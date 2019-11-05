Арена для корриды Лас-Вентас, история которой насчитывает более 80 лет, – одна из важнейших достопримечательностей Мадрида. Осмотрите самую большую арену для корриды в Испании, почувствовав себя на месте тореадора, быка и среди толпы зрителей, заключенных в стенах громадного строения в стиле неомудехар.

Арена, спроектированная Хосе Эспелиусом, была построена в 1929 году в ответ на растущую популярность национального увлечения. Здесь выступали некоторые из лучших тореадоров в истории, а на трибунах появлялись выдающиеся личности и знаменитости. Среди зрителей бывали Эрнест Хэмингуэй, Ава Гарнднер, Пабло Пикассо, Жан Кокто, Грета Гарбо, Орсон Уэллс и Софи Лорен.

Тур, занимающий менее часа, легко впишется в любую, даже самую насыщенную, программу отдыха и позволит в увлекательной форме узнать все самое главное об одном из столпов культуры и общественной жизни Мадрида.