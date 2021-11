Der Anstieg zur Burg ist immens und sollte daher beachtet werden. Natürlich ist die Burg super überlaufen, sodass es irgendwann keinen Spaß mehr gemacht hat. Aber das ist ja überall so. Das Ticket berechtigt zum Eintritt von 4 Sehenswürdigkeiten. Man bekommt lediglich einen Audioguide fürs Museum. Bitte holt euch unbedingt einen für die gesamte Burg, dort ist alles so super interessant!



Lasst euch anfangs nicht von den Sicherheitskontrollen und der langen Menschenschlange verwirren. Die Wartezeit beschränkte sich auf 15 min.



WICHTIG: Druckt eure Tickets am besten vorher aus, weil es vor Ort zu Problemen mit dem Einlösen der Online Tickets führen kann. Daher direkt in Papierform dabei haben.



Ansonsten ist es eine gelungene Aktivität, welche wir getrost weiterempfehlen können.