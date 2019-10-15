Лондон: комплексный ужин в Hard Rock Cafe без очереди

Получите столик в приоритетном порядке в лондонском Hard Rock Cafe и попробуйте классическую американскую кухню

4.5
891 отзыв
Входной билет
Получите столик в приоритетном порядке в лондонском Hard Rock Cafe и попробуйте классическую американскую кухню.

Приобретите пару уникальных и подлинных товаров на память о вашем визите.
Лондон: комплексный ужин в Hard Rock Cafe без очереди
Лондон: комплексный ужин в Hard Rock Cafe без очереди
Лондон: комплексный ужин в Hard Rock Cafe без очереди
Лондон: комплексный ужин в Hard Rock Cafe без очереди
Лондон: комплексный ужин в Hard Rock Cafe без очереди
Лондон: комплексный ужин в Hard Rock Cafe без очереди
Лондон: комплексный ужин в Hard Rock Cafe без очереди
Лондон: комплексный ужин в Hard Rock Cafe без очереди
Лондон: комплексный ужин в Hard Rock Cafe без очереди
Лондон: комплексный ужин в Hard Rock Cafe без очереди
Лондон: комплексный ужин в Hard Rock Cafe без очереди

Что вы увидите 🤩

  • Парк-Лейн, Лондон
  • Мейфэр
  • Хард Рок Кафе, Лондон
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Зайдите без очереди в легендарное Hard Rock Cafe в Лондоне
  2. Попробуйте великолепную американскую кухню
  3. Выберите один из двух вариантов меню
  4. Запейте заказанные блюда бесплатным безалкогольным напитком
  5. Пообедайте в фантастической атмосфере рок-н-ролла
  6. Зайдите в Vault, где хранятся реликвии из мира рока
Не стойте в очереди в Hard Rock Cafe в Лондоне и получите возможность попробовать комплексной обед из американской классики.
Кафе находится на улице Old Park Lane в знаменитом районе Мейфэр, а его интерьер украшают реликвии рок и поп-музыки.
Вы можете выбрать один из следующих вариантов меню для вашей группы.

Gold Menu (два блюда):

    Основное блюдо на выбор:

    • Оригинальный легендарный бургер (Black Angus стейк-бургер).
    • Бургер Moving Mountains (веганский бургер).
    • Сэндвич с курицей на гриле.
    • Бургер Twisted Mac, паста с сыром и курицей.
    • Салат цезарь с курицей на гриле.
    • Куриные наггетсы Tupelo.

    Десерт:

    • Брауни.

    Напиток на выбор:

    • Безалкогольный напиток, кофе или чай.
    • Бриллиантовое меню (три блюда).
    Закуска —
    • Свежий салат
    Основное блюдо на выбор:-
    • Оригинальный легендарный бургер (Black Angus стейк-бургер).
    • Бургер Moving Mountains (веганский бургер).
    • Копченое барбекю.
    • Лосось на гриле.
    • Бургер Twisted Mac, паста с сыром и курицей.
    • Салат со стейком.
    • Курица-грилль.

    Десерт:

    • Шоколадный торт.

    Один напиток на выбор:

    • Безалкогольный напиток, кофе или чай.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Ужин из двух или трех блюд
    • Безалкогольный напиток, кофе или чай
    • Приоритетная рассадка
    Что не входит
    • Чаевые
    • Алкогольные напитки
    • Дополнительная еда
    • Покупка сувениров
    Когда и сколько длится
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 1 дня
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
    Важная информация
    • Обратите внимание, что с проходом без очереди вы сядете за первый освободившийся столик. Возможно незначительное ожидание
    • Если вы пришли группой, вы должны заказать из одного и того же варианта меню. Выбрать разные варианты меню не представляется возможным
    • Состав меню может меняться
    • Для детей в возрасте 11 лет и младше вы можете заказать детское меню в день посещения
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

    Вы сами выбираете дату и время

    А
    15 окт 2019
    Мы приехали и впереди нас было 2 пары. Им обоим сказали, что пройдет больше часа, прежде чем стол будет готов. Мы дали им наш билет, и мы сели в течение 5 минут. Да, меню ограничено, но в нем были гамбургеры, напитки (газировка) и даже десерт!! Официант так же восхитителен и конечно еда была вкусной! Стоит забронировать заранее, и я никогда не буду посещать Хард Рок, если не сделаю это первым!!
    D
    4 мар 2019
    cut a fourty five minute wait down to five minutes. staff absolutely wonderful and food was lovely. they just need to make it a paperless venue for tickets and be able to scan tickets, rather than emailing them your tickets for them to print off. my husband and i travel a lot and have been to many hardrock cafes around the world and this being the first one and the first one that doest do ticketless, just gobsmackingly shocked, come on Britain.
    А
    19 окт 2021
    Ещё 888 отзывов

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