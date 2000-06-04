Elena проводит ещё 6 экскурсий

  1. Экскурсии

Гастро-прогулка по городу и Рейксмузеуму

Познакомиться с местной кухней и голландской живописью и узнать о вкусовых пристрастиях амстердамцев

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча Площадь Рембрандта
  • Заказать экскурсию

230 за экскурсию

Elena
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Elena – Гид в Амстердаме
Эта экскурсия — сочетание гастрономического маршрута по Амстердаму и по Рейксмузеуму.

По пути к «Ночному дозору» мы попробуем типичные голландские блюда и закуски и сделаем кофе-паузу в музейном кафе.

Вас ждут рассказы о местной кухне, о голландской живописи Золотого века.

А еще — нарисованные накрытые столы, самодовольные бюргеры, заказчики Рембрандта, Хальса, и других мастеров.
Гастро-прогулка по городу и Рейксмузеуму
Гастро-прогулка по городу и Рейксмузеуму

Что вас ожидает

Пища телесная
Наша прогулка начнется в центре, у памятника Рембрандту. Фигуры у его подножия — персонажи главного шедевра мастера, «Ночного Дозора». Завершится экскурсия также у этой картины, но уже в Рейксмузеуме. Я проведу вас в переулок, где запрятана историческая амстердамская «столовка» — здесь редко встретишь туристов, зато регулярно обедают местные. Вы сможете закусить булочкой с подогретым мясом и традиционным арахисовым или другим соусом. Попробовать куриный суп «как у голландской бабушки» или шедевр «фритюрного искусства» — мясной крокет.
Мы отправимся дальше, по пути рассматривая Монетную башню с навершием-луковкой и любуясь видом на Цветочный рынок с моста. Заглянем в лавку, забитую фаянсом: вы научитесь отличать китайский фарфор от дельфтского фаянса и услышите об изделиях, которые со Золотого века украшали кухни бюргеров. По желанию в специализированном магазине продегустируем ваши любимые сорта сыра — или сразу все: откройте для себя новые вкусы и ароматы. И обязательно попробуем королеву голландского фастфуда — селедку, с луком или без и с разными ингредиентами.

Пища духовная
А на десерт вас ждет яблочный пирог в музее — лучший в Амстердаме! Взбодрившись кофе или сезонным пивом, направимся в отдел Золотого века: вы станете свидетелями настоящего голландского застолья. Приветственно поднимает бокал «веселый пьянчуга» кисти Хальса, у Флориса Ван Дайка готова стопка головок сыра, а служанка на картине Ван Дер Хельста вносит пирог на большом подносе.
Вы узнаете о главных шедеврах голландской живописи, раскроете характерные детали знаменитых натюрмортов и очаруетесь мастерством художников. Попробуете угадать, почему художники «свешивали» спиральки лимонной кожуры со столешницы и что за тарелки стоят на столе — китайский фарфор или делфтский фаянс?
Мы улыбнемся манере голландцев есть с ножа и «наряжать» пироги с мясом чучелами индейки, поговорим о том, в какие застольные игры играли бюргеры 400 лет назад. А завершится экскурсия у картины Рембрандта «Ночной Дозор», реставрация которой сейчас проходит на наших глазах. Вы услышите о её создании и художественных особенностях, а еще порассуждаете, попадет ли в суп изображенная на полотне курица.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в день, доступный в календаре гида, в 13.00 и длится до 16.00. После окончания экскурсии вы можете посетить музейный магазин, он открыт до 18.00. А сам музей открыт до 17.00.
  • Стоимость билета в музей — 17.50 евро, детям до 18-ти лет включительно вход бесплатный.
  • Примерная стоимость дегустируемых продуктов в евро:
    Булочка с теплым мясом 4.20, соус 0.40
    Суп 3.70
    Крокет 3.30
    Селедка 2.50
    Яблочный пирог 4.90
    Кофе 3.35
    Пиво 4-6.00
Гастро-прогулка по городу и Рейксмузеуму
Гастро-прогулка по городу и Рейксмузеуму
Гастро-прогулка по городу и Рейксмузеуму
Гастро-прогулка по городу и Рейксмузеуму
Гастро-прогулка по городу и Рейксмузеуму
Гастро-прогулка по городу и Рейксмузеуму

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала Площадь Рембрандта.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Elena
Elena
Я родом из России, полжизни прожила в Голландии, где получила диплом искусствоведа. Стараюсь рассказывать о Голландии и её художниках не только правильным и литературным, но прежде всего доступным языком. Работаю официальным гидом в Rijksmuseum и знаю музейную жизнь «изнутри». Замужем за голландцем более 20-ти лет, двое детей. Основала экскурсионный проект для русскоязычных туристов в Нидерландах. Задавайте любые вопросы, я знаю все аспекты жизни здесь. Читаю лекции в Москве и Петербурге.
Напишите мне

Elena проводит ещё 6 экскурсий

Делфт и девушка с жемчужной сережкойДелфт и девушка с жемчужной сережкойДелфт и девушка с жемчужной сережкой
250 за экскурсию
3 часа
3 отзыва
Неповторимая атмосфера старины, истории о «золотом» веке и прогулка по Вермееровским местам
Взгляд «Голландской Моны Лизы» продолжает зачаровывать людей во всем мире. Чтобы оказаться посреди декораций к голливудскому фильму «Девочка с жемчужной сережкой», не нужно ехать в Голливуд. Всего час езды на комфортабельном поезде из Амстердама — и вы окажетесь в городе, славящемся неповторимой атмосферой старины.
Rijksmuseum. Шедевры живописи Золотого векаRijksmuseum. Шедевры живописи Золотого векаRijksmuseum. Шедевры живописи Золотого века
125 за экскурсию
1.5 часа
11 отзывов
Расцвет Голландии 17 века в великолепных произведениях знаменитого музея
Приглашаю в голландскую Третьяковку! Посещение Главного музея страны Rijksmuseum даст вам более полное представление о периоде, которым более всего гордятся голландцы — семнадцатом веке. Недаром его называют Золотым.
Тайна ПодсолнуховТайна ПодсолнуховТайна Подсолнухов
150 за экскурсию
2 часа
27 отзывов
О жизни, внутреннем мире, отношениях и творчестве великого художника в окружении его шедевров
Музей Ван Гога — обязательный пункт в программе гостей Амстердама. Предлагаю вместе посетить музей и разобраться, почему сюда стоит большая очередь. Что в картинах Ван Гога привлекает как профессионалов искусства, так и любителей? Узнайте историю жизни художника, стоя среди самых лучших её иллюстраций — шедевров великого голландца.
Ночной Дозор и компания. Rijksmuseum и история мужчинНочной Дозор и компания. Rijksmuseum и история мужчинНочной Дозор и компания. Rijksmuseum и история мужчин
120 за экскурсию
1.5 часа
4 отзыва
Голландские мужчины XVI и XVII веков в произведениях музея
Приглашаю посмотреть Rijksmuseum с мужской точки зрения. Мы пройдем по экспозиции, и я расскажу о голландских мужчинах — мечтателях и мачо, первооткрывателях и предпринимателях, королях и адмиралах, свободных художниках и отцах семейств, забулдыгах и «олигархах».
Амстердам — город РембрандтаАмстердам — город РембрандтаАмстердам — город Рембрандта
299 за экскурсию
4 часа
Экскурсия по историческим местам столицы, связанным с именем художника
В городе каналов и мостов жил, творил и любил великий мастер светотени Ремрандт Харменс ван Рейн. Прогулка по центру Амстердама посвящена биографии и творчеству крупнейшего представителя золотого века нидерландской живописи. Вы увидите здания, которые создатель «Ночного Дозора» упорно обходил стороной, и осмотрите те городские пейзажи, которые Рембрандт запечатлел в своих произведениях. Побываете в Доме-музее с воссозданным интерьером жилых покоев и мастерской художника. В результате путь строптивого гения развернется у вас перед глазами, а эпоха расцвета национальной живописи станет ближе и понятнее.
Лучшее в Rijksmuseum с искусствоведомЛучшее в Rijksmuseum с искусствоведомЛучшее в Rijksmuseum с искусствоведом
150 за экскурсию
2 часа
34 отзыва
Восемь веков истории мирового искусства
Rijksmuseum — это не только Рембрандт и голландцы, это сокровищница шедевров мирового искусства, я предлагаю осмотреть самые любимые мною. Восемь веков истории искусства за два часа — это возможно!

Экскурсии по музеям Амстердама

Онлайн-экскурсия «Раскрыть тайны Винсента Ван Гога»Онлайн-экскурсия «Раскрыть тайны Винсента Ван Гога»Онлайн-экскурсия «Раскрыть тайны Винсента Ван Гога»
6 за человека
1.5 часа
20 отзывов
Проследить путь безумного гения через тернии к «Звездному небу» и понять его шедевры
Винсент Ван Гог — противоречивый художник и еще более противоречивый человек, оставивший после себя больше вопросов, чем ответов. На вебинаре вы получите ключ к пониманию главных работ Ван Гога и его полной драматизма судьбы. Вы разберетесь в трансформации стиля мастера, узнаете неожиданные факты из его биографии и поймете, почему «у каждого свой Ван Гог».
Билеты в Исторический музей АмстердамаБилеты в Исторический музей АмстердамаБилеты в Исторический музей Амстердама
15 за билет
1 час
Прогуляться сквозь столетия и эпохи и познакомиться с культурой Нидерландов
Музей истории Амстердама — это целый архитектурный комплекс XVI века с внутренними двориками и современными пристройками. Старинная живопись, фотографии, предметы городского быта, костюмы, интерактивные экраны со старой хроникой, макеты и точные копии городских интерьеров — экспонаты перенесут вас в прошлое и познакомят с местным колоритом!
Мультикарта в АмстердамеМультикарта в АмстердамеМультикарта в Амстердаме
65 за билет
1 час
Посетить лучшие музеи столицы и окрестных городов и проплыть на лодке по каналам
Увидеть работы великих импрессионистов в Рейксумзеуме и музее ван Гога, насладиться панорамой старого города с крыши научного музея или заглянуть в плавучий дом? С картой «I amsterdam» вы не потеряете время в очередях и успеете осмотреть все главные локации города. Распланируйте программу и исследуйте голландскую столицу за 24, 48, 72, 96 или 120 часов.
Музей Ван Гога — прогулка длиною в жизньМузей Ван Гога — прогулка длиною в жизньМузей Ван Гога — прогулка длиною в жизнь
30 за человека
2 часа
4 отзыва
Разобраться в противоречивой личности художника и понять его парадоксальные работы
На экскурсии по музею, где собрана крупнейшая коллекция работ Ван Гога, вы получите ключ к пониманию личности художника и его противоречивого творчества. Мы проследим связь между биографией Ван Гога и эволюцией его стиля, рассмотрим детали знаменитых шедевров и шаг за шагом погрузимся в мир «Звёздной ночи» и неувядающих «Подсолнухов».
Получить удовольствие от посещения Rijksmuseum с искусствоведомПолучить удовольствие от посещения Rijksmuseum с искусствоведом
169 за экскурсию
2 часа
15 отзывов
Повседневная жизнь Голландии XVII века в картинах Rijksmuseum
Я научу вас читать картины голландских художников Золотого Века и расскажу, чем жили, во что одевались, что ели и как проводили время строители и обитатели домов, которые и сегодня окружают любого попадающего в центр Амстердама. Без подготовки разобраться в значении многих артефактов тяжело, но с правильным проводником прогулка по музею принесет вам много удовольствия.
Необычные музеи АмстердамаНеобычные музеи АмстердамаНеобычные музеи Амстердама
180 за экскурсию
3 часа
Узнать о городе много нового на авторской прогулке по нетуристической части голландской столицы
Предлагаю вам прогуляться по нетуристической части Амстердама. Моя авторская гурманско-музейная прогулка придется по вкусу гедонистам, не лишенным любопытства к истории. Это отличный способ узнать много нового о городе, не отказывая себе в маленьких удовольствиях по пути.

Выбирайте и другие экскурсии в Амстердаме

История и архитектураНеобычные маршрутыКёкенхофРембрандтЗа городомМузей Ван ГогаФотосессииКвартал красных фонарейНа автомобилеНа велосипедеПлощадь ДамИндивидуальныеОбзорныеРейксмузеумЭдамЗаансе-СхансКофешопыВсеСо скидкойБилеты в музеиПо каналамПешкомВан ГогВолендамМузеи и искусствоНа автобусеНа корабликеГастрономическиеКоролевский дворецГитхорнГрупповыеКвестыВ другой городОнлайнВебинарыОнлайн-прогулки
230 за экскурсию
Заказать экскурсию