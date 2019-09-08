5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Охватить весь Мадрид за час!

Мы исколесим весь исторический центр Мадрида, где собраны его ключевые достопримечательности и красивейшая архитектура. Итак, приготовьтесь увидеть:

Символы столицы : знаменитый музей живописи Прадо, величественный Королевский дворец, Оперный театр и ворота Алькала, базилику св. Франциска Великого и потрясающий Кафедральный собор Альмудена.

: знаменитый музей живописи Прадо, величественный Королевский дворец, Оперный театр и ворота Алькала, базилику св. Франциска Великого и потрясающий Кафедральный собор Альмудена. Природные уголки Мадрида : живописный парк Ретиро, причудливые вертикальные сады Кайша Форум и роскошный Королевский ботанический сад.

: живописный парк Ретиро, причудливые вертикальные сады Кайша Форум и роскошный Королевский ботанический сад. Архитектурные ансамбли главных городских площадей : площади Колумба, богини Кибелы, Испании, Ворот Солнца и площади Майор.

: площади Колумба, богини Кибелы, Испании, Ворот Солнца и площади Майор. Рынок Сан Мигель , гастрономическую мекку Мадрида.

, гастрономическую мекку Мадрида. А также фонтан, посвященный Нептуну, железнодорожный вокзал Аточа, концептуальный египетский храм Дебод, народный квартал Ла Латина — одно из самых колоритных мест города, здание Конгресса Депутатов и многое другое!

Экспресс-погружение в историю Испании

По пути мы поговорим о всех достопримечательностях на маршруте, затронем историю создания и развития Мадрида, его традиции, культурные особенности и нравы местных жителей. После нашей поездки на тук-туке вы будете готовы к самостоятельному покорению города и вооружитесь основной информацией об испанской столице.