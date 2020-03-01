Индивидуальные экскурсии в Мадриде

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Самые интересные места испанской столицы на обзорной экскурсии с профессиональным гидом

Евгения
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Евгения – ваш гид
Вы увидите Мадрид классический и современный, австрийский и богемный.

Узнаете о королевских династиях и раскроете тайны мадридского двора.

А также поймете, почему у входа в некоторые старые таверны висят медные «почётные грамоты» и услышите грустную историю о Безумной Хуане и Филиппе Красивом.
80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на Plaza de Cibeles
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Мадрид — мозаика историй и легенд
Мадрид — мозаика историй и легенд

Что вас ожидает

Мадрид сквозь века
Мы встретимся на площади богини Кибелы. Вы увидите похожий на свадебный торт дворец Связи, узнаете о жизни Карла III и оцените его вклад во внешний вид современного Мадрида. Далее прогуляетесь по бульвару Прадо, который по праву носит звание «золотого треугольника искусств». Я расскажу, что было на его месте три века назад и как создавались коллекции искусства мирового значения.

Знаковые площади города
На площади Кортесов вы рассмотрите здание Конгресса депутатов и услышите об опасностях, подстерегавших испанскую демократию всего 40 лет назад. А на площади Солнца узнаете много интересного о медведе и земляничном дереве, о геральдических символах города и о том, как испанцы празднуют Новый год. Не обойдем вниманием мы и главную площадь Майор — лобное торговое место, ставшее центром политической, светской и религиозной жизни города четыре века назад.

Кафедральный собор и Королевский дворец
Гуляя по Главной улице, вы увидите самый узкий дом Мадрида, его старейшую площадь и статую Печального ангела. Следом услышите необыкновенную историю Кафедрального собора и рассмотрите Королевский дворец. Я расскажу о пожаре, уничтожившем старый дворец одной рождественской ночью, и объясню, чем Мадрид обязан Жозе Бонапарту и чем примечательна конная статуя Филиппа IV.

Тайны Литературного квартала
В богемном Литературном квартале вы узнаете о гениях испанской литературы, которые родились, выросли или просто жили в разные эпохи именно в этом районе. Я раскрою, где Лопе де Вега брал сюжеты для комедий, почему Сервантес не заказал себе портрет и в каком месте находились первые театральные подмостки новой испанской столицы.

Мадридские детали
Часто самое интересное в городе происходит «наверху». Будьте готовы рассматривать вместе со мной крыши, лепнину и кружевные решетки балконов — с ними мадридская мозаика станет целостной картиной!

Организационные детали

  • Я с радостью приму во внимание ваши пожелания и просьбы
  • Если вас больше четырех человек, доплата за каждого участника составит 20 евро
Мадрид — мозаика историй и легенд
Мадрид — мозаика историй и легенд
Мадрид — мозаика историй и легенд
Мадрид — мозаика историй и легенд
Мадрид — мозаика историй и легенд
Мадрид — мозаика историй и легенд
Мадрид — мозаика историй и легенд
Мадрид — мозаика историй и легенд
Мадрид — мозаика историй и легенд
Мадрид — мозаика историй и легенд

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Plaza de Cibeles.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгения
Евгения
Дорогие путешественники, добро пожаловать в Мадрид! Меня зовут Евгения. Я дипломированный гид с большим опытом работы, закончила переводческий факультет Минского государственного лингвистического университета. Живу в Испании уже много лет и за это время «сроднилась» с этой страной и ее традициями. Сделаю все возможное, чтобы вы открыли для себя Мадрид с лучшей стороны и полюбили его так же, как люблю его я!
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