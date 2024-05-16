Детские экскурсии в Каире

Найдено 6 экскурсий в категории «Для детей» в Каире, цены от €140, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Исследуем Каир с детьми
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
26 отзывов
Исследуем Каир с детьми: пирамиды, Сфинкс, музей и Деревня Фараонов
Увлекательная экскурсия по Каиру для детей: пирамиды Гизы, Сфинкс, музей и Деревня Фараонов. Легкий игровой формат, интересные факты и загадки
Начало: В любой точке Каира/Гизы (по согласованию)
«Деревня Фараонов: 23$ взрослые, для детей от 5 до 10 лет — 19$»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180 за всё до 3 чел.
Каир для детей и взрослых
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Исторический тур для всей семьи по Каиру: древний Египет и Средневековье
Однодневное путешествие на машине времени по Каиру. Фараонова деревня, Каирская цитадель и пирамиды Гизы ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
185 за всё до 5 чел.
Каир для детей: волшебство Востока
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Каир для детей: волшебство Востока
Посетить сказочный дворец Маниал, Фараонову деревню и подняться на Каирскую башню
Начало: в вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
175140 за всё до 4 чел.
Древний Египет для детей и взрослых
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Экскурсия «Древний Египет для детей и взрослых» в Каире
Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта с экскурсией, полной удивительных открытий и историй
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
150 за всё до 8 чел.
Египетские пирамиды - экскурсия для детей с личным гидом
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Египетские пирамиды - экскурсия для детей с личным гидом
Начало: Любой отель в Каире/Гизе
Расписание: Ежедневно (по согласованию с туристом)
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 11 чел.
Каир для детей
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
Каир для детей
Начало: Отель
«Все время туристы спрашивают, что у вас для детей, поэтому пришла идея организовать детскую экскурсию»
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    16 мая 2024
    Исследуем Каир с детьми
    За два дня побывали на двух больших экскурсиях по Каиру, с 10 до 16 часов каждый день. По отзывам хотели
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    именно гида Хоссама и не пожалели, он старался. Микроавтобус комфортный, водитель в сложных местных условиях был молодец. Наиболее интересны пирамиды Саккары, Серапиум, ну, и Гиза. Национальный музей тоже достоен осмотра, хотя и ветшает. К сожалению, не попали в цитадель Каира, не хватило времени. Прогулка по Нилу (25 минут на лодке километр и обратно за 70 долларов), на наш взгляд не нужна - ничем не отличается от проезда на машине по набережным.

  • Д
    Дмитрий
    9 мая 2024
    Египетские пирамиды - экскурсия для детей с личным гидом
    Спасибо гиду Кириллу за экскурсию, узнали много про пирамиды и династии фараонов, спустились в пирамиды, поняли, что надо приехать еще
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    раз, так как за один раз не успели все посмотреть. Детям очень понравились рассказы гида про порталы и корабли. Отличная машина и водитель, который нас везде ждал и сопровождал. Обед с видом на Сфинкс!

  • А
    Алексей
    2 мая 2024
    Древний Египет для детей и взрослых
    Все отлично, гид Ахмед хорошо говорит по-русски, по-восточному приветлив и общителен, при этом по-западному ненавязчив, отличное сочетание. Хороший рассказ про пирамиды и фараонов, все посмотрели, пофоткались, полазили. Все хорошо, рекомендую.
  • M
    Marina
    1 мая 2024
    Исследуем Каир с детьми
    Замечательный гид нас сопровождал. Заехал за нами в отель вовремя, учел все наши пожелания, интересно рассказывал, отлично знает историю, хорошо
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    говорит на русском. Водитель вел авто аккуратно, учитывал пожелания (кондиционер, стиль вождения). Машина в хорошем состоянии (важно в Каире). Всем рекомендую) я была с ребенком 7 лет - дочке все понравилось, информация была интересной и понятной для нее) посетили пирамиды и каирский музей.

  • E
    Elena
    25 апреля 2024
    Исследуем Каир с детьми
    Экскурсия на пирамиды супер! Интересно, четко организовано, гид учитывает все пожелания. Очень правильно нам посоветовали ехать с самого утра -
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    не так жарко и людей немного. Потом мы поехали не по программе, так как накануне уже сами сходили в каирский музей. Но сейчас я думаю зря, с гидом в музее было бы интереснее и в прохладном помещении лучше чем в жару гулять. У нас была прогулка по старому Каиру: церковь, синагога, мечеть. Тоже очень интересно, но в +40 тяжеловато, поэтому конец экскурсии получился смазанным. Всем советую учитывать погодные условия и расчитывать свои силы)

  • Ю
    Юлия
    28 марта 2024
    Каир для детей: волшебство Востока
    Экскурсия прошла великолепно. Во многом благодаря нашему прекрасному гиду Ахмеду. Он отличный рассказчик и кажется, что знает ответ на любой вопрос. С ним нам было очень комфортно и безопасно. Сама экскурсия хорошо составлена и оставила нам много хороших впечатлений.
  • Т
    Татьяна
    13 января 2024
    Каир для детей и взрослых
    Посетили Каир, брали экскурсии с русскоговорящим гидом Самах через гида Ахмёда. Великолепно!!! Самах много рассказывала, интересно, детям было не скучно, информативно и очень душевно. Удивительно эрудированный, приятный в общении и отзывчивый гид, рекомендуем на все 100%!!!
  • Ю
    Юлия
    5 ноября 2023
    Каир для детей и взрослых
    Сегодня были на этой экскурсии с Ахмедом в составе 2 взрослых и 8-летнего ребенка. Так как мы были на экскурсии
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    2 дня, немного изменили план. Были сегодня в Каирском музее. Ахмед прекрасно образован, начитан, обладает глубокими знаниями, поэтому посещение музея стало очень интересным и нескучным мероприятием не только для взрослых, но и для ребенка. Он очень увлекательно рассказывает, очень грамотно, образно, сумел заинтересовать всех. Прекрасно владеет русским языком, с юмором. Учел все пожелания, всегда был очень вежлив, предупредителен. Организовал обед в прекрасном недорогом ресторанчике. Отличным завершением вечера было катание на катере по Нилу. Организация всего дня была безупречной. Все было здорово! Я очень рекомендую Ахмеда в качестве гида по Каиру!!! Ахмед, большое спасибо за эти два дня! Мы в восторге! Вы, правда, сделали прекрасный финал нашего отпуска!

    Сегодня были на этой экскурсии с Ахмедом в составе 2 взрослых и 8-летнего ребенка. Так как
  • Н
    Наталья
    13 октября 2023
    Каир для детей и взрослых
    С нами работала деловой партнёр Ахмеда гид Самах, Она не просто египтолог, она археолог, имеет научную степень, участвует в раскопках, причём
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    ее задача- зайти первой в пространство раскрытое и оперативно определить возраст находок. Можете представить уровень знаний нашего гида. Экскурсия была великолепная. Самах учла наши пожелания по изменению посещаемых объектов, грамотно спланировала маршрут- мы приехали в цитадель Саладина и Мечеть алебастровую утром, когда было ещё мало туристов; А на Восточный базар попали во время дневной пятничной молитвы, улицы в этот момент были полупустые. Спокойно побродили по древним улочкам, полюбовались старинными торговыми постройками и мечетями. Причём Самах знает каждый интересный Балкончик на маршруте и обращала наше внимание на интересные моменты. Посетили ресторан национальной кухни в историческом здании, очень атмосферный, хозяйка- итальянка сохранила исторический колорит здания; кухня превосходная, обслуживание отменное. Чтобы туда попасть без предварительной записи нужно приложить усилия. Просите этот объект добавлять в экскурсию непременно- не пожалеете. Подкрепившись и полюбовавшись общественными интерьерами бутик- отеля в этом же здании, отправились в Саккару. Мы неосмотрительно отказались(кроме супруга) посещать погребальную камеру Пирамиды, а зря- там достаточно широкий и просторный вход и не так душно как в пирамиде Хеопса. И посетителей очень мало. Нужно было довериться гиду. Всю дорогу от Каира до Саккары Самах рассказывала об истории Египта, интересно, живо, грамотно. И много интересного рассказала об истории в средние века, и о современной жизни. Прислала прекрасные фотографии после экскурсии. Машина была комфортная, водитель аккуратный и внимательный, помог купить фрукты на обратной дороге, (переходил на другую сторону оживленной дороги, кто был в Каире, тот поймёт о чем я) за что отдельное спасибо. Понравилось все. Ахмед, Вам отдельное спасибо за терпение, проявленное в переписке и Готовность решить вопрос по оплате. Рекомендую.

    С нами работала деловой партнёр Ахмеда гид СамахС нами работала деловой партнёр Ахмеда гид СамахС нами работала деловой партнёр Ахмеда гид Самах
  • Д
    Дмитрий
    23 мая 2023
    Египетские пирамиды - экскурсия для детей с личным гидом
    Хоссам - прекрасный, профессиональный гид! Было очень познавательно и весело. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Для детей»

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  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Синагога Бен Эзра
  9. Старый город
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
Сейчас в Каире в категории "Для детей" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 140 до 185 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Все детские и школьные экскурсии в Каире! Вместе с детьми и гидами города Каира можно посмотреть достопримечательности, узнать историю, не по учебнику, а интересно и с полным вовлечением детей, ведь эти экскурсионные программы специально созданы для мальчишек и девчонок. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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