Большое путешествие по Каирскому музею с гидом-египтологом

Изучить артефакты нильских цивилизаций вместе со специалистом по древностям

3.7
3 отзыва
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Египетская цивилизация полна волнующих загадок. Интерес к ней не иссякает даже спустя тысячелетия.

Давайте отправимся в крупнейшее в мире хранилище египетского искусства, Каирский музей! Я стану вашим проводником по всем историческим периодам Древнего мира и превращу изучение культуры и быта египтян в увлекательное приключение.
Большое путешествие по Каирскому музею с гидом-египтологом
Большое путешествие по Каирскому музею с гидом-египтологом
Большое путешествие по Каирскому музею с гидом-египтологом
Большое путешествие по Каирскому музею с гидом-египтологом
Большое путешествие по Каирскому музею с гидом-египтологом
Большое путешествие по Каирскому музею с гидом-египтологом
Большое путешествие по Каирскому музею с гидом-египтологом
Большое путешествие по Каирскому музею с гидом-египтологом
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Описание

Что вас ожидает

Сфинксы, саркофаги и не только

Я встречу вас в отеле и сопровожу в Египетский музей. Мы осмотрим неоклассическое здание снаружи. Полюбуемся элегантной облицовкой из алебастра. Отыщем во дворе памятник знаменитому исследователю, благодаря которому египетские древности сохранились до наших дней. Я расскажу, сколько раз экспонаты музея переезжали из города в город и как прошел недавний «золотой парад фараонов».

Музейный променад

Далее мы пройдем по различным залам музея (всего их более 100!) и осмотрим произведения искусства, созданные более 5000 лет назад. Экспозиция включает:

  • мумии фараонов
  • саркофаги жрецов и сокровища гробниц
  • манускрипты и свитки
  • бытовые предметы египтян

В залах первого этажа расположены монументальные скульптуры: среди величественных образов мы найдем воплощения древних богов и хозяев пирамид. Проникнемся атмосферой таинственности и проверим одну из гипотез: верно ли, что каменные изваяния следят за нами взглядом, откуда бы мы ни смотрели на них?

Выставочные помещения второго этажа сгруппированы по тематике. Здесь находится одна из самых известных достопримечательностей Египетского музея — погребальная золотая маска царя Тутанхамона. Я помогу вам разобраться в истинном предназначении различных артефактов и открою интересные грани египетской культуры.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены: входные билеты в музей, трансфер на автомобиле по городу

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
А
22 фев 2023
Все прошло хорошо, нас вовремя забрали от отеля и отвезли обратно.
Мы прошли по основным экспонатам музея, далее было свободное время.
Гид Раша.
Спасибо!
А
22 фев 2023
Добрый день,
все прошло хорошо, нас забрали от отеля.
Прошлись экскурсией по музею, дали свободное время.
А когда попросили высадить у цитадели, то за доп плату еще провели экскурсию и там.
Максим
21 фев 2023
Время встречи было назначено на 9.00.
Прождав 30 минут, связались с гидом (не с первого раза) и выяснили, что про нас просто забыли.
В итоге, потеряв более 2 часов нашего полезного времени, гид нашел себе замену в виде первого освободившегося гида.
Экскурсия была на слабую троечку.
На следующий день будучи уже на другой экскурсии и с другим гидом мы стали свидетелями звонка туристов нашему гиду, про которых также забыли и мы ничуть не удивились, когда наш гид назвал имя вчерашнего забывчивого гида, которое ему сообщили туристы.

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