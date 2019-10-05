5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Экспресс-погружение в мир испанских вин

Сначала вы отправитесь на районный рынок. Там, в местной винной лавке, работает мой хороший знакомый — профессиональный сомелье с огромным опытом. Он понятно и интересно расскажет о секретах испанского виноделия, самых распространённых сортах вин и их отличиях. И естественно, теоретические знания вы сможете тут же проверить на практике:) «Консультация» второго винного эксперта и ещё одна дегустация ждёт вас в самом старом погребе в самой старой таверне Мадрида, где я поделюсь с вами тёмной легендой об этом месте.

Самостоятельное познание

После двух мини-лекций о вине у вас уже будет достаточный запас знаний, чтобы отправиться в свободное плавание и самостоятельно заказать себе вино с сырной тарелкой в старой винотеке. Для этого мы отправимся в район, где жили испанские писатели — я обязательно расскажу, кто именно. А финальным аккордом прогулки станет таверна, где вам предложат «вина из Хереса», или шерри, благодаря которому Испания и прославилась как винная держава.

Я сам только познаю винный мир, так что, скорее всего, энциклопедическую информацию о винах и энологии в рамках экскурсии вы получите только от экспертов-сомелье. Но то, что вы попробуете хорошее вино в прекрасных выбранных мной заведениях и отлично проведёте время, я гарантирую!