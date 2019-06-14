Изучите величественный Лобковицкий дворец в Пражском Граде в познавательно-развлекательном туре. Аудиогид озвучен членами семьи Лобковицев. Не спеша побродите в 22 искусно украшенных комнатах и осмотрите всемирно известные предметы искусства и исторические артефакты. Осмотрите картины кисти Каналетто и Веласкеса, взгляните на партитуры, написанные Моцартом и Бетховеном, и полюбуйтесь многовековыми предметами декоративно-прикладного искусства.

Откройте для себя главные достопримечательности Пражского Града. Посетите собор Святого Вита, cамую большую церковь в Праге. Осмотрите старый Королевский дворец, откуда берет свое начало Чешское королевство. Изучите базилику Святого Георгия и Золотую улочку, где в живописном ряду выстроены коттеджи, в которых когда-то располагались слуги, золотых дел мастера и солдаты Пражского Града.