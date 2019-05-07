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Узнать о жизни столицы в древности и эпоху Просвещения и проникнуться французским шармом

Диана
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Диана – ваш гид
Латинский квартал — сердце левобережного Парижа и один из самых колоритных районов города.

Вы откроете, чем жила столица Франции во времена Римской империи, и поймёте, когда произошёл её расцвет.

Побываете в старинных церквях и Люксембургском саду и прочувствуете дух знаменитого района.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Встреча у метро Лувр Риволи
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Латинский квартал: атмосфера левобережного Парижа
Латинский квартал: атмосфера левобережного Парижа

Что вас ожидает

Нетривиальные локации и известные места Латинского квартала
Акведуки, арены, термы — знаменитые сооружения Римской империи некогда были и на левом берегу Сены. Я покажу развалины, сохранившиеся с античности, и самую старую церковь Парижа. Вы увидите знаменитую Сорбонну, благодаря которой город стал столицей, и Пантеон, где покоятся выдающиеся французские деятели. Церковь Сен-Сюльпис разбавит нашу прогулку величественной архитектурой, а Люксембургский сад позволит сделать перерыв в тени деревьев. Завершим променад посещением секретной смотровой площадки — здесь вас ждёт потрясающая панорама Парижа.

Древность и эпоха просвещения — увлекательно об истории города
Я погружу вас в античность и расскажу о временах, когда Париж ещё не нарекли Парижем. Вы услышите о римской жизни города и поймёте, как она изменила его. Узнаете, почему в 13 веке город называли Афинами и из-за чего квартал стал Латинским. Прогуливаясь у церквей и университетов, разберётесь, какие сооружения относятся к правлению первых королей Франции, а что построили во время грандиозной реконструкции XIX века. Какую церковь квартала упоминали в «Коде да Винчи» и «Трёх мушкетерах»? Где проходит нулевой меридиан? Кто любил прогулки по Люксембургскому саду и где находилась резиденция Марии Медичи? Вы откроете эти и другие тайны Латинского квартала и полюбуетесь его живописными улочками.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто впервые в Париже, а также путешественникам, желающим углубиться в историю города.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.

Латинский квартал: атмосфера левобережного Парижа
Латинский квартал: атмосфера левобережного Парижа
Латинский квартал: атмосфера левобережного Парижа
Латинский квартал: атмосфера левобережного Парижа
Латинский квартал: атмосфера левобережного Парижа
Латинский квартал: атмосфера левобережного Парижа
Латинский квартал: атмосфера левобережного Парижа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у метро Лувр Риволи.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Диана
Диана
Доброго времени суток! Меня зовут Диана, я родом из замечательного города Санкт-Петербурга, где я закончила Театральный Институт. Мое актерское образование очень мне помогает в проведении экскурсий и в общении в целом. Я работала гидом в Греции и Мексике, а теперь «бросила якорь» в городе Париже! Уже четыре года, как я живу в Париже, безумно влюблена в этот город и готова поделиться с вами своим позитивом и знаниями. Провожу экскурсии профессионально и, самое главное, с душой!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

7 мая 2019
Диана - восхитительный гид, искренне влюбленный в Париж. Поразительное сочетание легкости и глубины повествования, знания каждого уголка города и готовности отступать от проторенных тропинок для поисков удивительного.
Получили огромное удовольствие от прогулки. Это было прекрасное завершение нашего небольшого путешествия.
Так что если вас мучает вопрос, "Стоит ли брать эту экскурсию как обзорную для левобережного Парижа?", ответ "Однозначно да!".

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