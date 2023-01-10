Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Четкая организация путешествия
По прибытии в порт Айн-Сохна вам не нужно будет искать хорошего русскоязычного гида, трансфер, продумывать логистику и переживать, чтобы вовремя вернуться на лайнер. Мы берем на себя все организационные вопросы:
у лайнера вас встретит опытный гид-историк из нашей команды
индивидуальный трансфер провезет вас всему маршруту и обратно до круизного корабля
разумеется, мы знаем, как важна пунктуальность, поэтому проедем оптимальным маршрутом, избегая пробок — чтобы вы увидели самое интересное и вовремя вернулись в порт.
Топовые места Каира за 1 день!
Мы составили для вас программу, в которой собраны главные must-see достопримечательности египетской столицы, без которых немыслимо знакомство с Каиром. И вот что получилось:
Великие пирамиды Гизы: гид расскажет самое-самое о визитной карточке Египта, откроет их историю и тонкости строительства. Вы сделаете открыточные фотографии и при желании даже сможете проникнуть внутрь пирамид.
Большой Сфинкс тоже не останется в стороне. Вы заглянете в загадочные глаза Сфинкса, в которых отражается вечность, и узнаете, какие тайны он хранит.
Каирский египетский музей — главный ключ к пониманию древнеегипетской цивилизации! Вы рассмотрите ценнейшие артефакты экспозиции: золотую маску и сокровища Тутанхамона, папирусы и монеты, предметы быта, наследие фараонов, саркофаги и многое другое.
Прогулка по Нилу на традиционной лодке-фелуке. Не будем забывать, где не все символе Египта рукотворные! Во время прогулки вы оцените размах великого Нила и взглянете на столицу с нового ракурса.
А еще благодаря многолетнему опыту мы точно знаем, с каких точек получаются самые эффектные фотографии — с радостью поможем вам увести не только впечатления и знания, но и бесценные снимки!
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Вас заберут от трапа вашего корабля в порту Айн-Сохна и привезут обратно точно ко времени
Экскурсию для вас проведет профессиональный русскоговорящий гид из нашей команды, он присоединится к вам в начале экскурсии в Гизе
В программе нет принудительного посещения магазинов. Также маршрут может быть изменен по вашему желанию (но изменения стоит согласовать заранее).
Если в день экскурсии не будет ветра, то вместо парусной фелуки можно будет прокатиться по Нилу на моторной лодке
Обратите внимание
Подтвердите, пожалуйста, бронирование до 16:00 предыдущего дня по египетскому времени. Если экскурсия будет подтверждена позднее, то, возможно, её не удастся провести.
Транспорт и дороги
Экскурсия проводится на комфортабельном туристическом транспорте с кондиционером. Вид транспорта зависит от количества человек: 1-3 человека — легковой автомобиль (включен в стоимость); 4-10 человек — микроавтобус (доплата +90€)
Движение на дорогах Каира очень оживленное, поэтому в целях безопасности транспортом управляет водитель, а гид не отвлекается на дорогу. Это также помогает сделать экскурсию более информативной.
Экскурсию возможно провести для группы до 40 человек. Есть автобусы разного типа и вместимости (доплату за автобус конкретной вместимости уточняйте).
Что входит в стоимость, а что — нет
Включено: сопровождение лицензированного гида-историка, все трансферы по маршруту (на легковом авто), оплата парковок
Дополнительные расходы: входные билеты по программе (плато Гизы — 10$, Каирский музей — 8$), питание (по желанию), прогулка по Нилу (стоимость зависит от типа лодки)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в порту Айн-Сохна (у вашего круизного лайнера)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Каире
Провела 1122 экскурсии для 1255 туристов
Приветствую путешественников! Меня зовут Надежда. Живу в Египте уже не первый год и очень люблю эту страну. Я несколько лет работала в местном экскурсионном бюро и изучила тонкости организации туров в Египте — этот опыт позволил открыть собственную компанию. С нашей помощью вы можете отправиться и на классическую экскурсию, и на индивидуальную, спланированную для вас. Если вы не знаете, что именно посмотреть в Египте и кому доверить дни отпуска, я с большим удовольствием помогу!