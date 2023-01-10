Круиз по Красному морю — это невероятное приключение, которое при этом сопряжено с некоторыми сложностями: например, по маршруту не предлагают экскурсии на русском языке. Мы решим эту проблему и сделаем остановку в порту Айн-Сохны незабываемой: вы увидите Великие пирамиды и Сфинкса, откроете секрет сокровищ Тутанхамона и проплывете по Нилу на лодке-фелуке.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Четкая организация путешествия

По прибытии в порт Айн-Сохна вам не нужно будет искать хорошего русскоязычного гида, трансфер, продумывать логистику и переживать, чтобы вовремя вернуться на лайнер. Мы берем на себя все организационные вопросы:

у лайнера вас встретит опытный гид-историк из нашей команды

индивидуальный трансфер провезет вас всему маршруту и обратно до круизного корабля

разумеется, мы знаем, как важна пунктуальность, поэтому проедем оптимальным маршрутом, избегая пробок — чтобы вы увидели самое интересное и вовремя вернулись в порт.

Топовые места Каира за 1 день!

Мы составили для вас программу, в которой собраны главные must-see достопримечательности египетской столицы, без которых немыслимо знакомство с Каиром. И вот что получилось:

Великие пирамиды Гизы : гид расскажет самое-самое о визитной карточке Египта, откроет их историю и тонкости строительства. Вы сделаете открыточные фотографии и при желании даже сможете проникнуть внутрь пирамид.

: гид расскажет самое-самое о визитной карточке Египта, откроет их историю и тонкости строительства. Вы сделаете открыточные фотографии и при желании даже сможете проникнуть внутрь пирамид. Большой Сфинкс тоже не останется в стороне. Вы заглянете в загадочные глаза Сфинкса, в которых отражается вечность, и узнаете, какие тайны он хранит.

тоже не останется в стороне. Вы заглянете в загадочные глаза Сфинкса, в которых отражается вечность, и узнаете, какие тайны он хранит. Каирский египетский музей — главный ключ к пониманию древнеегипетской цивилизации! Вы рассмотрите ценнейшие артефакты экспозиции: золотую маску и сокровища Тутанхамона, папирусы и монеты, предметы быта, наследие фараонов, саркофаги и многое другое.

— главный ключ к пониманию древнеегипетской цивилизации! Вы рассмотрите ценнейшие артефакты экспозиции: золотую маску и сокровища Тутанхамона, папирусы и монеты, предметы быта, наследие фараонов, саркофаги и многое другое. Прогулка по Нилу на традиционной лодке-фелуке. Не будем забывать, где не все символе Египта рукотворные! Во время прогулки вы оцените размах великого Нила и взглянете на столицу с нового ракурса.

А еще благодаря многолетнему опыту мы точно знаем, с каких точек получаются самые эффектные фотографии — с радостью поможем вам увести не только впечатления и знания, но и бесценные снимки!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Вас заберут от трапа вашего корабля в порту Айн-Сохна и привезут обратно точно ко времени

Экскурсию для вас проведет профессиональный русскоговорящий гид из нашей команды, он присоединится к вам в начале экскурсии в Гизе

В программе нет принудительного посещения магазинов. Также маршрут может быть изменен по вашему желанию (но изменения стоит согласовать заранее).

Если в день экскурсии не будет ветра, то вместо парусной фелуки можно будет прокатиться по Нилу на моторной лодке

Обратите внимание

Подтвердите, пожалуйста, бронирование до 16:00 предыдущего дня по египетскому времени. Если экскурсия будет подтверждена позднее, то, возможно, её не удастся провести.

Транспорт и дороги

Экскурсия проводится на комфортабельном туристическом транспорте с кондиционером. Вид транспорта зависит от количества человек: 1-3 человека — легковой автомобиль (включен в стоимость); 4-10 человек — микроавтобус (доплата +90€)

Движение на дорогах Каира очень оживленное, поэтому в целях безопасности транспортом управляет водитель, а гид не отвлекается на дорогу. Это также помогает сделать экскурсию более информативной.

Экскурсию возможно провести для группы до 40 человек. Есть автобусы разного типа и вместимости (доплату за автобус конкретной вместимости уточняйте).

Что входит в стоимость, а что — нет