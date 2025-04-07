Экскурсия включает в себя посещение трех древних окрестностей Демре, Мира и острова Кекова – красочная экскурсия ⛳, которая заинтересует всех любителей истории 📖 и морских путешествий.
Вы увидите Церковь ⛪ Николая Угодника в Демре, древнеликийский наскальный некрополь в Мира.
Затем на яхте 🛥️ подплывете к затонувшему городу «Симена» в районе острова Кекова.
Что входит
- Трансфер
- сопровождение гида
- обед
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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BREEZES T.
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