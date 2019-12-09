Что вас ожидает

По следам Китайской империи

Знакомство с городом логично начнется у его истоков — в Старом городе и Саду Радости. Вы перенесетесь на несколько веков назад в императорский Китай: узнаете, как зародился Шанхай, услышите истории правящих династий, отыщете 4 сокровища каллиграфа и прогуляетесь по улочке с чаем, шёлком и другими традиционными сувенирами. А после посетите загадочный и древний храм Духов Города и завяжете ленточку на удачу.

Прогулка в сердце «азиатского Парижа»

В бывшей Французской концессии вам откроется новая грань мегаполиса — европейские улочки с модными бутиками и ресторанчиками, напоминающими о Париже. За чашечкой кофе вы погрузитесь в атмосферу «не китайского» Шанхая начала 20 века — узнаете об уникальном архитектурном стиле Шикумэн, эпохе колонизации Китая и периоде Опиумных войн.

Архитектурные контрасты набережной Бунд

На набережной Бунд, ставшей визитной карточкой города, вы увидите десятки зданий, построенные в разных стилях — от классицизма до пост-модерна. Настоящий музей архитектуры под открытым небом! Здесь мы не только поговорим о новых веяниях шанхайской культуры, но и отыщем интересные исторические улики, незаметные для глаз обычных туристов.

Шанхайская уолл-стрит как на ладони

Перебравшись на пароме через реку Хуанпу, как истинный шанхаец, вы окажетесь в современной части города, которая именуется местными жителями не иначе как «Китайская Wall Street». Нас окружат небоскрёбы района Пудун, среди которых вы встретите символы «нового» Шанхая — башни Shanghai Tower, Открывашку и Цзиньтао. А затем на скоростном лифте мы домчимся на 118 этаж к головокружительной панораме китайского мегаполиса!