Друзья! Рады пригласить всех без исключения отправиться с нами на однодневную экскурсию ⛳ из Парижа по уникальной исторической области Франции – Шампань.

Шампань связана не только с изготовлением шампанского, но и интереснейшими памятниками архитектуры и интереснейшими историческими фактами.

Во время поездки мы отправимся в город 🏙️ Реймс, который носит титул «города коронаций», ведь именно в Реймсе на протяжении 10-ти веков короновались епископом 33 французских короля. Местом коронаций служил знаменитый готический Реймсский собор, который по праву считается жемчужиной мировой архитектуры, созданной руками человека. Фасады собора – настоящее царство скульптур, а внутри собора, помимо удивительного убранства, можно лицезреть витражи, над эскизами которых трудился один из выдающихся художников-авангардистов 20-го века Марк Шагал.

После знакомства с городом Реймс Вас ждёт не менее удивительное знакомство с городком Эперне, который издавна славится тем, что на одной только улице собрались самые именитые дома по производству шампанских вин. Вы не только познакомитесь с этим городком, но и побываете на уникальной экскурсии 🧭 в одном из шампанских домов, узнаете технологию изготовления шампанских вин и даже сможете продегустировать настоящее шампанское.

Третьей точкой в нашем знакомстве с Шампанью станет городок Провен. Вы окажетесь в старинном городе Шампани, соприкоснетесь с эпохой средневековья, прогуляетесь 👣 по этому уникальному городу-крепости, в котором и по сегодняшний день царит атмосфера рыцарской эпохи. Небольшой Провен входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и насчитывает более 50-ти памятников истории 📖