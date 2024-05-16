читать дальше

ее задача- зайти первой в пространство раскрытое и оперативно определить возраст находок. Можете представить уровень знаний нашего гида. Экскурсия была великолепная. Самах учла наши пожелания по изменению посещаемых объектов, грамотно спланировала маршрут- мы приехали в цитадель Саладина и Мечеть алебастровую утром, когда было ещё мало туристов; А на Восточный базар попали во время дневной пятничной молитвы, улицы в этот момент были полупустые. Спокойно побродили по древним улочкам, полюбовались старинными торговыми постройками и мечетями. Причём Самах знает каждый интересный Балкончик на маршруте и обращала наше внимание на интересные моменты. Посетили ресторан национальной кухни в историческом здании, очень атмосферный, хозяйка- итальянка сохранила исторический колорит здания; кухня превосходная, обслуживание отменное. Чтобы туда попасть без предварительной записи нужно приложить усилия. Просите этот объект добавлять в экскурсию непременно- не пожалеете. Подкрепившись и полюбовавшись общественными интерьерами бутик- отеля в этом же здании, отправились в Саккару. Мы неосмотрительно отказались(кроме супруга) посещать погребальную камеру Пирамиды, а зря- там достаточно широкий и просторный вход и не так душно как в пирамиде Хеопса. И посетителей очень мало. Нужно было довериться гиду. Всю дорогу от Каира до Саккары Самах рассказывала об истории Египта, интересно, живо, грамотно. И много интересного рассказала об истории в средние века, и о современной жизни. Прислала прекрасные фотографии после экскурсии. Машина была комфортная, водитель аккуратный и внимательный, помог купить фрукты на обратной дороге, (переходил на другую сторону оживленной дороги, кто был в Каире, тот поймёт о чем я) за что отдельное спасибо. Понравилось все. Ахмед, Вам отдельное спасибо за терпение, проявленное в переписке и Готовность решить вопрос по оплате. Рекомендую.