37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы прилетели в Мадрид длинным "красноглазым" рейсом, но не залегли в гостиницу, а отправились на экскурсию с Артуром. И правильно сделали! Прошли и по оживленной туристической улице, и по нетуристическому розовому саду, и вдоль дворца, и вдоль реки, и ещё ... всего не запомнили, ведь первый раз в городе, и глаза красные. Чудесно попили сидра. Потом мы провели в Мадриде ещё два дня, - и как увидим что-нибудь " достопримечательное", так сразу вспоминали, - да, мы проходили здесь с Артуром! или - да, вот с той стороны улицы Артур нам это показывал! Спасибо!!