23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Всем добрый день. Если вы хотите посетить этот дворец самостоятельно, то понять,то что вы увидели , точно не сможете. Тем более, не узнаете о потайных комнатах, по которым король мог дойти к желаемой даме. Не будете знать где подлинная мебель, а где ее копия.
А вот с гидом Натальей, вы точно узнаете все интересующие вас факты королевской жизни.
Даже если ваш преподаватель истории, в силу своей незаинтересованности, не смог донести до вас всю информацию о тех 3х поколениях, которые прожили в этом замке свою жизнь, то Наталья подробно вам расскажет.
Задавайте все интересующие вас вопросы, она с удовольствием вам ответит.
Нам очень понравилось👍👍👍, даже наши дети 9 и 16 лет, которым не интересны исторические экскурсии, с удовольствием слушали .