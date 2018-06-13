Посмотрите на Париж в ином свете с комбинированным билетом на Эйфелеву башню с прямым доступом и часовым круизом с освещением, который вы можете совершить на досуге.

Сначала поднимитесь на 2-й этаж Эйфелевой башни, чтобы полюбоваться красотой Парижа с друзьями, семьей или парой. Насладитесь потрясающими видами на город и его памятники, такие как Сакре-Кер, Нотр-Дам и Лувр.

Затем посмотрите на «Город огней», освещенный ночью, во время часового круиза Illuminations по Сене. Лодки отправляются от пирса всего в 5 минутах ходьбы от Эйфелевой башни и отправляются каждый час зимой и каждые 30 минут летом. Вы можете использовать свой круизный билет с подсветкой в любое время и в любой день, не меняя дату.

Познакомьтесь с Парижем после наступления темноты и полюбуйтесь памятниками, освещенными ночью, такими как Эйфелева башня, Нотр-Дам-де-Пари и многими другими. Круиз по романтическим мостам, включая исторический мост Александра III и мост Нёф.