11 отзывов оставили туристы

Екатерина безусловно очень милая, приятная и общительная девушка, которая максимально пыталась передать свои знания об Амстердаме. Тот редкий тип людей, которые всегда улыбаются и разговаривают через улыбку! За 3, 5 часа мы обошли самые известные места в центре города, в весьма спокойном темпе. К сожалению, нам не хватило глубины исторических и архитектурных познаний гида, увлекательных историй и понимания культуры. Очень удачно получилось, что мы взяли экскурсию сразу по приезду в город и ещё не успели его самостоятельно осмотреть, поэтому Амстердам впечатлял самостоятельно, даже без помощи гида)) эта экскурсия будет хороша для первой прогулки по городу, если вдруг у вас нет карты или электронного путеводителя, или желания утруждаться их изучением)) для более искушённых и жадных до знаний путешественников, боюсь, глубины не хватит (