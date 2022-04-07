Приглашаем на прогулку по одному из самых популярных районов Парижа – кварталу Марэ с великолепными особняками 16-17 веков: Карнавале, Ламуаньон, Сюлли, Сале.

Марэ обладает неповторимым шармом: по соседству со старым еврейским кварталом расположился импозантный архитектурный ансамбль 17 века. Площадь Вогезов окружена антикварными галереями и модными бутиками, а неподалеку находится еще один старый квартал – Чрево Парижа.

Во время экскурсии мы увидим центр Жоржа Помпиду – музей современного искусства, церкви Святого Евстафия и Святого Мередика, фонтан Невинных на месте старейшего кладбища Парижа и современный фонтан Игоря Стравинского.