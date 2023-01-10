С корабля - в Каир! Экскурсия из Айн-Сохны для пассажиров круизного лайнера

Продуманное до мелочей знакомство с городом в компании опытного водителя и гида-историка

Круиз по Красному морю — это невероятное приключение, которое при этом сопряжено с некоторыми сложностями: например, по маршруту не предлагают экскурсии на русском языке.

Мы решим эту проблему и сделаем остановку в порту Айн-Сохны незабываемой: вы увидите Великие пирамиды и Сфинкса, откроете секрет сокровищ Тутанхамона и проплывете по Нилу на лодке-фелуке.
С корабля - в Каир! Экскурсия из Айн-Сохны для пассажиров круизного лайнера
С корабля - в Каир! Экскурсия из Айн-Сохны для пассажиров круизного лайнера
С корабля - в Каир! Экскурсия из Айн-Сохны для пассажиров круизного лайнера
С корабля - в Каир! Экскурсия из Айн-Сохны для пассажиров круизного лайнера
С корабля - в Каир! Экскурсия из Айн-Сохны для пассажиров круизного лайнера
С корабля - в Каир! Экскурсия из Айн-Сохны для пассажиров круизного лайнера
С корабля - в Каир! Экскурсия из Айн-Сохны для пассажиров круизного лайнера
С корабля - в Каир! Экскурсия из Айн-Сохны для пассажиров круизного лайнера
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Четкая организация путешествия

По прибытии в порт Айн-Сохна вам не нужно будет искать хорошего русскоязычного гида, трансфер, продумывать логистику и переживать, чтобы вовремя вернуться на лайнер. Мы берем на себя все организационные вопросы:

  • у лайнера вас встретит опытный гид-историк из нашей команды
  • индивидуальный трансфер провезет вас всему маршруту и обратно до круизного корабля
  • разумеется, мы знаем, как важна пунктуальность, поэтому проедем оптимальным маршрутом, избегая пробок — чтобы вы увидели самое интересное и вовремя вернулись в порт.

Топовые места Каира за 1 день!

Мы составили для вас программу, в которой собраны главные must-see достопримечательности египетской столицы, без которых немыслимо знакомство с Каиром. И вот что получилось:

  • Великие пирамиды Гизы: гид расскажет самое-самое о визитной карточке Египта, откроет их историю и тонкости строительства. Вы сделаете открыточные фотографии и при желании даже сможете проникнуть внутрь пирамид.
  • Большой Сфинкс тоже не останется в стороне. Вы заглянете в загадочные глаза Сфинкса, в которых отражается вечность, и узнаете, какие тайны он хранит.
  • Каирский египетский музей — главный ключ к пониманию древнеегипетской цивилизации! Вы рассмотрите ценнейшие артефакты экспозиции: золотую маску и сокровища Тутанхамона, папирусы и монеты, предметы быта, наследие фараонов, саркофаги и многое другое.
  • Прогулка по Нилу на традиционной лодке-фелуке. Не будем забывать, где не все символе Египта рукотворные! Во время прогулки вы оцените размах великого Нила и взглянете на столицу с нового ракурса.

А еще благодаря многолетнему опыту мы точно знаем, с каких точек получаются самые эффектные фотографии — с радостью поможем вам увести не только впечатления и знания, но и бесценные снимки!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Вас заберут от трапа вашего корабля в порту Айн-Сохна и привезут обратно точно ко времени
  • Экскурсию для вас проведет профессиональный русскоговорящий гид из нашей команды, он присоединится к вам в начале экскурсии в Гизе
  • В программе нет принудительного посещения магазинов. Также маршрут может быть изменен по вашему желанию (но изменения стоит согласовать заранее).
  • Если в день экскурсии не будет ветра, то вместо парусной фелуки можно будет прокатиться по Нилу на моторной лодке

Обратите внимание

Подтвердите, пожалуйста, бронирование до 16:00 предыдущего дня по египетскому времени. Если экскурсия будет подтверждена позднее, то, возможно, её не удастся провести.

Транспорт и дороги

  • Экскурсия проводится на комфортабельном туристическом транспорте с кондиционером. Вид транспорта зависит от количества человек: 1-3 человека — легковой автомобиль (включен в стоимость); 4-10 человек — микроавтобус (доплата +90€)
  • Движение на дорогах Каира очень оживленное, поэтому в целях безопасности транспортом управляет водитель, а гид не отвлекается на дорогу. Это также помогает сделать экскурсию более информативной.
  • Экскурсию возможно провести для группы до 40 человек. Есть автобусы разного типа и вместимости (доплату за автобус конкретной вместимости уточняйте).

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: сопровождение лицензированного гида-историка, все трансферы по маршруту (на легковом авто), оплата парковок
  • Дополнительные расходы: входные билеты по программе (плато Гизы — 10$, Каирский музей — 8$), питание (по желанию), прогулка по Нилу (стоимость зависит от типа лодки)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в порту Айн-Сохна (у вашего круизного лайнера)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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