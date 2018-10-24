11 отзывов оставили туристы

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Ценности Амстердама

Увлекательное путешествие по городу с погружением в удивительные истории и места

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у главного входа в Центральный вокзал
  • Заказать экскурсию

120 за экскурсию

У этой экскурсии11 отзывов
4.27
Ekaterina
Задать вопросОбычно отвечает за 16 ч.
Ekaterina – Гид в Амстердаме
Предлагаю вместе со мной совершить увлекательное путешествие по городу вашей мечты: погрузиться в пеструю мешанину языков и наций, прогуляться 👣 по лабиринту городских улочек, каналов, мостов, милых магазинчиков и домиков с самыми разнообразными фасадами.
Ценности Амстердама
Ценности Амстердама

Амстердам многолик: многочисленные музеи, художественные салоны и антикварные лавки, воздух вольного города, тюльпаны и голландский сыр — все это не обманет ваших ожиданий и не оставит вас равнодушными. Как говорят сами голландцы: Амстердам гораздо больше, чем кажется. Здесь нет ничего невозможного. В этом городе только один запрет — на любые другие запреты!

Программа

  • Во время прогулки мы с вами узнаем, почему голландцы предпочитают жить на баржах и передвигаться на велосипедах и почему за одну тюльпановую луковицу голландцы отдавали полдома.
  • Мы посетим тайные часовни, и я расскажу вам, почему они появились. Пройдем через знаменитый цветочный рынок, который удивляет своим разнообразием в любое время года.
  • Наслаждаясь прогулкой, мы неожиданно попадем в закрытый тихий дворик Амстердама. Конечно же, увидим дом, где жил и творил гениальный голландский живописец Рембрандт.
  • По пути мы будем делать интересные снимки городских пейзажей, пробовать знаменитую голландскую селедку и голландский сыр, а также голландский кофе «наоборот». И заглянем в кафе, расположенное в одном из старейших деревянных домов Амстердама. Здесь мы попробуем традиционный голландский спиртной напиток. Свое странное название кафе получило от легендарной истории, о которой я непременно расскажу.
  • И через площадь субботнего рынка мы направимся в квартал Красных фонарей, где улицы покрыты домами-окнами с красным освещением. Интересно и просто побродить по улочкам этого уникального района, и сходить в здешние театры и магазины, предлагающие купить вещи, которые вы даже не могли вообразить. А также мы сможем посетить первый кофешоп Голландии.
  • Еще я советую обязательно каждому заглянуть в потрясающее место, откуда виден весь Амстердам сверху! Ведь в Амстердаме так мало возможностей увидеть и сфотографировать этот город с высоких точек.
  • У Амстердама необычная история возникновения, сохранившаяся в названии города. И все дороги обязательно приведут нас на площадь, с которой и началась история Амстердама. А возможно, и наше с вами знакомство с городом начнется с этой площади. Вокруг нее уютно расположились уличные кафе, где так приятно посидеть в солнечный день!
  • Я уверена, в Амстердаме каждый найдет то, что ищет! С шопоголиками мы заглянем в маленькие, скрытые от туристических глаз переулки с их магазинчиками и небольшими базарами, где можно найти винтажную одежду, украшения ручной работы, вещицы для интерьера и многое другое. Пройдем по самой старой торговой улице Амстердама, а также зайдем в бутики модных дизайнеров.
  • Конечно, Амстердам — город бриллиантов. Поэтому отложите приобретение украшений до посещения алмазной фабрики Амстердама — единственной в мире, выпускающей бриллиант с 121 гранью.
  • С любителями истории и старины мы обязательно побываем на блошином рынке и сможем заглянуть в Тоталитарный антикварный магазин с эклектичной коллекцией пропаганды.
  • Во время нашей прогулки я открою вам тайну строительства амстердамских покосившихся кукольных домиков, в которых живут вовсе не кукольного роста люди. А ещё расскажу вам об истории города, обычаях и нравах местных жителей. Вы узнаете много новых сторон Амстердама!
  • После изучения города вы обязательно проголодаетесь, и я подскажу вам, где отведать блюда голландской кухни и не только, ведь в городе собрано много кафе и ресторанов со всего мира. А если вы захотите послушать живую музыку или сходить потанцевать, я с радостью поделюсь с вами своими излюбленными местами.

Организационные детали

Дополнительные опции:

  • Посещение бриллиантовой фабрики (бесплатная экскурсия) + бесплатный билет на кораблик.
  • Фотосопровождение. Если вы хотите запечатлеть себя во время прогулки на фоне Амстердама и потом, просматривая фото, вновь ощущать себя здесь, пишите!
Ценности Амстердама
Ценности Амстердама
Ценности Амстердама
Ценности Амстердама
Ценности Амстердама
Ценности Амстердама
Ценности Амстердама
Ценности Амстердама
Ценности Амстердама
Ценности Амстердама
Ценности Амстердама

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у главного входа в Центральный вокзал.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ekaterina
Ekaterina
Я Катя, ВЛЮБЛЁННАЯ в НИДЕРЛАНДЫ! Cейчас живу в одном из самых красивых и удивительных городов мира — в Амстердаме. В один прекрасный день я поняла, что безвозвратно и горячо влюбилась. И хочу делиться этой любовью. С теми, кто любит открывать новые места нашей планеты. С теми, кто давно грезит о тюльпановых полях, мельницах и деревянных башмачках — кломпах. И даже с теми, кто оказался здесь случайно. Уверена, равнодушным не останется никто. Так моя любовь к этому городу переросла в профессию, и я стала гидом. C 2012 года работаю в сфере туризма. Если хотите интересно прогуляться по Амстердаму и окрестностям, в тёплой и дружеской атмосфере, тогда я ваша идеальная компания.
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11 отзывов оставили туристы

24 октября 2018
Гида заменили, гид с нами погулял час, отправили на экскурсию в ювелирный магазин (бесплатную для всего города) без своего участия, потом отвели на канал, куда отправили с аудиогидом. (Ценой 16 евро) За что мы платили - не понятно
Юлия
3 мая 2018
Екатерина безусловно очень милая, приятная и общительная девушка, которая максимально пыталась передать свои знания об Амстердаме. Тот редкий тип людей, которые всегда улыбаются и разговаривают через улыбку! За 3, 5 часа мы обошли самые известные места в центре города, в весьма спокойном темпе. К сожалению, нам не хватило глубины исторических и архитектурных познаний гида, увлекательных историй и понимания культуры. Очень удачно получилось, что мы взяли экскурсию сразу по приезду в город и ещё не успели его самостоятельно осмотреть, поэтому Амстердам впечатлял самостоятельно, даже без помощи гида)) эта экскурсия будет хороша для первой прогулки по городу, если вдруг у вас нет карты или электронного путеводителя, или желания утруждаться их изучением)) для более искушённых и жадных до знаний путешественников, боюсь, глубины не хватит (
1 мая 2018
Екатерина милая и улыбчивая девушка, но в экскурсии не хватило исторических фактов и увлекательности. Экскурсия очень простая и считаю, что не стоит таких денег, тем более, что 80% информации можно узнать просто немного почитав об Амстердаме с любого источника. На некоторые вопросы мы не получили содержательных ответов, экскурсия длилась до 3х часов и как оказалось помимо заплаченной стоимости необходимо было оплатить напиток гида, когда сидели в кафе.
8 апреля 2018
Спасибо Катерине за прекрасную экскурсию
25 февраля 2018
Спасибо Екатерине, очень хорошие знания, интересный маршрут, прислушивается к потребностям группы. очень приятная, умная девушка. Экскурсию позволила за 3 часа почувствовать дух Амстердама.
11 февраля 2018
Катя очень легко и всесторонне рассказала о самых главных особенностях города. Хорошо знает историю и обычаи Амстердама. Спасибо большое!
9 февраля 2018
Заказывали обзорную экскурсию!!! Екатерина была великолепна!!! Время пролетело незаметно!!! Всем рекомендую... а еще Катя нам посоветовала прокатиться на кораблике и это было волшебно!!!
31 декабря 2017
Отличная экскурсия. Елена очень интересно и красочно рассказала о городе Амстердаме. Провела нас по самым интересным местам. Завела на дегустацию голландских сыров. После ее экскурсии посмотрели на город совершенно другими глазами. Для нашего ребёнка была одна из лучших экскурсиий. Обязательно будем советовать ее своим друзьям и знакомым как интересного экскурсовода.
4 декабря 2017
Экскурсия понравилась, гид тоже (Елена). Харизма Елены стиль экскурсии для нас в десятку. Рекомендую тем, кто хочет нестандартно посмотреть Амстердам. По ходу экскурсию можно дополнять, менять, делать остановку на чашку кофе и продолжать обсуждать все, что ты видела, и продолжать дальше. Так можно гулять по Амстердаму целый день и эммоции только по нарастающей и только жалеешь, что время пролетело очень быстро и надо расставаться с гидом.
Елена
4 мая 2015
Экскурсия нам понравилась, проводила её Аня. Экскурсия полностью соответствовала описанию. Амстердам очаровал!! А это и есть главная цель прогулки с гидом. Много интересных фактов, исторических данных. Было по- настоящему интересно, мы и не заметили, как время экскурсии истекло;) Ане огромное спасибо!!
Ещё 1 отзыв

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