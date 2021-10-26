Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Узнайте историю еврейской общины Праги
Познакомьтесь с прошлым еврейского квартала Йозефов
Посетите Староновую синагогу — одну из старейших в Праге и Европе
Осмотрите старое еврейское кладбище с тысячами надгробий
Загляните в Испанскую синагогу и оцените красоту мавританского стиля
Исследуйте еврейский квартал Праги, чтобы познакомиться с историей и современной жизнью этого района, начиная с Рудольфиниума на площади Яна Палаха.
Концертный зал в стиле неоренессанс, расположенный на берегу реки Влтавы, является одним из старейших в Европе. Его дебютный концерт состоялся в 1896 году под дирижером Антонина Дворжака. Прогуляйтесь до еврейского квартала, известного как Йозефов. Слушайте истории о еврейской общине и ее самых известных людях.
Загляните внутрь одной из 4 синагог (Майзель, Пинкас, Испанская и Клаузенская синагоги) в этом районе и пройдите на Старое еврейское кладбище, одно из старейших в Центральной Европе. Ваш гид является экспертом в еврейской истории Праги и ее жителей и расскажет истории, которые оживят историю еврейского квартала и его синагог.
Ответы на вопросы
Что входит
Входные билеты на схему 2 - синагога Пинкаса, синагога Клаузен, синагога Майзела, еврейское кладбище
Живой знающий гид
Что не входит
Вход в Староновую синагогу
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Одежда по погоде
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 1182 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
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Tara
26 окт 2021
(Чешская Республика)
My guide was extremely knowledgeable and obviously cared about the subject she was covering, though she spent a little too long getting into the details at times. I did appreciate that this tour went far deeper into Jewish history and culture than the previous tour I took. The sites selected for the tour were perfect: all beautiful, significant, and well worth visiting. The walk was easy and pleasant.
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Esther
6 окт 2021
(Германия)
The tour was excellent. Our tour guide (I can't recall his name; he's from Mexico) was very knowledgeable and has an academic background in history. This showed in his passion for the subject and his respect for Jewish history. Our group was very small (our family of 3 plus one other person), so the tour was a great value. I appreciated that the cost of the museums/synagogues was included in the tour price. Would definitely recommend for an English-speaking tour.
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Donna
8 мая 2018
(США)
Michaela (Meisha) was an excellent tour guide. She was extremely knowledgeable and gave us lots of information above and beyond the tour requirements itself. Although this is a small area it was important to have a guide to give you all the details you might otherwise not have known. Highly recommended.