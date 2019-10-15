Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
Обратите внимание, что с проходом без очереди вы сядете за первый освободившийся столик. Возможно незначительное ожидание
Если вы пришли группой, вы должны заказать из одного и того же варианта меню. Выбрать разные варианты меню не представляется возможным
Состав меню может меняться
Для детей в возрасте 11 лет и младше вы можете заказать детское меню в день посещения
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
А
Аноним
15 окт 2019
Мы приехали и впереди нас было 2 пары. Им обоим сказали, что пройдет больше часа, прежде чем стол будет готов. Мы дали им наш билет, и мы сели в течение 5 минут. Да, меню ограничено, но в нем были гамбургеры, напитки (газировка) и даже десерт!! Официант так же восхитителен и конечно еда была вкусной! Стоит забронировать заранее, и я никогда не буду посещать Хард Рок, если не сделаю это первым!!
D
Debbie
4 мар 2019
cut a fourty five minute wait down to five minutes. staff absolutely wonderful and food was lovely. they just need to make it a paperless venue for tickets and be able to scan tickets, rather than emailing them your tickets for them to print off. my husband and i travel a lot and have been to many hardrock cafes around the world and this being the first one and the first one that doest do ticketless, just gobsmackingly shocked, come on Britain.
А
Аноним
19 окт 2021
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