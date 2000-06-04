Elena проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Пища телесная

Наша прогулка начнется в центре, у памятника Рембрандту. Фигуры у его подножия — персонажи главного шедевра мастера, «Ночного Дозора». Завершится экскурсия также у этой картины, но уже в Рейксмузеуме. Я проведу вас в переулок, где запрятана историческая амстердамская «столовка» — здесь редко встретишь туристов, зато регулярно обедают местные. Вы сможете закусить булочкой с подогретым мясом и традиционным арахисовым или другим соусом. Попробовать куриный суп «как у голландской бабушки» или шедевр «фритюрного искусства» — мясной крокет.

Мы отправимся дальше, по пути рассматривая Монетную башню с навершием-луковкой и любуясь видом на Цветочный рынок с моста. Заглянем в лавку, забитую фаянсом: вы научитесь отличать китайский фарфор от дельфтского фаянса и услышите об изделиях, которые со Золотого века украшали кухни бюргеров. По желанию в специализированном магазине продегустируем ваши любимые сорта сыра — или сразу все: откройте для себя новые вкусы и ароматы. И обязательно попробуем королеву голландского фастфуда — селедку, с луком или без и с разными ингредиентами.

Пища духовная

А на десерт вас ждет яблочный пирог в музее — лучший в Амстердаме! Взбодрившись кофе или сезонным пивом, направимся в отдел Золотого века: вы станете свидетелями настоящего голландского застолья. Приветственно поднимает бокал «веселый пьянчуга» кисти Хальса, у Флориса Ван Дайка готова стопка головок сыра, а служанка на картине Ван Дер Хельста вносит пирог на большом подносе.

Вы узнаете о главных шедеврах голландской живописи, раскроете характерные детали знаменитых натюрмортов и очаруетесь мастерством художников. Попробуете угадать, почему художники «свешивали» спиральки лимонной кожуры со столешницы и что за тарелки стоят на столе — китайский фарфор или делфтский фаянс?

Мы улыбнемся манере голландцев есть с ножа и «наряжать» пироги с мясом чучелами индейки, поговорим о том, в какие застольные игры играли бюргеры 400 лет назад. А завершится экскурсия у картины Рембрандта «Ночной Дозор», реставрация которой сейчас проходит на наших глазах. Вы услышите о её создании и художественных особенностях, а еще порассуждаете, попадет ли в суп изображенная на полотне курица.