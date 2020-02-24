23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лувр утром. Билеты гарантированы!

Два часа в компании великих шедевров и без туристических толп на экскурсии в мини-группе

Лувр не нуждается в долгом представлении. Но чтобы вы действительно оценили масштабы дворца и увидели Мону Лизу, приглашаю вас на утреннюю прогулку по музею. Венера Милосская, крылатая Ника, скульптуры Микеланджело, фрески Ботичелли, полотна французских художников и другие экспонаты — об их истории и значении в мировой культуре я расскажу легко и увлекательно.