37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Пешая экскурсия по малоизвестным и таинственным достопримечательностям в центре столицы

Артур
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Артур – ваш гид
Мадрид — это не только колоритная столица солнечной и приветливой Испании.

Этот город наполнен забытыми историческими местами, и некоторые из них даже пользуются дурной славой.

Предлагаю вам особенную экскурсию по этим «достопримечательностям», о которых знают немногие, а те, что знают, обходят стороной.
75 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
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У этой экскурсии37 отзывов
4.76
По нетуристическим тропам Мадрида
По нетуристическим тропам Мадрида

Программа

Экскурсия будет состоять из двух этапов:

  • В начале мы встретимся в центре города (на площади Puerta del Sol) и направимся в сторону нетуристических мест, а по пути вы увидите все ключевые достопримечательности, такие как Королевский дворец и сады Саббатини, площадь Майор, площадь Испании, Египетский храм и Руины арабской крепости), и я обязательно вам о них расскажу.
  • Далее, на втором этапе экскурсии, начнется всё самое интересное и загадочное! Мы пойдем туда, куда туристы не заглядывают по разным причинам: не знают, как туда добраться, не догадываются, что есть такие места, или просто стараются обходить их стороной). Вы увидите мост самоубийц, аллею роз, кладбище героев восстания против французов в 1808 году, керамическую школу, которую открыл один из учеников Франсиско Гойи, церковь, купол которой исписал сам Гойа и где он и похоронен. Я расскажу, где находилась последняя линия обороны Мадрида во время Гражданской войны в Испании с ее оборонительными сооружениями. Далее вы прогуляетесь по чудесному парку и увидите его заброшенные аллеи, некогда очень любимые мадридцами.

Обратите внимание

Мои рассказы и подход лишены академизма, а историко-культурный компонент сведен до минимума. Имейте это, пожалуйста, в виду при выборе моих экскурсий.

Организационные детали

  • Перед тем, как отправиться на экскурсию, очень рекомендую надеть удобную обувь (каблуки не приветствуются), запастись силами (плотный завтрак или обед) и обязательно водой
  • Дополнительные расходы: метро (6 евро); перекус (пицца, сэндвич — 2-4 евро); вода (около 1 евро)
По нетуристическим тропам Мадрида
По нетуристическим тропам Мадрида
По нетуристическим тропам Мадрида
По нетуристическим тропам Мадрида
По нетуристическим тропам Мадрида
По нетуристическим тропам Мадрида
По нетуристическим тропам Мадрида
По нетуристическим тропам Мадрида
По нетуристическим тропам Мадрида

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Артур
Артур
Я не профессиональный гид, но имею большой опыт проведения экскурсий и бескрайне влюблён в Мадрид! Моя задача -не нагружать путешественников большим количеством историко-культурной информацией, которая тут же забывается. Моя основная цель — показать вам Мадрид, таким, каким вижу его я — местный житель, провести вас по своим любимым местам, рассказать городские байки и легенды, историю города и как он живёт. До встречи в Мадриде!
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37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 июля 2019
Артур проводил экскурсию индивидуально моему сыну, подростку 15 лет.
Сыну все очень понравилось!
Спасибо большое, Артур.
12 июня 2019
Всем привет, посетили экскурсию Артура, приятный молодой человек, понктуален. Маршрут немного длинноват, но интересен, запасайтесь водой, кроссовки обязательно:) Он не профессиональный гид и рассказывает историю в обычной и непринуждённой форме. Многое знает и очень любит этот город. И его любовь передалась нам. Спасибо, Артур:)
9 июня 2019
Артур отличный гид и хороший собеседник, он показал интересные места, рассказал их особенности, историю. Рекомендую !
29 марта 2019
Интеллигентный молодой человек! Сориентировался быстро, что показать, поняв наши предпочтения и интересы!
4 марта 2018
Спасибо, все очень понравилось!
Посмотрели и туристические и места, и те места до которых мы сами точно бы не добрались. Хорошая погода, приятная компания, интересный рассказ - время провели отлично. Рекомендую тем кто интересуется историей и тем кто хочет открыть для себя в Мадриде что-то новое.
3 января 2018
Артур, спасибо за экскурсию! Мы не только увидели туристические места с иной строев, но и побывали в каном уголке неизвестного Мадрида!
28 ноября 2017
Отличная экскурсия, которая, кстати, включает и туристические тропы! Это важно, так как, если ты первый раз в городе, то немного истории и основных достопримечательностей не помешает:) Так что картина получается полной: можно увидеть город и глазами туриста, и местного жителя:) Спасибо, Артур!
27 июня 2017
Экскурсия была нам необходима в день приезда в Мадрид и оказалась полезной,т.к. в дальнейшем было проще ориентироваться,ну и ещё мы получили немало интересной информации.Спасибо Артуру
24 мая 2017
Мы прилетели в Мадрид длинным "красноглазым" рейсом, но не залегли в гостиницу, а отправились на экскурсию с Артуром. И правильно сделали! Прошли и по оживленной туристической улице, и по нетуристическому розовому саду, и вдоль дворца, и вдоль реки, и ещё ... всего не запомнили, ведь первый раз в городе, и глаза красные. Чудесно попили сидра. Потом мы провели в Мадриде ещё два дня, - и как увидим что-нибудь " достопримечательное", так сразу вспоминали, - да, мы проходили здесь с Артуром! или - да, вот с той стороны улицы Артур нам это показывал! Спасибо!!
30 апреля 2017
Спасибо Артуру за сегодняшний наш день!Постарался для нас объять необьятное одним днем!Нам понравилось!!!
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