Что вас ожидает

Нетривиальные локации и известные места Латинского квартала

Акведуки, арены, термы — знаменитые сооружения Римской империи некогда были и на левом берегу Сены. Я покажу развалины, сохранившиеся с античности, и самую старую церковь Парижа. Вы увидите знаменитую Сорбонну, благодаря которой город стал столицей, и Пантеон, где покоятся выдающиеся французские деятели. Церковь Сен-Сюльпис разбавит нашу прогулку величественной архитектурой, а Люксембургский сад позволит сделать перерыв в тени деревьев. Завершим променад посещением секретной смотровой площадки — здесь вас ждёт потрясающая панорама Парижа.

Древность и эпоха просвещения — увлекательно об истории города

Я погружу вас в античность и расскажу о временах, когда Париж ещё не нарекли Парижем. Вы услышите о римской жизни города и поймёте, как она изменила его. Узнаете, почему в 13 веке город называли Афинами и из-за чего квартал стал Латинским. Прогуливаясь у церквей и университетов, разберётесь, какие сооружения относятся к правлению первых королей Франции, а что построили во время грандиозной реконструкции XIX века. Какую церковь квартала упоминали в «Коде да Винчи» и «Трёх мушкетерах»? Где проходит нулевой меридиан? Кто любил прогулки по Люксембургскому саду и где находилась резиденция Марии Медичи? Вы откроете эти и другие тайны Латинского квартала и полюбуетесь его живописными улочками.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто впервые в Париже, а также путешественникам, желающим углубиться в историю города.