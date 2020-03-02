12 отзывов оставили туристы

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Харлем для своих: прогулка по необычным местам города

Прелести и тайны одного из красивейших городов Голландии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3.5 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча по договоренности
  • Заказать экскурсию

От 182 за экскурсию

У этой экскурсии12 отзывов
5
Anastasia
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Anastasia – представитель в Амстердаме
Харлем — город 🏙️ с богатейшей историей 📖 и, безусловно, один из красивейших городов в Нидерландах.

Мы с вами постараемся разобраться, что за тайны хранит этот удивительный город и чем он притягивает искушенных в комфорте и развлечениях жителей столицы.
Харлем для своих: прогулка по необычным местам города
Харлем для своих: прогулка по необычным местам города

Каждое утро поезда привозят тысячи туристов, которые, пробежав по туристическому маршруту, включающему в себя 4-5 улиц старого города, торопятся к следующим городам и пунктам программы. Однако город может показать значительно больше стандартного туристического маршрута.

Что вас ожидает

  • От здания вокзала мы спустимся на живописную набережную реки Спарне, откуда открывается вид на работающую и по сей день мукомольную мельницу, окруженную множеством маленьких яхт и корабликов. Если экскурсия придется на субботу, познакомимся с мельником и узнаем о тонкостях его работы.
  • Увидим красивый разводной мост, рядом с которым стоит очень необычное здание только недавно закрытой городской тюрьмы. На набережной покормим уток и гусей.
  • Прогуляемся по набережной, посмотрим на старинные здания, например, весовую палату, дом-музей купца Тейлера, сильно выделяющийся своей пышностью на фоне других голландских домов. Узнаем их историю.
  • Выпьем лучший в Харлеме кофе в кафе на набережной с замечательным видом на реку и разводные мосты. Если нам повезет, мы сможем увидеть весьма необычные механизмы разведения мостов.
  • Заглянем в тихие живописные хофье, узнаем больше об этой голландской традиции.
  • По дороге увидим множество интересных уличных скульптур, некоторые из которых притаились в самых неожиданных местах.
  • Все, конечно, знают об амстердамском квартале «красных фонарей». Харлемский — значительно менее известен и в путеводителях не значится. Попробуем его найти.
  • Познакомимся с творчеством Франса Халса — одного из самых знаменитых и талантливых голландских художников. После экскурсии можно будет самостоятельно отправиться в музей, где собраны его работы!
  • Выйдем на главную площадь Гроте Маркт. По субботам она выглядит особенно атмосферно: именно здесь, под стенами величественного собора, раскидывается главный продуктовый рынок Харлема, где под колокольный звон можно попробовать вкуснейшие домашние сыры, хлеб, шоколад, фрукты ну и, конечно, голландскую селедку.
  • Посетим собор, где находится самый мощный орган в Европе. На этом органе играл Моцарт, когда ему было 12 лет. Именно в этом соборе похоронен знаменитый голландский художник Франс Халс.
  • На площади находится комплекс авторитетных музеев современного искусства. Выйдя из собора и достаточно проникнувшись атмосферой старого города, можно посетить один из них.
  • Направимся в сторону чуть более современной части города, усыпанной ночными барами с живой музыкой, магазинами дизайнерской одежды, милыми секонд-хэндами, полными виниловых пластинок. Заглянем в «коричневый бар», где по вечерам собираются жители окрестного квартала, чтобы выпить пива, пообщаться и послушать старый рок в живом исполнении.
  • Именно в этой части города мы сможем зайти в старую аптеку, где со всех сторон на посетителей смотрят деревянные головы в тюрбанах, в стеклянных старинных колбах видны разноцветные пилюли, а воздух пропитан запахом лакрицы.
  • Обязательно зайдем в магазин дизайнерских светильников. Каждый из этих светильников можно увидеть в музеях дизайна Лондона, Амстердама, Парижа. А имена авторов составляют гордость дизайнерской профессии.
  • Закончим же нашу прогулку в одном из наиболее атмосферных пивных баров Голландии, находящемся в здании старой церкви, где мы сможем попробовать разные сорта пива.

Что мы увидим:

  • Здание вокзала
  • Живописные хофье
  • Музей Тейлера (посещение по желанию)
  • Палату весов
  • Здание тюрьмы
  • Ветряную мельницу (посещение по субботам)
  • Квартал красных фонарей
  • Музей Франса Халса
  • Гроте Маркт (собор святого Бавона, гильдия мясников, ратуша, памятник голландскому первопечатнику, музей современного искусства (посещение по желанию))
  • Старинная аптека
  • Магазин дизайнерский светильников
  • Пивной бар в старой церкви

А также:

  • Узнаем о секретах работы мельника
  • Попробуем голландскую сельдь
  • Покормим уток и гусей
  • Попробуем множество сортов голландского сыра
  • Найдем множество очаровательных уличных скульптур
  • Посетим главный выходной рынок под стенами собора (суббота)
  • Попробуем разные сорта голландского пива Jopen

Организационные детали

  • В стоимость включено:
    — Дегустация сыров
    — Кормление гусей и уток
    — Совместные памятные фотографии
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Харлем для своих: прогулка по необычным местам города
Харлем для своих: прогулка по необычным местам города
Харлем для своих: прогулка по необычным местам города
Харлем для своих: прогулка по необычным местам города
Харлем для своих: прогулка по необычным местам города
Харлем для своих: прогулка по необычным местам города
Харлем для своих: прогулка по необычным местам города
Харлем для своих: прогулка по необычным местам города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Anastasia
Anastasia
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии и готовы рассказывать о ней с утра до ночи. Мы любим гулять и находить необычные места, дома, дворики, магазины, скульптуры, граффити и прочее, все то, что люди обычно не замечают и пробегают мимо. Я думаю, что именно поэтому мы уже знаем много того, о чем не пишут в путеводителях. Были бы рады показать вам все это, чтобы вы тоже смогли ощутить такие же радостные эмоции.
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12 отзывов оставили туристы

2 марта 2020
Благодарим Ольгу за то, что рассказывали нам только то, что было нам интересно! Получился очень большой и душевный разговор во время прогулки, благодаря которому мы полюбили Нидерланды еще больше! В Хаарлем стоит поехать как минимум за тем, чтобы побольше узнать о стране не в толпе других туристов, а по ходу очень приятной и спокойной прогулки.
15 мая 2019
Огромное спасибо Ольге и Диане - нашим гидам по Нидерландам! Это было и увлекательное путешествие вглубь истории и рассказ о жизни, быте и традициях современных голландцев. Экскурсии были похожи на прогулку с добрыми друзьями. Было отличное настроение!!! Еще раз, большое спасибо и до новых встреч!!!
18 ноября 2018
Очень интересно и душевно прошла наша прогулка по Харлему, огромное спасибо Ольге за столько интересной информации о Голландии и ее жителях!
29 сентября 2018
27. 09. 2018 Ольга провела нашей компании (4 человека) замечательную экскурсию по Харлему. Ольга очень позитивная, открытая девушка, влюбленная в Харлем, который мтал для нее домом. Показала нам город, как местный житель, отвела в интересные места, дворики, улочки, в которые сам никогда не пойдешь. Вся проогулка сопровождалась занимательными историями, рассказами с историческими фактами. Ольга любезно откликалась на наши желания выпить кофе и даже пива. Благодаря Оле мы открыли для себя Харлем и захотели вернуться сюда еще раз. Тем, кто ищет не только открыточные, но и живые,, известные только местным места, кто хочет почувствовать дыхание города - тем. смело на экскурсию с Ольгой. Ирина Удалова. Москва
2 июля 2018
Прекрасная экскурсия, мы остались крайне довольны. Красивый город, хороший маршрут, знания гида - все на высшем уровне! Екатерине огромное спасибо за экскурсию, много эмоций, вовлечённость и дружелюбие. Однозначно рекомендую. Соотношение цена - качество, считаю, более чем оптимально. Екатерина, спасибо ещё раз!
29 июня 2018
Великолепная экскурсия. Харлем - хорошая альтернатива шумному, многоголосому и незасыпающему Амстердаму. Типичная голландская архитектура, тихие уютные улочки, в общем идилия. Очень рекомендуется для отдыха от Амстердама.
12 июня 2018
11. 06. 18 была на экскурсии по Харлему. Бронировала экскурсию в ночь перед экскурсией, организатор практически моментально среагировала (в 23:00 ночи!) и очень вежливо ответила на все мои вопросы. Экскурсию проводила Оля. Это, определённо, была одной из лучших экскурсий, на которых я была! А я много, чего видела.. :) Это был самостоятельный визит в Харлем и мне очень приятно, что я провела его в компании такого замечательного гида.. Вообще, было такое ощущение, что я приехала в гости к подруге, которая составила мне приятную компанию и при этом отлично владеет информацией. Оля приятный, лёгкий, позитивный и тактичный человек, и профессиональный гид. Легко адаптировала маршрут под мои просьбы, отвечала на все вопросы и пожелания. Я не только познакомились с Харлемом, но и узнала много интересного и любопытного о местных жителях, их культуре и менталитете. Получила массу удовольствий и впечатлений. Оля, большое спасибо тебе за интересную экскурсию, замечательную фотосессию и приятную компанию! Если вы едете в Харлем, не упустите свой шанс и бронируйте экскурсию с Олей! :)
Илья
28 апреля 2018
Остались в полном восторге от экскурсии по Харлему!!! Настя прекрасный рассказчик, видно что любит своё дело! Красивый городок, отличная прогулка - не пожалеете!!! Очень рекомендуем и экскурсию и экскурсовода!!! Ещё раз спасибо Настя!!!!
8 января 2018
Анастасия -очень молодой гид, который располагает к себе своей энергией и юношеским задором. В Гарлеме она жила какое-то время, поэтому город знает хорошо. Так как сама живет и учиться в Амстердаме, то очень интересен ее "переходный взгляд "на Нидерланды как страну.
29 августа 2017
Хотелось бы выразить огромную благодарность чудесному гиду Анастасии! Было безумно интересное и познавательно! Очень советую экскурсию в Харлеме именно вместе с Анастасией! Будете довольны! :)
Ещё 2 отзыва

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Я приглашаю вас на прогулку по Амстердаму, который знают и любят его жители. Конечно, мы не сможем обойти стороной королевский дворец, Биржу и другие важные достопримечательности. Но главное — мы увидим места, которые амстердамцы оберегают от посторонних глаз, где сосредоточены душа и очарование этого волшебного города.

Экскурсии по пригородам Амстердама

Фото-экскурсия по парку КёкенхофФото-экскурсия по парку КёкенхофФото-экскурсия по парку Кёкенхоф
135 за экскурсию
2 часа
Оказаться в мире цветов и получить профессиональные кадры-воспоминания о сказочном месте
Когда ваше путешествие в Нидерланды запланировано на весну, королевский парк цветов пропустить никак нельзя. Он подарит самые радужные эмоции и самые красочные фотографии. Вместе мы пройдем по лучшим уголкам Кёкенхофа: я расскажу, как тюльпан стал символом Королевства, и запечатлею вас на фоне цветочного великолепия!
Заансе-Сханс — пейзаж деревенской жизниЗаансе-Сханс — пейзаж деревенской жизниЗаансе-Сханс — пейзаж деревенской жизни
190 за экскурсию
4 часа
4 отзыва
Открыть старинные Нидерланды: ветряные гиганты, изящные кломпы, традиционный сыр и какао
Заансе-Сханс — уникальная частичка голландской истории на реке Заан. Забудьте назойливый шум Амстердама: вы попадете в те самые Нидерланды, которые путешественники могли увидеть столетия назад. Увидите домики купцов и ремесленников, посетите мельницы и бакалейную лавку XIX века и узнаете об укладе сельского дома изнутри.
Делфт и девушка с жемчужной сережкойДелфт и девушка с жемчужной сережкойДелфт и девушка с жемчужной сережкой
250 за экскурсию
3 часа
3 отзыва
Неповторимая атмосфера старины, истории о «золотом» веке и прогулка по Вермееровским местам
Взгляд «Голландской Моны Лизы» продолжает зачаровывать людей во всем мире. Чтобы оказаться посреди декораций к голливудскому фильму «Девочка с жемчужной сережкой», не нужно ехать в Голливуд. Всего час езды на комфортабельном поезде из Амстердама — и вы окажетесь в городе, славящемся неповторимой атмосферой старины.
Гитхорн: деревушка с каналами вместо дорогГитхорн: деревушка с каналами вместо дорогГитхорн: деревушка с каналами вместо дорог
220 за человека
7 часов
2 отзыва
Из Амстердама — в голландскую «маленькую Венецию», сохранившую атмосферу старины и фермерского быта
Одноэтажные домики с крышами, укрытыми камышом, каналы, по которым нешумно скользят лодки, густая зелень и яркие клумбы — деревушка Гитхорн с годами почти не изменилась. Вместе мы прогуляемся среди старинных домов, прокатимся на лодочке по дорогам-каналам и увидим, как жили голландцы столетие назад. Я расскажу о быте фермеров и открою любопытные факты о Гитхорне.
Велопрогулка по окрестностям АмстердамаВелопрогулка по окрестностям АмстердамаВелопрогулка по окрестностям Амстердама
47 за человека
6 часов
9 отзывов
Увидеть крепость Мюйден, средневековый замок, мельницы, реки и разводные мосты на душевной экскурсии
Вы увидите готический «замок на воде» Мюйдерслот, прокатитесь вдоль рек Гейн, Вехт и насладитесь необыкновенной красотой местной природы. Я расскажу о городах-крепостях вокруг Амстердама и помогу почувствовать колорит уютных голландских деревень.
Экскурсия в сырный город Эдам и рыбацкую деревню ВолендамЭкскурсия в сырный город Эдам и рыбацкую деревню ВолендамЭкскурсия в сырный город Эдам и рыбацкую деревню Волендам
350 за экскурсию
5.5 часов
6 отзывов
История голландского сыра и легенды средневекового города с кукольными домиками и разводными мостами
Во время поездки в Эдам и Волендам вы познакомитесь с историей голландского сыра и услышите легенды средневекового города с кукольными домиками и разводными мостами.

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