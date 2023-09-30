Познакомиться с шедеврами импрессионистов в увлекательном формате
Приглашаю на интерактивную экскурсию по музею Орсе! Дети на ней станут не просто наблюдателями, а активными участниками игры.
Они будут искать интересные детали на картинах, отвечать на вопросы и знакомиться с манерой письма разных художников. Это поможет достичь главной цели квеста — развить в детях интерес к живописи.
Они будут искать интересные детали на картинах, отвечать на вопросы и знакомиться с манерой письма разных художников. Это поможет достичь главной цели квеста — развить в детях интерес к живописи.
Ближайшие даты:
30
сен
сен
1
окт
окт
3
окт
окт
4
окт
окт
5
окт
окт
6
окт
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы погуляем по залам музея и увидим шедевры импрессионизма: «Завтраки» Клода Моне и Эдуарда Мане, «Танцевальный класс» Эдгара Дега, работы Ренуара, «Подсолнухи» и «Звёздную ночь» Ван Гога и многие другие. За 2 часа детям предстоит:
- Раскрыть, как изобретение тюбиков для красок повлияло на настроение художников и удалось ли им отказаться от чёрного цвета
- Встретить шагающего без рук и головы человека
- Отыскать на картинах движущиеся облака и солнечных зайчиков
- Понять, кому из мастеров удалось поймать ветер, а кому — нарисовать жару
- Найти людоеда и врата ада
И многое другое!
Организационные детали
- Квест рассчитан на детей младшего школьного возраста
- Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно: взрослые — 17 евро с человека, дети до 18 лет бесплатно. Для гида билет не нужен.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у входа в музей Орсе
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 516 туристов
Мечты сбываются, друзья! Ваша поездка в Париж — это и мечта, и сон наяву, море эмоций и океан впечатлений! И даже если это не первый ваш приезд сюда, я покажу вам Париж совсем другой, нетуристический и необычный. Город, история которого началась еще до нашей эры, откроет нам свои секреты. И вопрос «Любите ли вы Париж так, как люблю его я?», — будет точно риторическим. Приезжайте! Ваше путешествие будет приятным, познавательным и незабываемым! С наилучшими пожеланиями, всегда ваша Л Г.
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