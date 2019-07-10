11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Аббатство Во де Серне - путешествие в мир прекрасного

Прогулка по одному из любимых мест художников-пейзажистов 19 века

Anna
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Anna – ваш гид
Эта экскурсия для тех, кто хочет размеренно погулять по живописным окрестностям старинного аббатства 12 века, услышать его насыщенную историю, и под звуки рояля, с бокалом изысканного французского вина, возле векового камина с потрескивающими дровами, перенестись на несколько столетий назад.
180 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии11 отзывов
5
Аббатство Во де Серне - путешествие в мир прекрасного
Аббатство Во де Серне - путешествие в мир прекрасного

Что вас ожидает

Окрестности аббатства
Дорога к аббатству пролегает по живописным холмам, поросшими вековыми дубами, мимо старой мельницы на берегу извилистой реки. На нашем пути встретятся аутентичные французские деревни со своим неповторимым шармом.

Прогулка по великолепному парку и история монастыря
Вы посетите руины церкви 12 века, зайдете в зал монахов, датированный 13 веком, побываете в резиденции Ротшильдов – ныне один из лучших отелей Франции – и узнаете о том, как на обломках, которые остались от аббатства после революции, семья Ротшильдов построила шикарную резиденцию.

Посещение уютного ресторана
В бывшем помещении монашеской трапезной, под сводчатым потолком с массивными колоннами находится ресторан, который вас приятно порадует прекрасной французской кухней.

Организационные детали

  • Есть несколько способов добраться до аббатства. Я могу заказать вам трансфер. Или вы можете воспользоваться общественным транспортом. Нужно доехать на RER В до станции Saint-Remy-les-Chevreuse (время в пути от Нотре Дам 45 минут). Поезд ходит каждые 12-15 минут. Стоимость билета 5,05 евро. На станции я вас встречаю на машине и мы отправляемся в аббатство. Дорога займет около 20 минут, но пейзажи за окном не позволят вам скучать. После экскурсии я вас также сопровождаю на станцию.
  • Подробно рассказать вам о том, как проще воспользоваться RER, могу при бронировании.
  • Количество участников может быть больше 4-х человек, если вы заказываете трансфер (микроавтобус).
  • Вход на территориию аббатства платный только в субботу и воскресенье (8 евро).
  • По вашему желанию могу заказать вам обед или ужин в шикарном ресторане аббатства.
Аббатство Во де Серне - путешествие в мир прекрасного
Аббатство Во де Серне - путешествие в мир прекрасного
Аббатство Во де Серне - путешествие в мир прекрасного
Аббатство Во де Серне - путешествие в мир прекрасного
Аббатство Во де Серне - путешествие в мир прекрасного
Аббатство Во де Серне - путешествие в мир прекрасного
Аббатство Во де Серне - путешествие в мир прекрасного
Аббатство Во де Серне - путешествие в мир прекрасного
Аббатство Во де Серне - путешествие в мир прекрасного
Аббатство Во де Серне - путешествие в мир прекрасного
Аббатство Во де Серне - путешествие в мир прекрасного
Аббатство Во де Серне - путешествие в мир прекрасного
Аббатство Во де Серне - путешествие в мир прекрасного
Аббатство Во де Серне - путешествие в мир прекрасного
Аббатство Во де Серне - путешествие в мир прекрасного
Аббатство Во де Серне - путешествие в мир прекрасного
Аббатство Во де Серне - путешествие в мир прекрасного
Аббатство Во де Серне - путешествие в мир прекрасного

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Anna
Anna
Моя любовь к Франции открылась однажды и навсегда. Я пересекла ее бескрайние просторы с севера на юг и с запада на восток, по уютным городкам и живописным деревням в поисках своего идеального места, но судьбой мне был уготовлен сам Париж. Прежде чем я пришла в профессию гида, работала в туризме, составляла индивидуальные маршруты с сопровождением по Европе. Самостоятельно я разработала несколько экскурсий для знакомства с Парижем и Франции в целом.
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 июля 2019
Самый знаковый день во Франции благодаря моему экскурсоводу Анне!!!! Давно не слышала такой правильной и красивой речи! Красивый голос - всегда приятно слушать!!! Информация мягко воспринимается, без навязывания сухих фактов, а все сопровождается интересными историческими нотками, поэтому запоминается все и сразу !!! Очень благодарна за день - отдых, день - релакс для души и для тела... Анна очень тонко чувствующая, с удивительным вкусом Красоты... которую она мне подарила..... честно... она мне сделала- профессиональную фотосессию... благодаря ей... у меня наконец-то есть фотографии, уникальные..... не похожие на другие... не стандартные... Удивительный день в сказочном старинном аббатстве, запечатлённые Анной... я думаю- на веки... Благодарю!!!! Советую всем.... ОНА ЧУДЕСНАЯ...... ❤️️
31 марта 2019
Анна - замечательный гид! Очень понравилась экскурсия и аббатство - обязательно вернемся сюда еще раз!
18 июля 2018
Экскурия просто великолепна! Интересные места,
Очень компетентный гид и Прекрасная композиция экскурсии.
Анна как экскурсовод вне конкуренции!
Ее знания , умение их донести до туристов и
культура в проведении экскурсии заслуживает
самой высокой оценки.
Mind
12 мая 2018
Редкий дар - любить людей. Благодарим Анну за человеческий подход, за нестандартные варианты и за живое общение.
Чем отличается Мастер от профессионала. У Мастера, кроме знаний и опыта, есть ‘ невидимая струна ‘, которая делает испаряемую музыку и ярче и интереснее.
У меня было не простое задание - после 750 км переезда, с группой взрослых родителей ( всем по 80 лет ), показать Францию с разных сторон.
И я был приятно удивлён, клиентоориентированности Ани и желания сделать экскурсию интересной и насыщенной.
Мы, с супругой, уже посещал Францию - и Париж и Нормандию, но то, что и как, показала Анна удивило и и моих родителей, которые были во Франции первый раз.
Сказочный лес. Отсутсвие толп туристов. Архитектура 12 века. Живой маркиз. Возможность индивидуальной экскурсии, с собственными ключами. Обед в замке. Сладкий ужин в лучшей Маккорони во Франции.
Впечатлений осталось много и это другая Франция. Сохранившаяся и встречающаяся гостей с Любовью и теплотой.
Мы рекомендуем Анну и как профессионала и как человека, который может и посоветовать и помочь в понимании Франции, с другой, не туристической стороны.
С уважением, Алексей
15 декабря 2017
Осознав, что узнать Париж за короткий срок не удастся, мы рискнули попробовать узнать Францию )))Выбрали поездку в старое аббатство и не прогадали!Мы были на экскурсии с Анной 13 декабря.Было дождливо, но тихо и очень романтично.
Это было полное погружение в дух и историю страны.Пейзажи настолько живописны и глубоки, любоваться ими можно бесконечно.История" от Анны " очаровала вдвойне.А горячий шоколад и кир у старинного камина под треск горящих поленьев!Просто волшебство!!!! Спасибо большое Анне за великолепную прогулку! И сама она стала неотъемлемой её частью, так же красива, гармонична , интелигентна!Очень советую Анну как гида, рассказчика, приятного попутчика :))
9 сентября 2017
Это действительно великолепное место - тихое, уединенное, позволяющее перенестись на несколько веков назад. Интерьеры аббатства поражают - такое впечатление, что ходишь по музею. Только, в отличии от музея, тут можно ко всему прикасаться, садиться на стулья. И при желании, даже пожить несколько дней. Очень рекомендую ехать туда в рабочие дни - при отсутствии большого количества туристов можно прочувствовать эту атмосферу. В аббатстве есть гостиница и ресторан. К сожалению, мы не планировали посещение ресторана. Не повторяйте наших ошибок - если есть время, закажите столик в ресторане, это не так дорого.
Сама экскурсия тоже на высоте - у Анны с собой распечатки схемы аббатства, которые позволяют представить как тут все было первоначально. Структура экскурсии очень продуманная, слушать было очень интересно. Большое спасибо Анне за экскурсию!
21 июня 2017
Были с мужем в этом очаровательном месте в начале июня. Можно сказать,что в место это я влюбилась,когда впрервые увидела фотографию,выложенную Анной на сайте. Можно сказать,что это был приворот по фотографии в прямом смысле. Место волшебное, ты вроде бы во Франции,а пейзажи Английские) Очень пришелся по душе подход Анны к нам,туристам и так же несомненные араторские способности. Мы буквально перенеслись в ту эпоху,стали монахами-основателями,практически стали участниками тех событий. Анна отличный рассказчик,внимательный и уважительный собеседник,а что самое главное,слушает пожелания клиента,несмотря на профессиональную гордость. Я сразу сказала,что мне очень важны фотографии и мое мнение было услышано. Действительно,было очень интересно,доступно,места живописные,а рассказ увлекательный. Обязательно,когда приедем снова в Париж,обратимся к Анне. Да,что не маловажно,Анна как бонус,показала нам долину ,где мы посетили Мишленовский ресторан с доступными (действительно доступными)ценами. Рекомендуем, фотографии вышли чудесными,советуем выбирать тот ракурс,как у Анны в презентации Аббатства. Всем приятного путешествия и новых открытий!)
12 мая 2017
Добрый всем день. Хочу от всей души поблагодарить Анну за прекраснейший день в пригороде Парижа и оставить свой отзыв по экскурсии, проведенной ей.
Первая часть дня была посвящена Аббатству Во де Серне.Тут нужно сказать, что данная экскурсия полностью соответствует своему названию – путешествие в мир прекрасного. При этом волшебство этого места начинаешь чувствовать еще на подходе к самому Аббатству. Долина Шеврез, на территории которой оно находится, поражает великолепием дремучих лесов и пушистых лугов. Вотчина французских королей, их охотничьи угодья просто изумляют своей обширностью и яркостью красок. И, кажется, что каждый кусочек земли, каждый камень несут в себе историю этого места. Особенно ярким это впечатление становится, когда Анна начинает свое повествование и перед глазами встают картины истории из жизни венценосных персон. Очутившись тут, начинаешь ощущать переплетение эпох уже при подходе к живописным развалинам готического храма аббатства Во де Серне. И вот здесь, благодаря Анне, не просто окунаешься в исторические хроники этого места, а ощущаешь себя как бы участником исторических событий и судеб. И каждый шаг получается как шаг во времени и пространстве, начиная с сурового средневековья – времени начала жизни аббатства, и заканчивая современным применением и возможностями этого места.
Вторую часть дня мы провели в Замке Де Бретей, который до сих пор является собственностью дворянской семьи де Бретей. Здесь будет интересно как взрослым посетителям, так и детям. Для взрослых это потрясающая возможность окунуться в атмосферу дворянского убранства и истории знатной семьи, сыгравшей существенную роль для Франции. Дети же будут в восторге от экспонатов и мини сценок из сказок Шарля Перро, история которого тесно переплетена с этим местом. Кроме того, благодаря Анне получилось не только окунуться в исторические события, связанные с Замком, но и побывать в тех же местах и пройтись по тем же комнатам, что и значимые гости этой семьи - многие известные политики, деятели науки, искусства и культуры.

Анна прекрасный гид и рассказчик, профессионал своего дела, не просто знающий историю этих мест, и умеющий ее преподносить, но и любящий эти места и свое ремесло! Благодаря ей, сухие исторические факты, наполняются сказочной жизнью. Огромное спасибо за две прекраснейшие экскурсии и за возможность на некоторое время перенестись из современного мира в мир прекрасной истории и восхитительной природы!
Ekaterina
7 мая 2017
Большое спасибо Анне за наше увлекательную поездку! Всем рекомендую эту экскурсию, а главное, гида, которая увлечена историей и жизнью долины и многих других мест Франции. Все два дня, которые мы провели вместе, были комфортными, яркими и познавательными. Хочется подчеркнуть, что Анна умеет создать дружелюбную ненавязчивую атмосферу, и после общения с ней еще больше влюбляешься в эту прекрасную страну. Вся наша компания была очарована путешествием, и мы все советуем воспользоваться услугами Анны.
3 мая 2017
Анна прекрасный ра з
казчик нам очень повезло что
мы с ней познакомились
всем рекомендуем посети
ть экскурсий с ней и вы не
пожалеете
Ещё 1 отзыв

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