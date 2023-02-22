Египетская цивилизация полна волнующих загадок. Интерес к ней не иссякает даже спустя тысячелетия. Давайте отправимся в крупнейшее в мире хранилище египетского искусства, Каирский музей! Я стану вашим проводником по всем историческим периодам Древнего мира и превращу изучение культуры и быта египтян в увлекательное приключение.

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Описание

Что вас ожидает

Сфинксы, саркофаги и не только

Я встречу вас в отеле и сопровожу в Египетский музей. Мы осмотрим неоклассическое здание снаружи. Полюбуемся элегантной облицовкой из алебастра. Отыщем во дворе памятник знаменитому исследователю, благодаря которому египетские древности сохранились до наших дней. Я расскажу, сколько раз экспонаты музея переезжали из города в город и как прошел недавний «золотой парад фараонов».

Музейный променад

Далее мы пройдем по различным залам музея (всего их более 100!) и осмотрим произведения искусства, созданные более 5000 лет назад. Экспозиция включает:

мумии фараонов

саркофаги жрецов и сокровища гробниц

манускрипты и свитки

бытовые предметы египтян

В залах первого этажа расположены монументальные скульптуры: среди величественных образов мы найдем воплощения древних богов и хозяев пирамид. Проникнемся атмосферой таинственности и проверим одну из гипотез: верно ли, что каменные изваяния следят за нами взглядом, откуда бы мы ни смотрели на них?

Выставочные помещения второго этажа сгруппированы по тематике. Здесь находится одна из самых известных достопримечательностей Египетского музея — погребальная золотая маска царя Тутанхамона. Я помогу вам разобраться в истинном предназначении различных артефактов и открою интересные грани египетской культуры.

Организационные детали