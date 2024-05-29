1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
8 часов
Насыщенная экскурсия из Белека: каньоны, скалы и античные города
Приготовьтесь к насыщенному дню: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге ждут вас! Путешествие на джипах и кабрио-бусах
Начало: У вашего отеля
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
40€36 за человека
скидка
10%
Групповая
13 часов
Памуккале и турецкие Мальдивы: незабываемое приключение из Белека
Откройте для себя чудеса Памуккале и озера Салда на экскурсии, полной истории, красоты и уникальных моментов
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
40€36 за человека
Индивидуальная
12 часов
Белек: Путешествие к храму Святого Николая и древнему Мира
Загадочный Демре и величественный Мира ждут вас. Откройте тайны древних цивилизаций и узнайте историю настоящего Санта Клауса
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
€400 за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия на яхте по бухтам Адрасана из Белека
Идеальный день на Средиземном море: яхта, купание в гротах, обед на борту и живописные виды. Забудьте о заботах и наслаждайтесь приключением
Начало: От вашего отеля в Белеке
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 06:15
11 июня в 06:15
13 июня в 06:15
€50 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Из Белека к озеру Салда: побег от жары в турецкие Мальдивы
Погрузитесь в прохладу бирюзовых вод озера Салда, насладитесь уникальными пейзажами и целебной грязью вдали от жары Белека
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
333€300 за всё до 4 чел.
скидка
19%
Групповая
13 часов
Калейдоскоп Каппадокии: 2-дневное приключение из Белека
Каппадокия во всей красе: от подземных городов до полета на воздушном шаре - удивительное приключение
Начало: У вашего отеля
10 июня в 04:00
13 июня в 04:00
67€54 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Из Белека в Памуккале и Иераполис: погружение в историю и красоту
Путешествие из Белека в Памуккале и Иераполис обещает вам незабываемые впечатления от великолепных пейзажей и теплых источников
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
550€495 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Белека
Погрузитесь в историю древних цивилизаций и ощутите прохладу уникального водопада Куршунлу в окрестностях Белека
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
355€320 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Античный город Мира и храм Святого Николая: историческое путешествие
Погрузитесь в историю античного мира, посетив руины Миры и храм Святого Николая в Демре. Откройте для себя богатое наследие Ликии
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
444€400 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Сиде и водопад Манавгат: путешествие из Белека с культурным и природным наследием
Погрузитесь в мир античной истории и природной красоты с индивидуальной экскурсией в Сиде и к водопаду Манавгат
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
333€300 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Озеро Салда и Сагалассос: путешествие в историю и природу из Белека
Погрузитесь в мир древности и природных чудес во время экскурсии из Белека. Откройте для себя Сагалассос и озеро Салда
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
516€465 за всё до 4 чел.
скидка
43%
Групповая
12 часов
Незабываемый день на острове Сулуада - морская экскурсия из Белека
Остров Сулуада - это место, где вы почувствуете себя в раю. Насладитесь белоснежными пляжами и бирюзовой водой на этой незабываемой морской прогулке
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день с 07:00-19:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от 30$17 за человека
Групповая
10 часов
Яхт-тур по Зеленому Каньону: незабываемые впечатления из Белека
Погрузитесь в мир природной красоты и тишины во время путешествия на яхте по живописному Зеленому Каньону
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четверг
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$50 за человека
Групповая
10 часов
Путешествие на джипах по каньону Тазы с рафтингом из Белека
Захватывающее путешествие на джипах по каньону Тазы ждет вас! Откройте мир приключений среди Таврских гор
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$25 за человека
скидка
44%
Групповая
12 часов
Дневная экскурсия в Памуккале: травертины, Иераполис, бассейн Клеопатры
Откройте для себя великолепие Памуккале, погрузитесь в историю Иераполиса и ощутите целебную силу бассейна Клеопатры
Начало: Ваш отель
Расписание: Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
от 54$30 за человека
Групповая
12 часов
Демре - Мира - Кекова: знакомство с древней Ликией и затонувший город
Загадочная история древней Ликии и затонувшего города ждет вас на экскурсии Демре - Мира - Кекова
Начало: Белек
Расписание: Среда, воскресенье
Завтра в 04:00
12 июня в 04:00
$59 за человека
Групповая
9 часов
Рафтинг и багги-сафари в Белеке: приключение в Каньоне Кёпрюлю
Ощутите адреналин и насладитесь природой во время рафтинга и багги-сафари, идеальное приключение для активных путешественников
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$45 за человека
Групповая
6 часов
Джип Сафари в Белеке 2022: Экстрим и культурное погружение
Вас ждет захватывающее путешествие на джипах по живописным тропам и культурное погружение в жизнь деревни Юмаклар
Начало: Белек
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $30 за человека
Групповая
8 часов
Дайвинг в Белеке: встреча с подводным миром Средиземного моря
Погрузитесь в синеву вод Средиземного моря, встретьте удивительный подводный мир вместе с профессиональными инструкторами
Начало: Белек
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 07:45
10 июня в 07:45
от $35 за человека
Групповая
8 часов
Путешествие в мир сказок: The Land Of Legends из Белека
Встречайте волшебство и веселье в The Land Of Legends, где каждый найдет развлечение по душе
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от $80 за человека
Групповая
15 часов
Экскурсия в Памуккале: термальные источники и античные руины
Погрузитесь в атмосферу древнего мира, посетив Памуккале и Хиерополис. Искупайтесь в термальных источниках и насладитесь видами озера Салда
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник и пятница в 04:15 - 20:00
11 июня в 04:15
14 июня в 04:15
$50 за человека
скидка
24%
Групповая
16 часов
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Белека
Погрузитесь в удивительное путешествие, где вас ждут белоснежные пляжи, античные города и природные чудеса. Это незабываемый день, полный открытий и впечатлений
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
46$35 за человека
Групповая
6 часов
Сафари на Квадроцикле & Рафтинг в Белеке
Погрузитесь в захватывающий мир активного отдыха в Белеке! Сафари на квадроцикле и рафтинг в национальном парке Кёпрюлю подарят незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
Расписание: среда Пятница
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$35 за человека
Индивидуальная
6 часов
Эксклюзивная прогулка на яхте по живописным бухтам Белека
Проведите незабываемый день на борту роскошной яхты, наслаждаясь морскими красотами и отдыхом в кругу близких
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $850 за всё до 6 чел.
Групповая
18 часов
Однодневная экскурсия в Памуккале из Белека: Травертины и античные города
Отправляйтесь в Памуккале из Белека на один день! Вас ждут белоснежные травертины, бассейн Клеопатры и прогулка по древнему Иераполису с гидом
Начало: Белек, Богазкент, Кадрие, Кунду
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
от $54 за человека
Групповая
6 часов
Путешествие в Океанариум Анталии: морские чудеса рядом с Белеком
Подарите себе встречу с загадочным миром океана, посетив Океанариум Анталии - незабываемое приключение для всей семьи
Начало: Анталия
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$60 за человека
Групповая
9 часов
Супер комбо 5 в 1: Рафтинг, сафари и зиплайн в Каньоне Кепрюлю
Погрузитесь в незабываемые приключения в Каньоне Кепрюлю! Рафтинг, сафари, багги, рыбалка и зиплайн ждут вас в этом уникальном туре
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, пятница
11 июня в 08:30
14 июня в 08:30
$60 за человека
Групповая
6 часов
Верховая Езда в Белеке: Приключение по Сосновым Лесам и Пляжам
Погрузитесь в мир природы и красоты на уникальной конной прогулке в Белеке. Отдыхайте, наслаждаясь свежим воздухом и великолепными пейзажами
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$48 за человека
Групповая
10 часов
Незабываемый комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, квадроциклы и зиплайн в Белеке
Погрузитесь в мир приключений с нашим комбо туром 4в1 в Белеке. Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари и зиплайн ждут вас. Забронируйте незабываемый день
Начало: Белек
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$45 за человека
Групповая
10 часов
3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Белека
Сделайте свой отпуск незабываемым с экскурсией 3в1: рафтинг, багги и зиплайн! Прокатитесь по бурной реке, исследуйте бездорожье и ощутите полет над каньоном
Начало: Белек
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$35 за человека
Групповая
8 часов
Незабываемое путешествие на яхте к Дюденскому водопаду из Белека
Путешествие на яхте к Дюденскому водопаду из Белека - это незабываемый день, полный впечатлений, купания и веселья на борту комфортабельной яхты
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$30 за человека
Групповая
6 часов
Kаньон Тазы на джипах + Рафтинг в Каньоне Кепрюлю
Погрузитесь в приключение: джип-сафари по Каньону Тазы и рафтинг по реке Кёпрючай. Подходит для всех возрастов и уровней подготовки
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
Расписание: Среда Пятница
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
$32 за человека
Групповая
12 часов
3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова из Белека
Погрузитесь в историю на экскурсии 3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова. Уникальные памятники и захватывающие виды ждут вас
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 04:00
12 июня в 04:00
$50 за человека
Групповая
12 часов
Лавандовые поля Ыспарты и Турецкие Мальдивы Озеро Салда из Белека
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
28 июня в 05:00
2 июля в 05:00
$50 за человека
Групповая
10 часов
Прогулка на яхте по Зеленому каньону с Белека
Начало: Ваш отель
Расписание: понедельник и четверг, в 08:40 из отелей Белека
10 июня в 08:40
13 июня в 08:40
$50 за человека
Групповая
6 часов
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
Расписание: среда, Пятница
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$17 за человека
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный трансфер-тур Чиралы и Олимпос из Белека
Приключения в Чиралы и Олимпос ждут! Индивидуальный трансфер на комфортабельном минивэне - начало незабываемого путешествия
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
Расписание: ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тур-трансфер по Анталии: история, природа и панорамы за 1 день
Встречайте утро в Анталии с комфортом! Индивидуальный трансфер покажет вам лучшие места города
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
Расписание: ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 9 чел.
Групповая
7 часов
Багги Сафари и Рафтинг
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
Расписание: среда, Пятница
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$35 за человека
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия на водопады Анталии из Белека с индивидуальным трансфером
Освежите воспоминания о лете, посетив живописные водопады Анталии с персональным трансфером
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
Расписание: ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Групповая
6 часов
Величественный Термессос
Начало: Ваш отель
Расписание: Суббота
30 ноя в 07:30
$60 за человека
Групповая
11 часов
На яхте к Генуэзской бухте
Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
$40 за человека
Групповая
9 часов
Приключение на лодке MonsterJet
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, среда, пятница
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$130 за человека
Групповая
7 часов
Джип-сафари на внедорожниках в Гебиз
Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
Расписание: Ежедневно до 15 ноября. После 15/11: Вт, Ср, Пт, Сб.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$40 за человека
Групповая
9 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей29 мая 2024Всё отлично, спасибо!) Ожидали только что трасса с багги будет длиннее, но да ладно. Отдельно хотелось бы отметить русских гидов мальчиков, работают прям от души, приятно с такими рядом находится
- ИИрина24 мая 2024Все прекрасно, все понравилось. Очень красивые виды. Единственный минус очень долгая дорога до места.
- ММария18 мая 2024Очень понравилась экскурсия в каньон Тазы,единственное на фото и просмотр дают всего 30 мин,это очень мало,так как очередь из групп
- ТТатьяна13 мая 2024Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻 Организована хорошо, удобно и от Белека находится недалеко. Каньоны просто завораживающие ❤️
- ММалкина13 мая 2024Отличные лошадки. всё хорошо, единственное, на пляж выехать не можно, хотя в описании экскурсии написано 30 минут лес и 30
- ЕЕкатерина13 мая 2024Провели хороший день, побывали в красивых местах, за 36€ просто прекрасно! 🙌🏻
- ТТатьяна10 мая 2024Спасибо всем, кто причастен к организации тура! Экскурсия очень понравилась! После бронирования связались по Ватсап и выслали всю информацию по экскурсии.
- DDmitrii3 мая 2024Все было замечательно, спасибо команде. Прекрасный гид, много рассказывал и всегда пытался помочь. Великолепные виды.
- ННаталья11 апреля 2024Экскурсия очень понравилась,познавательно,очень хороший гид Юлия. Чудесная прогулка на яхте. Мы посетили много удивительных, богатых историей мест, открыли для себя много нового.
- ННиколай5 апреля 2024Это потрясающяя красота. Был русскоговорящих гид во время поездки на катамаране, была остановка на купание и отдельно остановка на рыбалку.
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «На весь день»
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