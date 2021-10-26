Прага: пеший тур по еврейскому кварталу с входными билетами

Откройте для себя еврейское наследие пражского квартала Йозефов в в рамках пешего тура на 2,5 часа

4.8
1182 отзыва
В группе
до 50 чел.
Откройте для себя еврейское наследие пражского квартала Йозефов в в рамках пешего тура на 2,5 часа.

В стоимость входит посещение синагог и кладбища.

Вы получите полное представление о еврейской общине Чехии и узнайте личные истории ее представителей.
Прага: пеший тур по еврейскому кварталу с входными билетами
Прага: пеший тур по еврейскому кварталу с входными билетами
Прага: пеший тур по еврейскому кварталу с входными билетами
Прага: пеший тур по еврейскому кварталу с входными билетами
Прага: пеший тур по еврейскому кварталу с входными билетами
Прага: пеший тур по еврейскому кварталу с входными билетами
Прага: пеший тур по еврейскому кварталу с входными билетами
Прага: пеший тур по еврейскому кварталу с входными билетами
Прага: пеший тур по еврейскому кварталу с входными билетами
Прага: пеший тур по еврейскому кварталу с входными билетами
Прага: пеший тур по еврейскому кварталу с входными билетами

Что вы увидите 🤩

  • Старое еврейское кладбище
  • Клаусова синагога
  • Еврейский музей, Прага
  • Йозефов
  • Еврейская ратуша, Прага
  • Испанская синагога
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Узнайте историю еврейской общины Праги
  2. Познакомьтесь с прошлым еврейского квартала Йозефов
  3. Посетите Староновую синагогу — одну из старейших в Праге и Европе
  4. Осмотрите старое еврейское кладбище с тысячами надгробий
  5. Загляните в Испанскую синагогу и оцените красоту мавританского стиля
Исследуйте еврейский квартал Праги, чтобы познакомиться с историей и современной жизнью этого района, начиная с Рудольфиниума на площади Яна Палаха.
Концертный зал в стиле неоренессанс, расположенный на берегу реки Влтавы, является одним из старейших в Европе. Его дебютный концерт состоялся в 1896 году под дирижером Антонина Дворжака. Прогуляйтесь до еврейского квартала, известного как Йозефов. Слушайте истории о еврейской общине и ее самых известных людях.
Загляните внутрь одной из 4 синагог (Майзель, Пинкас, Испанская и Клаузенская синагоги) в этом районе и пройдите на Старое еврейское кладбище, одно из старейших в Центральной Европе. Ваш гид является экспертом в еврейской истории Праги и ее жителей и расскажет истории, которые оживят историю еврейского квартала и его синагог.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты на схему 2 - синагога Пинкаса, синагога Клаузен, синагога Майзела, еврейское кладбище
  • Живой знающий гид
Что не входит
  • Вход в Староновую синагогу
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
  • Одежда по погоде
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 1182 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
945
4
171
3
41
2
15
1
10
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
T
26 окт 2021
(Чешская Республика)
My guide was extremely knowledgeable and obviously cared about the subject she was covering, though she spent a little too long getting into the details at times. I did appreciate that this tour went far deeper into Jewish history and culture than the previous tour I took. The sites selected for the tour were perfect: all beautiful, significant, and well worth visiting. The walk was easy and pleasant.
E
6 окт 2021
(Германия)
The tour was excellent. Our tour guide (I can't recall his name; he's from Mexico) was very knowledgeable and has an academic background in history. This showed in his passion for the subject and his respect for Jewish history. Our group was very small (our family of 3 plus one other person), so the tour was a great value. I appreciated that the cost of the museums/synagogues was included in the tour price. Would definitely recommend for an English-speaking tour.
D
8 мая 2018
(США)
Michaela (Meisha) was an excellent tour guide. She was extremely knowledgeable and gave us lots of information above and beyond the tour requirements itself. Although this is a small area it was important to have a guide to give you all the details you might otherwise not have known. Highly recommended.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Праги

👥ГрупповыеТур с гидомОсмотр достопримечательностейПешие турыТематические турыКультура и историяРелигиозные и духовные мероприятияОбразовательные мероприятияЦеркви и соборыТемный туризм🗽ДостопримечательностиСтарое еврейское кладбищеКлаусова синагогаЕврейский музей, ПрагаЙозефовЕврейская ратуша, ПрагаИспанская синагога

Еще несколько похожих предложений в Праге

Призраки и легенды Праги: 1,5-часовой пеший тур
В группе
до 50 чел.
4.3
2183
1ч 30м
1 471
за 1 чел.
Призраки и легенды Праги: 1,5-часовой пеший тур
Откройте для себя мифы и легенды Праги в ходе 1,5 тура
Еврейский квартал
В группе
до 30 чел.
4.9
21
15
за 1 чел.
Еврейский квартал
👣 Пешеходная
Полная пешеходная экскурсия по древнейшему району Праги - Еврейскому кварталу
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
Ежедневно в 12:00 (сбор группы в 11:45)
Прага: входной билет в Старую ратушу и Астрономические часы
Входной билет
10ч
10
за 1 чел.
Прага: входной билет в Старую ратушу и Астрономические часы
👣 Пешеходная
Осмотрите старейшую ратушу Праги
Ежедневно с 09:00 - 19:00
Прага: пешеходная экскурсия по еврейскому городу
В группе
до 50 чел.
3.7
64
3 100
за 1 чел.
Прага: пешеходная экскурсия по еврейскому городу
Получите уникальный взгляд на Прагу в этой познавательной пешеходной экскурсии по еврейскому кварталу
Пражский град: входной билет и небольшая обзорная экскурсия на английском
В группе
до 30 чел.
16
за 1 чел.
Пражский град: входной билет и небольшая обзорная экскурсия на английском
👣 Пешеходная
Получите свой билет в Пражский Град без ожидания в длинных очередях около билетных касс
Ежедневно в 12:05
Моцартская Прага: Старый город, Малый город и Чешский музейный тур
Входной билет
4.3
3
3 135
за 1 чел.
Моцартская Прага: Старый город, Малый город и Чешский музейный тур
Откройте для себя Моцартскую Прагу в этом уникальном туре
Кутна-Гора: автобусный тур на полдня из Праги
В группе
до 100 чел.
4.3
61
4 200
за 1 чел.
Кутна-Гора: автобусный тур на полдня из Праги
Осмотрите памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО в Кутна-Горе в рамках поездки на полдня из Праги
Карловы Вары: тур на целый день из Праги
В группе
до 100 чел.
4
20
10ч
5 951
за 1 чел.
Карловы Вары: тур на целый день из Праги
Прогуляйтесь среди колоннад легендарного спа-курорта в рамках тура на целый день в Карловы Вары из Праги
Кутна-гора и костница: тур из Праги на полдня
В группе
до 100 чел.
4.1
387
5ч 30м
3 849
за 1 чел.
Кутна-гора и костница: тур из Праги на полдня
Исследуйте объект Всемирного наследия ЮНЕСКО город Кутна-Гора в ходе тура из Праги
Истории и легенды Еврейского квартала
В группе
до 20 чел.
3.9
9
19
за 1 чел.
Истории и легенды Еврейского квартала
👣 Пешеходная
Прошлое и настоящее самого загадочного района Праги на пешеходной экскурсии
1 дек
3 дек
5 дек
ещё...
в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 12:00
Пражский зоопарк - входной билет
Входной билет
5
10
13
за 1 чел.
Пражский зоопарк - входной билет
👣 Пешеходная
Пражский зоопарк, согласно Forbes, занимает седьмое место в списке лучших зоопарков мира
март: 9:00-17.00, апрель, май: 9:00-18:00, июнь, июль, авг. до 19:00
Обзорная экскурсия по Праге на автобусе hop-on hop-off
Билет на автобус
23
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Праге на автобусе hop-on hop-off
🚌 На автобусе
🚌 Hop-on hop-off
Откройте для себя красоту чешской столицы - Праги с билетом на 24 или 48 часов на автобус hop-on hop-off
Ежедневно с 09:00 до 16:25

Get Prague Guide Michal Vesely проводит ещё 3 экскурсии

Прага: 3-часовой пеший тур, Старый город и Пражский Град
В группе
до 50 чел.
4.8
920
2 188
за 1 чел.
Прага: 3-часовой пеший тур, Старый город и Пражский Град
Астрономические часы на Староместской площади, Карлов мост, Пражский Град, церковь Святого Николая - осмотрите все эти и
Прага: 1,5-часовой тур в Старый город и еврейский квартал
В группе
до 100 чел.
4.6
433
1ч 30м
1 400
за 1 чел.
Прага: 1,5-часовой тур в Старый город и еврейский квартал
Исследуйте исторический еврейский квартал и синагоги Праги, а также посетите Старый город
Пражский Град: экскурсия на 2,5 часа с входными билетами
В группе
до 50 чел.
4.6
4218
2ч 30м
3 063
за 1 чел.
Пражский Град: экскурсия на 2,5 часа с входными билетами
Осмотрите восхитительный Пражский Град и зайдите в Собор Святого Вита, Храм Святого Георгия и на Золотую улочку
У нас ещё много экскурсий 😎 в Праге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Праге
🇨🇿