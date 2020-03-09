11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Главное и тайное в Лиссабоне

Вы увидите как знаковые, так и секретные места португальской столицы: монастырь Кармелитов, площадь Коммерции, памятник святому Антонию, церкви Карму и Сан-Мигель, пристань Кайш-даш-Колунаш, Триумфальную арку и визиготическую стену. Остановитесь попробовать домашний вишневый ликер у португальской старушки Донны Доры и, если пожелаете, полакомитесь местными пирожными паштел-де-ната.

Ценные советы и прогулка вдоль реки

Вы пройдете по главной улице Аугушта, рассмотрите старинный лифт Санта-Жушта, заглянете на рынок Рибейра, погуляете по живописной набережной с видом на статую Христа и мост 25 апреля. Я расскажу о местной жизни и подскажу, где совершать покупки, какие гастрономические специалитеты попробовать и что посмотреть в свободное время. Вы увидите лучшее в Лиссабоне, узнаете о нем любопытные факты и получите красочные профессиональные фотографии для инстаграма и семейного альбома!

Формат прогулки

Это не профессиональная фотосессия, а прогулка с красивыми фото в стиле «стрит» от журналиста. Мы не будем стоять на одном месте и позировать по 30 минут, мы будем наслаждаться Лиссабоном — и я буду ловить вас в моменте. Это будут живые, натуральные и эмоциональные фото с обработкой.