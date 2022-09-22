В одном из самых атмосферных районов вы узнаете, как неутомимым амстердамцам удалось создать инженерные чудеса, ставшие символом города. Познакомитесь с историей хаусботов, побываете в секретных двориках и откроете особенности нидерландского быта. А также навестите местных дизайнеров и отведаете традиционный яблочный пирог в его лучшем исполнении.

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Описание

Что вас ожидает

Самобытная атмосфера Северной Венеции

На прогулке вдоль бывшего городского рва, каналов Херенграхт, Кейзерсграхт, а также канала Принцев вы услышите историю шедевров инженерной мысли и узнаете, как многочисленные водные артерии стали символом стойкости, упорства и авантюризма амстердамцев. Я также покажу самый маленький дом в мире, возле плавучих домов поговорим о том, как появилась традиция жить на воде и чем интересен быт их обитателей. Также вы отыщете спрятанную католическую церковь, где все службы проводились под страхом быть арестованным. И познакомитесь с печально известной историей дома-музея Анны Франк.

Амстердам и его жители

На площади перед Северной церковью вы перенесетесь во времена 18 века и услышите об эпицентре многих городских бунтов. Узнаете о пивной культуре в Средние века, а возле здания Вест-Индской компании обратитесь к самым истокам нидерландского азарта и торговли. При желании зайдете в лавки амстердамских дизайнеров в колоритном районе «9 улиц». Заглянете в секретные дворики, встретите игрушечные домики, поймете, из каких мелочей соткан быт местных жителей, и откроете особенности нидерландского менталитета. А в одном из старейших заведений попробуете традиционный голландский яблочный пирог.

Организационные детали