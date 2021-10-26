Исследуйте еврейский квартал Праги, чтобы познакомиться с историей и современной жизнью этого района, начиная с Рудольфиниума на площади Яна Палаха.

Концертный зал в стиле неоренессанс, расположенный на берегу реки Влтавы, является одним из старейших в Европе. Его дебютный концерт состоялся в 1896 году под дирижером Антонина Дворжака. Прогуляйтесь до еврейского квартала, известного как Йозефов. Слушайте истории о еврейской общине и ее самых известных людях.

Загляните внутрь одной из 4 синагог (Майзель, Пинкас, Испанская и Клаузенская синагоги) в этом районе и пройдите на Старое еврейское кладбище, одно из старейших в Центральной Европе. Ваш гид является экспертом в еврейской истории Праги и ее жителей и расскажет истории, которые оживят историю еврейского квартала и его синагог.