Спутник Ш. проводит ещё 3 экскурсии

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Шанхай за день!

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1 отзыв
Спутник Ш.
Спутник Ш. – Гид из Шанхая
Шанхай за день!
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Шанхай за день!
Приглашаем вас совершить обзорную экскурсию ⛳ по Шанхаю. Всего за 1 день вы увидите все самые главные достопримечательности 🏛️ одного из крупнейшего города Китая.

В ходе экскурсии 🧭 мы:

  • насладимся видами старого города, побродим по переулкам, изучим быт местных жителей;
  • прогуляемся по набережной Вайтань. Поднимемся на телебашню «Восточная Жемчужина», высотой 468 метров, где вы сможете полюбоваться на город 🏙️ через прозрачный пол;
  • совершим круиз по реке Хуанпу, который позволит насладиться контрастом новостроек восточного берега и старой архитектуры западного;
  • посетим храм Нефритового Будды, построенный 130 лет назад. После чего совершим прогулка 👣 по французскому парку, где собираются местные жители, чтобы потанцевать 💃 или устроить турнир по шахматам.
Что входит
  • услуги гида (коренной шанхаец, который владеет русским)
  • транспорт
Что не входит
  • входные билеты
Начало
🚩 по договоренности с клиентом
Место завершения
🏁 По запросу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник Ш.
Спутник Ш.
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