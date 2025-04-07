  1. Турция
  2. Белек
  3. Экскурсии

Путешествие на гору Олимпос / Olympos Teleferık

BREEZES T.
BREEZES T. – Гид из Белека
Гора Олимпос или Тахталы находится недалеко от Кемера.

Вокруг этого места ходит множество мифов и легенд.

Сейчас же сюда приезжают для того, чтобы прокатиться на одной из самых красивых 🤩 и длинных канатных дорог в Европе.

Насладитесь панорамными видами с высоты птичьего полета.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $65 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Путешествие на гору Олимпос / Olympos Teleferık
Olympos Teleferık - пассажирская канатная дорога, проложенная на вершину горы ⛰️ Тахталы (Олимпос).
Вас ждет путешествие на гору Олимпос высотой 2365 м с помощью фуникулера. Вам откроется вид турецкой ривьеры. Крутые скалистые горы, красивые 🤩 сосновые леса, бирюзовое море 🌊 и огромные горы делают панораму необыкновенной.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
BREEZES T.
BREEZES T.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

BREEZES T. проводит ещё 6 экскурсий

Иерусалим и мертвое море
$300
20 часов
Иерусалим и мертвое море
Экскурсия в Памуккале из Белека
$75
14 часов
Экскурсия в Памуккале из Белека
Discovery park
$75
6 часов
Discovery park
Экскурсия в стамбульский «Аквариум»
$60
6 часов
Экскурсия в стамбульский «Аквариум»
Рафтинг + сафари на квадроциклах
$55
7 часов
Рафтинг + сафари на квадроциклах
Подъем на гору Олимпос с Olympos Teleferık + полет на парашюте
$270
5 часов
Подъем на гору Олимпос с Olympos Teleferık + полет на парашюте

Еще несколько необычных экскурсий в Белеке

Грин Каньон из Белека
$50
9 часов
Грин Каньон из Белека
10 отзывов
Из Белека — в Анталию!
34
8 часов
Из Белека — в Анталию!
1 отзыв
Водопад над морем, панорама побережья с высокой горы и свободное время в Старом городе
Турецкие Мальдивы: Памуккале и озеро Салда
53
13 часов
Турецкие Мальдивы: Памуккале и озеро Салда
1 отзыв
Из Белека — в горы к дикому озеру, термальным источникам, древнему Иераполису и бассейну Клеопатры
Экскурсия в Анталью из Белека
$35
10 часов
Экскурсия в Анталью из Белека
Открыть Стамбул за один день: путешествие из Белека
180
13 часов
Открыть Стамбул за один день: путешествие из Белека
Посетить главные символы города, заглянуть на Египетский базар и проплыть по великому Босфору
Сафари на квадроциклах из Белека
39
4 часа
Сафари на квадроциклах из Белека
Дух приключений в каньоне Гейнюк!