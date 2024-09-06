2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по Лиссабону: погружение в атмосферу города
Откройте для себя Лиссабон с экспертом: исторические районы, живая музыка фаду и уникальные традиции
Начало: В районе Площади Россиу (Praça do Rossio)
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Синтре и окрестностям Лиссабона
Проведите незабываемый день в Синтре, исследуя секретные уголки и наслаждаясь вкусами Португалии в компании знающего гида
Начало: Ваш отель
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
€349 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Пешком по старому городу: индивидуальная экскурсия по Лиссабону
Погрузитесь в атмосферу старого Лиссабона, прогуливаясь по его узким улочкам, наслаждаясь видами со смотровых площадок и катаясь на трамваях
Начало: В районе площади Педру IV
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
€120 за всё до 8 чел.
5 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Лиссабон: величие океана и тайны мыса Рока в одной экскурсии
Откройте для себя величественный Лиссабон с его знаковыми местами и тайнами, которые раскроются вам во время экскурсии
Начало: На площади Rossio
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 сен в 10:00
€130 за человека
4.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Истории старого Лиссабона: живая картина веков
Погрузитесь в удивительный мир историй Лиссабона, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Dom Pedro IV
Расписание: во вторник и четверг в 14:00, в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
Завтра в 09:00
10 сен в 14:00
€43 за человека
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Лиссабону: история и современность
На этой экскурсии вы увидите не только классические достопримечательности Лиссабона, но и его скрытые уголки. Узнайте историю, культуру и архитектуру города
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
€174 за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Уникальная прогулка по Лиссабону: знаковые места и живые уголки
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона на индивидуальной экскурсии. Узнайте о культуре, традициях и скрытых уголках города. Попробуйте местные сладости и жинжу
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €150 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны пяти районов Старого Лиссабона
Все, что нужно узнать, увидеть, попробовать и прочувствовать, чтобы влюбиться в город на семи холмах
Начало: Под Триумфальной аркой
Сегодня в 11:30
Завтра в 15:00
€93 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия6 сентября 2024Экскурсия по Лиссабону с Ясей была хорошей! Она не только увлекательно рассказала о городе, но и учла наши пожелания –
- AAndrei5 сентября 2024Татьяна - прекрасный рассказчик, знающий историю Лиссабона и Португалии. Больше четырех часов прогулки пролетели на одном дыхании! Спасибо огромное!
- ЕЕлизавета3 сентября 2024От души благодарим Елену за познавательную и главное - душевную экскурсию к мысу Рока! Елена не только классный профессионал, но
- ТТатьяна1 сентября 2024Это было потрясающе, мы гуляли по самым атмосферным местам Лиссабона, останавливались и любовались такими красивыми видами города, заходили в аутентичные
- EEvgenya31 августа 2024Благодарю Вас Елена, за супер познавательный тур и такое душевное общение 🥰✅
- EEvgenya31 августа 2024Яся, ты и Лиссабон в моем сердце навсегда 😁🥰! Благодарю за этот замечательный и наполняющий португальской душевностью день 😘 ✅
- VVictoria30 августа 2024Великолепная экскурсия! Хорошая подача материала, не скучно) Интересные места для посещения. За 5 часов появилось представление о культуре, архитектуре страны, хотя до этого не знали ничего.
- ЕЕкатерина30 августа 2024Огромная благодарность гиду, за прекрасную экскурсию и интересные истории! Очень понравилась экскурсия, интересный маршрут, я осталась очень довольна, спасибо!
- ААлёна29 августа 2024Провели отличных полдня с Оксаной. Было интересно, весело, позновательно, и совершенно не утомительно, несмотря на солнечный и жаркий день. Это
- ААлексей25 августа 2024Спасибо! Получилось, как дома. Неформально, комфортно, не по избитым туристическим маршрутам. Отличный день случился!
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «На Рождество»
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