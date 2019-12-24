14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

История и эволюция Лувра. Перемещаясь по залам музея, вы увидите Лувр в его различных ипостасях: Лувр — крепость, Лувр — дворец в средневековом Париже, Лувр королей Валуа, Лувр короля Солнца. Я расскажу, что произошло с Лувром в Революцию и как изменился Лувр при Наполеоне Бонапарте. Мы проследим важные трансформации, которые произошли с Лувром во времена второй империи при Наполеоне III. Поговорим и о разрушении королевской и императорской резиденции в Тюильри и о строительстве стеклянной пирамиды во времена Миттерана.
Шедевры Лувра. Я покажу вам лучшие сокровища музея, среди которых Венера Милосская и Ника Самофракийская, Мона Лиза, «Плот Медузы» Жерико, «Свобода на баррикадах» Делакруа, «Рабы» Микеланджело, «Амур и Психея» Кановы… Я расскажу об их находках или приобретениях и вспомню занимательные истории, связанные с их владельцами.
Обитатели Лувра. Будьте уверены, что в каждом зале Лувра есть свой исторический контекст, и, помимо рассказа об экспонатах музея, вас ждут занимательные истории, связанные с обитателями Лувра — королевской семьей или артистами, работавшими в его мастерских.
Самый старый зал Лувра. В зале Кариатид вы узнаете о королях династии Валуа. Например, Франциск I, — король-меценат и коллекционер — начал переустройство средневекового Лувра в середине XVI века. Екатерина Медичи устраивала здесь грандиозные балы по случаю помолвок, коронаций, свадеб и прочих важных семейных событий. Я расскажу, как выглядел зал раньше и о его интересных экспонатах сейчас.
Лувр — машина времени, которая перенесет вас через 8 веков своей истории и с моей помощью позволит представить его развитие, разобраться в смене его обитателей и понять значение великих экспонатов.
Организационные детали
В стоимость экскурсии не входит цена билета в музей — 15 евро. Детям до 18 лет вход бесплатный.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я — парижский гид и переводчик. Во Франции закончила университетскую программу, позволившую приобрести официальный статус гида-экскурсовода. До переезда во Францию преподавала в СПБГУ и работала гидом в круизном бизнесе в родном Петербурге. Во Франции продолжаю заниматься любимым делом: рассказываю и показываю Париж и его музейные коллекции. Имею возможность и привелегию сравнивать коллекции ведущих музеев Парижа и Петербурга. Буду рада показать Вам Париж, который люблю и которым восхищаюсь.
Прекрасная экскурсия! Наталья - великолепный гид, рассказывает подробно, но не перегружая фактами и с интересными историями, 2 часа пролетели незаметно, хотелось бы даже подольше)). Видно, что человек искренне увлечен своим делом и прекрасно разбирается в искусстве. Удалось заинтересовать всех членов семьи. Всем настоятельно рекомендую и эту экскурсию и Наталью в качестве гида!
Mark
18 ноября 2019
Очень насыщенная материалом экскурсия. Познавательно. Может быть для неопытных слушателей подача материала могла бы быть более неформальной. Но видно насколько Наталия глубоко и детально знает историю как Франции так и Европы и может связать это воедино с помощью шедевров Лувра. Огромное спасибо!
ТАТЬЯНА
29 октября 2019
Большое спасибо Наталье за прекрасно проведённую экскурсию для моих туристов . А также отдельная благодарность за покупку билетов в Лувр.
Олеся
15 марта 2019
Познавательная и увлекательная экскурсия по Лувру, замечательное повествование Натальи об истории , архитектуре. Остались приятные воспоминая и впечатления . Спасибо большое !
Наталья
17 октября 2018
Спасибо огромное Наталии за интересную, познавательную и увлекательную экскурсию!
Экскурсия спланирована и наполнена содержанием так, что действительно за два часа мы познакомились с главными сокровищами Лувра и узнали его историю. Очень рекомендуем!
Марина
6 октября 2018
Если вы как я любите музеи - картины, скульптуры, тарелочки, чашечки и др - то вам сюда! Для меня отлично :)
Екатерина
17 июля 2018
Очень интересная и грамотная экскурсия! Действительно понимаешь историю и значение Лувра за два часа. Экскурсия для тех, кто не любит сутками ходить по музеям, но в тоже время немного интересуется историей . Нам очень понравилось! Однозначно рекомендуем!!!
Ксения
18 мая 2018
Очень понравилась экскурсия по Лувру с Натальей. Лувр - огромный музей и очень приятно быть там со знающим человеком, чтобы пройти по оптимальному маршруту, увидеть все самое интересное и услышать увлекательные рассказы об этом. Экскурсия длится два часа, на мой взгляд, это ровно столько, сколько нужно, так как после этого силы заканчиваются.
Наталья - прекрасный специалист и очень приятный человек. Чувствуется, что она искренне наслаждается произведениями искусства и ее энтузиазм заразителен. Много интересных историй, приятно, что можно задавать вопросы в любой момент. С удовольствием порекомендую эту экскурсию всем, кто собирается в Лувр.
Елена
31 марта 2018
Наталья прекрасный экскурсовод, интересно рассказывает, экскурсия прекрасно организована, мы получили огромное удовольствие!
Сага о Людовиках Бурбонах и событиях дворца, повлиявших на историю Франции
На экскурсии я познакомлю вас с историей дворца и его обитателей, расскажу о повседневной жизни французских королей и их придворных, живших в стенах дворца в 17 и 18 веках, и о главных событиях Версаля, оказавших кардинальное влияние на историю Французского государства.
Захватывающее знакомство с первыми сокровищами музея
Хотите стать с Лувром на «ты» и быстро понять, сколько эпох и величайших культурных ценностей вобрал в себя этот музей? Вы воочию увидите предметы искусства, без которых нельзя представить главную французскую сокровищницу, познакомитесь с огромным музейным пространством и историей этих стен — помнящих монархов и их придворных.
Погрузиться в историю дворца-музея и «прочитать» главные шедевры
За 2 часа вы не только увидите великие произведения искусства, но и узнаете контекст их создания и включения в коллекции музея. Прикоснётесь к истории старинного замка, взглянете на слияние античного и «современного искусства» в XVII веке, восхититесь королевскими сокровищами и полюбуетесь потолочными росписями. В итоге экскурсия станет одновременно и общим, и детальным знакомством с Лувром — идеальное первое свидание, чтобы после встретиться вновь.
Два часа в компании великих шедевров и без туристических толп на экскурсии в мини-группе
Лувр не нуждается в долгом представлении. Но чтобы вы действительно оценили масштабы дворца и увидели Мону Лизу, приглашаю вас на утреннюю прогулку по музею. Венера Милосская, крылатая Ника, скульптуры Микеланджело, фрески Ботичелли, полотна французских художников и другие экспонаты — об их истории и значении в мировой культуре я расскажу легко и увлекательно.
Познакомиться с главными шедеврами и историей королевского дворца без толп
Первое знакомство с грандиозным Лувром — мероприятие ответственное: экскурсия в небольшой группе в вечернее время позволит сделать его комфортным и увлекательным. Вы, конечно, встретите трёх известных дам — Венеру Милосскую, Нику Самофракийскую и Мону Лизу, а также увидите скульптуры Микеланджело, фрески Ботичелли, картины французских живописцев и другие великолепные экспонаты: я расскажу об их истории, особенностях и значении.
Погружение в эпоху гениев французского импрессионизма: от Мане до Ван Гога
В отличие от многогранного Лувра музей Орсе собрал очень узкую, но не менее ценную коллекцию — работы импрессионистов, ставшие визитной карточкой французской живописи. Перед вами засверкают главные сокровища Орсе: картины Моне, Ренуара, Дега, Гогена, Ван Гога и других прославленных художников. В результате вы разберетесь в прекраснейшем направлении французской живописи, побываете в Париже конца 19 века и по-новому взглянете на современное искусство.
С кем отправляться Оперу, как не с пианисткой и музыковедом?
Великолепная Гранд Опера де Пари — истинный храм искусств, посетить который стоит с человеком, имеющим прямое отношение к музыке. Саида, пианистка и музыковед, расскажет об истории оперы и внутренней кухне.