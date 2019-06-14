Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Изучите крупнейшую и старейшую частную коллекцию предметов искусства в Центральной Европе
Взгляните на шедевры Брейгеля, Каналетто и Веласкеса
Полюбуйтесь подлинными партитурами и рукописями Бетховена и Моцарта
Посетите достопримечательности Пражского Града, в том числе собор Святого Вита, Королевский дворец, Золотая улочка и базилика Святого Георгия
Изучите величественный Лобковицкий дворец в Пражском Граде в познавательно-развлекательном туре. Аудиогид озвучен членами семьи Лобковицев. Не спеша побродите в 22 искусно украшенных комнатах и осмотрите всемирно известные предметы искусства и исторические артефакты. Осмотрите картины кисти Каналетто и Веласкеса, взгляните на партитуры, написанные Моцартом и Бетховеном, и полюбуйтесь многовековыми предметами декоративно-прикладного искусства.
Откройте для себя главные достопримечательности Пражского Града. Посетите собор Святого Вита, cамую большую церковь в Праге. Осмотрите старый Королевский дворец, откуда берет свое начало Чешское королевство. Изучите базилику Святого Георгия и Золотую улочку, где в живописном ряду выстроены коттеджи, в которых когда-то располагались слуги, золотых дел мастера и солдаты Пражского Града.
Ответы на вопросы
Что входит
Входной билет в Лобковицкий дворец и билет на круг В по Пражскому Граду (собор Святого Вита, базилика Святого Георгия, старый Королевский дворец и Золотая улочка)
Аудиогид в туре по Лобковицкому дворцу
Скидка 10% на счет в кафе Лобковицкого дворца
Что не входит
Аудиогид в туре по Пражскому Граду
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Не допускаются
Домашние животные
Чемоданы и большие сумки
Важная информация
Ближайший вход в Пражский Град находится у ворот На Опиши, примерно в 30 метрах от Лобковицкого дворца
В случае государственных мероприятий некоторые части замка могут быть закрыты для посетителей
На входе действует контроль безопасности, который нельзя миновать даже с билетом вне очереди
Заберите билеты в кассе Лобковицкого дворца (не в кассе Пражского Града)
Ваучер нужно обменять на официальные билеты. QR-код или ваучер не принимаются после предъявления официального билета на входе каждой достопримечательности
Требования к участникам
Вы должны использовать собственные наушники
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 215 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
A
Alan
14 июня 2019
(Великобритания)
Отличное соотношение цены и качества, мы провели здесь от 3 до 4 часов, и вход привел нас к прекрасной выставке Дворца, старому замку, собору (который был потрясающий), золотому переулку (вы идете по нему и выходите прямо в дно, так что вы должны идти по крутому склону - не стоит усилий) и еще одна выставка. Недостаток - вы должны забрать свои действительные билеты на стойке выставки Lobkowicz Palace, которая находится на другом конце комплекса, вниз по крутому склону (вы должны снова подняться наверх …..) И - дойти до замковый комплекс - это чудовище, особенно в тот прекрасный день, который у нас был (33 градуса), и ни в коем случае такси не проходило сквозь толпы на таких узких улицах, поэтому прогулка - действительно единственный вариант. ОЧЕНЬ занят, но оно того стоит.
K
Kim
12 ноя 2019
(Германия)
Der Anstieg zur Burg ist immens und sollte daher beachtet werden. Natürlich ist die Burg super überlaufen, sodass es irgendwann keinen Spaß mehr gemacht hat. Aber das ist ja überall so. Das Ticket berechtigt zum Eintritt von 4 Sehenswürdigkeiten. Man bekommt lediglich einen Audioguide fürs Museum. Bitte holt euch unbedingt einen für die gesamte Burg, dort ist alles so super interessant!
Lasst euch anfangs nicht von den Sicherheitskontrollen und der langen Menschenschlange verwirren. Die Wartezeit beschränkte sich auf 15 min.
WICHTIG: Druckt eure Tickets am besten vorher aus, weil es vor Ort zu Problemen mit dem Einlösen der Online Tickets führen kann. Daher direkt in Papierform dabei haben.
Ansonsten ist es eine gelungene Aktivität, welche wir getrost weiterempfehlen können.
M
Marianne
14 авг 2019
(Нидерланды)
Schitterend deel van Praag! Met deze toegangskaart(en) krijg je een goed beeld van dit prachtige stadsdeel en haar historie. Het was voor ons even onduidelijk waar we de toegangstickets, die we online hadden aangeschaft, moesten halen. Maar je moet echt ín het Lokovicz-museum zijn, waar een vriendelijke Engelssprekende meneer ons alles precies uitlegde.