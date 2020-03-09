11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть самые интересные места города, посмотреть на него с высоты и получить яркие снимки на память

Катерина
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Катерина – ваш гид
Вы погуляете по колоритным районам Байша, Шиаду, Алфама и Граса, услышите о местной жизни, подниметесь на лучшие смотровые площадки и попробуете домашнюю вишневую наливку.

Я запечатлею на профессиональную камеру ваши эмоции от знакомства с Лиссабоном и после экскурсии пришлю сногсшибательные фото.
От 89 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у Time out market, Cais Sodre
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У этой экскурсии11 отзывов
5
Фотопрогулка по Лиссабону
Фотопрогулка по Лиссабону

Что вас ожидает

Главное и тайное в Лиссабоне
Вы увидите как знаковые, так и секретные места португальской столицы: монастырь Кармелитов, площадь Коммерции, памятник святому Антонию, церкви Карму и Сан-Мигель, пристань Кайш-даш-Колунаш, Триумфальную арку и визиготическую стену. Остановитесь попробовать домашний вишневый ликер у португальской старушки Донны Доры и, если пожелаете, полакомитесь местными пирожными паштел-де-ната.

Ценные советы и прогулка вдоль реки
Вы пройдете по главной улице Аугушта, рассмотрите старинный лифт Санта-Жушта, заглянете на рынок Рибейра, погуляете по живописной набережной с видом на статую Христа и мост 25 апреля. Я расскажу о местной жизни и подскажу, где совершать покупки, какие гастрономические специалитеты попробовать и что посмотреть в свободное время. Вы увидите лучшее в Лиссабоне, узнаете о нем любопытные факты и получите красочные профессиональные фотографии для инстаграма и семейного альбома!

Формат прогулки

Это не профессиональная фотосессия, а прогулка с красивыми фото в стиле «стрит» от журналиста. Мы не будем стоять на одном месте и позировать по 30 минут, мы будем наслаждаться Лиссабоном — и я буду ловить вас в моменте. Это будут живые, натуральные и эмоциональные фото с обработкой.

Организационные детали

  • Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии.
  • Я буду делать фотографии на камеру Canon EOS 200D, standard lense 18-55 mm. В течение 3-5 дней вышлю обработанные снимки по имейл через Transferwise.
  • Рекомендую начать прогулку утром, чтобы использовать натуральный свет Лиссабона.

👗 Для фотопрогулки лучше всего выбрать одноцветную одежду и удобную обувь. Очень красиво смотрятся развевающиеся платья) По цветам рекомендую красный, белый, черный, синий, зеленый. Лучше без принтов, но можно надеть что-то двухцветное в полоску.

Фотопрогулка по Лиссабону
Фотопрогулка по Лиссабону
Фотопрогулка по Лиссабону
Фотопрогулка по Лиссабону
Фотопрогулка по Лиссабону
Фотопрогулка по Лиссабону
Фотопрогулка по Лиссабону
Фотопрогулка по Лиссабону
Фотопрогулка по Лиссабону
Фотопрогулка по Лиссабону
Фотопрогулка по Лиссабону
Фотопрогулка по Лиссабону
Фотопрогулка по Лиссабону

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Time out market, Cais Sodre.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Катерина
Катерина
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Катерина, я художник и фотограф. Закончила журналистский факультет, работала телевизионным продюсером более 4 лет, обучалась разным видам фотографии, побывала в 33 странах, в Лиссабоне продюсировала шоу о путешествиях по Португалии. С удовольствием сделаю для вас красочные профессиональные снимки и расскажу о местной жизни. До встречи!
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Моя фотопрогулка по Лиссабону прошла на одном дыхании , было легко и очень очень интересно. Екатерина профессионально выбирает эффектные места для фотографий и импровизирует в зависимости от интересных и неожиданных событий .Я в восторге! Кроме того, она интересный рассказчик , у меня остались тёплые чувства и прекрасное настроение от этой экскурсии . Очень рекомендую всем такую прогулку и с нетерпением жду фотографий . Спасибо Вам большое, Екатерина.
5 марта 2020
Вчера прогуливались с Екатериной по солнечному Лиссабону, очень довольна!
Даже не видя ещё фотокарточек, могу сказать что я довольна!)
Сам маршрут построен очень интересно, в хорошем смысле «витиевато»))
Катя во время прогулки постоянно что-то рассказывала, я не заметила как прошли 3 часа!

Вообщем, для туристов, которые хотят получить качественные воспоминания свидания с Лиссабоном и просто пообщаться с осень интересным человеком, рекомендую !
15 декабря 2019
Огромное спасибо за прекрасный фототур! Катерина такая живая приятная разносторонняя, с увлекательными рассказами о местной жизни и жителях.
Как-будто с подружкой по городу прошлись плюс бонусом ещё и фотографии, и много полезной информации:) Не было перегруза историческими датами, в самый раз- основные события, познавательные факты и сведения о городе/стране.
И про людей, конечно, для меня это самое интересное - чем живут, какие традиции, национальные особенности.
Очень положительные впечатления, рекомендую!
4 декабря 2019
Благодарю Катерину за прекрасную экскурсию замечательные фотографии в самых красивых местах Лиссабона! Я приехала в командировку и на знакомство с этим чудесным городом у меня было всего полдня, но благодаря Катерине и проведённым вместе четырём часам я увидела все самые красивые места. причём Катерина каким-то волшебным образом показала мне практически весь город, ещё успевая при этом делать фотографии. Теперь у меня есть самые лучшие впечатления о городе не только в памяти, но и на фото)) Так что одевайтесь красиво и удобно и отправляйтесь в путешествие по Лиссабону с Катериной!
22 ноября 2019
Катя очень ответственно и профессионально подходит к своему делу. Вы получите не просто отличные фотографии, но и очень интересный рассказ о городе. Три часа пролетают незаметно: Катя умеет увлечь вас городом, интересной беседой, находит замечательные ракурсы для фото. А ещё проведёт вас по Лиссабону, который останется в вашем сердце
11 октября 2019
Добрый день! Мне была важна не столько содержательная часть экскурсии (обзорная эк.на этот момент уже была прослушана), сколько удачные фотографии из аутентичного города, а не как всегда обрезанные ноги/голова... тем не менее экскурсия понравилась в комплексе, помогла почувствовать местный жизненный уклад) Очень приятная экскурсия, под вас подстраиваются, учитавают все пожелания, очень рекомендую.
11 сентября 2019
Катерина, отличный гид и прекрасный фотограф. Мы очень интересно прогулялись по городу, я получила массу полезных советов. А еще просто прекрасные фотографии с лучшими видами. Ведь сам не сможешь в новом городе найти где лучше и удачней сделать фото, а тут всё включено. Однозначно рекомендую.
3 сентября 2019
Всем здравствуйте. Рекомендую эту экскурсию, так отлично провела время с очень интересным человеком, Катериной, и получила прекрасные фотографии с фотосессии. Это экскурсия для тех, кто хочет проникнуться внутренней жизнью Португалии. Фото просто суперские.
26 июля 2019
Это был прекрасный день с Катериной🤗 Я очень довольна проведенным временем, увиденным и услышаным🧐 Было невероятно весело и интересно, Катерина замечательный гид и еще очень приятно поболтать на девичьи темы ( помимо экскурсионной тематики).
И, естественно, приятно после получить фотографии❤️️🥰
29 июня 2019
Я даже не знаю, что было лучше - прогулка с экскурсией или фотографии в результате! Екатерина - отличный экскурсовод и фотограф, а главное - приятный и легкий в общении человек. Спасибо огромное, впечатления от экскурсии остались самые положительные!
Ещё 1 отзыв

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