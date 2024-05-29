🛣 Джиппинг 🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 8 часов 11 отзывов Насыщенная экскурсия из Белека: каньоны, скалы и античные города Приготовьтесь к насыщенному дню: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге ждут вас! Путешествие на джипах и кабрио-бусах Начало: У вашего отеля 40 € 36 за человека

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 13 часов 12 отзывов Памуккале и турецкие Мальдивы: незабываемое приключение из Белека Откройте для себя чудеса Памуккале и озера Салда на экскурсии, полной истории, красоты и уникальных моментов Начало: От вашего места проживания 40 € 36 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 2 отзыва Белек: Путешествие к храму Святого Николая и древнему Мира Загадочный Демре и величественный Мира ждут вас. Откройте тайны древних цивилизаций и узнайте историю настоящего Санта Клауса € 400 за всё до 4 чел.

🛥 На яхте Групповая 12 часов 5 отзывов Групповая экскурсия на яхте по бухтам Адрасана из Белека Идеальный день на Средиземном море: яхта, купание в гротах, обед на борту и живописные виды. Забудьте о заботах и наслаждайтесь приключением Начало: От вашего отеля в Белеке Расписание: во вторник, четверг и субботу в 06:15 € 50 за человека

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Из Белека к озеру Салда: побег от жары в турецкие Мальдивы Погрузитесь в прохладу бирюзовых вод озера Салда, насладитесь уникальными пейзажами и целебной грязью вдали от жары Белека 333 € 300 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 19% скидка Групповая 13 часов 13 отзывов Калейдоскоп Каппадокии: 2-дневное приключение из Белека Каппадокия во всей красе: от подземных городов до полета на воздушном шаре - удивительное приключение Начало: У вашего отеля 67 € 54 за человека

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 13 часов 13 отзывов Из Белека в Памуккале и Иераполис: погружение в историю и красоту Путешествие из Белека в Памуккале и Иераполис обещает вам незабываемые впечатления от великолепных пейзажей и теплых источников 550 € 495 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 7 часов 4 отзыва Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Белека Погрузитесь в историю древних цивилизаций и ощутите прохладу уникального водопада Куршунлу в окрестностях Белека 355 € 320 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 12 часов 4 отзыва Античный город Мира и храм Святого Николая: историческое путешествие Погрузитесь в историю античного мира, посетив руины Миры и храм Святого Николая в Демре. Откройте для себя богатое наследие Ликии 444 € 400 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Сиде и водопад Манавгат: путешествие из Белека с культурным и природным наследием Погрузитесь в мир античной истории и природной красоты с индивидуальной экскурсией в Сиде и к водопаду Манавгат 333 € 300 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Озеро Салда и Сагалассос: путешествие в историю и природу из Белека Погрузитесь в мир древности и природных чудес во время экскурсии из Белека. Откройте для себя Сагалассос и озеро Салда 516 € 465 за всё до 4 чел.

43% скидка Групповая 12 часов 19 отзывов Незабываемый день на острове Сулуада - морская экскурсия из Белека Остров Сулуада - это место, где вы почувствуете себя в раю. Насладитесь белоснежными пляжами и бирюзовой водой на этой незабываемой морской прогулке Начало: Ваш отель Расписание: Каждый день с 07:00-19:00 от 30 $ 17 за человека

🚌 На автобусе 🛥 На яхте Групповая 10 часов 8 отзывов Яхт-тур по Зеленому Каньону: незабываемые впечатления из Белека Погрузитесь в мир природной красоты и тишины во время путешествия на яхте по живописному Зеленому Каньону Начало: Ваш отель Расписание: Понедельник, Четверг $ 50 за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 25 отзывов Путешествие на джипах по каньону Тазы с рафтингом из Белека Захватывающее путешествие на джипах по каньону Тазы ждет вас! Откройте мир приключений среди Таврских гор Начало: Ваш отель Расписание: Каждый день $ 25 за человека

🚌 На автобусе 44% скидка Групповая 12 часов 32 отзыва Дневная экскурсия в Памуккале: травертины, Иераполис, бассейн Клеопатры Откройте для себя великолепие Памуккале, погрузитесь в историю Иераполиса и ощутите целебную силу бассейна Клеопатры Начало: Ваш отель Расписание: Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. от 54 $ 30 за человека

🚌 На автобусе 🛥 На яхте Групповая 12 часов 22 отзыва Демре - Мира - Кекова: знакомство с древней Ликией и затонувший город Загадочная история древней Ликии и затонувшего города ждет вас на экскурсии Демре - Мира - Кекова Начало: Белек Расписание: Среда, воскресенье $ 59 за человека

🚌 На автобусе 🛞 Багги Групповая 9 часов 13 отзывов Рафтинг и багги-сафари в Белеке: приключение в Каньоне Кёпрюлю Ощутите адреналин и насладитесь природой во время рафтинга и багги-сафари, идеальное приключение для активных путешественников Начало: Ваш отель Расписание: Каждый день $ 45 за человека

🚌 На автобусе 🛣 Джиппинг Групповая 6 часов 7 отзывов Джип Сафари в Белеке 2022: Экстрим и культурное погружение Вас ждет захватывающее путешествие на джипах по живописным тропам и культурное погружение в жизнь деревни Юмаклар Начало: Белек Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. от $ 30 за человека

🚌 На автобусе 🛥 На яхте Групповая 8 часов 23 отзыва Дайвинг в Белеке: встреча с подводным миром Средиземного моря Погрузитесь в синеву вод Средиземного моря, встретьте удивительный подводный мир вместе с профессиональными инструкторами Начало: Белек Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. от $ 35 за человека

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 10 отзывов Путешествие в мир сказок: The Land Of Legends из Белека Встречайте волшебство и веселье в The Land Of Legends, где каждый найдет развлечение по душе Начало: Ваш отель Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. от $ 80 за человека

🚌 На автобусе Групповая 15 часов 7 отзывов Экскурсия в Памуккале: термальные источники и античные руины Погрузитесь в атмосферу древнего мира, посетив Памуккале и Хиерополис. Искупайтесь в термальных источниках и насладитесь видами озера Салда Начало: Ваш отель Расписание: Вторник и пятница в 04:15 - 20:00 $ 50 за человека

🚌 На автобусе 24% скидка Групповая 16 часов 10 отзывов 4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Белека Погрузитесь в удивительное путешествие, где вас ждут белоснежные пляжи, античные города и природные чудеса. Это незабываемый день, полный открытий и впечатлений Начало: Заберем вас от вашего места проживания 46 $ 35 за человека

🛻 На квадроциклах Групповая 6 часов 1 отзыв Сафари на Квадроцикле & Рафтинг в Белеке Погрузитесь в захватывающий мир активного отдыха в Белеке! Сафари на квадроцикле и рафтинг в национальном парке Кёпрюлю подарят незабываемые впечатления Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля) Расписание: среда Пятница $ 35 за человека

🛥 На яхте Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Эксклюзивная прогулка на яхте по живописным бухтам Белека Проведите незабываемый день на борту роскошной яхты, наслаждаясь морскими красотами и отдыхом в кругу близких Начало: Ваш отель Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. от $ 850 за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Групповая 18 часов 11 отзывов Однодневная экскурсия в Памуккале из Белека: Травертины и античные города Отправляйтесь в Памуккале из Белека на один день! Вас ждут белоснежные травертины, бассейн Клеопатры и прогулка по древнему Иераполису с гидом Начало: Белек, Богазкент, Кадрие, Кунду Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье от $ 54 за человека

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 5 отзывов Путешествие в Океанариум Анталии: морские чудеса рядом с Белеком Подарите себе встречу с загадочным миром океана, посетив Океанариум Анталии - незабываемое приключение для всей семьи Начало: Анталия Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. $ 60 за человека

Групповая 9 часов 1 отзыв Супер комбо 5 в 1: Рафтинг, сафари и зиплайн в Каньоне Кепрюлю Погрузитесь в незабываемые приключения в Каньоне Кепрюлю! Рафтинг, сафари, багги, рыбалка и зиплайн ждут вас в этом уникальном туре Начало: Ваш отель Расписание: Вторник, пятница $ 60 за человека

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 1 отзыв Верховая Езда в Белеке: Приключение по Сосновым Лесам и Пляжам Погрузитесь в мир природы и красоты на уникальной конной прогулке в Белеке. Отдыхайте, наслаждаясь свежим воздухом и великолепными пейзажами Начало: Ваш отель Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. $ 48 за человека

🚌 На автобусе 🛣 Джиппинг 🛞 Багги Групповая 10 часов 2 отзыва Незабываемый комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, квадроциклы и зиплайн в Белеке Погрузитесь в мир приключений с нашим комбо туром 4в1 в Белеке. Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари и зиплайн ждут вас. Забронируйте незабываемый день Начало: Белек Расписание: Каждый день $ 45 за человека

🚌 На автобусе 🛞 Багги Групповая 10 часов 1 отзыв 3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Белека Сделайте свой отпуск незабываемым с экскурсией 3в1: рафтинг, багги и зиплайн! Прокатитесь по бурной реке, исследуйте бездорожье и ощутите полет над каньоном Начало: Белек Расписание: Каждый день $ 35 за человека

🛥 На яхте Групповая 8 часов 1 отзыв Незабываемое путешествие на яхте к Дюденскому водопаду из Белека Путешествие на яхте к Дюденскому водопаду из Белека - это незабываемый день, полный впечатлений, купания и веселья на борту комфортабельной яхты Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно $ 30 за человека

🚌 На автобусе 🛣 Джиппинг Групповая 6 часов 4 отзыва Kаньон Тазы на джипах + Рафтинг в Каньоне Кепрюлю Погрузитесь в приключение: джип-сафари по Каньону Тазы и рафтинг по реке Кёпрючай. Подходит для всех возрастов и уровней подготовки Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля) Расписание: Среда Пятница $ 32 за человека

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 4 отзыва 3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова из Белека Погрузитесь в историю на экскурсии 3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова. Уникальные памятники и захватывающие виды ждут вас Начало: Заберем вас от вашего места проживания $ 50 за человека

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 1 отзыв Лавандовые поля Ыспарты и Турецкие Мальдивы Озеро Салда из Белека Начало: Заберем вас от вашего места проживания $ 50 за человека

🛥 На яхте Групповая 10 часов 10 отзывов Прогулка на яхте по Зеленому каньону с Белека Начало: Ваш отель Расписание: понедельник и четверг, в 08:40 из отелей Белека $ 50 за человека

Групповая 6 часов Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля) Расписание: среда, Пятница $ 17 за человека

Индивидуальная 8 часов Эксклюзивный трансфер-тур Чиралы и Олимпос из Белека Приключения в Чиралы и Олимпос ждут! Индивидуальный трансфер на комфортабельном минивэне - начало незабываемого путешествия Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде Расписание: ежедневно $ 300 за всё до 9 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 8 часов Тур-трансфер по Анталии: история, природа и панорамы за 1 день Встречайте утро в Анталии с комфортом! Индивидуальный трансфер покажет вам лучшие места города Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде Расписание: ежедневно $ 300 за всё до 9 чел.

🛞 Багги Групповая 7 часов Багги Сафари и Рафтинг Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля) Расписание: среда, Пятница $ 35 за человека

Индивидуальная 8 часов Экскурсия на водопады Анталии из Белека с индивидуальным трансфером Освежите воспоминания о лете, посетив живописные водопады Анталии с персональным трансфером Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде Расписание: ежедневно $ 300 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 6 часов Величественный Термессос Начало: Ваш отель Расписание: Суббота $ 60 за человека

🛥 На яхте Групповая 11 часов На яхте к Генуэзской бухте Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля Расписание: Ежедневно $ 40 за человека

Групповая 9 часов Приключение на лодке MonsterJet Начало: Ваш отель Расписание: Понедельник, среда, пятница $ 130 за человека

🛣 Джиппинг Групповая 7 часов Джип-сафари на внедорожниках в Гебиз Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля Расписание: Ежедневно до 15 ноября. После 15/11: Вт, Ср, Пт, Сб. $ 40 за человека