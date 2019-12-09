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Погрузиться в контрасты мегаполиса и охватить его ключевые места на обзорной прогулке

Юлиана
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Юлиана – представитель гидов
Современный мегаполис, древний императорский город, коммунистическая колыбель Китая и кусочек «азиатского Парижа» — всё это Шанхай! Приготовьтесь исследовать все грани города: пройти по Саду Радости и повязать ленточку у храма Духов, выпить чашечку чая в бывшей Французской концессии, разобраться в архитектурном калейдоскопе набережной Бунд и охватить взглядом Шанхайскую уолл-стрит с высоты 118 этажа.

После этой прогулки контрасты Шанхая сложатся для вас в цельный образ — яркий, динамичный и многослойный.
$225 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 5 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Yuyuan Garden
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Самое интересное в Шанхае за 6 часов
Самое интересное в Шанхае за 6 часов

Что вас ожидает

По следам Китайской империи
Знакомство с городом логично начнется у его истоков — в Старом городе и Саду Радости. Вы перенесетесь на несколько веков назад в императорский Китай: узнаете, как зародился Шанхай, услышите истории правящих династий, отыщете 4 сокровища каллиграфа и прогуляетесь по улочке с чаем, шёлком и другими традиционными сувенирами. А после посетите загадочный и древний храм Духов Города и завяжете ленточку на удачу.

Прогулка в сердце «азиатского Парижа»
В бывшей Французской концессии вам откроется новая грань мегаполиса — европейские улочки с модными бутиками и ресторанчиками, напоминающими о Париже. За чашечкой кофе вы погрузитесь в атмосферу «не китайского» Шанхая начала 20 века — узнаете об уникальном архитектурном стиле Шикумэн, эпохе колонизации Китая и периоде Опиумных войн.

Архитектурные контрасты набережной Бунд
На набережной Бунд, ставшей визитной карточкой города, вы увидите десятки зданий, построенные в разных стилях — от классицизма до пост-модерна. Настоящий музей архитектуры под открытым небом! Здесь мы не только поговорим о новых веяниях шанхайской культуры, но и отыщем интересные исторические улики, незаметные для глаз обычных туристов.

Шанхайская уолл-стрит как на ладони
Перебравшись на пароме через реку Хуанпу, как истинный шанхаец, вы окажетесь в современной части города, которая именуется местными жителями не иначе как «Китайская Wall Street». Нас окружат небоскрёбы района Пудун, среди которых вы встретите символы «нового» Шанхая — башни Shanghai Tower, Открывашку и Цзиньтао. А затем на скоростном лифте мы домчимся на 118 этаж к головокружительной панораме китайского мегаполиса!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия пешеходная, поэтому советуем выбрать для прогулки удобную обувь.
Самое интересное в Шанхае за 6 часов
Самое интересное в Шанхае за 6 часов
Самое интересное в Шанхае за 6 часов
Самое интересное в Шанхае за 6 часов
Самое интересное в Шанхае за 6 часов
Самое интересное в Шанхае за 6 часов
Самое интересное в Шанхае за 6 часов
Самое интересное в Шанхае за 6 часов
Самое интересное в Шанхае за 6 часов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Yuyuan Garden.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлиана
Юлиана
Добро пожаловать в Шанхай! Или, как говорят у нас в Китае, — "欢迎光临"!😊 Мне повезло совмещать хобби и профессиональные интересы: по образованию я востоковед и занимаюсь организацией туров по Китаю с 2008 года. Я и мои коллеги, профессиональные гиды, станем вашими проводниками в китайскую культуру. За несколько часов прогулки по Шанхаю вы увидите совершенно разный Китай: древнейшую цивилизацию в Саду Радости и старом городе, страну с сильнейшей экономикой с высоты шанхайских небоскрёбов, колыбель коммунизма в 21 веке в узких переулках шанхайских Лолунов и роскошь бывшей европейской концессии в самом сердце Азиатского Парижа. Мы расскажем уникальные истории и байки о жителях города и китайской культуре. А любители китайской кухни получат гастрономическую карту Шанхая.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

9 декабря 2019
У нас гидом в Шанхае была Элла. Встретились вовремя в условленном месте. Элла очень приятный человек. Знает очень много исторических фактов о Шанхае и Китае в частности. Но это не сухая и бесцветная статистика, а такие нюансы, о которых мы врят ли узнаем из общепринятых источников. Для нас эти 6 часов пролетели очень незаметно, на одном дыхании! Я с удовольствием буду рекомендовать экскурсии Эллы своим друзьям!

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