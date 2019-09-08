5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Дипломированный гид по Мадриду и Мадридской автономии. В Мадриде проживаю более 14 лет на постоянной основе, имею опыт работы в сопровождении больших групп как в пеших так и автобусных прогулках по Мадриду и окрестным городам, опыт переводчика и ВИП сопровождения. Бесконечно влюблен в Мадрид и его историю. Получаю истинное удовольствие от процесса знакомства с ним гостей столицы. Специализируюсь на экскурсиях по Мадриду на Сегвей (Segway), велосипедах, электроскутерах и, конечно, пешеходных экскурсиях. Являюсь признано одним из опытных гидов в Мадриде. Моя специализация это любопытные факты из истории города и его жителей, анекдоты, названия улиц и ответы на вопросы: «почему...?» Большинство моих клиентов это испано и англоязычный контингент, в том числе испанцы и сами мадридцы. По профессии я актер кино и телевидения, люблю импровизировать в создании маршрутов. Приглашаю проникнуться духом этого таинственного города, хранящего много загадок и историй, атмосфера которого несомненно очарует с первого шага. Добро пожаловать в Мадрид!Напишите мне