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Онлайн-экскурсия «Колорит улиц Парижа: от Сорбонны до Люксембургского сада»

4.6
12 отзывов
Елена Л.
Елена Л. – Гид из Парижа
В прямом эфире я покажу вам все прелести Латинского квартала.

Я буду в прямом эфире с улиц Парижа.

Прогуляемся по тенистым аллеям Люксембургского сада, увидим римские термы, музей 🖼 Средневековья Клюни, Пантеон, побродим по самой узкой улочке Парижа и, конечно, полюбуемся Сорбонной.

В Латинском квартале есть, что посмотреть!
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  • 👥Групповая
  • 🧑‍💻Онлайн
  • 🖥Познавай – не выходя из дома
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • €5 за человека

    Онлайн-экскурсия
Онлайн-экскурсия «Колорит улиц Парижа: от Сорбонны до Люксембургского сада»
Онлайн-экскурсия «Колорит улиц Парижа: от Сорбонны до Люксембургского сада»

Что вы увидите

  • Сорбонна
  • Пантеон
  • Римские термы
  • музей Средневековья Клюни
  • Люксембургский сад
  • фонтан Медичи
Латинский квартал - один из старейших и интереснейших районов в Париже, он расположился на Левом берегу Сены, недалеко от Нотр Дама.
Именно здесь находится знаменитый парижский университет Сорбонна, где преподавание в средние века велось на латыни. Отсюда и название этого квартала.
Тут же расположилась и самая узкая улица Парижа «Улица кота, который ловит рыбу», самый известный книжный магазин, самое старое дерево 🌲 Парижа - все тоже здесь.
Мы увидим римские термы, которым более двух тысяч лет, а также музей 🖼 Средневековья Клюни, расположившийся в особняке XIV века, Пантеон, в котором покоятся великие французы и, конечно, прогуляемся по самому прекрасному саду Парижа - Люксембургскому саду, в котором находится великолепный фонтан ⛲ Медичи и дворец, в котором заседают сенаторы.
Что входит
  • Доступ к онлайн-трансляции
Начало
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Место завершения
🏁 Экскурсия пройдет онлайн
Онлайн-экскурсия «Колорит улиц Парижа: от Сорбонны до Люксембургского сада»
Онлайн-экскурсия «Колорит улиц Парижа: от Сорбонны до Люксембургского сада»
Онлайн-экскурсия «Колорит улиц Парижа: от Сорбонны до Люксембургского сада»

Выберите дату начала онлайн-встречи

  • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Л.
Елена Л.
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12 отзывов оставили туристы

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