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Реймс-Эперне-Провен. Шампань - земля шампанского и коронаций

Victor V.
Victor V. – Гид из Парижа
Реймс-Эперне-Провен.

Шампань - земля шампанского и коронаций
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €840 за экскурсию

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Реймс-Эперне-Провен. Шампань - земля шампанского и коронаций
Реймс-Эперне-Провен. Шампань - земля шампанского и коронаций

Что вы увидите

  • Реймсский собор
  • дворец То
  • Avenue de Champagne
  • Крепостная стена Провена
  • Башня Цезаря и др.
Друзья! Рады пригласить всех без исключения отправиться с нами на однодневную экскурсию ⛳ из Парижа по уникальной исторической области Франции – Шампань.
Шампань связана не только с изготовлением шампанского, но и интереснейшими памятниками архитектуры и интереснейшими историческими фактами.
Во время поездки мы отправимся в город 🏙️ Реймс, который носит титул «города коронаций», ведь именно в Реймсе на протяжении 10-ти веков короновались епископом 33 французских короля. Местом коронаций служил знаменитый готический Реймсский собор, который по праву считается жемчужиной мировой архитектуры, созданной руками человека. Фасады собора – настоящее царство скульптур, а внутри собора, помимо удивительного убранства, можно лицезреть витражи, над эскизами которых трудился один из выдающихся художников-авангардистов 20-го века Марк Шагал.
После знакомства с городом Реймс Вас ждёт не менее удивительное знакомство с городком Эперне, который издавна славится тем, что на одной только улице собрались самые именитые дома по производству шампанских вин. Вы не только познакомитесь с этим городком, но и побываете на уникальной экскурсии 🧭 в одном из шампанских домов, узнаете технологию изготовления шампанских вин и даже сможете продегустировать настоящее шампанское.
Третьей точкой в нашем знакомстве с Шампанью станет городок Провен. Вы окажетесь в старинном городе Шампани, соприкоснетесь с эпохой средневековья, прогуляетесь 👣 по этому уникальному городу-крепости, в котором и по сегодняшний день царит атмосфера рыцарской эпохи. Небольшой Провен входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и насчитывает более 50-ти памятников истории 📖
Что входит
  • транспорт
  • русскоговорящий лицензированный гид
  • экскурсии по программе
  • посещение одного из шампанских домов
  • посещение Tour César
Что не входит
  • Дополнительно оплачивается питание во время экскурсии
Начало и место завершения
🚩 Opéra Garnier
Реймс-Эперне-Провен. Шампань - земля шампанского и коронаций
Реймс-Эперне-Провен. Шампань - земля шампанского и коронаций
Реймс-Эперне-Провен. Шампань - земля шампанского и коронаций
Реймс-Эперне-Провен. Шампань - земля шампанского и коронаций
Реймс-Эперне-Провен. Шампань - земля шампанского и коронаций

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Victor V.
Victor V.
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