6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мадрид вчера и сегодня
Мы пройдем по знаковым местам Мадрида, которые нужно увидеть в первую очередь. Я не буду нагружать вас огромным количеством академической информации, а расскажу только самые интересные факты из жизни и истории города: как и кем он был построен, кем были его главные герои, чем живут местные и в чем Мадрид лучше Барселоны. В программе:
После экскурсии я отмечу на карте (если она у вас есть) места, которые я рекомендую к посещению, а также рестораны и бары, где вы прочувствуете местный колорит и добродушие жителей Мадрида.