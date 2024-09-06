На Рождество – экскурсии в Лиссабоне

Найдено 8 экскурсий в категории «На Рождество» в Лиссабоне на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Свидание с Лиссабоном каждый день
Пешая
307 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по Лиссабону: погружение в атмосферу города
Откройте для себя Лиссабон с экспертом: исторические районы, живая музыка фаду и уникальные традиции
Начало: В районе Площади Россиу (Praça do Rossio)
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
25 за человека
Душевный день в Синтре и окрестностях
На машине
59 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Синтре и окрестностям Лиссабона
Проведите незабываемый день в Синтре, исследуя секретные уголки и наслаждаясь вкусами Португалии в компании знающего гида
Начало: Ваш отель
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
349 за всё до 4 чел.
Пешком по старому городу
Пешая
127 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Пешком по старому городу: индивидуальная экскурсия по Лиссабону
Погрузитесь в атмосферу старого Лиссабона, прогуливаясь по его узким улочкам, наслаждаясь видами со смотровых площадок и катаясь на трамваях
Начало: В районе площади Педру IV
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
120 за всё до 8 чел.
От статуи Христа до мыса Рока
На машине
214 отзывов
5 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Лиссабон: величие океана и тайны мыса Рока в одной экскурсии
Откройте для себя величественный Лиссабон с его знаковыми местами и тайнами, которые раскроются вам во время экскурсии
Начало: На площади Rossio
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 сен в 10:00
130 за человека
Истории старого Лиссабона
Пешая
118 отзывов
4.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Истории старого Лиссабона: живая картина веков
Погрузитесь в удивительный мир историй Лиссабона, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Dom Pedro IV
Расписание: во вторник и четверг в 14:00, в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
Завтра в 09:00
10 сен в 14:00
43 за человека
Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
На машине
111 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Лиссабону: история и современность
На этой экскурсии вы увидите не только классические достопримечательности Лиссабона, но и его скрытые уголки. Узнайте историю, культуру и архитектуру города
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
174 за всё до 4 чел.
Душевная экскурсия по Лиссабону
Пешая
284 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Уникальная прогулка по Лиссабону: знаковые места и живые уголки
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона на индивидуальной экскурсии. Узнайте о культуре, традициях и скрытых уголках города. Попробуйте местные сладости и жинжу
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 150 за всё до 4 чел.
Тайны пяти районов Старого Лиссабона
Пешая
30 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны пяти районов Старого Лиссабона
Все, что нужно узнать, увидеть, попробовать и прочувствовать, чтобы влюбиться в город на семи холмах
Начало: Под Триумфальной аркой
Сегодня в 11:30
Завтра в 15:00
93 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    6 сентября 2024
    Тайны пяти районов Старого Лиссабона
    Экскурсия по Лиссабону с Ясей была хорошей! Она не только увлекательно рассказала о городе, но и учла наши пожелания –
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    показала отличные места для покупки обуви. Прогулка по Алфаме с её видами и атмосферой фаду, а также посещение красочной Моурарии оставили яркие впечатления. Идеальное сочетание истории, культуры и удачного шоппинга!

  • A
    Andrei
    5 сентября 2024
    Пешком по старому городу
    Татьяна - прекрасный рассказчик, знающий историю Лиссабона и Португалии. Больше четырех часов прогулки пролетели на одном дыхании! Спасибо огромное!
  • Е
    Елизавета
    3 сентября 2024
    От статуи Христа до мыса Рока
    От души благодарим Елену за познавательную и главное - душевную экскурсию к мысу Рока! Елена не только классный профессионал, но
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    и открытый и добрый человек, который искренне влюблен в свое дело. Понравилась манера повествования - через призму личной истории. Было интересно и время пролетело незаметно. Могу точно сказать, что после экскурсии мы влюбились в эту страну! Лиза и Илья

    От души благодарим Елену за познавательную и главное - душевную экскурсию к мысу Рока! Елена неОт души благодарим Елену за познавательную и главное - душевную экскурсию к мысу Рока! Елена неОт души благодарим Елену за познавательную и главное - душевную экскурсию к мысу Рока! Елена неОт души благодарим Елену за познавательную и главное - душевную экскурсию к мысу Рока! Елена неОт души благодарим Елену за познавательную и главное - душевную экскурсию к мысу Рока! Елена не
  • Т
    Татьяна
    1 сентября 2024
    Тайны пяти районов Старого Лиссабона
    Это было потрясающе, мы гуляли по самым атмосферным местам Лиссабона, останавливались и любовались такими красивыми видами города, заходили в аутентичные
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    магазинчики, выпили бокал vino verde и попробовали совершенно божественный паштел- де-нато! Огромная благодарность Ясе за такую интересную экскурсию, общение, впечатления и душевность! Я так рада, что выбрала эту экскурсию и встретилась с таким экскурсоводом и чудесной девушкой. Очень рекомендую эту экскурсию, так незабываемо узнавать этот прекрасный город и его тайны с Асей.

  • E
    Evgenya
    31 августа 2024
    От статуи Христа до мыса Рока
    Благодарю Вас Елена, за супер познавательный тур и такое душевное общение 🥰✅
    Благодарю Вас Елена, за супер познавательный тур и такое душевное общение 🥰✅Благодарю Вас Елена, за супер познавательный тур и такое душевное общение 🥰✅Благодарю Вас Елена, за супер познавательный тур и такое душевное общение 🥰✅
  • E
    Evgenya
    31 августа 2024
    Тайны пяти районов Старого Лиссабона
    Яся, ты и Лиссабон в моем сердце навсегда 😁🥰! Благодарю за этот замечательный и наполняющий португальской душевностью день 😘 ✅
  • V
    Victoria
    30 августа 2024
    Истории старого Лиссабона
    Великолепная экскурсия! Хорошая подача материала, не скучно) Интересные места для посещения. За 5 часов появилось представление о культуре, архитектуре страны, хотя до этого не знали ничего.
    Великолепная экскурсия!Великолепная экскурсия!Великолепная экскурсия!
  • Е
    Екатерина
    30 августа 2024
    Свидание с Лиссабоном каждый день
    Огромная благодарность гиду, за прекрасную экскурсию и интересные истории! Очень понравилась экскурсия, интересный маршрут, я осталась очень довольна, спасибо!
  • А
    Алёна
    29 августа 2024
    Душевная экскурсия по Лиссабону
    Провели отличных полдня с Оксаной. Было интересно, весело, позновательно, и совершенно не утомительно, несмотря на солнечный и жаркий день. Это
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    был наш первый день в Лиссабоне и Оксана зарядила нас бодростью и оптимизмом на всю поездку. Нашему подростку тоже понравилась прогулка, хотя, возможно, этого и не было заметно:) С удовольствием воспользуемся услугами гида в будущем и будем советовать друзьям!

  • А
    Алексей
    25 августа 2024
    Душевный день в Синтре и окрестностях
    Спасибо! Получилось, как дома. Неформально, комфортно, не по избитым туристическим маршрутам. Отличный день случился!
    Спасибо! Получилось, как дома. Неформально, комфортно, не по избитым туристическим маршрутам. Отличный день случился!Спасибо! Получилось, как дома. Неформально, комфортно, не по избитым туристическим маршрутам. Отличный день случился!Спасибо! Получилось, как дома. Неформально, комфортно, не по избитым туристическим маршрутам. Отличный день случился!Спасибо! Получилось, как дома. Неформально, комфортно, не по избитым туристическим маршрутам. Отличный день случился!Спасибо! Получилось, как дома. Неформально, комфортно, не по избитым туристическим маршрутам. Отличный день случился!

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Свидание с Лиссабоном каждый день
  2. Душевный день в Синтре и окрестностях
  3. Пешком по старому городу
  4. От статуи Христа до мыса Рока
  5. Истории старого Лиссабона
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Набережная
  6. Музей Карет
  7. Старый город
  8. Район Алфама
  9. Дворец Келуш
  10. Дворец Ажуда
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в сентябре 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "На Рождество" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 25 до 349. Туристы уже оставили гидам 1250 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год на рождество, 1250 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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