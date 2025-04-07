Экскурсия включает в себя посещение трех древних окрестностей Демре, Мира и острова Кекова – красочная экскурсия ⛳, которая заинтересует всех любителей истории 📖 и морских путешествий.

Вы увидите Церковь ⛪ Николая Угодника в Демре, древнеликийский наскальный некрополь в Мира.

Затем на яхте 🛥️ подплывете к затонувшему городу «Симена» в районе острова Кекова.