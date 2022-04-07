Чрево Парижа и квартал Марэ

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный экскурсовод.
Чрево Парижа и квартал Марэ
Чрево Парижа и квартал Марэ
Чрево Парижа и квартал Марэ
Чрево Парижа и квартал Марэ
Чрево Парижа и квартал Марэ
Чрево Парижа и квартал Марэ
Чрево Парижа и квартал Марэ

Что вас ожидает 🤩

  • Квартал Марэ
  • Площадь Вогезов
  • Квартал Чрево Парижа
  • Центр Жоржа Помпиду
  • Церкви Святого Евстафия и Святого Мередика
  • Фонтан Невинных
  • Фонтан Игоря Стравинского
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем на прогулку по одному из самых популярных районов Парижа – кварталу Марэ с великолепными особняками 16-17 веков: Карнавале, Ламуаньон, Сюлли, Сале.

Марэ обладает неповторимым шармом: по соседству со старым еврейским кварталом расположился импозантный архитектурный ансамбль 17 века. Площадь Вогезов окружена антикварными галереями и модными бутиками, а неподалеку находится еще один старый квартал – Чрево Парижа.

Во время экскурсии мы увидим центр Жоржа Помпиду – музей современного искусства, церкви Святого Евстафия и Святого Мередика, фонтан Невинных на месте старейшего кладбища Парижа и современный фонтан Игоря Стравинского.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 15:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Парижа

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🏛История и архитектура📜История и культураПешие прогулки-экскурсииКвартал Марэ🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Париже

Квартал Монпарнас - безумные годы Парижа
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елена
5
1 отзыв
Квартал Монпарнас - безумные годы Парижа
Вас ждёт индивидуальная пешеходная экскурсия по самому необычному району Парижа
185 за 1-10 чел.
Париж с высоты в квартале Марэ
2.5 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Krista
4.9
14 отзывов
Париж с высоты в квартале Марэ
Полюбоваться архитектурой и подняться на крышу с чудесным видом на столицу
37 за 1 человека
Парижские тайны - квартал Чрево Парижа
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Ольга
Нет отзывов
Парижские тайны - квартал Чрево Парижа
15 за 1 человека
Париж - город будущего
2.5 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Marie
5
2 отзыва
Париж - город будущего
Погрузиться в футуристическую атмосферу столицы на прогулке от квартала Марэ до современного Дефанса
от 105 за 1-10 чел.
Латинский квартал - интеллектуальный центр Парижа
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Александр
5
6 отзывов
Латинский квартал - интеллектуальный центр Парижа
Прогулка по самому старинному студенческому району города
12090 за 1-6 чел.
Квартал Марэ: будни французского аристократа
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Julia
5
13 отзывов
Квартал Марэ: будни французского аристократа
Познакомиться с гастрономией, парфюмерией и роскошными интерьерами Парижа 18 века
195 за 1-6 чел.
Квартал Маре с подъемом на крышу
2.5 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Криста
4.8
18 отзывов
Квартал Маре с подъемом на крышу
Квартал Маре - одно их тех редких в Париже мест, которое сохранило свой исторический облик
37 за 1 человека
Прогулка по Парижу + билеты на Эйфелеву башню
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Криста
5
12 отзывов
Прогулка по Парижу + билеты на Эйфелеву башню
На 2-х часовой пешеходной экскурсии по центру Парижа мы увидим самые красивые здания города, включая Дом Инвалидов
89 за 1 человека
Потайные сады квартала Марэ и деревушка Сен-Поль
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Anna
4.6
14 отзывов
Потайные сады квартала Марэ и деревушка Сен-Поль
Антикварные лавочки, необычные музеи, зимний цирк, самый старый рынок Парижа и многое другое
от 130 за 1-9 чел.
Квартал Маре (Marais) . Париж XVII столетия
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Maxim
5
30 отзывов
Квартал Маре (Marais) . Париж XVII столетия
Экскурсия по одному из самых древних кварталов французской столицы, который помнит мушкетеров Дюма
от 65 за 1-8 чел.
Особняки квартала Маре: туристам вход воспрещен
3 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Ольга
5
13 отзывов
Особняки квартала Маре: туристам вход воспрещен
Вместе мы пройдемся по парижскому кварталу Марэ и я покажу другую сторону города, о которой вы раньше не знали
50 за 1 человека
Париж стоит мессы
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Руслан
Нет отзывов
Париж стоит мессы
Роскошные особняки Марэ, средневековая деревня Сен-Поль, уютный Сен-Луи и нравы французской короны
139 за 1-5 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Париже. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Париже
ХОРОШО
🇫🇷
ТАМ