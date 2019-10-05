5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Колоритные винотеки, сыры, хамон и мир испанского виноделия

Артур
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Артур – ваш гид
Предлагаю вам почувствовать себя начинающим сомелье! В винной лавке, старинном погребе и винотеке вы попробуете разобраться во вкусовых нюансах испанских вин и угоститесь типичными закусками.

Узнаете, чем отличаются вина разных регионов страны и попробуете херес, научитесь самостоятельно подбирать вино под тапас и здорово проведёте вечер, перенимая гастрономические привычки жителей Мадрида.
80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Винная прогулка по Мадриду
Винная прогулка по Мадриду

Что вас ожидает

Экспресс-погружение в мир испанских вин
Сначала вы отправитесь на районный рынок. Там, в местной винной лавке, работает мой хороший знакомый — профессиональный сомелье с огромным опытом. Он понятно и интересно расскажет о секретах испанского виноделия, самых распространённых сортах вин и их отличиях. И естественно, теоретические знания вы сможете тут же проверить на практике:) «Консультация» второго винного эксперта и ещё одна дегустация ждёт вас в самом старом погребе в самой старой таверне Мадрида, где я поделюсь с вами тёмной легендой об этом месте.

Самостоятельное познание
После двух мини-лекций о вине у вас уже будет достаточный запас знаний, чтобы отправиться в свободное плавание и самостоятельно заказать себе вино с сырной тарелкой в старой винотеке. Для этого мы отправимся в район, где жили испанские писатели — я обязательно расскажу, кто именно. А финальным аккордом прогулки станет таверна, где вам предложат «вина из Хереса», или шерри, благодаря которому Испания и прославилась как винная держава.

Я сам только познаю винный мир, так что, скорее всего, энциклопедическую информацию о винах и энологии в рамках экскурсии вы получите только от экспертов-сомелье. Но то, что вы попробуете хорошее вино в прекрасных выбранных мной заведениях и отлично проведёте время, я гарантирую!

Организационные детали

Вино и закуски оплачиваются дополнительно: винная дегустация на рынке и в старом погребе — 5-7 евро с человека за 2 бокала (тапас прилагаются); цена бокала в винотеке в среднем — 2.5 евро, цена сырной тарелки — 11 евро (в меню есть ещё множество испанских деликатесов); цена бокала хереса — 2.5 евро.

Винная прогулка по Мадриду
Винная прогулка по Мадриду
Винная прогулка по Мадриду

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Артур
Артур
Я не профессиональный гид, но имею большой опыт проведения экскурсий и бескрайне влюблён в Мадрид! Моя задача -не нагружать путешественников большим количеством историко-культурной информацией, которая тут же забывается. Моя основная цель — показать вам Мадрид, таким, каким вижу его я — местный житель, провести вас по своим любимым местам, рассказать городские байки и легенды, историю города и как он живёт. До встречи в Мадриде!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 октября 2019
Excellent
16 сентября 2019
Артур встретил нас в самом центре площади, все прошло просто великолепно , прекрасное знание вин и мест, где их можно оценить по достоинству. Мы в восторге!
18 мая 2019
Спасибо Артуру. Были с мужем. Понравились и места дегустации, и рассказ. Все вкусно, понятно, приятно и интересно.
23 апреля 2019
Общение с Артуром было очень приятным. Прекрасно разбирается в теме, остроумен. Готов ответить на любые вопросы, даже на те, которые напрямую темы экскурсии не касаются. Благодаря ему получили много полезной информации о испанском виноделии и винах. Рекомендую эту экскурсию тем, кто хочет провести время в местах, где в основном бывает только местное население и для кого слова "Вино, сыр, хамон" звучат как песня!
18 октября 2018
We had a great time. Arthur showed authentic places, we learned a lot about the wine industry in Spain. Communicated with professional sommeliers. Arthur told a lot of new things about Madrid, its inhabitants, conducted a tour of pleasant places. My wife and I are satisfied and recommend that we take this excursion to others.
Nik

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