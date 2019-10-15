Не стойте в очереди в Hard Rock Cafe в Лондоне и получите возможность попробовать комплексной обед из американской классики.

Кафе находится на улице Old Park Lane в знаменитом районе Мейфэр, а его интерьер украшают реликвии рок и поп-музыки.

Вы можете выбрать один из следующих вариантов меню для вашей группы.

Gold Menu (два блюда):

Основное блюдо на выбор:

Оригинальный легендарный бургер (Black Angus стейк-бургер).

Бургер Moving Mountains (веганский бургер).

Сэндвич с курицей на гриле.

Бургер Twisted Mac, паста с сыром и курицей.

Салат цезарь с курицей на гриле.

Куриные наггетсы Tupelo.

Десерт:

Брауни.

Напиток на выбор:

Безалкогольный напиток, кофе или чай.

Бриллиантовое меню (три блюда).

Закуска —

Свежий салат

Основное блюдо на выбор:-

Оригинальный легендарный бургер (Black Angus стейк-бургер).

Бургер Moving Mountains (веганский бургер).

Копченое барбекю.

Лосось на гриле.

Бургер Twisted Mac, паста с сыром и курицей.

Салат со стейком.

Курица-грилль.

Десерт:

Шоколадный торт.

Один напиток на выбор: