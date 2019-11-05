Мадрид: тур по арене для корриды и музею Лас-Вентас

Посетите Лас-Вентас, крупнейшую арену для корриды в Мадриде и одну из важнейших культурных достопримечательностей города

4.5
291 отзыв
Входной билет
Посетите Лас-Вентас, крупнейшую арену для корриды в Мадриде и одну из важнейших культурных достопримечательностей города.

Из краткого тура по творению Хосе Эспелиуса в стиле неомудехар вы узнаете уникальные факты о спортивной страсти и истории Испании.
Мадрид: тур по арене для корриды и музею Лас-Вентас
Мадрид: тур по арене для корриды и музею Лас-Вентас
Мадрид: тур по арене для корриды и музею Лас-Вентас
Мадрид: тур по арене для корриды и музею Лас-Вентас
Мадрид: тур по арене для корриды и музею Лас-Вентас
Мадрид: тур по арене для корриды и музею Лас-Вентас
Мадрид: тур по арене для корриды и музею Лас-Вентас
Мадрид: тур по арене для корриды и музею Лас-Вентас
Мадрид: тур по арене для корриды и музею Лас-Вентас
Мадрид: тур по арене для корриды и музею Лас-Вентас
Мадрид: тур по арене для корриды и музею Лас-Вентас
Мадрид: тур по арене для корриды и музею Лас-Вентас
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Поучаствуйте в экскурсии по арене для корриды Лас-Вентас, где может разместиться 23 000 зрителей
  2. Откройте для себя пласт подлинной испанской культуры
  3. Встаньте в центре грандиозного сооружения, чтобы почувствовать себя тореадором
  4. Посетите мадридский музей корриды
  5. Посмотрите панорамные записи с фестиваля Сан-Исидро в виртуальной реальности
  6. Поиграйте в виртуальную корриду
Арена для корриды Лас-Вентас, история которой насчитывает более 80 лет, – одна из важнейших достопримечательностей Мадрида. Осмотрите самую большую арену для корриды в Испании, почувствовав себя на месте тореадора, быка и среди толпы зрителей, заключенных в стенах громадного строения в стиле неомудехар.
Арена, спроектированная Хосе Эспелиусом, была построена в 1929 году в ответ на растущую популярность национального увлечения. Здесь выступали некоторые из лучших тореадоров в истории, а на трибунах появлялись выдающиеся личности и знаменитости. Среди зрителей бывали Эрнест Хэмингуэй, Ава Гарнднер, Пабло Пикассо, Жан Кокто, Грета Гарбо, Орсон Уэллс и Софи Лорен.
Тур, занимающий менее часа, легко впишется в любую, даже самую насыщенную, программу отдыха и позволит в увлекательной форме узнать все самое главное об одном из столпов культуры и общественной жизни Мадрида.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет на арену для боя быков с аудиогидом
  • Аудиогид для музея корриды
Что не входит
  • Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
  • Защитная маска, платок или шарф
Важная информация
  • Если обстоятельства (например, ремонтные работы) заставят внести изменения в обычный тур или помешают его проведению, вам будет предложен альтернативный тур по арене для корриды Лас-Вентас
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 291 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
178
4
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3
24
2
6
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
5 ноя 2019
(Ирландия)
В целом это был интересный тур. Включает в себя: - аудио-тур по арене боя быков с виртуальной реальностью - бой быков в виртуальной реальности - макеты фотографий вас как матадора, которого вы можете купить за 10 евро - видеоклипы боя быков - магазин подарков - музей Примечание: вас просят покинуть бланк удостоверения личности (паспорт, NIE и т. д. ) на входе, который вы получите при возврате аудиогида). Если вы собираетесь с маленькими детьми, вы можете оставить свой багги в безопасном месте на входе и забрать его потом. Это прямо на метро слишком легко доступны (линия 2 или 5 до Ventas).
M
16 мар 2019
(Канада)
Совершенно потрясающий визит в такую большую (самую большую в Испании) арена для боя быков. Цена очень разумная, вы получите наушники на вашем языке, и вы сможете прослушать историю во время вашего визита. У вас также будет возможность провести виртуальную корриду и посетить музей. Я был на многих «площадях», но эта самая полная. Полностью рекомендуется
A
23 ноя 2021
(Мексика)
It's one of the most impressive bullrings in the world. The outside of the builiding is worth the visit on its own, and then you add the tour and the museum and you have a 10/10 experience. I calculated I's stay for an hour and I ended up being there an hour forty minutes, but you can get it done faster.

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