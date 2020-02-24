23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Версаль — от карточного дворца до столицы французского королевства

Сага о Людовиках Бурбонах и событиях дворца, повлиявших на историю Франции

Natalia
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Natalia – ваш гид
На экскурсии я познакомлю вас с историей дворца и его обитателей, расскажу о повседневной жизни французских королей и их придворных, живших в стенах дворца в 17 и 18 веках, и о главных событиях Версаля, оказавших кардинальное влияние на историю Французского государства.
195 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии23 отзыва
4.78
Версаль — от карточного дворца до столицы французского королевства
Версаль — от карточного дворца до столицы французского королевства

Что вас ожидает

  • История одной зависти. Вы узнаете, что Версаль никогда не стал бы Версалем, если бы молодой Людовик 14 не был бы задет за живое роскошью поместья своего министра финансов Николя Фуке. Что было бы с Версалем, если бы король не посадил бедного Никола Фуке за решетку и не забрал бы его архитекторов для строительства своей собственной резиденции? Воистину, зависть Людовика 14 – сотворила чудо Версаля.
  • Нравы Людовиков. Я расскажу и о других чертах характера Людовика 14, которые в конечном итоге сделали его Великим Королем Франции. Вы узнаете о характерах и пристрастиях двух других Людовиков и поймем, почему история не наделила их титулом их предка.
  • Женщины Версаля. Без рассказа о роли фавориток на королей многое бы осталось непонятным. Я не оставлю без внимания ни фавориток Людовика 14, ни его правнука Людовика 15. А вот у Людовика 16 фавориток не было, но его супруга — королева Мария Антуанетта — станет героиней рассказа о хозяйках Версаля. Среди них, кстати, было 3 королевы и две дофины — жены наследника короля. Но именно последняя королева стала одним из символов Версаля и его роскоши. Сегодня образ Марии Антуанетты вызывает всеобщую симпатию и интерес. Мы постараемся разобраться, почему двор и народ терпеть не могли такую милую женщину и почему разъяренная толпа, ворвавшаяся во дворец в памятный октябрьский день 1789 года, была готова убить свою королеву прямо в ее покоях в Версале?
  • Залы и покои дворца. Мы пройдем по парадным апартаментам Короля и Королевы, осмотрим внутренние покои Людовика 14 с его Спальней и Залом Светов и постараемся понять, почему знаменитую Зеркальную галерею современники Короля-Солнца считали 8-м чудом света. Отдадим дань создателям Версаля — архитекторам, художникам, скульпторам и его гениальному ландшафтному дизайнеру.
  • Парк Версаля. После осмотра дворца нас ждет детище Андрэ Ленотра — классический французский сад с его рощами-сюрпризами. Если экскурсия проходит в субботу или воскресенье, то магия музыки 17 века и красота бьющих фонтанов, сделают прогулку по парку еще более незабываемой.

Организационные детали

  • Транспортные расходы, а также входные билеты в стоимость экскурсии не входят. До Версаля можно добраться на такси (от 60 евро) или на общественном транспорте (стоимость электрички RER — 4.20 евро в один конец). Стоимость билета во дворец — от 20 евро. Детям до 18 лет — вход бесплатный.
  • Место встречи с туристами оговаривается с гидом в каждом конкретном случае
  • Стоимость экскурсии — 195 евро для группы до 6 человек. Свыше 6 человек — стоимость 35 евро с человека.
  • Для группы от 6 человек — рекомендуются наушники. Их стоимость, 3 евро с человека, также оплачивается отдельно.
Версаль — от карточного дворца до столицы французского королевства
Версаль — от карточного дворца до столицы французского королевства
Версаль — от карточного дворца до столицы французского королевства
Версаль — от карточного дворца до столицы французского королевства
Версаль — от карточного дворца до столицы французского королевства
Версаль — от карточного дворца до столицы французского королевства
Версаль — от карточного дворца до столицы французского королевства
Версаль — от карточного дворца до столицы французского королевства
Версаль — от карточного дворца до столицы французского королевства

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Natalia
Natalia
Я — парижский гид и переводчик. Во Франции закончила университетскую программу, позволившую приобрести официальный статус гида-экскурсовода. До переезда во Францию преподавала в СПБГУ и работала гидом в круизном бизнесе в родном Петербурге. Во Франции продолжаю заниматься любимым делом: рассказываю и показываю Париж и его музейные коллекции. Имею возможность и привелегию сравнивать коллекции ведущих музеев Парижа и Петербурга. Буду рада показать Вам Париж, который люблю и которым восхищаюсь.
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23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

24 февраля 2020
Экскурсовод Наталья прекрасный, увлеченный предметом рассказчик. Время в Версале пролетело как одна минута. Спасибо.
8 февраля 2020
Были в Версале 4 февраля. Гид Наталья. Мы в восторге от подачи информации. Все очень грамотно И понятно. Экскурсия прошла на одном дыхании. влюбились в Версаль. Спасибо Наташе большое.
23 января 2020
Спасибо Наталья, очень понравилась экскурсия, услышали много полезной информации. Время с Вами пролетело незаметно.
25 декабря 2019
Выражаем свою благодарность потрясающему, знающему и очень организованному экскурсоводу Наталии! Трёхчасовая экскурсия пролетела за пять минут! Интересный рассказ не отпускал ни на минуту! Также Наталия знала, как в день с большим потоком туристов в Версале миновать все очереди и пройти мимо туристических толп! Наталия очень вежливый, тактичный человек! Прекрасный собеседник, который вёл экскурсию в том ключе, который был интересен нам! Подчерпнули для себя много нового, того чего нет в учебниках по истории. Договорились с Наталией о следущей экскурсии летом!
21 декабря 2019
Всем добрый день. Если вы хотите посетить этот дворец самостоятельно, то понять,то что вы увидели , точно не сможете. Тем более, не узнаете о потайных комнатах, по которым король мог дойти к желаемой даме. Не будете знать где подлинная мебель, а где ее копия.
А вот с гидом Натальей, вы точно узнаете все интересующие вас факты королевской жизни.
Даже если ваш преподаватель истории, в силу своей незаинтересованности, не смог донести до вас всю информацию о тех 3х поколениях, которые прожили в этом замке свою жизнь, то Наталья подробно вам расскажет.
Задавайте все интересующие вас вопросы, она с удовольствием вам ответит.
Нам очень понравилось👍👍👍, даже наши дети 9 и 16 лет, которым не интересны исторические экскурсии, с удовольствием слушали .
22 ноября 2019
Экскурсия очень понравилась. Узнали много нового. 3 часа пролетели незаметно. В очереди нигде не стояли, Билеты Наталья купила заранее. Наталья хороший рассказчик и просто приятный и внимательный человек. Обязательно обращусь к ней в следующий раз! Спасибо большое!
3 ноября 2019
Наталья интересный рассказчик! Прекрасное владение темой в сочетании с терпением и выносливостью. (Дети в этот день вели себя плохо) Взрослым было интересно и познавательно!
5 сентября 2019
Высокий уровень знаний, но не хватило какого-то человеческого тепла, правда его никто и не обещал.
18 мая 2019
Наталья прекрасный гид, который интересно подает информацию, не загружает ненужным материалом, но по необходимости более детально ответит на интересующие темы.
Спасибо за прекрасную экскурсию!
6 мая 2019
Отличная экскурсия в прекрасное место. Благодаря Наталье без очереди. Отличная подача материала и приятное общение.
Ещё 13 отзывов

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