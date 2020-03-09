6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Мадрид вчера и сегодня

Мы пройдем по знаковым местам Мадрида, которые нужно увидеть в первую очередь. Я не буду нагружать вас огромным количеством академической информации, а расскажу только самые интересные факты из жизни и истории города: как и кем он был построен, кем были его главные герои, чем живут местные и в чем Мадрид лучше Барселоны. В программе:

Площадь Пласа-Майор — я расскажу, чем она знаменита и почему так называется.

— я расскажу, чем она знаменита и почему так называется. Площадь Пуэрта-дель-Соль — центр и сердце Испании. Я покажу вам «нулевой километр» и милую скульптуру «Медведица и земляничное дерево».

— центр и сердце Испании. Я покажу вам «нулевой километр» и милую скульптуру «Медведица и земляничное дерево». Королевский дворец — вы узнаете, живут ли сейчас в нем короли и что было на этом месте раньше.

— вы узнаете, живут ли сейчас в нем короли и что было на этом месте раньше. Египетский храм — вы услышите, как в Мадриде оказалась подлинная древнеегипетская святыня!

— вы услышите, как в Мадриде оказалась подлинная древнеегипетская святыня! Улица Гран-Виа — аналог Невского проспекта в Петербурге, где вы ощутите характер города.

— аналог Невского проспекта в Петербурге, где вы ощутите характер города. Площадь Испании — здесь вы сможете перевести дух и отдохнуть в тени высоких платанов.

После экскурсии я отмечу на карте (если она у вас есть) места, которые я рекомендую к посещению, а также рестораны и бары, где вы прочувствуете местный колорит и добродушие жителей Мадрида.