Обзорные экскурсии в Киото

Что вас ожидает

Киото и дзен-буддизм

Вы увидите главный символ города — храм Кинкаку-дзи, или Золотой павильон. Вам надолго запомнится это изящное трехъярусное сооружение, стоящее на берегу озера в обрамлении живописных островов. Другой дзен-буддийский храм Рёандзи впечатлит вас очаровательным и таинственным садом Камней, историю которого я обязательно расскажу.

Киото как на ладони

В храме XII века Сандзюсангэн вы увидите 1001 статую божества Каннон. Выстроенные в 10 рядов, эти фигуры напоминают китайскую терракотовую армию. Я поясню, что символизирует богиня Каннон и почему ее так ценят японцы. Прогулка продолжится в храме чистой воды Киёмидзудэра. Это «храм храмов», где почти каждая буддийская школа оставила свой след. Расположенный на горе у священного водопада Отова, он продемонстрирует вам чудесный вид на весь Киото.