Индивидуальные экскурсии в Мадриде

Что вас ожидает

Мадрид сквозь века

Мы встретимся на площади богини Кибелы. Вы увидите похожий на свадебный торт дворец Связи, узнаете о жизни Карла III и оцените его вклад во внешний вид современного Мадрида. Далее прогуляетесь по бульвару Прадо, который по праву носит звание «золотого треугольника искусств». Я расскажу, что было на его месте три века назад и как создавались коллекции искусства мирового значения.

Знаковые площади города

На площади Кортесов вы рассмотрите здание Конгресса депутатов и услышите об опасностях, подстерегавших испанскую демократию всего 40 лет назад. А на площади Солнца узнаете много интересного о медведе и земляничном дереве, о геральдических символах города и о том, как испанцы празднуют Новый год. Не обойдем вниманием мы и главную площадь Майор — лобное торговое место, ставшее центром политической, светской и религиозной жизни города четыре века назад.

Кафедральный собор и Королевский дворец

Гуляя по Главной улице, вы увидите самый узкий дом Мадрида, его старейшую площадь и статую Печального ангела. Следом услышите необыкновенную историю Кафедрального собора и рассмотрите Королевский дворец. Я расскажу о пожаре, уничтожившем старый дворец одной рождественской ночью, и объясню, чем Мадрид обязан Жозе Бонапарту и чем примечательна конная статуя Филиппа IV.

Тайны Литературного квартала

В богемном Литературном квартале вы узнаете о гениях испанской литературы, которые родились, выросли или просто жили в разные эпохи именно в этом районе. Я раскрою, где Лопе де Вега брал сюжеты для комедий, почему Сервантес не заказал себе портрет и в каком месте находились первые театральные подмостки новой испанской столицы.

Мадридские детали

Часто самое интересное в городе происходит «наверху». Будьте готовы рассматривать вместе со мной крыши, лепнину и кружевные решетки балконов — с ними мадридская мозаика станет целостной картиной!