11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Добрый всем день. Хочу от всей души поблагодарить Анну за прекраснейший день в пригороде Парижа и оставить свой отзыв по экскурсии, проведенной ей.

Первая часть дня была посвящена Аббатству Во де Серне.Тут нужно сказать, что данная экскурсия полностью соответствует своему названию – путешествие в мир прекрасного. При этом волшебство этого места начинаешь чувствовать еще на подходе к самому Аббатству. Долина Шеврез, на территории которой оно находится, поражает великолепием дремучих лесов и пушистых лугов. Вотчина французских королей, их охотничьи угодья просто изумляют своей обширностью и яркостью красок. И, кажется, что каждый кусочек земли, каждый камень несут в себе историю этого места. Особенно ярким это впечатление становится, когда Анна начинает свое повествование и перед глазами встают картины истории из жизни венценосных персон. Очутившись тут, начинаешь ощущать переплетение эпох уже при подходе к живописным развалинам готического храма аббатства Во де Серне. И вот здесь, благодаря Анне, не просто окунаешься в исторические хроники этого места, а ощущаешь себя как бы участником исторических событий и судеб. И каждый шаг получается как шаг во времени и пространстве, начиная с сурового средневековья – времени начала жизни аббатства, и заканчивая современным применением и возможностями этого места.

Вторую часть дня мы провели в Замке Де Бретей, который до сих пор является собственностью дворянской семьи де Бретей. Здесь будет интересно как взрослым посетителям, так и детям. Для взрослых это потрясающая возможность окунуться в атмосферу дворянского убранства и истории знатной семьи, сыгравшей существенную роль для Франции. Дети же будут в восторге от экспонатов и мини сценок из сказок Шарля Перро, история которого тесно переплетена с этим местом. Кроме того, благодаря Анне получилось не только окунуться в исторические события, связанные с Замком, но и побывать в тех же местах и пройтись по тем же комнатам, что и значимые гости этой семьи - многие известные политики, деятели науки, искусства и культуры.



Анна прекрасный гид и рассказчик, профессионал своего дела, не просто знающий историю этих мест, и умеющий ее преподносить, но и любящий эти места и свое ремесло! Благодаря ей, сухие исторические факты, наполняются сказочной жизнью. Огромное спасибо за две прекраснейшие экскурсии и за возможность на некоторое время перенестись из современного мира в мир прекрасной истории и восхитительной природы!