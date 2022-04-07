Трансфер в Диснейленд

Индивидуальный трансфер от отеля / апартамента в Париже до парка Диснейленд

Индивидуальная
Индивидуальный трансфер от отеля/апартамента в Париже до парка Диснейленд.
Трансфер в Диснейленд
Трансфер в Диснейленд
Трансфер в Диснейленд
Трансфер в Диснейленд
Трансфер в Диснейленд
Трансфер в Диснейленд
Трансфер в Диснейленд
Трансфер в Диснейленд
Трансфер в Диснейленд

Что вас ожидает 🤩

  • Disneyland Park
  • Walt Disney Studios Park
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Мы предлагаем самый комфортный способ добраться от вашего отеля или апартамента в Париже до парка вашей мечты!

Парк развлечений Диснейленд находится в дальнем пригороде Парижа – в городке Марн-ля-Вале (43 км от города). Это волшебный мир, созданный не только для детей, но и для их родителей. Он был основан в 1992 году и включает два тематических парка Disneyland Park и Walt Disney Studios Park, а также множество ресторанов, отелей, поле для гольфа, собственный жилой квартал и бизнес-центр.

Диснейленд занимает впечатляющую территорию в 1943 гектара и условно поделена на пять зон:

  • Главная улица - Main Street
  • Страна Приключений - Adventureland
  • Страна Фантазий - Fantasyland
  • Страна Открытий - Discoveryland
  • Дикий Запад - Frontierland

Главная улица построена в стиле начала 20х годов позапрошлого века. Здесь находятся множество ресторанчиков и кафе, оформленных в стиле ретро. Обязательно загляните на Главную улицу, чтобы купить сувениры и сделать фотографии в кабинках моментального фото.

Страна Приключений - самая известная часть парка. Именно здесь находится аттракцион Горка Индианы Джонса с тройной мертвой петлей в обратном направлении, Дерево Робинзона с домиком на вершине, корабль из фильма Пираты Карибского моря и остров-лабиринт.

Страна Фантазий рассчитана в первую очередь на самых маленьких посетителей. Здесь вы можете сфотографироваться с Белоснежкой, Питером Пеном и другими героями сказок.

Страна Открытий известна своим аттракционом Space Mountain. Это американские горки, стилизованные под волшебный мир Жюля Верна. В центре парка обязательно посетите шоу-мюзикл "Легенда Короля-Льва".

Frontierland выполнен в стиле Дикого Запада. Здесь есть целые города с тавернами и салунами, индейцами, ковбоями и авантюристами-золотоискателями.

Вас ждет день наполненный самыми яркими впечатлениями!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в Диснейленд из Парижа (в одну сторону)
Что не входит
  • Входные билеты в парк (необходимо осуществлять предварительное бронирование). Обратный трансфер (доступен к заказу в форме бронирования в разделе Дополнительные опции). Укажите желаемое время обратного трансфера вместе с отелем вашего проживания
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в null
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в null

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