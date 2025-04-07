BREEZES T. проводит ещё 6 экскурсий

BREEZES T. – Гид из Белека

Гора Олимпос или Тахталы находится недалеко от Кемера.



Вокруг этого места ходит множество мифов и легенд.



Сейчас же сюда приезжают для того, чтобы прокатиться на одной из самых красивых 🤩 и длинных канатных дорог в Европе.



Насладитесь панорамными видами с высоты птичьего полета.