12 отзывов оставили туристы

11. 06. 18 была на экскурсии по Харлему. Бронировала экскурсию в ночь перед экскурсией, организатор практически моментально среагировала (в 23:00 ночи!) и очень вежливо ответила на все мои вопросы. Экскурсию проводила Оля. Это, определённо, была одной из лучших экскурсий, на которых я была! А я много, чего видела.. :) Это был самостоятельный визит в Харлем и мне очень приятно, что я провела его в компании такого замечательного гида.. Вообще, было такое ощущение, что я приехала в гости к подруге, которая составила мне приятную компанию и при этом отлично владеет информацией. Оля приятный, лёгкий, позитивный и тактичный человек, и профессиональный гид. Легко адаптировала маршрут под мои просьбы, отвечала на все вопросы и пожелания. Я не только познакомились с Харлемом, но и узнала много интересного и любопытного о местных жителях, их культуре и менталитете. Получила массу удовольствий и впечатлений. Оля, большое спасибо тебе за интересную экскурсию, замечательную фотосессию и приятную компанию! Если вы едете в Харлем, не упустите свой шанс и бронируйте экскурсию с Олей! :)