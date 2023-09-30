Игра-квест в музее Орсе для детей

Познакомиться с шедеврами импрессионистов в увлекательном формате

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаю на интерактивную экскурсию по музею Орсе! Дети на ней станут не просто наблюдателями, а активными участниками игры.

Они будут искать интересные детали на картинах, отвечать на вопросы и знакомиться с манерой письма разных художников. Это поможет достичь главной цели квеста — развить в детях интерес к живописи.
Игра-квест в музее Орсе для детей
Игра-квест в музее Орсе для детей
Игра-квест в музее Орсе для детей
Игра-квест в музее Орсе для детей
Игра-квест в музее Орсе для детей
Игра-квест в музее Орсе для детей
Ближайшие даты:
30
сен
1
окт
3
окт
4
окт
5
окт
6
окт
7
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы погуляем по залам музея и увидим шедевры импрессионизма: «Завтраки» Клода Моне и Эдуарда Мане, «Танцевальный класс» Эдгара Дега, работы Ренуара, «Подсолнухи» и «Звёздную ночь» Ван Гога и многие другие. За 2 часа детям предстоит:

  • Раскрыть, как изобретение тюбиков для красок повлияло на настроение художников и удалось ли им отказаться от чёрного цвета
  • Встретить шагающего без рук и головы человека
  • Отыскать на картинах движущиеся облака и солнечных зайчиков
  • Понять, кому из мастеров удалось поймать ветер, а кому — нарисовать жару
  • Найти людоеда и врата ада

И многое другое!

Организационные детали

  • Квест рассчитан на детей младшего школьного возраста
  • Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно: взрослые — 17 евро с человека, дети до 18 лет бесплатно. Для гида билет не нужен.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в музей Орсе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Парижа

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Музеи
Летние
Квесты
Музей Орсе
Популярные места
Для детей

Похожие туры из Парижа

Интерактивная прогулка по Лувру с детьми
Индивидуальная
2 часа
100 отзывов
Интерактивная прогулка по Лувру с детьми
Познакомиться с шедеврами знаменитого музея в игровом формате
Возле пирамиды Лувра
Завтра
30 сен
1 окт
2 окт
200 за всё до 6 чел.
Билеты в музей Орсе
Входной билет
30 минут
4 отзыва
Билеты в музей Орсе
Посетить один из главных музеев Парижа и познакомиться с шедеврами европейского искусства
у музея Орсе
Завтра
30 сен
3 окт
4 окт
17 за билет
Шедевры коллекций музея Орсе за 2 часа в мини-группе
Мини-группа
2 часа
65 отзывов
Шедевры коллекций музея Орсе за 2 часа в мини-группе
Погружение в эпоху гениев французского импрессионизма: от Мане до Ван Гога
у входа в музей Орсе
Завтра
30 сен
3 окт
4 окт
55 за человека
У нас ещё много экскурсий в Париже. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Париже
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ