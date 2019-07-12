Осмотрите древний каменный круг Стоунхендж, одно из величайших чудес в мире, обладающее статусом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сядьте на комфортабельный экспресс-автобус, который напрямую доставит вас до достопримечательности из центра Лондона. Водитель довезет вас до таинственного и волшебного места, где у вас будет около 2 часов, чтобы спокойно осмотреть камни Стоунхенджа. Воспользуйтесь увлекательным аудиогидом, доступным на 10 языках.

Зачем был построен Стоунхендж, остается тайной и по сей день. Он был молитвенным местом язычников, астрономическими часами и кладбищем бронзового века. Круг камней, созданный почти 5000 лет назад, и сегодня продолжает привлекать солнцепоклонников. Изучая этот уникальный памятник, решите для себя, в чем его предназначение.

Затем вернитесь в свой автобус класса люкс и без хлопот доберитесь до Лондона, где вас высадят у вокзала Виктория в центре города. Оттуда будет удобно доехать на общественном транспорте до вашего отеля или другого места проживания.