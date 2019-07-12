Из Лондона: тур на полдня в стоунхендж-экспресс

Отправляйтесь в автобусный экспресс-тур из Лондона в Стоунхендж

4.3
471 отзыв
В группе
до 100 чел.
Отправляйтесь в автобусный экспресс-тур из Лондона в Стоунхендж.

Спокойно осмотрите каменные глыбы и послушайте увлекательный аудиогид.
Из Лондона: тур на полдня в стоунхендж-экспресс
Из Лондона: тур на полдня в стоунхендж-экспресс
Из Лондона: тур на полдня в стоунхендж-экспресс
Из Лондона: тур на полдня в стоунхендж-экспресс
Из Лондона: тур на полдня в стоунхендж-экспресс
Из Лондона: тур на полдня в стоунхендж-экспресс
Из Лондона: тур на полдня в стоунхендж-экспресс
Из Лондона: тур на полдня в стоунхендж-экспресс
Из Лондона: тур на полдня в стоунхендж-экспресс
Из Лондона: тур на полдня в стоунхендж-экспресс
Из Лондона: тур на полдня в стоунхендж-экспресс
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Совершите экспресс-поездку на полдня к Стоунхенджу из центра Лондона
  2. Откиньтесь в кресле и отдохните на пути через равнины Солсбери
  3. Изучите тайны каменного круга с аудиогидом и картой на 10 языках
Осмотрите древний каменный круг Стоунхендж, одно из величайших чудес в мире, обладающее статусом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Сядьте на комфортабельный экспресс-автобус, который напрямую доставит вас до достопримечательности из центра Лондона. Водитель довезет вас до таинственного и волшебного места, где у вас будет около 2 часов, чтобы спокойно осмотреть камни Стоунхенджа. Воспользуйтесь увлекательным аудиогидом, доступным на 10 языках.
Зачем был построен Стоунхендж, остается тайной и по сей день. Он был молитвенным местом язычников, астрономическими часами и кладбищем бронзового века. Круг камней, созданный почти 5000 лет назад, и сегодня продолжает привлекать солнцепоклонников. Изучая этот уникальный памятник, решите для себя, в чем его предназначение.
Затем вернитесь в свой автобус класса люкс и без хлопот доберитесь до Лондона, где вас высадят у вокзала Виктория в центре города. Оттуда будет удобно доехать на общественном транспорте до вашего отеля или другого места проживания.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд автобусом из Лондона и обратно
  • Входные билеты
  • Аудиогид в Стоунхендже (в зависимости от наличия)
Что не входит
  • Обед
  • Гид
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Аудиогиды в Стоунхендже предоставляются по возможности, поэтому в качестве альтернативы рекомендуется заранее загрузить приложение Stonehenge audio tour
  • Длительность путешествий между Лондоном и Стоунхенджом составляет около 2 часов в каждую сторону, не учитывая заторы и непредвиденные обстоятельства. Пожалуйста, помните об этом при организации планов после поездки
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 2 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

D
12 июля 2019
Мы встретились в туристическом офисе, проверили и вывели в автобус. Поездка в Стоунхендж прошла без происшествий - там не было ни звука, ни комментариев водителя, но сельская местность была красивой. Водитель вручил нам наши входные билеты и аудио наушники (мой не работал) и направил нас к поездке на шаттле до камней. Нам точно сказали, во сколько возвращаться к автобусу для нашего возвращения в город. У всех был один раз и никаких проблем. Очень просто, без излишеств, но вы можете увидеть удивительные камни. У нас было достаточно времени, чтобы увидеть камни, сделать покупки и выпить кофе. Просто основы, и мы были счастливы с этим.
А
7 авг 2021
I don't mean complain but just want to have further improvement on the time control. I cannot travel the exhibition center in the Stonehenge which is a very important part of this trip. If this is the case, people will prefer to travel by themselves. We got confused about the gathering time,as what I double check with with the other people in the group, they also know that the Gathering time should be 1:50pm. However we still in the first part of the stonehenge.
A
17 июля 2019
We had so much fun here. When we arrived at the parking-spot with the bus, we got our tickets and guide and went directly to the shuttle busses. We had brought our own picnic and what a great time we had. There were a nice area very near stonehenge, and we got so many funny pictures. The 2 hours passed by so fast, and even girl 10 years old think it was a funny trip.
Ещё 468 отзывов

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