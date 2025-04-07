BREEZES T. проводит ещё 6 экскурсий

Olympos Teleferık - пассажирская канатная дорога, проложенная на вершину горы ⛰️ Тахталы (Олимпос).
Вас ждет путешествие на гору Олимпос высотой 2365 м с помощью фуникулера. Вам откроется вид турецкой ривьеры. Крутые скалистые горы, красивые 🤩 сосновые леса, бирюзовое море 🌊 и огромные горы делают панораму необыкновенной.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.