
Начало: От вашего отеля в Белеке
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 06:15
11 июня в 06:15
13 июня в 06:15
50 за человека
Из Белека к озеру Салда: побег от жары
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Из Белека к озеру Салда: побег от жары в турецкие Мальдивы
Погрузитесь в прохладу бирюзовых вод озера Салда, насладитесь уникальными пейзажами и целебной грязью вдали от жары Белека
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
333300 за всё до 4 чел.
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Белека
🚌 На автобусе
скидка
19%
Групповая
13 часов
13 отзывов
Калейдоскоп Каппадокии: 2-дневное приключение из Белека
Каппадокия во всей красе: от подземных городов до полета на воздушном шаре - удивительное приключение
Начало: У вашего отеля
10 июня в 04:00
13 июня в 04:00
6754 за человека
Из Белека - в Памуккале и античный Иераполис
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
13 отзывов
Из Белека в Памуккале и Иераполис: погружение в историю и красоту
Путешествие из Белека в Памуккале и Иераполис обещает вам незабываемые впечатления от великолепных пейзажей и теплых источников
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
550495 за всё до 4 чел.
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Белека
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Белека
Погрузитесь в историю древних цивилизаций и ощутите прохладу уникального водопада Куршунлу в окрестностях Белека
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
355320 за всё до 4 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Белека
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Античный город Мира и храм Святого Николая: историческое путешествие
Погрузитесь в историю античного мира, посетив руины Миры и храм Святого Николая в Демре. Откройте для себя богатое наследие Ликии
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
444400 за всё до 4 чел.
Сиде и водопад Манавгат: поездка из Белека
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Сиде и водопад Манавгат: путешествие из Белека с культурным и природным наследием
Погрузитесь в мир античной истории и природной красоты с индивидуальной экскурсией в Сиде и к водопаду Манавгат
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
333300 за всё до 4 чел.
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Белека
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Озеро Салда и Сагалассос: путешествие в историю и природу из Белека
Погрузитесь в мир древности и природных чудес во время экскурсии из Белека. Откройте для себя Сагалассос и озеро Салда
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
516465 за всё до 4 чел.
Морская прогулка на райский остров Сулуада
скидка
43%
Групповая
12 часов
19 отзывов
Незабываемый день на острове Сулуада - морская экскурсия из Белека
Остров Сулуада - это место, где вы почувствуете себя в раю. Насладитесь белоснежными пляжами и бирюзовой водой на этой незабываемой морской прогулке
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день с 07:00-19:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от 30$17 за человека
Прогулка на яхте по Зеленому Каньону
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Групповая
10 часов
8 отзывов
Яхт-тур по Зеленому Каньону: незабываемые впечатления из Белека
Погрузитесь в мир природной красоты и тишины во время путешествия на яхте по живописному Зеленому Каньону
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четверг
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$50 за человека
Экскурсия в каньон Тазы из Белека
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
25 отзывов
Путешествие на джипах по каньону Тазы с рафтингом из Белека
Захватывающее путешествие на джипах по каньону Тазы ждет вас! Откройте мир приключений среди Таврских гор
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$25 за человека
Памуккале из Белека
🚌 На автобусе
скидка
44%
Групповая
12 часов
32 отзыва
Дневная экскурсия в Памуккале: травертины, Иераполис, бассейн Клеопатры
Откройте для себя великолепие Памуккале, погрузитесь в историю Иераполиса и ощутите целебную силу бассейна Клеопатры
Начало: Ваш отель
Расписание: Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
от 54$30 за человека
Демре - Мира - Кекова: знакомство с древней Ликией и затонувший город
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Групповая
12 часов
22 отзыва
Демре - Мира - Кекова: знакомство с древней Ликией и затонувший город
Загадочная история древней Ликии и затонувшего города ждет вас на экскурсии Демре - Мира - Кекова
Начало: Белек
Расписание: Среда, воскресенье
Завтра в 04:00
12 июня в 04:00
$59 за человека
Рафтинг и багги-сафари из Белека
🚌 На автобусе
🛞 Багги
Групповая
9 часов
13 отзывов
Рафтинг и багги-сафари в Белеке: приключение в Каньоне Кёпрюлю
Ощутите адреналин и насладитесь природой во время рафтинга и багги-сафари, идеальное приключение для активных путешественников
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$45 за человека
Джип Сафари в Белеке 2022
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Групповая
6 часов
7 отзывов
Джип Сафари в Белеке 2022: Экстрим и культурное погружение
Вас ждет захватывающее путешествие на джипах по живописным тропам и культурное погружение в жизнь деревни Юмаклар
Начало: Белек
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $30 за человека
Дайвинг: знакомство с подводным миром
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Групповая
8 часов
23 отзыва
Дайвинг в Белеке: встреча с подводным миром Средиземного моря
Погрузитесь в синеву вод Средиземного моря, встретьте удивительный подводный мир вместе с профессиональными инструкторами
Начало: Белек
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 07:45
10 июня в 07:45
от $35 за человека
The Land Of Legends из Белека
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
10 отзывов
Путешествие в мир сказок: The Land Of Legends из Белека
Встречайте волшебство и веселье в The Land Of Legends, где каждый найдет развлечение по душе
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от $80 за человека
Памуккале, Хиерополис и озеро Салда: белоснежные ванны и древние развалины
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
7 отзывов
Экскурсия в Памуккале: термальные источники и античные руины
Погрузитесь в атмосферу древнего мира, посетив Памуккале и Хиерополис. Искупайтесь в термальных источниках и насладитесь видами озера Салда
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник и пятница в 04:15 - 20:00
11 июня в 04:15
14 июня в 04:15
$50 за человека
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Белека
🚌 На автобусе
скидка
24%
Групповая
16 часов
10 отзывов
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Белека
Погрузитесь в удивительное путешествие, где вас ждут белоснежные пляжи, античные города и природные чудеса. Это незабываемый день, полный открытий и впечатлений
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
46$35 за человека
Сафари на Квадроцикле & Рафтинг
🛻 На квадроциклах
Групповая
6 часов
1 отзыв
Сафари на Квадроцикле & Рафтинг в Белеке
Погрузитесь в захватывающий мир активного отдыха в Белеке! Сафари на квадроцикле и рафтинг в национальном парке Кёпрюлю подарят незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
Расписание: среда Пятница
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$35 за человека
Прогулка на яхте по бухтам Белекa
🛥 На яхте
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Эксклюзивная прогулка на яхте по живописным бухтам Белека
Проведите незабываемый день на борту роскошной яхты, наслаждаясь морскими красотами и отдыхом в кругу близких
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $850 за всё до 6 чел.
Памуккале из Белека: Мраморные чудеса и термальные источники
🚌 На автобусе
Групповая
18 часов
11 отзывов
Однодневная экскурсия в Памуккале из Белека: Травертины и античные города
Отправляйтесь в Памуккале из Белека на один день! Вас ждут белоснежные травертины, бассейн Клеопатры и прогулка по древнему Иераполису с гидом
Начало: Белек, Богазкент, Кадрие, Кунду
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
от $54 за человека
Океанариум Анталии из Белека
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
5 отзывов
Путешествие в Океанариум Анталии: морские чудеса рядом с Белеком
Подарите себе встречу с загадочным миром океана, посетив Океанариум Анталии - незабываемое приключение для всей семьи
Начало: Анталия
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$60 за человека
Супер комбо 5 в 1 в Каньоне Кепрюлю
Групповая
9 часов
1 отзыв
Супер комбо 5 в 1: Рафтинг, сафари и зиплайн в Каньоне Кепрюлю
Погрузитесь в незабываемые приключения в Каньоне Кепрюлю! Рафтинг, сафари, багги, рыбалка и зиплайн ждут вас в этом уникальном туре
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, пятница
11 июня в 08:30
14 июня в 08:30
$60 за человека
Верховая Езда в Белеке
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1 отзыв
Верховая Езда в Белеке: Приключение по Сосновым Лесам и Пляжам
Погрузитесь в мир природы и красоты на уникальной конной прогулке в Белеке. Отдыхайте, наслаждаясь свежим воздухом и великолепными пейзажами
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$48 за человека
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Белека
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
🛞 Багги
Групповая
10 часов
2 отзыва
Незабываемый комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, квадроциклы и зиплайн в Белеке
Погрузитесь в мир приключений с нашим комбо туром 4в1 в Белеке. Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари и зиплайн ждут вас. Забронируйте незабываемый день
Начало: Белек
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$45 за человека
3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Белека
🚌 На автобусе
🛞 Багги
Групповая
10 часов
1 отзыв
3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Белека
Сделайте свой отпуск незабываемым с экскурсией 3в1: рафтинг, багги и зиплайн! Прокатитесь по бурной реке, исследуйте бездорожье и ощутите полет над каньоном
Начало: Белек
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$35 за человека
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии из Белека
🛥 На яхте
Групповая
8 часов
1 отзыв
Незабываемое путешествие на яхте к Дюденскому водопаду из Белека
Путешествие на яхте к Дюденскому водопаду из Белека - это незабываемый день, полный впечатлений, купания и веселья на борту комфортабельной яхты
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$30 за человека
Kаньон Тазы на джипах + Рафтинг в Каньоне Кепрюлю
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Групповая
6 часов
4 отзыва
Kаньон Тазы на джипах + Рафтинг в Каньоне Кепрюлю
Погрузитесь в приключение: джип-сафари по Каньону Тазы и рафтинг по реке Кёпрючай. Подходит для всех возрастов и уровней подготовки
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
Расписание: Среда Пятница
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
$32 за человека
3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова из Белека
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
4 отзыва
3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова из Белека
Погрузитесь в историю на экскурсии 3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова. Уникальные памятники и захватывающие виды ждут вас
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 04:00
12 июня в 04:00
$50 за человека
Лавандовые поля Ыспарты и Турецкие Мальдивы Озеро Салда из Белека
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
1 отзыв
Лавандовые поля Ыспарты и Турецкие Мальдивы Озеро Салда из Белека
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
28 июня в 05:00
2 июля в 05:00
$50 за человека
Прогулка на яхте по Зеленому каньону с Белека
🛥 На яхте
Групповая
10 часов
10 отзывов
Прогулка на яхте по Зеленому каньону с Белека
Начало: Ваш отель
Расписание: понедельник и четверг, в 08:40 из отелей Белека
10 июня в 08:40
13 июня в 08:40
$50 за человека
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
Групповая
6 часов
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
Расписание: среда, Пятница
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$17 за человека
Трансфер-тур Чиралы и Олимпос
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный трансфер-тур Чиралы и Олимпос из Белека
Приключения в Чиралы и Олимпос ждут! Индивидуальный трансфер на комфортабельном минивэне - начало незабываемого путешествия
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
Расписание: ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 9 чел.
Тур-трансфер Анталия за 1 день
🛥 На яхте
Индивидуальная
8 часов
Тур-трансфер по Анталии: история, природа и панорамы за 1 день
Встречайте утро в Анталии с комфортом! Индивидуальный трансфер покажет вам лучшие места города
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
Расписание: ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 9 чел.
Багги Сафари и Рафтинг
🛞 Багги
Групповая
7 часов
Багги Сафари и Рафтинг
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
Расписание: среда, Пятница
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$35 за человека
Трансфер-тур Три водопада Анталии
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия на водопады Анталии из Белека с индивидуальным трансфером
Освежите воспоминания о лете, посетив живописные водопады Анталии с персональным трансфером
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
Расписание: ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Величественный Термессос
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
Величественный Термессос
Начало: Ваш отель
Расписание: Суббота
30 ноя в 07:30
$60 за человека
На яхте к Генуэзской бухте
🛥 На яхте
Групповая
11 часов
На яхте к Генуэзской бухте
Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
$40 за человека
Приключение на лодке MonsterJet
Групповая
9 часов
Приключение на лодке MonsterJet
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, среда, пятница
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$130 за человека
Джип-сафари на внедорожниках в Гебиз
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
Джип-сафари на внедорожниках в Гебиз
Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
Расписание: Ежедневно до 15 ноября. После 15/11: Вт, Ср, Пт, Сб.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$40 за человека
Остров Сулуада (Турецкие Мальдивы) из Белека
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
Остров Сулуада (Турецкие Мальдивы) из Белека
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    29 мая 2024
    Рафтинг и багги-сафари из Белека
    Всё отлично, спасибо!) Ожидали только что трасса с багги будет длиннее, но да ладно. Отдельно хотелось бы отметить русских гидов мальчиков, работают прям от души, приятно с такими рядом находится
  • И
    Ирина
    24 мая 2024
    Морская прогулка на райский остров Сулуада
    Все прекрасно, все понравилось. Очень красивые виды. Единственный минус очень долгая дорога до места.
  • М
    Мария
    18 мая 2024
    Экскурсия в каньон Тазы из Белека
    Очень понравилась экскурсия в каньон Тазы,единственное на фото и просмотр дают всего 30 мин,это очень мало,так как очередь из групп
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    большая Проводник Сейфулла молодец,делал фото,смешил Цены в три раза дешевле чем в отеле,и не нужно боятся заказывать,так как оплата на месте Забрали без опозданий,обед вкусный свежий

  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Сафари-микс из Белека: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
    Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻 Организована хорошо, удобно и от Белека находится недалеко. Каньоны просто завораживающие ❤️
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    Турция всегда поражает своей природой, такие красивые места всегда хочется посещать еще и еще раз 🥰 Спасибо за прекрасно проведенный отпуск 🫶🏻🫶🏻

    Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻
  • М
    Малкина
    13 мая 2024
    Верховая Езда в Белеке
    Отличные лошадки. всё хорошо, единственное, на пляж выехать не можно, хотя в описании экскурсии написано 30 минут лес и 30
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    минут пляж, катают только по лесу за пляжем, там чудесные сосны, песок. Только если берете экскурсию в 5 утра. тогда они по пляжу будут ездить. Но это того стоит, я специально еще одну экскурсию взяла. Рассвет на коне на пляже, это было счастье, и шикарные фото и видео.

  • Е
    Екатерина
    13 мая 2024
    Сафари-микс из Белека: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
    Провели хороший день, побывали в красивых местах, за 36€ просто прекрасно! 🙌🏻
  • Т
    Татьяна
    10 мая 2024
    Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Белека
    Спасибо всем, кто причастен к организации тура! Экскурсия очень понравилась! После бронирования связались по Ватсап и выслали всю информацию по экскурсии.
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    Забрали вовремя, автобус в дороге был комфортный. Отдельное спасибо гиду, дорога с ним прошла незаметно. Узнали много интересного и увидели красивейшие места 🫶🏻 Нам хватило времени чтобы увидеть и насладиться всеми локациями в Памуккале. Озеро Салда просто невероятно красивое, цвет воды и песок просто завораживает! Дорога длинная, но это того стоит ❤️

  • D
    Dmitrii
    3 мая 2024
    Экскурсия в каньон Тазы из Белека
    Все было замечательно, спасибо команде. Прекрасный гид, много рассказывал и всегда пытался помочь. Великолепные виды.
  • Н
    Наталья
    11 апреля 2024
    Демре - Мира - Кекова: знакомство с древней Ликией и затонувший город
    Экскурсия очень понравилась,познавательно,очень хороший гид Юлия. Чудесная прогулка на яхте. Мы посетили много удивительных, богатых историей мест, открыли для себя много нового.
  • Н
    Николай
    5 апреля 2024
    Прогулка на яхте по Зеленому Каньону
    Это потрясающяя красота. Был русскоговорящих гид во время поездки на катамаране, была остановка на купание и отдельно остановка на рыбалку.
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    Так же была остановка на обед, в ресторане с видом на озеро. Подавали рыбу форель. Напитки на катамаране бесплатно, кофе, вода, пепси и фанта.

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «На весь день»

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