Латинский квартал - один из старейших и интереснейших районов в Париже, он расположился на Левом берегу Сены, недалеко от Нотр Дама.

Именно здесь находится знаменитый парижский университет Сорбонна, где преподавание в средние века велось на латыни. Отсюда и название этого квартала.

Тут же расположилась и самая узкая улица Парижа «Улица кота, который ловит рыбу», самый известный книжный магазин, самое старое дерево 🌲 Парижа - все тоже здесь.

Мы увидим римские термы, которым более двух тысяч лет, а также музей 🖼 Средневековья Клюни, расположившийся в особняке XIV века, Пантеон, в котором покоятся великие французы и, конечно, прогуляемся по самому прекрасному саду Парижа - Люксембургскому саду, в котором находится великолепный фонтан ⛲ Медичи и дворец, в котором заседают сенаторы.