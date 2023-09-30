Лариса — ваш гид в Париже

Провела экскурсии для 516 туристов

Мечты сбываются, друзья! Ваша поездка в Париж — это и мечта, и сон наяву, море эмоций и океан впечатлений! И даже если это не первый ваш приезд сюда, я покажу вам Париж совсем другой, нетуристический и необычный. Город, история которого началась еще до нашей эры, откроет нам свои секреты. И вопрос «Любите ли вы Париж так, как люблю его я?», — будет точно риторическим. Приезжайте! Ваше путешествие будет приятным, познавательным и незабываемым! С наилучшими пожеланиями, всегда ваша Л Г.

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