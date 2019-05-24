9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Как выглядел город столетия назад

Чтобы почувствовать все масштабы развития Шанхая, стоит увидеть его истоки: экскурсия начнётся в старом городе Юйюань. Гуляя по улицам этого квартала, вы познакомитесь с традиционной китайской архитектурой. Прогуляетесь по зигзагообразным мостам и увидите старинный городской храм. И конечно, дойдёте до местного базара, где посреди шумных переулков расположились магазинчики. Здесь вас ждут изделия традиционных китайских видов искусства и ремёсел: каллиграфия, резьба по дереву, театр теней, живопись, резка печатей.

Архитектурные диковинки набережной

Экскурсия продолжится прогулкой по визитной карточке города — набережной Бунд: она же Вайтань, она же Шанхайская. На территории в несколько километров вы увидите здания, построенные в период иностранных концессий в конце 19 — начале 20 веков. Вас ждёт рассказ об архитектурных особенностях и истории самых интересных строений: вы узнаете о затонувшем банке, о самом старом и скандальном отеле Шанхая и о китайском Биг-Бене. А затем перенесётесь в современный мегаполис: отсюда открывается лучшая панорама на финансовый центр Пудун.

Улица настоящего мегаполиса

Вы пройдёте по самой известной и многолюдной шанхайской улице — Нанкинской. На протяжении нескольких сотен лет эта улица была главной торговой и транспортной артерией города. Вы увидите первые универмаги Шанхая, построенные англичанами еще в начале 20 века, но прекрасно функционирующие и сегодня. Именно здесь, среди огромного количества магазинов, билбордов и иллюминаций, чувствуется атмосфера настоящего Шанхая — города, где мирно уживаются абсолютно разные эпохи, стили и культуры.