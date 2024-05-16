1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Исследуем Каир с детьми: пирамиды, Сфинкс, музей и Деревня Фараонов
Увлекательная экскурсия по Каиру для детей: пирамиды Гизы, Сфинкс, музей и Деревня Фараонов. Легкий игровой формат, интересные факты и загадки
Начало: В любой точке Каира/Гизы (по согласованию)
«Деревня Фараонов: 23$ взрослые, для детей от 5 до 10 лет — 19$»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Исторический тур для всей семьи по Каиру: древний Египет и Средневековье
Однодневное путешествие на машине времени по Каиру. Фараонова деревня, Каирская цитадель и пирамиды Гизы ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€185 за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Каир для детей: волшебство Востока
Посетить сказочный дворец Маниал, Фараонову деревню и подняться на Каирскую башню
Начало: в вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
175€140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия «Древний Египет для детей и взрослых» в Каире
Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта с экскурсией, полной удивительных открытий и историй
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€150 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Египетские пирамиды - экскурсия для детей с личным гидом
Начало: Любой отель в Каире/Гизе
Расписание: Ежедневно (по согласованию с туристом)
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 11 чел.
Индивидуальная
2 часа
Каир для детей
Начало: Отель
«Все время туристы спрашивают, что у вас для детей, поэтому пришла идея организовать детскую экскурсию»
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей16 мая 2024За два дня побывали на двух больших экскурсиях по Каиру, с 10 до 16 часов каждый день. По отзывам хотели
- ДДмитрий9 мая 2024Спасибо гиду Кириллу за экскурсию, узнали много про пирамиды и династии фараонов, спустились в пирамиды, поняли, что надо приехать еще
- ААлексей2 мая 2024Все отлично, гид Ахмед хорошо говорит по-русски, по-восточному приветлив и общителен, при этом по-западному ненавязчив, отличное сочетание. Хороший рассказ про пирамиды и фараонов, все посмотрели, пофоткались, полазили. Все хорошо, рекомендую.
- MMarina1 мая 2024Замечательный гид нас сопровождал. Заехал за нами в отель вовремя, учел все наши пожелания, интересно рассказывал, отлично знает историю, хорошо
- EElena25 апреля 2024Экскурсия на пирамиды супер! Интересно, четко организовано, гид учитывает все пожелания. Очень правильно нам посоветовали ехать с самого утра -
- ЮЮлия28 марта 2024Экскурсия прошла великолепно. Во многом благодаря нашему прекрасному гиду Ахмеду. Он отличный рассказчик и кажется, что знает ответ на любой вопрос. С ним нам было очень комфортно и безопасно. Сама экскурсия хорошо составлена и оставила нам много хороших впечатлений.
- ТТатьяна13 января 2024Посетили Каир, брали экскурсии с русскоговорящим гидом Самах через гида Ахмёда. Великолепно!!! Самах много рассказывала, интересно, детям было не скучно, информативно и очень душевно. Удивительно эрудированный, приятный в общении и отзывчивый гид, рекомендуем на все 100%!!!
- ЮЮлия5 ноября 2023Сегодня были на этой экскурсии с Ахмедом в составе 2 взрослых и 8-летнего ребенка. Так как мы были на экскурсии
- ННаталья13 октября 2023С нами работала деловой партнёр Ахмеда гид Самах, Она не просто египтолог, она археолог, имеет научную степень, участвует в раскопках, причём
- ДДмитрий23 мая 2023Хоссам - прекрасный, профессиональный гид! Было очень познавательно и весело. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Для детей»
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Сейчас в Каире в категории "Для детей" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 140 до 185 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Все детские и школьные экскурсии в Каире! Вместе с детьми и гидами города Каира можно посмотреть достопримечательности, узнать историю, не по учебнику, а интересно и с полным вовлечением детей, ведь эти экскурсионные программы специально созданы для мальчишек и девчонок. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024