Дворец и сады Версаля: билет без очереди

Увидеть само воплощение французской королевской роскоши и прогуляться по ландшафтным садам

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Что такое Версаль? Это потрясающая воображение роскошь и игра света Зеркального зала, барочная французская мебель 18 века, 250 акров ухоженных садов, которые тянутся до самого горизонта.

Электронный билет позволит вам попасть внутрь всего этого великолепия, минуя долгие очереди, и почувствовать себя особой королевский кровей.
Дворец и сады Версаля: билет без очереди
Дворец и сады Версаля: билет без очереди
Дворец и сады Версаля: билет без очереди
Дворец и сады Версаля: билет без очереди
Дворец и сады Версаля: билет без очереди
Ближайшие даты:
17
мая
18
мая
19
мая
20
мая
21
мая
23
мая
24
мая
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вы получите

  • Проход в Версаль
  • Доступ в Версальские сады с 1 ноября по 31 марта

Как воспользоваться билетом

  1. Подойдите ко входу «А» и покажите свой билет на смартфоне или в распечатанном виде
  2. Обязательно приезжайте пораньше. Вход в Версаль возможен в течение 30 минут после выбранного временного интервала.
  3. Дворец открыт с 09:00 до 18:30, сады — с 08:00 до 20:30. Понедельник и вторник — выходные.

Важная информация

  • Всем посетителям необходимо пройти контроль безопасности на входе: в часы пик очередь к нему может быть длинной, не лишним будет захватить с собой зонт
  • В билет не входит доступ в сады Версаля в период с 1 апреля по 31 октября, когда проходят шоу музыкальных фонтанов
  • Обратите внимание: при заказе билета в поле «Вопросы и комментарии» необходимо указать имя и фамилию посетителя латиницей, как в загранпаспорте

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны.

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30, 11:30, 13:30 и 15:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Версальском дворце
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30, 11:30, 13:30 и 15:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Парижа

Билеты
Можно с детьми
Летние
Выездные
Версаль
Популярные места
Дворцы, замки и особняки
Цветы и сады
Проход без очереди

Похожие туры из Парижа

Версаль Великолепный
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
34 отзыва
Версаль Великолепный
Все секреты дворцово-паркового ансамбля
18 мая
19 мая
20 мая
21 мая
247 за всё до 4 чел.
Диснейленд без очереди
🚶 Пешая
Входной билет
7 часов
30 отзывов
Диснейленд без очереди
VIP-сопровождение на целый день - проход на любые аттракционы вне очереди и скидка на покупки
Завтра
18 мая
19 мая
20 мая
800 за всё до 4 чел.
Бесподобный Версаль
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
45 отзывов
Бесподобный Версаль
Прелесть дворца, могущество Людовика XIV и закулисье королевской жизни
по договоренности
20 мая
24 мая
25 мая
31 мая
265 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Париже. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Париже
Купить
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ