Каналы Амстердама - ощутить дух Северной Венеции

Исторические сюжеты, яркие места и нидерландская культура на прогулке по старинному кварталу Йордан

В одном из самых атмосферных районов вы узнаете, как неутомимым амстердамцам удалось создать инженерные чудеса, ставшие символом города.

Познакомитесь с историей хаусботов, побываете в секретных двориках и откроете особенности нидерландского быта.

А также навестите местных дизайнеров и отведаете традиционный яблочный пирог в его лучшем исполнении.
Каналы Амстердама - ощутить дух Северной Венеции
Каналы Амстердама - ощутить дух Северной Венеции
Каналы Амстердама - ощутить дух Северной Венеции
Каналы Амстердама - ощутить дух Северной Венеции
Каналы Амстердама - ощутить дух Северной Венеции
Каналы Амстердама - ощутить дух Северной Венеции
Каналы Амстердама - ощутить дух Северной Венеции
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Описание

Что вас ожидает

Самобытная атмосфера Северной Венеции

На прогулке вдоль бывшего городского рва, каналов Херенграхт, Кейзерсграхт, а также канала Принцев вы услышите историю шедевров инженерной мысли и узнаете, как многочисленные водные артерии стали символом стойкости, упорства и авантюризма амстердамцев. Я также покажу самый маленький дом в мире, возле плавучих домов поговорим о том, как появилась традиция жить на воде и чем интересен быт их обитателей. Также вы отыщете спрятанную католическую церковь, где все службы проводились под страхом быть арестованным. И познакомитесь с печально известной историей дома-музея Анны Франк.

Амстердам и его жители

На площади перед Северной церковью вы перенесетесь во времена 18 века и услышите об эпицентре многих городских бунтов. Узнаете о пивной культуре в Средние века, а возле здания Вест-Индской компании обратитесь к самым истокам нидерландского азарта и торговли. При желании зайдете в лавки амстердамских дизайнеров в колоритном районе «9 улиц». Заглянете в секретные дворики, встретите игрушечные домики, поймете, из каких мелочей соткан быт местных жителей, и откроете особенности нидерландского менталитета. А в одном из старейших заведений попробуете традиционный голландский яблочный пирог.

Организационные детали

  • Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии
  • Экскурсию для вас проведу я или мой коллега

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Центральном вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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