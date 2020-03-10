29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Париж с открытки: инстаграм-прогулка

Отправиться на фото-охоту по городу, чтобы запечатлеть его на снимках и в своем сердце

Анна
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Анна – ваш гид
Если вы заинтересовались этой прогулкой, то уверена — вы очень любите фотографировать! Я проведу вас по самым фотогеничным уголкам Парижа, учитывая ваши интересы и рассказывая о прошлом и настоящем города.

Разноцветные двери и скрытые садики квартала Маре, исторические фасады и магазинчики Сен-Жермен-де-Пре, необычные ракурсы Эйфелевой башни и богемный Монмартр — вы сделаете сотни идеальных кадров, а я с радостью пофотографирую вас и познакомлю с жизнью парижан.
От 120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча в квартале Marais
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У этой экскурсии29 отзывов
5
Париж с открытки: инстаграм-прогулка
Париж с открытки: инстаграм-прогулка

Что вас ожидает

Идеальный Париж для вашего инстаграма
Вместе мы погуляем по красивейшим парижским улочкам и «найдем» кадры, которые не только очаруют в жизни, но и украсят ваш блог. Я покажу вам Эйфелеву башню с оригинальных ракурсов (мы не станем толпиться с туристами на площади Трокадеро), уютные булочные со старинными фасадами, книжные магазины и цветочные лавки. Ваше чувство прекрасного особенно порадует прогулка по кварталу Сен-Жермен-де-Пре и по аристократичному Маре, где вы найдете разноцветные двери, стильные кофейни и уютные сады.

Я с радостью скорректирую прогулку по вашим пожеланиям — например, можно отправиться на Монмартр, пройти по следам Амели и полюбоваться Парижем с высоты. Присылайте мне понравившиеся вам фото, и я включу это место в маршрут:)

Чем дышат город и горожане
Прогулка будет наполнена легким общением: я немного расскажу об истории тех мест, где мы окажемся, но особое внимание уделю местной жизни. Вы узнаете, кто такой типичный парижанин, услышите о плюсах и минусах жизни в Париже, а главное — поймете и полюбите французскую столицу. По вашему желанию, мы заглянем на чашечку кофе или просто за местными лакомствами в кафе.

Организационные детали

  • Это пешеходная фотопрогулка, а не полноценная фотосессия. Я смогу вас пофотографировать, но на телефон, а не на профессиональный фотоаппарат.
  • Посещения кафе и реквизит для фото по желанию и не включены в стоимость
Париж с открытки: инстаграм-прогулка
Париж с открытки: инстаграм-прогулка
Париж с открытки: инстаграм-прогулка
Париж с открытки: инстаграм-прогулка
Париж с открытки: инстаграм-прогулка
Париж с открытки: инстаграм-прогулка
Париж с открытки: инстаграм-прогулка
Париж с открытки: инстаграм-прогулка
Париж с открытки: инстаграм-прогулка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в квартале Marais.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Меня зовут Анна, и я гид по Парижу. В 2013 году я безоговорочно влюбилась в Париж и ежедневно ждала встречи с ним. Спустя много коротких (и нет) свиданий, я поступила на магистратуру и переехала в город моей любви. С тех самый пор я собираю интересные истории, факты про Париж и очень хочу с вами поделиться. Я знаю идеальные места для фото, классные ресторанчики для ужинов и местные секреты, которые порой необходимы туристу чтобы полюбить этот город.
Напишите мне

29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Аня классный гид, показала крутые места, сделали много фоток. Маршрут немного видоизменили сразу, т.к. мне нужно было после экскурсии ехать в аэропорт, а перед этим заскочить в отель. Без неё я бы никогда и не знала таких мест, что в каком-то дворике может быть так красиво))) Тот случай, когда весело, интересно и красиво. Было ощущение, что я гуляю с подружкой, ходили болтали и фоткались, мне нравится именно такой формат, не люблю огромные группы туристов на автобусах и гид как классный руководитель тащит всех за собой))))) Даже ливень не стал помехой, с пользой провели время. Спасибо Ане за экскурсию, она отличная девушка!
26 декабря 2019
Спасибо Анна! Великолепный подход к клиентам. Индивидуальный! Очень очень довольны!
18 декабря 2019
Аня, классная, очень круто фоткает, прям видит кадр, как нужно, и показывает пропитанные Парижским духом локации. Рекомендую! Фотки оооочень крутые! А еще рассказывает неизбитые истории из жизни французов, показывает вкусные места и вообще, это классно так знать город.
Спасибо, Аня, за прогулку)
15 декабря 2019
Прекрасно! Спасибо Анне за гостеприимство, по-другому мы назвать это не можем) отличный маршрут , много интересных фактов про город и его жителей!
18 октября 2019
Мы остались очень довольны ! Были на экскурсии с Анной, увидели много всего интересного. Анна очень интересно рассказывает, все что нам хотелось увидеть в тот день мы увидели с помощью Анны. Еще Анна научила нас пользоваться метро ( чего мы панически боялись) С помощью Анны мы спокойно стали использовать метро и смогли увидеть еще больше прекрасного в Париже. Мы очень рекомендуем всем экскурсию с Анной !!!
18 октября 2019
Очень приятная экскурсия, комфортная и интересная! Очень контактный и обаятельный жкскурсовод Аня. Всем рекомендую!
26 сентября 2019
Были на экскурсии с Анной, очень понравился маршрут, узнали новые моменты. Фотки сделанные Анной очень прикольные с интересными ракурсами. После экскурсии через несколько дней Анна выложила обработанные фото, спасибо большое! Прогулка удалась!
23 сентября 2019
Мы очень довольны!
29 августа 2019
Все супер!
28 августа 2019
Время на экскурсии с Анной прошло интересно и незаметно. Спасибо , все понравилось!
Ещё 19 отзывов

Анна проводит ещё 1 экскурсию

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