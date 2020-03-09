6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с главными достопримечательностями города на дружеской прогулке

Артур
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Артур – ваш гид
Вы увидите все «визитные карточки» испанской столицы: центральные площади, Королевский дворец и скульптуру медведя с земляничным деревом.

Услышите живой рассказ о том, как застраивался город и какие легенды с ним связаны.

Почувствуете особенности местного характера и сравните Мадрид с Барселоной!
59 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
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У этой экскурсии6 отзывов
4.83
Добро пожаловать в Мадрид!
Добро пожаловать в Мадрид!

Что вас ожидает

Мадрид вчера и сегодня
Мы пройдем по знаковым местам Мадрида, которые нужно увидеть в первую очередь. Я не буду нагружать вас огромным количеством академической информации, а расскажу только самые интересные факты из жизни и истории города: как и кем он был построен, кем были его главные герои, чем живут местные и в чем Мадрид лучше Барселоны. В программе:

  • Площадь Пласа-Майор — я расскажу, чем она знаменита и почему так называется.
  • Площадь Пуэрта-дель-Соль — центр и сердце Испании. Я покажу вам «нулевой километр» и милую скульптуру «Медведица и земляничное дерево».
  • Королевский дворец — вы узнаете, живут ли сейчас в нем короли и что было на этом месте раньше.
  • Египетский храм — вы услышите, как в Мадриде оказалась подлинная древнеегипетская святыня!
  • Улица Гран-Виа — аналог Невского проспекта в Петербурге, где вы ощутите характер города.
  • Площадь Испании — здесь вы сможете перевести дух и отдохнуть в тени высоких платанов.

После экскурсии я отмечу на карте (если она у вас есть) места, которые я рекомендую к посещению, а также рестораны и бары, где вы прочувствуете местный колорит и добродушие жителей Мадрида.

Добро пожаловать в Мадрид!
Добро пожаловать в Мадрид!
Добро пожаловать в Мадрид!
Добро пожаловать в Мадрид!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Артур
Артур
Я не профессиональный гид, но имею большой опыт проведения экскурсий и бескрайне влюблён в Мадрид! Моя задача -не нагружать путешественников большим количеством историко-культурной информацией, которая тут же забывается. Моя основная цель — показать вам Мадрид, таким, каким вижу его я — местный житель, провести вас по своим любимым местам, рассказать городские байки и легенды, историю города и как он живёт. До встречи в Мадриде!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Хорошая легкая прогулка, идеальна для первого знакомства с городом. Артур очень обаятельный и по-настоящему влюблён в город.
17 сентября 2019
Оправдал все ожидания)))
15 сентября 2019
Большое спасибо Артуру за интересную экскурсию и знакомство с Мадридом!
10 сентября 2019
Артур, очень приятный, и легкий в общении человек. Любит и знает Мадрид. Показывал много интересных исторических мест.
16 июня 2019
Артур проводил экскурсию для моих родителей. Все было очень интересно! Гид заинтересовал и представил материал с точки зрения местного жителя, показал интересные места. Рассказал интересные подробности, факты о достопримечательностях. Все прошло в дрвжественной и не принужденной обстановке.
После экскурсии помог родителям приобрести билеты до аэропорта,и посадил в метро, за это отдельное спасибо Артуру.
7 мая 2019
Очень приятный молодой человек. Не перегружал нас историческими датами и именами, а рассказал о Мадриде глазами местного жителя. Тем не менее мы успели посмотреть все основные достопримечательности. Вместо заявленных полутора часов Экскурсия длилась почти два с половиной. А вечером Артур прислал ещё и ссылки и адреса на интересные места, которые нас интересовали. Рекомендуем!!!!

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