Спутник Ш. проводит ещё 3 экскурсии

Приглашаем вас совершить обзорную экскурсию ⛳ по Шанхаю. Всего за 1 день вы увидите все самые главные достопримечательности 🏛️ одного из крупнейшего города Китая.
В ходе экскурсии 🧭 мы:
- насладимся видами старого города, побродим по переулкам, изучим быт местных жителей;
- прогуляемся по набережной Вайтань. Поднимемся на телебашню «Восточная Жемчужина», высотой 468 метров, где вы сможете полюбоваться на город 🏙️ через прозрачный пол;
- совершим круиз по реке Хуанпу, который позволит насладиться контрастом новостроек восточного берега и старой архитектуры западного;
- посетим храм Нефритового Будды, построенный 130 лет назад. После чего совершим прогулка 👣 по французскому парку, где собираются местные жители, чтобы потанцевать 💃 или устроить турнир по шахматам.
Что входит
- услуги гида (коренной шанхаец, который владеет русским)
- транспорт
Начало
🚩 по договоренности с клиентом
Место завершения
🏁 По запросу
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник Ш.
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