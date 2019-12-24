14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История строительства и эволюции, выдающихся обитателей и великих шедевров Лувра

Natalia
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Natalia – ваш гид
Не посетить Лувр во время поездки в Париж будет непростительным упущением.

Лувр — это престижный брэнд самого большого и самого посещаемого музея искусства в мире.

Лувр — это богатейшая коллекция картин, скульптуры, мебели, ювелирных изделий, посуды, шпалер и пр.

и пр.

Как не потеряться в этом море прекрасных экспонатов? Как понять Лувр за два часа? С помощью моей экскурсии! На ней вы узнаете историю строительства и эволюции Лувра от крепости до музея, о его выдающихся обитателях и великих шедеврах.
От 175 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии14 отзывов
5
Крепость, дворец, музей. Понять историю и значение Лувра за 2 часа
Крепость, дворец, музей. Понять историю и значение Лувра за 2 часа

Что вас ожидает

  • История и эволюция Лувра. Перемещаясь по залам музея, вы увидите Лувр в его различных ипостасях: Лувр — крепость, Лувр — дворец в средневековом Париже, Лувр королей Валуа, Лувр короля Солнца. Я расскажу, что произошло с Лувром в Революцию и как изменился Лувр при Наполеоне Бонапарте. Мы проследим важные трансформации, которые произошли с Лувром во времена второй империи при Наполеоне III. Поговорим и о разрушении королевской и императорской резиденции в Тюильри и о строительстве стеклянной пирамиды во времена Миттерана.
  • Шедевры Лувра. Я покажу вам лучшие сокровища музея, среди которых Венера Милосская и Ника Самофракийская, Мона Лиза, «Плот Медузы» Жерико, «Свобода на баррикадах» Делакруа, «Рабы» Микеланджело, «Амур и Психея» Кановы… Я расскажу об их находках или приобретениях и вспомню занимательные истории, связанные с их владельцами.
  • Обитатели Лувра. Будьте уверены, что в каждом зале Лувра есть свой исторический контекст, и, помимо рассказа об экспонатах музея, вас ждут занимательные истории, связанные с обитателями Лувра — королевской семьей или артистами, работавшими в его мастерских.
  • Самый старый зал Лувра. В зале Кариатид вы узнаете о королях династии Валуа. Например, Франциск I, — король-меценат и коллекционер — начал переустройство средневекового Лувра в середине XVI века. Екатерина Медичи устраивала здесь грандиозные балы по случаю помолвок, коронаций, свадеб и прочих важных семейных событий. Я расскажу, как выглядел зал раньше и о его интересных экспонатах сейчас.

Лувр — машина времени, которая перенесет вас через 8 веков своей истории и с моей помощью позволит представить его развитие, разобраться в смене его обитателей и понять значение великих экспонатов.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не входит цена билета в музей — 15 евро. Детям до 18 лет вход бесплатный.

Крепость, дворец, музей. Понять историю и значение Лувра за 2 часа
Крепость, дворец, музей. Понять историю и значение Лувра за 2 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Natalia
Natalia
Я — парижский гид и переводчик. Во Франции закончила университетскую программу, позволившую приобрести официальный статус гида-экскурсовода. До переезда во Францию преподавала в СПБГУ и работала гидом в круизном бизнесе в родном Петербурге. Во Франции продолжаю заниматься любимым делом: рассказываю и показываю Париж и его музейные коллекции. Имею возможность и привелегию сравнивать коллекции ведущих музеев Парижа и Петербурга. Буду рада показать Вам Париж, который люблю и которым восхищаюсь.
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 декабря 2019
Прекрасная экскурсия! Наталья - великолепный гид, рассказывает подробно, но не перегружая фактами и с интересными историями, 2 часа пролетели незаметно, хотелось бы даже подольше)). Видно, что человек искренне увлечен своим делом и прекрасно разбирается в искусстве. Удалось заинтересовать всех членов семьи. Всем настоятельно рекомендую и эту экскурсию и Наталью в качестве гида!
18 ноября 2019
Очень насыщенная материалом экскурсия. Познавательно. Может быть для неопытных слушателей подача материала могла бы быть более неформальной. Но видно насколько Наталия глубоко и детально знает историю как Франции так и Европы и может связать это воедино с помощью шедевров Лувра. Огромное спасибо!
29 октября 2019
Большое спасибо Наталье за прекрасно проведённую экскурсию для моих туристов . А также отдельная благодарность за покупку билетов в Лувр.
15 марта 2019
Познавательная и увлекательная экскурсия по Лувру, замечательное повествование Натальи об истории , архитектуре. Остались приятные воспоминая и впечатления . Спасибо большое !
17 октября 2018
Спасибо огромное Наталии за интересную, познавательную и увлекательную экскурсию!
Экскурсия спланирована и наполнена содержанием так, что действительно за два часа мы познакомились с главными сокровищами Лувра и узнали его историю. Очень рекомендуем!
6 октября 2018
Если вы как я любите музеи - картины, скульптуры, тарелочки, чашечки и др - то вам сюда! Для меня отлично :)
17 июля 2018
Очень интересная и грамотная экскурсия! Действительно понимаешь историю и значение Лувра за два часа. Экскурсия для тех, кто не любит сутками ходить по музеям, но в тоже время немного интересуется историей . Нам очень понравилось! Однозначно рекомендуем!!!
18 мая 2018
Очень понравилась экскурсия по Лувру с Натальей. Лувр - огромный музей и очень приятно быть там со знающим человеком, чтобы пройти по оптимальному маршруту, увидеть все самое интересное и услышать увлекательные рассказы об этом. Экскурсия длится два часа, на мой взгляд, это ровно столько, сколько нужно, так как после этого силы заканчиваются.
Наталья - прекрасный специалист и очень приятный человек. Чувствуется, что она искренне наслаждается произведениями искусства и ее энтузиазм заразителен. Много интересных историй, приятно, что можно задавать вопросы в любой момент. С удовольствием порекомендую эту экскурсию всем, кто собирается в Лувр.
31 марта 2018
Наталья прекрасный экскурсовод, интересно рассказывает, экскурсия прекрасно организована, мы получили огромное удовольствие!
3 февраля 2018
Очень интересно и профессионально!!!
Ещё 4 отзыва

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