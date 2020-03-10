29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Идеальный Париж для вашего инстаграма

Вместе мы погуляем по красивейшим парижским улочкам и «найдем» кадры, которые не только очаруют в жизни, но и украсят ваш блог. Я покажу вам Эйфелеву башню с оригинальных ракурсов (мы не станем толпиться с туристами на площади Трокадеро), уютные булочные со старинными фасадами, книжные магазины и цветочные лавки. Ваше чувство прекрасного особенно порадует прогулка по кварталу Сен-Жермен-де-Пре и по аристократичному Маре, где вы найдете разноцветные двери, стильные кофейни и уютные сады.

Я с радостью скорректирую прогулку по вашим пожеланиям — например, можно отправиться на Монмартр, пройти по следам Амели и полюбоваться Парижем с высоты. Присылайте мне понравившиеся вам фото, и я включу это место в маршрут:)

Чем дышат город и горожане

Прогулка будет наполнена легким общением: я немного расскажу об истории тех мест, где мы окажемся, но особое внимание уделю местной жизни. Вы узнаете, кто такой типичный парижанин, услышите о плюсах и минусах жизни в Париже, а главное — поймете и полюбите французскую столицу. По вашему желанию, мы заглянем на чашечку кофе или просто за местными лакомствами в кафе.