Обзорные экскурсии в Киото

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Классический Киото

История, культура и «визитные карточки» города на обзорной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 8 часов
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

300 за экскурсию

Sabina
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Sabina – Гид в Киото
Вы увидите все главные достопримечательности 🏛️ Киото, услышите о религии и быте японцев, особенностях их менталитета и психологии.

А также о том, как им удается справляться со стрессом и поддерживать такой высокий уровень жизни.
Классический Киото
Классический Киото

Что вас ожидает

Киото и дзен-буддизм
Вы увидите главный символ города — храм Кинкаку-дзи, или Золотой павильон. Вам надолго запомнится это изящное трехъярусное сооружение, стоящее на берегу озера в обрамлении живописных островов. Другой дзен-буддийский храм Рёандзи впечатлит вас очаровательным и таинственным садом Камней, историю которого я обязательно расскажу.

Киото как на ладони
В храме XII века Сандзюсангэн вы увидите 1001 статую божества Каннон. Выстроенные в 10 рядов, эти фигуры напоминают китайскую терракотовую армию. Я поясню, что символизирует богиня Каннон и почему ее так ценят японцы. Прогулка продолжится в храме чистой воды Киёмидзудэра. Это «храм храмов», где почти каждая буддийская школа оставила свой след. Расположенный на горе у священного водопада Отова, он продемонстрирует вам чудесный вид на весь Киото.

Организационные детали

  • В стоимость не входят билеты в храмы и транспортные расходы (включая гида). Средняя цена билета в один храм — 5$ на человека. Билет на транспорт на один день — 6$.
  • По желанию, мы можем перемещаться на такси — 80$ за день, или на автомобиле с водителем — от 300-500$
Классический Киото
Классический Киото
Классический Киото
Классический Киото
Классический Киото

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Sabina
Sabina
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Сабина, я живу в Японии 13 лет. Закончила факультет восточных языков Хабаровского педагогического университета. Провожу экскурсии по городам: Киото, Нара, Осака и Кобе. До встречи в стране восходящего солнца!
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Обзорные экскурсии в Киото

Киото — первое свиданиеКиото — первое свиданиеКиото — первое свидание
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Насыщенная обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Вы посетите «душу и сердце» страны восходящего солнца — волшебный Киото. Я расскажу, почему именно здесь сосредоточены духовная сущность местной культуры и национальное своеобразие японцев. Вы увидите многовековые храмы, райские сады, водопады, святилища и чайные домики. Впечатлитесь невероятной живописностью местного ландшафта и узнаете самые интересные моменты истории старой столицы. Я с радостью поделюсь местными традициями, легендами, особенностями быта и сделаю все, чтобы вам захотелось вернуться в Киото!
Киото — погружение в истинную ЯпониюКиото — погружение в истинную ЯпониюКиото — погружение в истинную Японию
350 за экскурсию
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3 отзыва
Узнать историю главных мест, понять тонкости культуры, пройти под тысячей ворот и встретить гейш
Восточные пагоды, аккуратные сады, гейши в нарядных кимоно, загадочные символы — я покажу вам Японию, такой, какой ее ждешь. Вы увидите «парящий» золотой дворец, проникнетесь покоем сада камней и полюбуетесь районом чайных домиков. А я помогу разобраться в глубокой истории страны, в ее традициях и характере.

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