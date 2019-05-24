9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Китай
  2. Экскурсии

  3. Вечерний Шанхай

Экскурсия-прогулка по сияющим улицам, набережной и базару

Юлиана
Задать вопрос
Юлиана – представитель гидов
На экскурсии вас ждёт лучший открыточный вид Шанхая: мерцающие отражения огней на воде, где на горизонте устремлены в небо самые разнообразные небоскрёбы.

За историей этого современного мегаполиса вы отправитесь в старый город, где полюбуетесь традиционной архитектурой Китая и узнаете об особенностях национальных ремёсел.

А также пройдёте по Нанкинской улице — одной из самых оживлённых торговых артерий мира.

И узнаете всё о Шанхай Тауэр, «небоскрёбе-открывашке» и телебашне «Жемчужина Востока».
$163 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии9 отзывов
4.56
Вечерний Шанхай
Вечерний Шанхай

Что вас ожидает

Как выглядел город столетия назад
Чтобы почувствовать все масштабы развития Шанхая, стоит увидеть его истоки: экскурсия начнётся в старом городе Юйюань. Гуляя по улицам этого квартала, вы познакомитесь с традиционной китайской архитектурой. Прогуляетесь по зигзагообразным мостам и увидите старинный городской храм. И конечно, дойдёте до местного базара, где посреди шумных переулков расположились магазинчики. Здесь вас ждут изделия традиционных китайских видов искусства и ремёсел: каллиграфия, резьба по дереву, театр теней, живопись, резка печатей.

Архитектурные диковинки набережной
Экскурсия продолжится прогулкой по визитной карточке города — набережной Бунд: она же Вайтань, она же Шанхайская. На территории в несколько километров вы увидите здания, построенные в период иностранных концессий в конце 19 — начале 20 веков. Вас ждёт рассказ об архитектурных особенностях и истории самых интересных строений: вы узнаете о затонувшем банке, о самом старом и скандальном отеле Шанхая и о китайском Биг-Бене. А затем перенесётесь в современный мегаполис: отсюда открывается лучшая панорама на финансовый центр Пудун.

Улица настоящего мегаполиса
Вы пройдёте по самой известной и многолюдной шанхайской улице — Нанкинской. На протяжении нескольких сотен лет эта улица была главной торговой и транспортной артерией города. Вы увидите первые универмаги Шанхая, построенные англичанами еще в начале 20 века, но прекрасно функционирующие и сегодня. Именно здесь, среди огромного количества магазинов, билбордов и иллюминаций, чувствуется атмосфера настоящего Шанхая — города, где мирно уживаются абсолютно разные эпохи, стили и культуры.

Организационные детали

  • Экскурсию проводит команда гидов.
  • Желательно бронировать экскурсию максимум за неделю.
  • Экскурсия начинается от станции метро Yu Garden и заканчивается у метро People’s Square.
Вечерний Шанхай
Вечерний Шанхай
Вечерний Шанхай
Вечерний Шанхай
Вечерний Шанхай
Вечерний Шанхай
Вечерний Шанхай
Вечерний Шанхай
Вечерний Шанхай
Вечерний Шанхай

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Юлиана
Юлиана
Добро пожаловать в Шанхай! Или, как говорят у нас в Китае, — "欢迎光临"!😊 Мне повезло совмещать хобби и профессиональные интересы: по образованию я востоковед и занимаюсь организацией туров по Китаю с 2008 года. Я и мои коллеги, профессиональные гиды, станем вашими проводниками в китайскую культуру. За несколько часов прогулки по Шанхаю вы увидите совершенно разный Китай: древнейшую цивилизацию в Саду Радости и старом городе, страну с сильнейшей экономикой с высоты шанхайских небоскрёбов, колыбель коммунизма в 21 веке в узких переулках шанхайских Лолунов и роскошь бывшей европейской концессии в самом сердце Азиатского Парижа. Мы расскажем уникальные истории и байки о жителях города и китайской культуре. А любители китайской кухни получат гастрономическую карту Шанхая.
Напишите мне

9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 мая 2019
Самое главное замечание к Юлиане - не выполнила обещание, обещала забронировать столик в ресторане и тишина...
23 января 2019
Не уверена, что я также бы восторгалась Шанхаем, если бы не Юлиана! Шанхай безусловно не может не впечатлить, но некоторые моменты лучше сгладить и увидеть его с лучшей стороны. У Юлианы востоковедческое образование и, несмотря на юный возраст, большой опыт. Очень рекомендую ее экскурсии!
22 октября 2018
Очень приятная , образованный гид. Рекомендую
15 сентября 2018
Все оценки отлично.
Экскурсия была очень хорошо спланирована, содержала достаточный и эксклюзивный объем информации, гид знает свою работу . Спасибо!!!! Вем рекомендую! Машенька чудо!
6 августа 2018
Замечательный гид и очень всеобъемлющая экскурсия. Подойдёт для тех кто проехал на день и хочет хоть как то увидеть Шанхай, подойдёт тем кто приехал впервые как мы и надолго, будет отправной точкой для будущих маршрутов. Получили полезные советы по проживанию в Шанхае
16 июля 2018
Экскурсия была проведена великолепно, очень интересные места и факты. Вся наша семья в восторге от экскурсии Юлианы, большое спасибо
7 июля 2018
Мы были на экскурсии с коллегами, ее нам проводила Мария. Хочу отметить хорошую коммуникацию Юлианны и Марии до экскурсии и гибкость гида.
Так как мы были в Шанхае до экскурсии только один день, то у нас были большие ожидания от информации и мы очень быстро нашли общий язык. Время пролетело незаметно, в конце экскурсии Мария даже показала нам основные точки для лучших фотографий и секретные места, где можно поесть настоящей китайской и Шанхайской еды!
Мы остались довольны и подготовкой и проведением экскурсии.
Спасибо!
12 июня 2018
Юлиана настоящий local, живет в Шанхае уже несколько лет. Прогулка очень увлекательная и ненапряжная.
28 мая 2018
Экскурсию заказал задолго, за несколько дней до начала нашего путешествия списались с Юлианой, подтвердили наши планы. В ответ "все хорошо, работаем". За сутки до начала экскурсии от Юлианы приходит письмо, в котором она сообщает, что не может к назначенному времени вернуться в Шанхай. Вроде как погода нелётная... Но порекомендовала Марию, которая тоже "очень хороший гид"...
Вариантов у нас было мало, вернее не было совсем. Соглашаемся.
Мария, милая девушка, у нас получилась милая прогулка по вечернему Шанхаю. Но назвать это экскурсией не могу.
Есть с чем сравнивать. Знаете ли...
Экскурсия -это профессия! У нее есть свои законы, своя структура, свой зачин и аккордный финал. Она должна быть эмоционально яркой, остаться зарубкой в памяти. Несколько поэтических строчек не помешали бы, а только украсили. Тем более Шанхай!...
Поэтому как-то так... На следующее утро мы улетели из Шанхая. Погода была лётная...))

Обзорные экскурсии в Шанхае

Весь Шанхай за один деньВесь Шанхай за один деньВесь Шанхай за один день
скидка10%
$275
$248 за экскурсию
6 часов
14 отзывов
Знакомство с главными культурными и архитектурными объектами «китайского Нью-Йорка»
Эта экскурсия за один день познакомит вас с ключевыми достопримечательностями Шанхая, поможет уловить дух города и узнать его богатую историю. Вы рассмотрите статуи Будды из цельного нефрита, насладитесь живописными ландшафтами Сада Радости Юйюань и познакомитесь с традиционной китайской архитектурой, прогуляетесь по набережной Вайтань и увидите необъятный Шанхай с высоты телебашни «Восточная жемчужина».
Незабываемый Шанхай на автомобилеНезабываемый Шанхай на автомобилеНезабываемый Шанхай на автомобиле
скидка10%
$262
$236 за экскурсию
8 часов
1 отзыв
Раскрыть все грани города на насыщенной обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Шанхай — один из самых интересных и современных китайских мегаполисов. Вы услышите его историю и увидите, как органично сочетаются в нем восточная и западная культуры. Погуляете по живописной набережной и впечатлитесь панорамой города со стеклянной смотровой площадки Телебашни!
Все краски ШанхаяВсе краски ШанхаяВсе краски Шанхая
$248 за экскурсию
6 часов
3 отзыва
Увидеть, услышать и почувствовать знаменитый китайский город на обзорной экскурсии
Я покажу исторический и современный Шанхай, живописные сады и колоритные рынки, даосский храм и небоскребы. Помогу разобраться в самобытных китайских традициях и особенностях местной культуры и сделаю все, чтобы Шанхай запомнился вам надолго!
Добро пожаловать в Шанхай!Добро пожаловать в Шанхай!Добро пожаловать в Шанхай!
$255 за экскурсию
6 часов
1 отзыв
Проследить связь времен на обзорной прогулке по самым ярким достопримечательностям города
Вы откроете две стороны Шанхая на разных берегах Хуанпу и услышите о культовой торговой улице Китая — Нанкинлу. Познакомитесь с китайским ландшафтным искусством в старинном Саду Радости. А также посетите храм с монументальными нефритовыми статуями Будды и узнаете историю единственного храмового комплекса в городе, посвященного великому Конфуцию.

Выбирайте и другие экскурсии в Шанхае

Со скидкойНеобычные маршрутыПешкомОбзорныеВсеВ другой городИндивидуальныеИстория и архитектураНа автомобиле