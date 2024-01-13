Встретим вас в аэропорту Каира и поедем заселяться в отель. После этого у вас будет свободное время, которое вы можете посвятить дополнительной экскурсии в Александрию.

В 07:00 вас заберут из отеля. По приезде в Александрию вы отправитесь исследовать местные достопримечательности. Погуляете по садам дворца Монтаза, который сейчас служит президентской резиденцией. Он расположен на холме, поэтому вы сможете полюбоваться потрясающими видами на море. Посетим крепость Кайт-Бей, построенную на месте одного из Семи Чудес света, Александрийского маяка. Насладитесь пейзажами со смотровой площадки и, если захотите, заглянете в музей, чтобы познакомиться с экспозицией предметов быта Римской и Османской империй. Осмотрим Александрийский мусейон — центр науки и культуры.

К 21:00 вернёмся в отель.