Париж: прямой доступ к Эйфелевой башне и вечерний круиз

Воспользуйтесь приоритетным доступом на Эйфелевую башню

3.9
160 отзывов
Билет на борт
Воспользуйтесь приоритетным доступом на Эйфелевую башню.

Поднимитесь на смотровую площадку на 2-м уровне Эйфелевой башни и полюбуйтесь невероятными видами во время комбинированного тура с самостоятельным посещением башни и круизом с иллюминацией по Сене.
Париж: прямой доступ к Эйфелевой башне и вечерний круиз
Париж: прямой доступ к Эйфелевой башне и вечерний круиз
Париж: прямой доступ к Эйфелевой башне и вечерний круиз
Париж: прямой доступ к Эйфелевой башне и вечерний круиз
Париж: прямой доступ к Эйфелевой башне и вечерний круиз

Что вы увидите 🤩

  • Эйфелева башня: 2 уровень
  • Сена
  • Эйфелева башня: 1 уровень
  • Эйфелева башня
  • Эйфелева башня: вершина
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Полюбуйтесь памятниками Парижа в свете огней во время речного круиза
  2. Почувствуйте очарование и романтику Парижа, взглянув на него с новой стороны
  3. Оцените преимущество гибких билетов, позволяющих отправиться в круиз в удобное для вас время
  4. Насладитесь захватывающими панорамами Парижа с обзорной площадки Эйфелевой башни
Посмотрите на Париж в ином свете с комбинированным билетом на Эйфелеву башню с прямым доступом и часовым круизом с освещением, который вы можете совершить на досуге.
Сначала поднимитесь на 2-й этаж Эйфелевой башни, чтобы полюбоваться красотой Парижа с друзьями, семьей или парой. Насладитесь потрясающими видами на город и его памятники, такие как Сакре-Кер, Нотр-Дам и Лувр.
Затем посмотрите на «Город огней», освещенный ночью, во время часового круиза Illuminations по Сене. Лодки отправляются от пирса всего в 5 минутах ходьбы от Эйфелевой башни и отправляются каждый час зимой и каждые 30 минут летом. Вы можете использовать свой круизный билет с подсветкой в любое время и в любой день, не меняя дату.
Познакомьтесь с Парижем после наступления темноты и полюбуйтесь памятниками, освещенными ночью, такими как Эйфелева башня, Нотр-Дам-де-Пари и многими другими. Круиз по романтическим мостам, включая исторический мост Александра III и мост Нёф.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Приоритетный доступ на 2-й уровень Эйфелевой башни
  • 1-часовой круиз по Сене
  • Аудиокомментарии во время речного круиза
Что не входит
  • Билет на вершину
  • Чаевые (по желанию)
  • Трансфер от/до отеля
  • Гид
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Даже с приоритетным доступом, возможно, вам придется подождать в очереди на контроле безопасности и у лифтов. В высокий сезон общее время ожидания лифта на 2 этаж может достигать 25 минут
  • Тур не включает в себя сопровождение гида. Вы посетите Эйфелеву башню самостоятельно и сможете прослушать комментарии аудиогида во время речного круиза
  • Ваш билет на круиз действует в течение более 3 месяцев, и вы можете использовать его в любое время во время своего пребывания в Париже
  • Расписание круизов: с апреля по сентябрь лодки отправляются каждые 30 минут с 17:00 до 22:00 (кроме 19:30), по выходным (и рабочим дням в июне, июле и августе) — с 19:00 до 23:00 с октября по март — каждый час с 17:00 до 21:30 (кроме 19:30), по выходным (и по рабочим дням во время французских школьных каникул для Зоны С) — с 19:00 до 22:30
  • В Эйфелевой башне негде оставить запрещенные предметы (чемоданы на колесиках, большие сумки, нескладывающиеся детские коляски и т. д. )
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 3 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации, доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19 или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

3.9
Основано на 160 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
79
4
33
3
17
2
11
1
20
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
M
13 июня 2018
(США)
Гид был действительно потрясающим! Круиз по освещению тоже был очень хорош. Приятно то, что круиз не связан с посещением башни. Нам не повезло с очень сильным дождем во время тура по Эйфелевой башне, так что весь опыт был плохим, но такова была наша удача. Еще одна вещь, которая была немного неприятной, заключалась в том, что между турами, проданными на GetYourGuide, существует несоответствие в отношении того, что считается взрослым и детским. Некоторые рассматривают детей в возрасте до 10/12 лет, но в этом туре учитываются только дети до 4 лет! В общем, это было немного дороговато, но я не жалею, что поехал.
А
28 мар 2018
(Германия)
Было легко найти место встречи, и я был так рад связаться с WhatsApp так легко и чувствовал себя очень удобно. Один из нас носил инвалидную коляску и был очень удобен для доступа к лифту, потому что наш гид всегда очень помогал нам. Нам также очень понравился круиз. Мы рекомендуем забронировать этот тур!
N
31 июля 2018
(США)
Совсем не то, что я ожидал. Понравился наш гид. Он был хорош. Но привел нас к линии и все. Стояли в очереди около 45 мин. Под жарким солнцем Я затрудняюсь объяснить разницу в том, чтобы подойти к очереди без билета и заплатить вам 166 долларов, чтобы просто пропустить билет. Это будет стоить около 30 каждый (или 60 долларов для нас двоих). Но не 166 долларов. Наш гид отвез нас только из чайной в башню. Я мог бы сделать это. Однако за эти деньги этот опыт не стоил того. Я понимаю, что ожидание в меньшей строке, однако 45 минут для двух других строк смешно. Я люблю этот город и часто бываю здесь регулярно.

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