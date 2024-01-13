Увидеть пирамиды Гизы, погулять по Карнакскому храму и отдохнуть у Красного моря
Мы позаботились об этом, поэтому наш тур включает в себя не только экскурсионную программу, но и отдых в 5-звёзочном отеле по системе «всё включено». Первые 4 дня поездки будем исследовать достопримечательности Каира и Луксора.
Осмотрим пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, увидим Большого сфинкса и Александрийский мусейон, побываем в Долине царей и храме Хатшепсут. Затем вас ждёт тотальный релакс в Шарм-эль-Шейхе. Желающие смогут дополнить свой отдых дополнительными активностями.
янв
фев
мар
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|92 000 ₽
Описание
Организационные детали
Оформить визу возможно по прилёте в Египет.
Программа тура по дням
Прибытие в Каир
Встретим вас в аэропорту Каира и поедем заселяться в отель. После этого у вас будет свободное время, которое вы можете посвятить дополнительной экскурсии в Александрию.
В 07:00 вас заберут из отеля. По приезде в Александрию вы отправитесь исследовать местные достопримечательности. Погуляете по садам дворца Монтаза, который сейчас служит президентской резиденцией. Он расположен на холме, поэтому вы сможете полюбоваться потрясающими видами на море. Посетим крепость Кайт-Бей, построенную на месте одного из Семи Чудес света, Александрийского маяка. Насладитесь пейзажами со смотровой площадки и, если захотите, заглянете в музей, чтобы познакомиться с экспозицией предметов быта Римской и Османской империй. Осмотрим Александрийский мусейон — центр науки и культуры.
К 21:00 вернёмся в отель.
Каирский музей и пирамиды Гизы
В 09:00 стартуем из отеля и направляемся в Каирский музей. Его коллекция расположилась в более чем 100 залах. На протяжении двух часов гид будет рассказывать вам об основных экспонатах. После этого вас ждёт обед в египетском ресторане, а затем поедем в Гизу.
В третьем по величине городе Египта осмотрим Большого сфинкса и комплекс пирамид: Хеопса, Хефрена и Микерина. Далее (по желанию) посетим фабрику масел и Музей папируса.
К 17:00 вернёмся в отель.
Каир - Луксор: Долина царей и храм Хатшепсут
Утром покидаем Каир и летим в Луксор. По прибытии отправимся на экскурсию. Первым делом переместимся в Дейр-эль-Бахри и побываем в храме Хатшепсут, полностью высеченном внутри горы. После этого посетим Долину царей. Здесь похоронены правители Древнего Египта. В рамках экскурсии зайдём в 3 гробницы. Желающие смогут за дополнительную плату увидеть места захоронений Тутанхамона и Рамзеса VI.
Завершим день размещением в отеле и отдыхом.
Карнакский и Луксорский храмы
Сегодня вы увидите ещё пару знаковых храмов Луксора. Сначала отправимся в Карнакский храм, который правильнее назвать комплексом, ведь здесь находится несколько монументальных сооружений. Этот ансамбль — настоящий музей под открытым небом.
Следующая египетская святыня, которую мы осмотрим, — Луксорский храм. Он возведён в честь древнеегипетского солнечного бога Амона-Ра. Именно здесь проходил фестиваль Опет, праздник бракосочетания Амона и Мут.
После экскурсии вернёмся в отель.
Привет, Шарм-эль-Шейх
Утром освобождаем номера и едем в аэропорт, чтобы перебраться в Шарм-эль-Шейх (сделаем пересадку в Каире). По прибытии заселимся в 5-звёздочный отель, где следующие дни будем отдыхать в режиме «всё включено».
Разместившись в номерах, пойдём релаксировать на пляже.
Свободный день
Сегодня продолжаем отдыхать и принимать солнечные ванны. Желающие могут отправиться на дополнительные экскурсии: покататься на квадроциклах или яхте, погулять по Дахабу, увидеть Голубую лагуну, встретить рассвет на горе Моисея или посетить дельфинарий.
Свободный день
Повторение программы 6-го дня.
Свободный день
Повторение программы 6-го дня.
Окончание тура
Познакомившись с историческим наследием Египта и насладившись пляжным отдыхом, возвращаемся домой. Для вас будет организован индивидуальный трансфер до аэропорта.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Каира, время зависит от времени вашего прибытияЗавершение: Аэропорт Шарм-эль-Шейха, время зависит от времени вашего обратного рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 днейБронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.