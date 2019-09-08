5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. По Мадриду на тук-туке: экспресс-экскурсия

Самое быстрое и яркое знакомство с историческим центром города!

Василий
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Василий – ваш гид
Насыщенная прогулка на тук-туке — лучший формат для тех, кто желает за час увидеть главные открыточные виды Мадрида и сложить своё представление о городе.

Вы прокатитесь по проспектам и площадям испанской столицы, встретите визитные карточки Мадрида от музея Прадо до грандиозного Кафедрального собора Альмудена, узнаете о местных традициях и запасетесь отличными идеями для самостоятельных прогулок по городу.
От 112 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Продолжительность 1 час
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
4.4
По Мадриду на тук-туке: экспресс-экскурсия
По Мадриду на тук-туке: экспресс-экскурсия

Что вас ожидает

Охватить весь Мадрид за час!
Мы исколесим весь исторический центр Мадрида, где собраны его ключевые достопримечательности и красивейшая архитектура. Итак, приготовьтесь увидеть:

  • Символы столицы: знаменитый музей живописи Прадо, величественный Королевский дворец, Оперный театр и ворота Алькала, базилику св. Франциска Великого и потрясающий Кафедральный собор Альмудена.
  • Природные уголки Мадрида: живописный парк Ретиро, причудливые вертикальные сады Кайша Форум и роскошный Королевский ботанический сад.
  • Архитектурные ансамбли главных городских площадей: площади Колумба, богини Кибелы, Испании, Ворот Солнца и площади Майор.
  • Рынок Сан Мигель, гастрономическую мекку Мадрида.
  • А также фонтан, посвященный Нептуну, железнодорожный вокзал Аточа, концептуальный египетский храм Дебод, народный квартал Ла Латина — одно из самых колоритных мест города, здание Конгресса Депутатов и многое другое!

Экспресс-погружение в историю Испании
По пути мы поговорим о всех достопримечательностях на маршруте, затронем историю создания и развития Мадрида, его традиции, культурные особенности и нравы местных жителей. После нашей поездки на тук-туке вы будете готовы к самостоятельному покорению города и вооружитесь основной информацией об испанской столице.

Организационные детали

  • Обратите внимание: количество предполагаемых достопримечательностей маршрута может варьироваться по сторонним причинам (массовые события, запланированные городом, погодные условия и т.п). Гид не несет ответственности за изменение маршрута по вышеперечисленным причинам.
  • Пожалуйста, не опаздывайте, а также выбирайте одежду по погоде.
  • Экскурсия оплачивается наличными при посадке. Во избежание задержки экскурсии имейте при себе точную сумму денег, пожалуйста, наличие разменной монеты не гарантируем.
  • Также важно соблюдение мер предосторожности (пристегнуть ремень безопасности при посадке), отсутствие багажа и детских колясок.
По Мадриду на тук-туке: экспресс-экскурсия
По Мадриду на тук-туке: экспресс-экскурсия
По Мадриду на тук-туке: экспресс-экскурсия
По Мадриду на тук-туке: экспресс-экскурсия
По Мадриду на тук-туке: экспресс-экскурсия
По Мадриду на тук-туке: экспресс-экскурсия
По Мадриду на тук-туке: экспресс-экскурсия
По Мадриду на тук-туке: экспресс-экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Василий
Василий
Дипломированный гид по Мадриду и Мадридской автономии. В Мадриде проживаю более 14 лет на постоянной основе, имею опыт работы в сопровождении больших групп как в пеших так и автобусных прогулках по Мадриду и окрестным городам, опыт переводчика и ВИП сопровождения. Бесконечно влюблен в Мадрид и его историю. Получаю истинное удовольствие от процесса знакомства с ним гостей столицы. Специализируюсь на экскурсиях по Мадриду на Сегвей (Segway), велосипедах, электроскутерах и, конечно, пешеходных экскурсиях. Являюсь признано одним из опытных гидов в Мадриде. Моя специализация это любопытные факты из истории города и его жителей, анекдоты, названия улиц и ответы на вопросы: «почему...?» Большинство моих клиентов это испано и англоязычный контингент, в том числе испанцы и сами мадридцы. По профессии я актер кино и телевидения, люблю импровизировать в создании маршрутов. Приглашаю проникнуться духом этого таинственного города, хранящего много загадок и историй, атмосфера которого несомненно очарует с первого шага. Добро пожаловать в Мадрид!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 сентября 2019
Все понравилось.
Быстрая и легкая экскурсия, когда не много времени, или просто хочется кратко узнать про историю Мадрида и исторического центра, когда с маленьким ребёнком, как у нас было, поездка на тук-туке с гидом прекрасна. Удобно, быстро, с ветерком ))
Рекомендуем.
8 мая 2019
Василий профессионален, разностороннего образован. Побеспокоился о маршруте заранее, чтобы не повторять уже известные нам факты! Сама экскурсия очень приятна, т к обойти Мадрид пешком за 1 день сложно, а на тук-туке прокатились с ветерком)) рекомендую!
Виктория
9 января 2019
Отличная экскурсия для первого дня в Мадриде. Есть возможность за час проехать все ключевые достопримечательности и наметить план прогулок для следующих дней. Тук-тук удобный, интереснее, чем в автомобиле или автобусе hop on hop off. Василий - интересный рассказчик. Всё было вовремя. Хорошая организация.
7 декабря 2018
Час по Мадриду, даже на Тук-тук это мало и непредсказуемо по трафику. Даже просто остановится и зафоткаться с той или иной достопримечательностью требуется время. Обзор из самого тук-тука также не очень. А перемещаться по улицам с пробками оч некомфортно ввиду загазованности автодорог. Как вариант - ее нужно расчитывать не мене чем на пару часов, чтобы хотябы чтото увидеть и запечатлеть, а не услышать - что это вооон там виднеется.
А гид молодец!!!
24 ноября 2018
Мадрид сквозь тент...
Несмотря на проливной дождь, холод и вид на Мадрид сквозь тент тук-тука, мастерство, компетенция и знания гида спасли экскурсию - было интересно, познавательно и весело! Тук-тук позволил увидеть за час то, на что пешком потребовалось бы часов 5, и при этом, ощутить себя непосредственно на улочках Мадрида, что невозможно было бы в автобусе...
Спасибо, Василий!
Спасибо Вам и Вашей рабочей лошадке тук-туку :)))

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