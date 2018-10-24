11 отзывов оставили туристы

Я Катя, ВЛЮБЛЁННАЯ в НИДЕРЛАНДЫ! Cейчас живу в одном из самых красивых и удивительных городов мира — в Амстердаме. В один прекрасный день я поняла, что безвозвратно и горячо влюбилась. И хочу делиться этой любовью. С теми, кто любит открывать новые места нашей планеты. С теми, кто давно грезит о тюльпановых полях, мельницах и деревянных башмачках — кломпах. И даже с теми, кто оказался здесь случайно. Уверена, равнодушным не останется никто. Так моя любовь к этому городу переросла в профессию, и я стала гидом. C 2012 года работаю в сфере туризма. Если хотите интересно прогуляться по Амстердаму и окрестностям, в тёплой и дружеской атмосфере, тогда я ваша идеальная компания.