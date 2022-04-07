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Парк развлечений Диснейленд находится в дальнем пригороде Парижа – в городке Марн-ля-Вале (43 км от города). Это волшебный мир, созданный не только для детей, но и для их родителей. Он был основан в 1992 году и включает два тематических парка Disneyland Park и Walt Disney Studios Park, а также множество ресторанов, отелей, поле для гольфа, собственный жилой квартал и бизнес-центр.

Диснейленд занимает впечатляющую территорию в 1943 гектара и условно поделена на пять зон:

Главная улица - Main Street

Страна Приключений - Adventureland

Страна Фантазий - Fantasyland

Страна Открытий - Discoveryland

Дикий Запад - Frontierland

Главная улица построена в стиле начала 20х годов позапрошлого века. Здесь находятся множество ресторанчиков и кафе, оформленных в стиле ретро. Обязательно загляните на Главную улицу, чтобы купить сувениры и сделать фотографии в кабинках моментального фото.

Страна Приключений - самая известная часть парка. Именно здесь находится аттракцион Горка Индианы Джонса с тройной мертвой петлей в обратном направлении, Дерево Робинзона с домиком на вершине, корабль из фильма Пираты Карибского моря и остров-лабиринт.

Страна Фантазий рассчитана в первую очередь на самых маленьких посетителей. Здесь вы можете сфотографироваться с Белоснежкой, Питером Пеном и другими героями сказок.

Страна Открытий известна своим аттракционом Space Mountain. Это американские горки, стилизованные под волшебный мир Жюля Верна. В центре парка обязательно посетите шоу-мюзикл "Легенда Короля-Льва".

Frontierland выполнен в стиле Дикого Запада. Здесь есть целые города с тавернами и салунами, индейцами, ковбоями и авантюристами-золотоискателями.

Вас ждет день наполненный самыми яркими впечатлениями!