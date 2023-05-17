Увидеть само воплощение французской королевской роскоши и прогуляться по ландшафтным садам
Что такое Версаль? Это потрясающая воображение роскошь и игра света Зеркального зала, барочная французская мебель 18 века, 250 акров ухоженных садов, которые тянутся до самого горизонта.
Электронный билет позволит вам попасть внутрь всего этого великолепия, минуя долгие очереди, и почувствовать себя особой королевский кровей.
Электронный билет позволит вам попасть внутрь всего этого великолепия, минуя долгие очереди, и почувствовать себя особой королевский кровей.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вы получите
- Проход в Версаль
- Доступ в Версальские сады с 1 ноября по 31 марта
Как воспользоваться билетом
- Подойдите ко входу «А» и покажите свой билет на смартфоне или в распечатанном виде
- Обязательно приезжайте пораньше. Вход в Версаль возможен в течение 30 минут после выбранного временного интервала.
- Дворец открыт с 09:00 до 18:30, сады — с 08:00 до 20:30. Понедельник и вторник — выходные.
Важная информация
- Всем посетителям необходимо пройти контроль безопасности на входе: в часы пик очередь к нему может быть длинной, не лишним будет захватить с собой зонт
- В билет не входит доступ в сады Версаля в период с 1 апреля по 31 октября, когда проходят шоу музыкальных фонтанов
- Обратите внимание: при заказе билета в поле «Вопросы и комментарии» необходимо указать имя и фамилию посетителя латиницей, как в загранпаспорте
Возврат билета
Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны.
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30, 11:30, 13:30 и 15:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Версальском дворце
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30, 11:30, 13:30 и 15:30Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Tripster — ваша команда гидов в Париже
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